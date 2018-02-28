График посещения гинеколога, проведения УЗИ, сдачи анализов по неделям во время беременности

В нашей статье - плановые медицинские осмотры во время беременности: анализы, обследования, посещения специалистов по неделям беременности. Информация приведена в виде удобных «шпаргалок», в которые можно заглянуть в любой момент.

Рождение маленького человечка — большое и радостное событие, которому предшествует девятимесячная подготовка. Проводятся исследования для своевременного выявления проблем со здоровьем у будущей матери, отклонений в развитии плода и течении беременности. На основании результатов решаются вопросы: возможность выносить беременность и родить, сроки и способ родоразрешения, при необходимости назначение лечения и другие.

Что гласит Приказ?

Порядок оказания медицинской помощи беременным регламентируется Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология».

В документе не рассматривается порядок наблюдения за беременными, воспользовавшимися репродуктивными технологиями.

Обследование беременных женщин в амбулаторных условиях

Частота посещений женской консультации (ЖК): до 12 недель — постановка на учёт, с 12 до 28 недель — один раз в месяц, с 28 до 37 недель — два раза в месяц, с 37 недель и до родов — каждые 7-10 дней.

Проведение исследований согласно срокам беременности

I триместр и постановка на учет: до 12-14 недель Осмотр акушером-гинекологом * Взвешивание, измерение роста, определение индекса массы тела (ИМТ). * Измерение артериального давления (АД). * Установление срока беременности и расчет даты предполагаемых родов. * Измерение размеров таза, осмотр шейки матки в зеркалах, ручное влагалищное исследование. * Оценка состояния здоровья будущей мамы. * Решение вопроса о возможности выносить беременность и родить ребёнка. * Осмотр и пальпация/ощупывание молочных желёз. * Рекомендации по приёму фолиевой кислоты, при необходимости, — препаратов железа. Общий анализ мочи (ОАМ) Оценка работы почек и выявление возможной инфекции мочевыводящих путей. Общий анализ крови (ОАК) Выявление анемии и возможного воспаления в организме. Биохимический анализ крови: печёночные ферменты (АЛТ, АСТ), сахар крови, холестерин, билирубин, триглицериды и др. Диагностика сахарного диабета и некоторых заболеваний, оценка работы печени. Коагулограмма — анализ крови на свёртываемость . Определяется несколько показателей. При результатах выше нормы имеется склонность к образованию тромбов внутри сосудов, ниже — кровотечениям. Анализ крови на ВИЧ. Исключение или подтверждение ВИЧ-инфицирования беременной. Определение антител (А/Т) в крови к вирусным гепатитам В и С. При наличии А/Т акушер-гинеколог наблюдает беременную совместно с инфекционистом. Анализ крови на PW — определение А/Т к бледной трепонеме (возбудителю сифилиса). Выявленным больным женщинам вместе с половым партнером проводится специальное лечение. Решается вопрос лечения ребенка после рождения. Определение группы крови и резус-фактора (Rh). Если у женщины Rh-фактор отрицательный (Rh–) , а мужчины Rh-фактор положительный (Rh +), имеется риск развития резус-конфликта. Микроскопическое исследование отделяемого из влагалища (мазок из влагалища). Обнаружение воспаления (кольпита) и болезнетворных микроорганизмов, в т. ч. передающихся половым путем (трихомонады, гонококки и др.). TORCH-инфекции — определение в крови А/Т к опасным инфекциям. Могут привести к развитию врожденных пороков у плода или его гибели. При необходимости назначается лечение или принимается решение о прерывании беременности, проводимое с согласия матери. УЗИ — с 11до 13-14 недель. Уточнение срока беременности, выявление косвенных признаков (маркеров), указывающих на наличие у ребенка хромосомных или наследственных заболеваний. β-ХГЧ (хорионический гонадотропин) — с 11 до13-14 недель. Выявление возможных отклонений в развитии плода или наличии проблем со здоровьем у матери (например, сахарного диабета). РАРР-А (ассоциированный с беременностью белок-А плазмы крови) — с 11 до13-14 недели. При отклонении показателя от нормы возможны нарушения в развитии плода. Электрокардиограмма (ЭКГ) — по назначению терапевта или кардиолога. Дает информацию о процессах, происходящих в сердце. Гормоны щитовидной железы — по показаниям. РФ находится в зоне по недостатку йода, необходимого для работы щитовидки. При выявлении изменений в анализах беременной назначается лечение гормонами щитовидной железы. II триместр: с 14 до 27 недель Осмотр акушером-гинекологом * Взвешивание, измерение роста, ИМТ. * Пальпация/ощупывание плода. * Измерение окружности живота. Быстрое увеличение размеров живота в сочетании с большой прибавкой массы тела свидетельствует о задержке жидкости в организме и внутренних отеках. * Вслушивание сердцебиений у малыша при помощи стетоскопа (полая трубочка прикладывается к животу беременной), начиная с 18-20 недель. Помогает выявить возможную гипоксию плода. * Измерение АД. * Определение высоты дна матки (ВДМ) с последующим вычислением предполагаемого веса плода. * Назначение лечения по необходимости. * Осмотр шейки матки в зеркалах, влагалищное исследование. β-ХГЧ и альфа-фетопротеин (АФП) — на 15-20 недель, оптимально —16-18 неделе. Изменение уровня показателей может указывать на наличие у плода хромосомной болезни (например, синдрома Дауна) или врождённых пороков развития. Глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы в 24-28 недель. Исследование не проводится женщинам с выставленным диагнозом сахарного диабета и при уровне глюкозы крови натощак выше 5,1 ммоль/л. Диагностика преддиабета или сахарного диабета. На фоне беременности может развиваться гестационный СД, при котором уровень сахара нормализуется вскоре после родов без лечения и в дальнейшем женщину ничего не беспокоит. Не исключена вероятность и манифестации/начала истинного СД. Анализы: ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови, определение А/Т к бледной трепонеме и гепатитам, мазок из влагалища, коагулограмма и некоторые др. УЗИ на сроке 18-21 недель, оптимально — на 20-21 недель. Определяются размеры и развитие плода, оцениваются возможные косвенные признаки врожденных пороков развития. Толщина и расположение плаценты, длина шейки матки и состояние шеечного канала. ЭКГ — по показаниям III триместр: с 28-40 недель Осмотр акушером-гинекологом: антропометрия (измерение роста и массы тела, ИМТ), измерение АД, окружности живота, размеров таза и ВДМ, выслушивание сердцебиений плода, осмотр молочных желёз и др. Анализы: ОАК, ОАМ, определение А/Т к ВИЧ, бледной трепонеме и вирусным гепатитам, мазок из влагалища, группы крови и Rh, биохимических показателей и некоторые др. Определение глюкозы крови натощак. При необходимости проведение глюкозотолерантного теста на сроке 24-28 недель. УЗИ на сроке 30-34 недель, оптимально — 30-32 недель. Определяются размеры и положение плода, состояние плаценты, расположение петель пуповины, количество и состав околоплодных вод. Доплерометрия: при неосложнённой беременности — в 32 недели и перед родами, осложнениях — чаще. Измерение скорости кровотока в сосудах плаценты и матки. Позволяет обнаружить признаки нарушения в кровотоке и функции плаценты, ведущих к нарушению поступления необходимых веществ к малышу. Кардиотокография: первый раз — в 32 недель, затем — один раз в 7-10 дней. При осложнениях — чаще. Регистрируется частота сердечных сокращений плода и мышц матки. Позволяет исключить или подтвердить внутриутробную гипоксию плода. ЭКГ — при необходимости

Важно!

* УЗИ, определение уровней β-ХГЧ, РАРР-А и АПФ должно проводится в указанные сроки. Выполнение исследований на других сроках неинформативно, а ложные результаты могут привести к неправильной диагностике.

* После 14 недель назначается посев средней порции мочи для выявления бессимптомного выделения бактерий.

Осмотры врачами

Акушер-гинеколог Не менее 7 раз в течение всей беременности. Осмотр с проведением измерений, оценка течения беременности, оценка состояния плода и здоровья беременной. Терапевт Первый раз — при постановке на учет, второй — в II или III триместрах. Определяет состояние здоровья матери и наличие у неё хронических заболеваний. При необходимости назначает лечение. Стоматолог Первый раз — при постановке на учёт, второй — во II или III триместрах. Осмотр, лечение кариозных зубов и воспаленных дёсен. ЛОР Один раз при постановке на учёт, далее — по необходимости Осмотр, лечение заболеваний ЛОР-органов. Окулист Не позднее 10 дней после первого обращения в ЖК. При хорошем зрении — один раз, отклонениях — чаще. При изменениях со стороны глаз врач может принять решение о проведении операции кесарева сечения.

На заметку:

* осмотр эндокринолога необязателен, но рекомендуется;

* консультация генетика — по показаниям, подробнее — https://www.u-mama.ru/read/waiting/pregnancy/2055.html

* посещение других специалистов — по необходимости при наличии проблем со здоровьем.

Вес и беременность

За счёт массы плода, околоплодных вод и плаценты за 9 месяцев при одноплодной беременности женщина набирает около 10-12 кг, двуплодной — 16-21 кг. Точный расчёт веса по неделям беременности проводит акушер-гинеколог при каждом посещении женщиной ЖК.

ВИЧ и беременность

Исследование на антитела к ВИЧ проводится: первый раз — при постановке на учет, при отрицательном результате повторно — в 28-30 недель. Женщинам из группы риска — в 36 недель.

При положительном ВИЧ-статусе женщину наблюдает акушер-гинеколог в ЖК по месту жительства и инфекционист территориального Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Решается вопрос об антиретровирусном лечении. Подробнее — https://www.u-mama.ru/read/waiting/7658.html

Резус-конфликт

Развивается, когда мама Rh–, а малыш Rh+ (резус наследуется от папы). Иммунная система мамы начинает вырабатывать А/Т, проникающие через плаценту и разрушающие клетки крови малыша.

Для диагностики в крови беременной определяются титры А/Т: до1:4 включительно — норма, 1:64, 1:128 и более — резус-конфликт.

Как часто выполняется исследование?

* При первой беременности: с 18-20 и до 30 недели —1 раз в месяц, с 30 до 36 недели — 2 раза в месяц, с 36 недели и до родов — 1 раз в неделю.

* При повторных беременностях А/Т начинают определять с 7-8 недели. Если титр до 1:4, исследование проводится как при первой беременности, высоких титрах — один раз в 1-2 недели.

Профилактика: женщине вводится антирезусный иммуноглобулин: первый раз — на сроке 28-32 недель, второй — сразу после родов.

P.S. Приведенная информация касается течения нормальной/физиологической беременности. При проблемах со здоровьем у будущей мамы, выявлении отклонений в течение беременности или патологий у плода, составляется индивидуальный план ведения женщины.

