Спермограмма. Невыдуманная история

Для тех, кто хочет стать мамой, бесконечные анализы и посещения докторов часто становятся пусть и не самой приятной, но привычной частью жизни. И женщины к этому готовы, хотя бы по рассказам подруг и историям с Ю-мамы. Однако свои задачи в процессе планирования беременности есть и будущих пап. Как они их воспринимают — в невыдуманной мужской истории.

Королевский анализ

Предоплаченное вежливое отвращение в глазах доктора давало понять, что лечение будет долгим и трудным. «И недешёвым», - подумал я, запасаясь, тем не менее, оптимизмом. На этом оптимизме я домыслил себе таблетки, уколы, физиопроцедуры и прочая и прочая, за которые хоть и надо платить, платить и платить, но зато каждый укол, каждая съеденная таблетка, каждый засунутый в штаны светящийся приборчик, автоматически отключающийся через пять минут, чтобы быть вставленным в рот следующему посетителю с опухшими миндалинами, приближают меня к чудесному исцелению и обретению независимости от врачей и шарлатанов.

Заработал принтер, и из него вылез бланк с длинным типовым перечнем всех возможных и невозможных анализов. Не надевая очки, доктор открыжил их все! Понимал ли он, что за каждым из них стоит трёх-, а чаще четырёхзначная цифра – не знаю. Впрочем, понимать – не его задача, это задача пациента. С поумерившимся оптимизмом я взял в руки направление. Всякие там «кокки» и «циты» уже по названиям своим вызывают омерзение, стало очень неприятно, когда увидел, в чём меня подозревают. А каково же людям, которые однажды взяли и добровольно пришли работать в учреждение, где этой гадостью всё пропитано сверху донизу! Впрочем, если доподлинно знать их вкусы, то такой поступок уже не покажется полностью шизофреническим.

Были и не такие обидные названия, почти нейтральные. «Мазок на флору», например. Ничего страшного, есть даже такая профессия – флорист. Были и загадочные аббревиатуры, а также вполне благозвучные «спермограмма» и «герпес II», хотя сына Зевса и Майи звали, по-моему, как-то не так, видимо, это – его брат. Ну, да ладно, тем более, что люди глубоко сведущие в медицине, оставившие там шестизначное количество рублей, посоветовали мне, начинающему, начать именно с них.

Первый набег на лабораторию закончился отходом на подготовленные позиции. Выяснилось, что перед сдачей анализов нельзя видите-ли мочиться, есть, пить, курить, выражаться, ничего нельзя, а анализы они делают не все, но могут дать адресок. Я утвердился в мысли, что имею дело с заговором, а оптимизм упал до минимально возможного уровня. Чтобы оказать сопротивление, я полез в Интернет.

«Дружище, ты болен!» искрило с монитора флюидами, что даже заглядывающие в мой рабочий кабинет посторонние люди тут же ощущали лёгкое недомогание. Оно понятно – если человек заходит на такие сайты, то диагноз он сам себе уже поставил, его и убеждать ни в чём не надо, а надо, чтоб занёс деньги куда скажут, и не переставал этого делать, пока те не кончатся. «Только в нашем центре …», «Наши специалисты избавят вас …», «Здесь вы найдёте …», «Для нас каждый пациент – единственный …», «Тактику лечения определяет только врач!», «… достигается обычной мастурбацией». Та-а-ак! А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее! «В приятном уединении с эротической литературой под волшебную музыку …» Значит, надо дрочить! И это в XXI веке! Не могут ничего другого придумать, кроме как нанести человеку психологическую травму, взять с него сперму, перемешать в вонючем муниципальном чане с сотней других, а потом выдать ему клочок бумаги, испещрённый непонятными значками, выпавшими из барабана случайных чисел.

«Мастурбацией». А если я не умею? Дожив до седин (благородных! – не то, что у этих) так и не научился. «Все мальчики делают это», выходит, в детстве я был девочкой. Кстати, у Степанцова по этому поводу неплохо написано. Нас этому не учили, мы, вообще-то, готовились коммунизм строить! «У нас, молодых, впереди года, И дней золотых много для труда, Наши руки не для скуки …» - помню, как разрывало от смеха хор мальчиков и немногочисленных зрителей. Позорище-то какое! Но кто кому платит, в конце-то концов!? При слове «платит» флюиды перегруппировались и на экране высветилось: «Специальная услуга – сдача спермы на анализ естественным путём». Ага, значит, всё-таки дрочить, по их мнению, противоестественно, спасибо хоть на этом. Читаем дальше: «Пациент приходит на сдачу с партнёром, им предоставляется комната с душем и телевизором… и т.д.». Ну и, конечно, лишние пять тысяч – посмотреть последние новости. Хотя не так уж и глупо – многие герои этих новостей в большом философском смысле как раз онанизмом и занимаются.

Я представил себе приход в это заведение с любимой женщиной. Мы проходим мимо лыбящейся очереди, получаем в регистратуре спецпрезерватив, а также громогласные инструкции по его эксплуатации и проходим в комнату с телевизором. Давно разменявшие стыд на реакцию Вассермана очередники жадно прислушиваются к тому, что происходит за щелястой дверью, потом кто-то не выдерживает и начинает помогать советом. Когда всё заканчивается, мы идём мимо очереди обратно, как сквозь строй, и каждому хочется нас потрогать. Нет уж, никогда и ни за что! Любимая, конечно, сразу же меня бросит – и зачем тогда она вообще, спермограмма эта? Свою проблему надо самому и решать. Записаться, вот, на какие-нибудь курсы … А на пять тысяч мы лучше устроим романтический вечер!

Однако надо что-то делать. В магазине для взрослых ничего путного не предложили. Разноцветные силиконовые вагины (хотя цвет-то тут при чём? я ведь не расист) по виду напоминали перемолотые швабры перед сдачей в утиль, всякие чудо-таблетки и микстуры могут повлиять на анализ, а композитная многоцелевая уникальная подруга (резиновая баба, проще говоря) поставлялась только под заказ через сколько-то там месяцев, процесс сборки занял бы времени не меньше чем у шкафа из Икеи, куда её девать потом – непонятно: она даже в чулан не влезет, к тому же, как только начал рассматривать проспекты, сразу же ощутил себя некрофилом. Стоит эта радость двести десять тысяч. Не вариант.

А что если любимую женщину заменить на другую. Один только разик, в конце концов, поймёт, к тому же цели святые. Бывают ведь суррогатные матери, и ничего, а тут – подумаешь! Неужели никто обо мне не мечтает? И как это выяснить? Главное только, чтоб мечты не переросли в планы. А вот если повесить на работе объявление: «Ищу партнёра для сдачи спермограммы. Обращаться в каб.345» - и дело в шляпе. Только почему партнёра? Ещё заподозрят. Партнёршу! Вернулся на сайт – «партнёра» написано. Увы, меньшинства проникли и виртуальную реальность и управляют нами оттуда. Я же останусь верным себе: «Ищу партнёршу для сдачи спермограммы. Обращаться в каб.345». Или лучше так: «Дорогие женщины! Милые, добрые, отзывчивые! Хотите прокатиться на колесе обозрения как-нибудь потом? Тогда обращайтесь в каб. 345, там вам объяснят, что к чему. Будет интересно! И оригинально! Таких предложений вам никто не делал!». Глядишь, кто-нибудь и придёт. Правда, разговоров уж будет …

Оптимизм сошёл полностью на нет, трагический день падения в собственных глазах приближался, а решения всё не было. Перед смертью не надышишься – я отметал все поводы перенести его разок, а потом ещё разок. Началась т.н. «подготовка». Думал – самое простое. Я не одержим в смысле половухи, мне и «выдерживать» ничего не надо, просто – исключить из рациона. Но четыре дня дались с трудом! Запретный плод оказался по-настоящему сладок! Особенно тяжело было в бассейне, уж и не знаю, как выстоял. И выпить-то при этом нельзя! Крайне негуманный анализ. Ну и мысль о смене статуса из «Мудрого – Солидного» в «Задрота Жалкого» преследует постоянно и неотступно. Ночь перед Преображением почти не спал.

Последние сомнения подавил на ступеньках клиники. В зомбированном состоянии отстоял очередь, где выделялся среди беременных тёмным костюмом. Будущие мамаши всё понимали и свысока так хихикали. Потом дали ключ от каб.№107 и специальный стаканчик. «Зна-а-а-ем, зачем вам этот ключ! Зна-а-а-ем, зачем вам этот стаканчик!» - шелестело со всех сторон.

Отдав стаканчик, опрометью бросился вон. Одежду застёгивал уже на ступеньках. На меня смотрели во все глаза, пока бежал к машине, некоторые оборачивались и махали руками. Даже ехать было неудобно, к тому же на Луначарского выяснилось, что забыл снять бахилы. Не придумал ничего лучше, чем содрать их прямо на ходу и выкинуть в окно. Двигавшаяся за мной «Камри» набрала на всякий случай дистанцию. Мне была обещана анонимность, но тогда зачем они уточняли, проживаю ли я по адресу и пытались выяснить, где работаю? Верить никому нельзя. Поздравляя по телефону друга с Днём рождения, поймал себя на мысли, что хочу поскорее закончить разговор. Сегодня встречался и разговаривал с кучей народу и, казалось, все они обо мне знали что-то такое, чего не хотелось бы выставлять напоказ, а уши красные до сих пор.

Но лучше пожертвовать репутацией, чем будущим ребенком…