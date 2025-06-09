Подготовка к беременности: пять важных пунктов в списке будущей мамы
Если вы задумались о материнстве, вот пошаговая инструкция, что сделать в первую очередь.
Обследования перед беременностью
Консультация гинеколога. Запишитесь на приём к врачу, чтобы:
- проверить состояние репродуктивной системы (УЗИ малого таза, кольпоскопия);
- сдать анализы на инфекции (TORCH-комплекс, ВИЧ, гепатиты, сифилис, ЗППП);
- обсудить хронические заболевания (если есть).
Анализы на гормоны (по показаниям)
Прогестерон, пролактин, ТТГ, ФСГ, ЛГ — если есть нерегулярный цикл или проблемы с зачатием.
Общие анализы
- Общий и биохимический анализ крови.
- Гемостазиограмма (свёртываемость крови).
- Анализ мочи.
- Группа крови и резус-фактор (если у партнёра отрицательный резус, возможен конфликт).
Консультация других врачей
- Стоматолог — вылечить кариес и воспаления дёсен (инфекции во рту опасны при беременности).
- Терапевт — проверить общее здоровье, давление, хронические болезни.
- Эндокринолог — если есть проблемы с щитовидной железой или диабет.
Что стоит начать делать
* После консультации с врачом: принимать фолиевую кислоту (витамин B9). 400–800 мкг/сутки за 3 месяца до зачатия — снижает риск дефектов нервной трубки у плода.
* Можно выбрать специальные витамины для планирующих (с йодом, витамином D, железом).
Скорректировать питание
- Увеличить: белок (мясо, рыба, яйца), овощи, фрукты, орехи, кисломолочные продукты.
- Уменьшить: фастфуд, сладости, кофеин (не больше 1–2 чашек кофе в день).
- Исключить: сырую рыбу (суши), непастеризованные сыры, алкоголь.
Контролировать вес
Лишний вес или дефицит массы могут осложнить зачатие и беременность.
Начать заниматься спортом
Йога, плавание, ходьба — улучшают кровообращение и готовят тело к нагрузкам.
Отслеживать овуляцию
Тесты на овуляцию или измерение базальной температуры помогут определить лучшие дни для зачатия.
От чего нужно отказаться
- Алкоголь и курение: вредят яйцеклеткам и повышают риск выкидыша.
- Не стрессовать. Гормон кортизол может нарушать цикл. Попробуйте медитацию, дыхательные практики.
- Вредные химические воздействия: краски, лаки, пестициды — минимизируйте контакт.
- Бесконтрольный приём лекарств. Некоторые препараты опасны при беременности (например, ретиноиды, антибиотики).
Подготовка партнёра
Мужчине стоит сдать спермограмму, провериться на инфекции.
Ему тоже нужны фолиевая кислота, цинк, витамин Е для улучшения качества спермы.
Итог: план действий
1. Анализы и врачи (гинеколог, терапевт, стоматолог).
2. Фолиевая кислота + витамины.
3. Здоровое питание + спорт.
4. Отказ от вредных привычек.
5. Контроль цикла и овуляции.
Чем тщательнее подготовка, тем выше шансы на лёгкую беременность и здорового малыша!