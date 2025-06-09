Подготовка к беременности: пять важных пунктов в списке будущей мамы

Если вы задумались о материнстве, вот пошаговая инструкция, что сделать в первую очередь.

Обследования перед беременностью

Консультация гинеколога. Запишитесь на приём к врачу, чтобы:

проверить состояние репродуктивной системы (УЗИ малого таза, кольпоскопия);

сдать анализы на инфекции (TORCH-комплекс, ВИЧ, гепатиты, сифилис, ЗППП);

обсудить хронические заболевания (если есть).

Анализы на гормоны (по показаниям)

Прогестерон, пролактин, ТТГ, ФСГ, ЛГ — если есть нерегулярный цикл или проблемы с зачатием.

Общие анализы

Общий и биохимический анализ крови.

Гемостазиограмма (свёртываемость крови).

Анализ мочи.

Группа крови и резус-фактор (если у партнёра отрицательный резус, возможен конфликт).

Консультация других врачей

- Стоматолог — вылечить кариес и воспаления дёсен (инфекции во рту опасны при беременности).

- Терапевт — проверить общее здоровье, давление, хронические болезни.

- Эндокринолог — если есть проблемы с щитовидной железой или диабет.

Что стоит начать делать

* После консультации с врачом: принимать фолиевую кислоту (витамин B9). 400–800 мкг/сутки за 3 месяца до зачатия — снижает риск дефектов нервной трубки у плода.

* Можно выбрать специальные витамины для планирующих (с йодом, витамином D, железом).

Скорректировать питание

Увеличить: белок (мясо, рыба, яйца), овощи, фрукты, орехи, кисломолочные продукты.

Уменьшить: фастфуд, сладости, кофеин (не больше 1–2 чашек кофе в день).

Исключить: сырую рыбу (суши), непастеризованные сыры, алкоголь.

Контролировать вес

Лишний вес или дефицит массы могут осложнить зачатие и беременность.

Начать заниматься спортом

Йога, плавание, ходьба — улучшают кровообращение и готовят тело к нагрузкам.

Отслеживать овуляцию

Тесты на овуляцию или измерение базальной температуры помогут определить лучшие дни для зачатия.

От чего нужно отказаться

Алкоголь и курение: вредят яйцеклеткам и повышают риск выкидыша.

Не стрессовать. Гормон кортизол может нарушать цикл. Попробуйте медитацию, дыхательные практики.

Вредные химические воздействия: краски, лаки, пестициды — минимизируйте контакт.

Бесконтрольный приём лекарств. Некоторые препараты опасны при беременности (например, ретиноиды, антибиотики).

Подготовка партнёра

Мужчине стоит сдать спермограмму, провериться на инфекции.

Ему тоже нужны фолиевая кислота, цинк, витамин Е для улучшения качества спермы.

Итог: план действий

1. Анализы и врачи (гинеколог, терапевт, стоматолог).

2. Фолиевая кислота + витамины.

3. Здоровое питание + спорт.

4. Отказ от вредных привычек.

5. Контроль цикла и овуляции.

Чем тщательнее подготовка, тем выше шансы на лёгкую беременность и здорового малыша!