Охота к перемене мест или Можно ли путешествовать беременной

Можно ли путешествовать, если вы ждете ребенка? Какие неприятности могут вас поджидать и как их избежать? Свои соображения по этому поводу высказывает директор московского туристического агентства «Рационал Тур Групп» Наталия Химухина.

Сразу договоримся, что путешествовать можно, но только не на последних месяцах и при условии, что вы хорошо себя чувствуете. И, что очень важно, если не возражает врач.

Куда лучше отправиться? Это зависит от многого. В первую очередь, опять же, от вашего самочувствия, от того, как вы переносите полет на самолете или поездку на автобусе, от времени года.

Естественно, об экскурсионных автобусных турах и поездках в крупные города лучше на время забыть. Какой бы привлекательной ни была программа, подумайте, по силам ли вам это сейчас. Наверняка придется много часов неподвижно сидеть в автобусе, подолгу ходить пешком, отказаться от привычного режима сна и питания. Поэтому, как мне кажется, все-таки путешествие в Прагу или Париж лучше оставить на потом. Сейчас вам больше подойдет спокойный и комфортабельный отдых. Поездки в дальние страны с долгими и утомительными перелетами лучше также отложить. Представьте себе собственное самочувствие после 8-часового ночного перелета!

А вот отдых на Средиземном море, скорее всего, будет приятным, полезным для здоровья и не слишком утомительным. Кстати, средиземноморские курорты охотно посещают «ожидающие аиста» жительницы Европы. Неспешные прогулки вдоль берега моря, комфортабельные отели, чистый воздух — все это могут предложить Кипр, Турецкая Ривьера, греческие острова (Крит, Родос, Корфу). Но только не в июле — августе. В это время там жара, переполненные отели, оглушительная музыка, гремящая все ночи напролет. Добавьте сюда бесконечные задержки рейсов и толпу в аэропортах в пик сезона (заметим, что, если есть такая возможность, летать лучше не чартерными, а обычными рейсами).

А вот весной или осенью вам там наверняка понравится. К примеру, в марте — апреле, когда мы еще месим снег пополам с грязью, на Кипре в самом разгаре весна: 25 — 28 градусов тепла, вокруг цветы и пышная зелень, цветут апельсиновые деревья. Туристов в это время не очень много. Даже если вода в море окажется, на ваш вкус, слегка холодновата, — это не повод для беспокойства. В хороших отелях круглый год работают подогреваемые бассейны, а дальних заплывов вам — в вашем положении — все равно лучше не совершать. На «шведском столе» всегда достаточно фруктов, овощей и молочных продуктов. Цены на туры весной и осенью, как правило, заметно ниже, чем в разгар лета. Это тоже вам на руку: можно заказать гостиницу более высокого класса, а в вашей ситуации лучше не экономить на отеле. Помните, что разница в одну звезду часто выливается в очень заметные различия и в оборудовании номеров, и в меню. Осенью же погода на Средиземном море стоит просто райская, что уже оценили многие наши соотечественники.

Зимой, если вас не пугает четырехчасовой перелет, можно отправиться на отдых в Египет, на берега сказочного Красного моря. Излюбленное место паломничества российских (а также немецких и итальянских) туристов — Хургада. Жары там нет, а солнечных дней много, море довольно теплое, так что можно восполнить недостаток ультрафиолетовых лучей без риска схватить солнечный или тепловой удар. В начале весны в Хургаде часто дует довольно сильный ветер, бывают даже пыльные бури. Впрочем, при солнечной теплой погоде это обычно не пугает многочисленных отдыхающих. В Египте особенно важно правильно подобрать отель. Дело в том, что египетские гостиницы очень различаются по уровню комфорта, а уже ставшая привычной классификация отелей по звездам в Египте может давать сбой. Официальной сертификации у египетских отелей нет, поэтому один и тот же отель может подаваться и как трех-, и как четырехзвездочный — на усмотрение туристического агентства.

В Шарм-Эль-Шейхе (Синайский полуостров, Египет) много гостиниц действительно высокого класса, рассчитанных на самую взыскательную публику. Если вы выбрали отель, принадлежащий к одной из крупных международных гостиничных систем, таких, как Marriott, Ritz, Hyatt, Sofitel, Hilton, — будьте уверены: высокий уровень обслуживания вам гарантирован. Популярная же среди россиян Хургада — типичный «город контрастов», где есть и отели мирового уровня, и самые незамысловатые гостиницы, не имеющие ни своего пляжа, ни бассейна. Поэтому лучше проконсультироваться в нескольких фирмах, посмотреть описания отелей в Интернете, посоветоваться с теми, кто уже побывал там. К тому же многие не очень хорошо переносят резкие перепады температур. При поездке зимой в Египет такой перепад может достигать 40 градусов (скажем, в Москве минус двадцать, а в Египте — плюс двадцать). Поэтому прежде чем выбирать Египет, подумайте, как это может сказаться на вашем самочувствии.

А что делать, если вы все же хотите отправиться на отдых летом? Можно, конечно, подобрать пансионат или санаторий в средней полосе России. Но следует помнить, что действительно хороших пансионатов, с приличным сервисом, качественным питанием и санаторным обслуживанием не так уж много. И цены в них, как правило, заметно выше, чем в не самых плохих зарубежных отелях. Если же попытаться подобрать дом отдыха за умеренную плату, то слишком велик риск, что вы окажетесь в Богом забытом месте, в номере без горячей воды и с единственным на всю округу телефоном в постоянно запертом кабинете директора. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, лучше ехать в те места, которые вы уже знаете, или хотя бы в те пансионаты, которые рекомендуют знакомые.

Это же касается и поездки на российские черноморские курорты. Если вы собрались в Сочи, то лучше выбрать один из известных сочинских санаториев. Только не ориентируйтесь на воспоминания 10-летней давности. За последние годы там очень многое изменилось. Если одни санатории провели реконструкцию и поддерживают достаточно приличный уровень, то другие пришли в упадок и «поддерживают» бесконечный поток жалоб на сервис и питание. Оздоровительные программы для женщин, в том числе и для ожидающих ребенка, предлагают некоторые санатории Анапы, но летом туда не попасть, а зимой морозная Москва лучше сырой и ветреной Анапы.

От чего хотелось бы предостеречь — это от путешествия «диким» образом. Помните, что ни одно турагентство не выпустит туриста за рубеж без забронированного отеля, обратного билета и медицинской страховки. Если же Вы едете самостоятельно на российский курорт, придется самим предусмотреть все возможные проблемы: в пик сезона может не быть обратных билетов, где-то невозможно будет получить экстренную медицинскую помощь, если она понадобится. Поэтому в Вашей ситуации к выбору места отдыха следует подойти очень ответственно.

Может быть, летом стоит вспомнить о не так уж и далеких от нас прибалтийских курортах — Юрмале и Паланге? Юрмала — это всего одна ночь на поезде от Москвы и около получаса езды от вокзала до отеля. Паланга имеет собственный аэропорт, куда летом организовывается прямой рейс из Москвы. За последние годы на этих курортах заметно улучшился сервис. Многие гостиницы, построенные еще в советские времена, переоборудованы и поддерживают довольно приличный уровень обслуживания. Сами жители Риги и Вильнюса предпочитают останавливаться в небольших частных пансионах, предлагающих ночлег и завтрак. При этом можно пользоваться бассейнами и лечебной базой санаториев за дополнительную плату. Если постараться, такие предложения можно найти и в Москве. Погода на Балтике, конечно, неустойчива, но сильной жары нет обычно даже в августе. А прогулки по песчаным пляжам между морем и дюнами приятны в любую погоду. Естественно, вам понадобится виза, но многие московские турфирмы уже научились справляться с этой проблемой. Зато с билетами на поезд проблем обычно не бывает.

Итак, вы взвесили все «за» и «против» и выбрали место отдыха. На что следует обратить внимание, выбирая гостиницу? В первую очередь — на расстояние от отеля до аэропорта. К примеру, в Турции популярные отели Кемера и Белека находятся в 25 — 35 километрах от аэропорта. Это час — полтора пути, учитывая, что ваш автобус может останавливаться, чтобы высадить туристов в более близкие отели. Причем к Кемеру ведет горная дорога. А турецкая Алания — это уже около ста километров. После самолета это будет утомительно. Если вы прилетаете на Кипр через аэропорт Ларнаки, расстояние до большинства отелей Лимассола и Айа Напы будет в пределах 30 — 40 километров. Но если вы едете в один из отелей Айа Напы из аэропорта Пафоса — то приготовьтесь к дальней дороге: расстояние от Пафоса до Айа Напы — более 100 километров. Если есть возможность, лучше заказать в турагентстве индивидуальный трансфер. Это стоит немного дороже, но за вами пришлют отдельную машину. Иногда индивидуальный трансфер уже включен в программу.

Немаловажно и расстояние от отеля до моря. Кстати, если вы планируете на отдыхе совершать прогулки вдоль берега моря, то помните, что в таких странах, как Турция, Египет, пляжи отелей часто бывают отгорожены один от другого. Отели в курортных зонах стоят довольно плотно, так что уйти вдоль моря за пределы пляжа собственного отеля вам вряд ли удастся. Придется гулять вдоль дороги или забираться в горы. Порядки, впрочем, всюду разные. В таких, например, странах, как Испания, Греция, Кипр, Италия, отелям запрещено перегораживать прибрежную полосу, и ее с удовольствием используют для прогулок туристы.

Напоследок несколько общих рекомендаций.

Внимательно изучите описание отеля в каталоге.

Попросите проспект отеля или его копию.

Постарайтесь задать менеджеру турагентства как можно больше вопросов — о расстоянии от аэропорта до отеля и от отеля до моря, о сервисе в отеле, о ценах и т.д. Иногда за фразой «вид на горы» скрывается вид на дорогу и автостоянку, а на 100 метрах, отделяющих отель от моря, могут разместиться автострада и железная дорога (причем до пешеходного перехода еще идти и идти!). Если на ваши вопросы вы получаете путаные, невразумительные ответы, лучше обратиться в другое туристическое агентство.

Обязательно позаботьтесь о медицинской страховке. Обычно в стандартный пакет документов входит страховой полис. Внимательно ознакомьтесь с условиями страхования и не поленитесь еще до вылета позвонить в страховую компанию и проконсультироваться, входит ли в оплаченный полис медицинская помощь, связанная с беременностью. Если нет, то, возможно, полис придется переоформить. Как это сделать, вам должны подсказать в страховой компании.

На отдыхе страховой полис стоит постоянно иметь при себе. А вот ценные вещи, обратные билеты, крупные суммы денег лучше оставлять в сейфе отеля.

Имеет смысл всегда носить с собой питьевую воду. Только не используйте для питья воду из-под крана. Во всех странах, о которых мы здесь говорили, питьевую воду можно купить в любом магазине и заказать в любом баре.

Не стоит злоупотреблять солнечными ваннами. Помните, что в южных широтах солнечный ожог можно получить за считанные минуты. Поэтому обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом и не оставайтесь подолгу на солнце. Конечно, об этом вас предупредит врач. Он также подскажет, какие лекарства можно и нужно взять с собой.

Помните, что, отправляя вас на отдых в «интересном положении», родные, конечно, будут беспокоиться. Поэтому стоит заранее предусмотреть, как вы будете связываться с семьей. Иногда туристические фирмы предлагают за небольшую плату отправить сообщение по электронной почте. Вы передаете текст сообщения гиду, а в Москве сотрудник фирмы звонит вашим родным по указанному вами телефону и зачитывает сообщение. Звонить по телефону из номера отеля, как правило, дороже, чем из телефона-автомата. Как пользоваться телефонами-автоматами, вам должен сообщить встречающий гид. Часто в каталогах указывается телефон отеля. Родственники могут позвонить из Москвы, назвать номер комнаты или фамилию, и их соединят с вами. Английский и немецкий языки поймут практически в любой стране и в любом отеле, чего, увы, нельзя сказать о русском.

И в заключение замечу: отдых должен приносить удовольствие. Тем более что вам сейчас особенно важно получать только положительные эмоции. Не перегружайте себя. Если вам кажется, что экскурсия, дискотека или поход по магазинам будет вам в тягость, — лучше откажитесь. Если номер в отеле не нравится (слишком шумно или нужно подниматься по ступенькам) — попросите поменять. Будьте уверены, вам всегда пойдут навстречу. Не стесняйтесь попросить место в первых рядах в самолете или в автобусе. Не пытайтесь самостоятельно донести чемодан до гостиничного номера — портье донесет его за чисто символическую плату. Не будет большим грехом, если вы пройдете вперед в очереди к стойке паспортного контроля или регистрации в аэропорту. Главное, чтобы поездка была не в тягость. Тогда она действительно принесет пользу и вам, и будущему малышу.

Журнал "9 МЕСЯЦЕВ", №2-3 2001 г.