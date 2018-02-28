График посещения гинеколога, проведения УЗИ, сдачи анализов по неделям во время беременности
В нашей статье - плановые медицинские осмотры во время беременности: анализы, обследования, посещения специалистов по неделям беременности. Информация приведена в виде удобных «шпаргалок», в которые можно заглянуть в любой момент.
Рождение маленького человечка — большое и радостное событие, которому предшествует девятимесячная подготовка. Проводятся исследования для своевременного выявления проблем со здоровьем у будущей матери, отклонений в развитии плода и течении беременности. На основании результатов решаются вопросы: возможность выносить беременность и родить, сроки и способ родоразрешения, при необходимости назначение лечения и другие.
Что гласит Приказ?
Порядок оказания медицинской помощи беременным регламентируется Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология».
В документе не рассматривается порядок наблюдения за беременными, воспользовавшимися репродуктивными технологиями.
Что положено беременным женщинам по закону
Хотя заботу нашего государства о будущих мамах сложно назвать достаточной, некоторые меры всё же принимаются. Давайте узнаем, какие будущим мамам полагаются по Закону выплаты, какие послабления в рабочий график предусмотрены, какие есть пособия для беременных.
Обследование беременных женщин в амбулаторных условиях
Частота посещений женской консультации (ЖК): до 12 недель — постановка на учёт, с 12 до 28 недель — один раз в месяц, с 28 до 37 недель — два раза в месяц, с 37 недель и до родов — каждые 7-10 дней.
Проведение исследований согласно срокам беременности
I триместр и постановка на учет: до 12-14 недель
Осмотр акушером-гинекологом
* Взвешивание, измерение роста, определение индекса массы тела (ИМТ).
* Измерение артериального давления (АД).
* Установление срока беременности и расчет даты предполагаемых родов.
* Измерение размеров таза, осмотр шейки матки в зеркалах, ручное влагалищное исследование.
* Оценка состояния здоровья будущей мамы.
* Решение вопроса о возможности выносить беременность и родить ребёнка.
* Осмотр и пальпация/ощупывание молочных желёз.
* Рекомендации по приёму фолиевой кислоты, при необходимости, — препаратов железа.
Общий анализ мочи (ОАМ)
|
Оценка работы почек и выявление возможной инфекции мочевыводящих путей.
Общий анализ крови (ОАК)
|
Выявление анемии и возможного воспаления в организме.
Биохимический анализ крови: печёночные ферменты (АЛТ, АСТ), сахар крови, холестерин, билирубин, триглицериды и др.
|
Диагностика сахарного диабета и некоторых заболеваний, оценка работы печени.
Коагулограмма — анализ крови на свёртываемость .
|
Определяется несколько показателей. При результатах выше нормы имеется склонность к образованию тромбов внутри сосудов, ниже — кровотечениям.
Анализ крови на ВИЧ.
|
Исключение или подтверждение ВИЧ-инфицирования беременной.
Определение антител (А/Т) в крови к вирусным гепатитам В и С.
|
При наличии А/Т акушер-гинеколог наблюдает беременную совместно с инфекционистом.
Анализ крови на PW — определение А/Т к бледной трепонеме (возбудителю сифилиса).
|
Выявленным больным женщинам вместе с половым партнером проводится специальное лечение. Решается вопрос лечения ребенка после рождения.
Определение группы крови и резус-фактора (Rh).
|
Если у женщины Rh-фактор отрицательный (Rh–) , а мужчины Rh-фактор положительный (Rh +), имеется риск развития резус-конфликта.
Микроскопическое исследование отделяемого из влагалища (мазок из влагалища).
|
Обнаружение воспаления (кольпита) и болезнетворных микроорганизмов, в т. ч. передающихся половым путем (трихомонады, гонококки и др.).
TORCH-инфекции — определение в крови А/Т к опасным инфекциям.
|
Могут привести к развитию врожденных пороков у плода или его гибели. При необходимости назначается лечение или принимается решение о прерывании беременности, проводимое с согласия матери.
УЗИ — с 11до 13-14 недель.
|
Уточнение срока беременности, выявление косвенных признаков (маркеров), указывающих на наличие у ребенка хромосомных или наследственных заболеваний.
β-ХГЧ (хорионический гонадотропин) — с 11 до13-14 недель.
|
Выявление возможных отклонений в развитии плода или наличии проблем со здоровьем у матери (например, сахарного диабета).
РАРР-А (ассоциированный с беременностью белок-А плазмы крови) — с 11 до13-14 недели.
|
При отклонении показателя от нормы возможны нарушения в развитии плода.
Электрокардиограмма (ЭКГ) — по назначению терапевта или кардиолога.
|
Дает информацию о процессах, происходящих в сердце.
Гормоны щитовидной железы — по показаниям.
|
РФ находится в зоне по недостатку йода, необходимого для работы щитовидки. При выявлении изменений в анализах беременной назначается лечение гормонами щитовидной железы.
II триместр: с 14 до 27 недель
Осмотр акушером-гинекологом
|
* Взвешивание, измерение роста, ИМТ.
* Пальпация/ощупывание плода.
* Измерение окружности живота. Быстрое увеличение размеров живота в сочетании с большой прибавкой массы тела свидетельствует о задержке жидкости в организме и внутренних отеках.
* Вслушивание сердцебиений у малыша при помощи стетоскопа (полая трубочка прикладывается к животу беременной), начиная с 18-20 недель. Помогает выявить возможную гипоксию плода.
* Измерение АД.
* Определение высоты дна матки (ВДМ) с последующим вычислением предполагаемого веса плода.
* Назначение лечения по необходимости.
* Осмотр шейки матки в зеркалах, влагалищное исследование.
β-ХГЧ и альфа-фетопротеин (АФП) — на 15-20 недель, оптимально —16-18 неделе.
|
Изменение уровня показателей может указывать на наличие у плода хромосомной болезни (например, синдрома Дауна) или врождённых пороков развития.
Глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы в 24-28 недель. Исследование не проводится женщинам с выставленным диагнозом сахарного диабета и при уровне глюкозы крови натощак выше 5,1 ммоль/л.
|
Диагностика преддиабета или сахарного диабета. На фоне беременности может развиваться гестационный СД, при котором уровень сахара нормализуется вскоре после родов без лечения и в дальнейшем женщину ничего не беспокоит. Не исключена вероятность и манифестации/начала истинного СД.
Анализы: ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови, определение А/Т к бледной трепонеме и гепатитам, мазок из влагалища, коагулограмма и некоторые др.
|
УЗИ на сроке 18-21 недель, оптимально — на 20-21 недель.
|
Определяются размеры и развитие плода, оцениваются возможные косвенные признаки врожденных пороков развития. Толщина и расположение плаценты, длина шейки матки и состояние шеечного канала.
ЭКГ — по показаниям
III триместр: с 28-40 недель
Осмотр акушером-гинекологом: антропометрия (измерение роста и массы тела, ИМТ), измерение АД, окружности живота, размеров таза и ВДМ, выслушивание сердцебиений плода, осмотр молочных желёз и др.
Анализы: ОАК, ОАМ, определение А/Т к ВИЧ, бледной трепонеме и вирусным гепатитам, мазок из влагалища, группы крови и Rh, биохимических показателей и некоторые др.
Определение глюкозы крови натощак. При необходимости проведение глюкозотолерантного теста на сроке 24-28 недель.
УЗИ на сроке 30-34 недель, оптимально — 30-32 недель.
|
Определяются размеры и положение плода, состояние плаценты, расположение петель пуповины, количество и состав околоплодных вод.
Доплерометрия: при неосложнённой беременности — в 32 недели и перед родами, осложнениях — чаще.
|
Измерение скорости кровотока в сосудах плаценты и матки. Позволяет обнаружить признаки нарушения в кровотоке и функции плаценты, ведущих к нарушению поступления необходимых веществ к малышу.
Кардиотокография: первый раз — в 32 недель, затем — один раз в 7-10 дней. При осложнениях — чаще.
|
Регистрируется частота сердечных сокращений плода и мышц матки. Позволяет исключить или подтвердить внутриутробную гипоксию плода.
ЭКГ — при необходимости
Важно!
* УЗИ, определение уровней β-ХГЧ, РАРР-А и АПФ должно проводится в указанные сроки. Выполнение исследований на других сроках неинформативно, а ложные результаты могут привести к неправильной диагностике.
* После 14 недель назначается посев средней порции мочи для выявления бессимптомного выделения бактерий.
Акушер-гинеколог
|
Не менее 7 раз в течение всей беременности.
Осмотр с проведением измерений, оценка течения беременности, оценка состояния плода и здоровья беременной.
Терапевт
|
Первый раз — при постановке на учет, второй — в II или III триместрах.
|
Определяет состояние здоровья матери и наличие у неё хронических заболеваний. При необходимости назначает лечение.
Стоматолог
|
Первый раз — при постановке на учёт, второй — во II или III триместрах.
|
Осмотр, лечение кариозных зубов и воспаленных дёсен.
ЛОР
|
Один раз при постановке на учёт, далее — по необходимости
|
Осмотр, лечение заболеваний ЛОР-органов.
Окулист
|
Не позднее 10 дней после первого обращения в ЖК. При хорошем зрении — один раз, отклонениях — чаще.
|
При изменениях со стороны глаз врач может принять решение о проведении операции кесарева сечения.
На заметку:
* осмотр эндокринолога необязателен, но рекомендуется;
* консультация генетика — по показаниям, подробнее — https://www.u-mama.ru/read/waiting/pregnancy/2055.html
* посещение других специалистов — по необходимости при наличии проблем со здоровьем.
Каких врачей пройти при беременности
Становясь на учет у гинеколога, кроме стандартного объема исследований, вы получаете направления для посещения и врачей других специальностей. Подробнее о специалистах читайте далее.
Вес и беременность
За счёт массы плода, околоплодных вод и плаценты за 9 месяцев при одноплодной беременности женщина набирает около 10-12 кг, двуплодной — 16-21 кг. Точный расчёт веса по неделям беременности проводит акушер-гинеколог при каждом посещении женщиной ЖК.
ВИЧ и беременность
Исследование на антитела к ВИЧ проводится: первый раз — при постановке на учет, при отрицательном результате повторно — в 28-30 недель. Женщинам из группы риска — в 36 недель.
При положительном ВИЧ-статусе женщину наблюдает акушер-гинеколог в ЖК по месту жительства и инфекционист территориального Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Решается вопрос об антиретровирусном лечении. Подробнее — https://www.u-mama.ru/read/waiting/7658.html
Резус-конфликт
Развивается, когда мама Rh–, а малыш Rh+ (резус наследуется от папы). Иммунная система мамы начинает вырабатывать А/Т, проникающие через плаценту и разрушающие клетки крови малыша.
Для диагностики в крови беременной определяются титры А/Т: до1:4 включительно — норма, 1:64, 1:128 и более — резус-конфликт.
Как часто выполняется исследование?
* При первой беременности: с 18-20 и до 30 недели —1 раз в месяц, с 30 до 36 недели — 2 раза в месяц, с 36 недели и до родов — 1 раз в неделю.
* При повторных беременностях А/Т начинают определять с 7-8 недели. Если титр до 1:4, исследование проводится как при первой беременности, высоких титрах — один раз в 1-2 недели.
Профилактика: женщине вводится антирезусный иммуноглобулин: первый раз — на сроке 28-32 недель, второй — сразу после родов.
P.S. Приведенная информация касается течения нормальной/физиологической беременности. При проблемах со здоровьем у будущей мамы, выявлении отклонений в течение беременности или патологий у плода, составляется индивидуальный план ведения женщины.
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,