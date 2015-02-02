Аллергия во время беременности: лечение и профилактика

Начало вы можете прочитать здесь: Аллергия во время беременности: причины, признаки, последствия для плода

Как известно, аллергические заболевания трудно поддаются лечению. Однако можно уменьшить их проявления при помощи лекарственных препаратов, предотвращая развитие осложнений.

Лечить или не лечить?

Наиболее часто применяются противоаллергические препараты, действие которых направлено на подавление активности гистамина (основного медиатора иммунного воспаления). Тогда как гистамин необходим для нормального внедрения оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки, а если он угнетается, следовательно, этот процесс нарушается. Также гистамин имеет способность проникать через плаценту, участвуя в процессах обмена веществ между матерью и плодом.

Кроме того, противоаллергические препараты могут нарушать закладку и формирование внутриутробно органов и тканей у плода, проникая через плаценту.

Однако если не лечить аллергическое заболевание, его течение может усугубляться, угрожая как будущей маме, так и малышу.

Например, возьмем аллергический насморк во время беременности — наиболее частая проблема, с которой встречается будущая мама. Каковы его последствия? Дело в том, что он может привести с собой парочку малосимпатичных «друзей» из-за присоединения вторичной бактериальной инфекции: воспаление околоносовых пазух (синуситы) или внутреннего уха (отит).

Поэтому не следует уповать на то, что после рождения ребенка все исчезнет бесследно. Лучше обратиться к врачу, который взвесив все «за» и «против», примет решение, назначив при необходимости тот или иной препарат.

Однако все же вам следует «вооружиться» знаниями о некоторых лекарственных средствах, применяемых для борьбы с симптомами аллергии. Причем механизм действия у всех разный, но в любом случае они уменьшают проявления аллергии. Поэтому они назначаются с учетом всех факторов: срока беременности, возможного вреда для плода и вероятности угрозы прерывания беременности.

Влияние наиболее распространенных противоаллергических препаратов на течение беременности и плод:

Супрастин применяется только в том случае, если имеется риск б о льшего вреда от самой аллергической реакции для мамы, нежели от применения препарата для плода. Да и назначается лишь начиная со второго триместра беременности. Поскольку не были проведены хорошие контролируемые исследования о его влиянии на плод.

применяется только в том случае, если имеется риск б льшего вреда от самой аллергической реакции для мамы, нежели от применения препарата для плода. Да и назначается лишь начиная со второго триместра беременности. Поскольку не были проведены хорошие контролируемые исследования о его влиянии на плод. Терфенадин — препарат, который зарекомендовал себя высокой эффективностью и хорошей переносимостью. Однако применять его при беременности не рекомендуется, поскольку во время проведенных исследований на животных доказано, что он повышает риск рождения маловесного потомства.

— препарат, который зарекомендовал себя высокой эффективностью и хорошей переносимостью. Однако применять его при беременности не рекомендуется, поскольку во время проведенных исследований на животных доказано, что он повышает риск рождения маловесного потомства. Фенкарол нельзя применять в первые три месяца беременности, поскольку он может нарушить правильную закладку органов у плода, на более поздних сроках — с осторожностью.

нельзя применять в первые три месяца беременности, поскольку он может нарушить правильную закладку органов у плода, на более поздних сроках — с осторожностью. Меклозин может привести к рождению детей с врожденными пороками развития: недоразвитием легких и/или мочевого пузыря, отсутствием анального отверстия, сращением пальцев на стопах и/или кистях, гидроцефалией.

может привести к рождению детей с врожденными пороками развития: недоразвитием легких и/или мочевого пузыря, отсутствием анального отверстия, сращением пальцев на стопах и/или кистях, гидроцефалией. Тавегил во время беременности применяется только для спасения жизни матери, поскольку может вызвать выраженное расслабление мышц матки, блокируя действие гистамина.

во время беременности применяется только для спасения жизни матери, поскольку может вызвать выраженное расслабление мышц матки, блокируя действие гистамина. Астемизол обладает токсическим влиянием на плод, поэтому его не рекомендуется применять во время беременности.

обладает токсическим влиянием на плод, поэтому его не рекомендуется применять во время беременности. Кларитин, Цетиризин, Фексадин применяют при необходимости если предполагаемая польза для мамы выше, чем вред для плода. Причем назначают их с осторожностью в основном во втором или третьем триместре беременности.

применяют при необходимости если предполагаемая польза для мамы выше, чем вред для плода. Причем назначают их с осторожностью в основном во втором или третьем триместре беременности. Кромогликат натрия, Сальбутамол, Тербуталин, Зилеутон, Зафирлукаст — препараты, применяемые для лечения аллергии во время беременности. Поскольку при проведении экспериментов на животных не выявлено их отрицательного влияния на плод либо течение беременности. Однако данные о воздействии на человека отсутствуют, поскольку специальные исследования не проводились. Поэтому препараты назначаются с осторожностью.

И это далеко не весь список противоаллергических препаратов. Да и как видите, некоторые из них неблагоприятно сказываются на течение беременности, а также могут навредить малышу. Поэтому при первых признаках аллергии не бегите в аптеку за «чудодейственной» таблеточкой, а лучше обратитесь к врачу.

Однако все же имеются лекарственнее препараты, которые могут уменьшить влияние аллергенов на организм будущей матери. При этом не навредив пузожителю, а также не угрожая течению беременности.

Препараты, разрешенные для применения во время беременности:

Превалин используется для улучшения состояния при аллергическом насморке, он вводится внутри-назально (в носовые ходы). Его эффект основан на том, что при местном применении на слизистой носа образуется оболочка из геля, препятствующая проникновению аллергенов с воздухом в организм (воздушных аллергенов).

используется для улучшения состояния при аллергическом насморке, он вводится внутри-назально (в носовые ходы). Его эффект основан на том, что при местном применении на слизистой носа образуется оболочка из геля, препятствующая проникновению аллергенов с воздухом в организм (воздушных аллергенов). Энтеросрбенты (например, полисорб), которые в кишечнике связывают, а далее выводят из организма токсины и пищевые аллергены.

(например, полисорб), которые в кишечнике связывают, а далее выводят из организма токсины и пищевые аллергены. Витамины уменьшают проявления аллергии (обладают антигистаминным эффектом) и улучшают работу иммунной системы: витамин В12, никотиновая кислота (витамин РР), пантотеновая кислота (витамин В5), витамин С (аскорбиновая кислота), линолевая кислота (витамин F).

уменьшают проявления аллергии (обладают антигистаминным эффектом) и улучшают работу иммунной системы: витамин В12, никотиновая кислота (витамин РР), пантотеновая кислота (витамин В5), витамин С (аскорбиновая кислота), линолевая кислота (витамин F). Назальный душ с солевыми растворами, которые вымывают аллергены из полости носовых ходов.

Скажите аллергии «нет» или Что можете сделать вы?

Основа профилактики развития аллергических реакций — употребление продуктов питания с низким содержанием аллергенов, либо их исключением из рациона питания, а также организация охранного режима.

Гипоаллегренная диета

Включает в себя три категории продуктов:

* Разрешено употреблять мясо индейки, телятину, крольчатину, капусту, кабачки, зеленные яблоки, груши, крыжовник, кисломолочные продукты (творог, кефир, ряженку).

* Следует ограничить яйца, курятину, орехи, морепродукты (крабы, раки, креветки), цельное молоко.

* Необходимо исключить шоколад, цитрусовые, малину, клубнику, продукты с содержанием консервантов, красителей или усилителей вкуса (чипсы, сухарики, кетчуп), копченные и острые продукты, газированные напитки, пряности.

При приготовлении пищи продукты выпекайте, варите или тушите.

Однако если какие-либо аллергические проявления отсутствуют, можно употреблять любые продукты, соблюдая умеренность и осторожность. Поскольку аллергены имеют свойство постепенно сенсибилизировать организм (повышать чувствительность). Поэтому предугадать, в какой момент они «постучатся в дверь», вызвав аллергическую реакцию, сложно.

На заметку

- Даже если определенный продукт включен в список разрешенных, но на него у вас имеется аллергия, то, разумеется, исключайте его из рациона питания.

- Не экспериментируйте, употребляя продукты впервые в жизни во время беременности, а в особенности — экзотические фрукты и овощи. Лучше используйте те продукты, с которыми ваш организм уже знаком.

- Употребляйте в пищу ежедневно зеленые яблоки. Согласно последним исследованиям, они помогают в будущем защитить ребенка от развития аллергических заболеваний. Поскольку они содержат флаваноиды и антиоксиданты. Причем по утверждению доктора Девонг Доши достаточно съедать всего одно зеленое яблоко в день.

- Также учеными доказано, что употребление в пищу нежирных сортов речной рыбы хотя бы однократно в неделю уменьшают риск развития экземы у ребенка на 40-43%.

Обустраиваем жилище

Избавляйтесь от вещей, которые заведомо являются источником аллергенов:

* Замените занавески на жалюзи, чтобы удобнее было бороться с пылью. Поскольку в ней живет пылевой клещ, продукты жизнедеятельности которого — возбудители аллергии.

* Все пуховые подушки и шерстяные одеяла поменяйте на синтепоновые, так как в них меньше накапливается пыли. Кроме того, изделия из синтепона рекомендуется стирать регулярно при температуре 60ºС.

* Почаще проводите влажную в доме: минимум два-три раза в неделю.

* Если имеется аллергия на шерсть домашних животных, временно попросите родственников или друзей присмотреть за ними. Когда аллергия отсутствует, все же рекомендуется ограничить контакт с домашними животными до минимума.

* Ежедневно гуляйте на свежем воздухе.

* Часто проветривайте помещение, а особенно — перед сном.

* Желательно убрать из помещения комнатные растения, в особенности — цветущие. Поскольку на листьях оседает пыль, с которой трудно бороться, а цветочная пыльца может стать источником аллергенов.

* Уменьшите контакты с бытовой химией (например, стиральным порошком или освежителем воздуха) и парфюмерией, а во время уборки пользуйтесь перчатками.

Конечно, не всегда легко придерживаться тех или иных ограничений. К примеру, временно расстаться со своим домашним любимцем либо отказаться от лакомства (например, шоколада). Однако на вас лежит огромная ответственность: выносить и родить здорового малыша. Кроме того, после родов на ваши плечи лягут приятные обязанности: кормление грудью, уход за малюткой и другие. Причем не забывайте, что для этого вам понадобится сила и энергия. Поэтому поберегите себя, а также заложите «фундамент» для здоровья малыша.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/