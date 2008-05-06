Определение овуляции. Признаки.

Овуляция – это выход яйцеклетки из яичника. Без выхода яйцеклетки и ее последующего оплодотворения наступление беременности невозможно.

Овуляция происходит за 12-16 дней до начала менструации (при любой длительности цикла). При 28-дневном цикле овуляция обычно бывает в середине цикла. Если цикл короче или длиннее, значит изменяется длительность первой фазы – до овуляции. После овуляции до менструации всегда проходит 12-16 дней (в среднем 14 дней).

Беременность может наступить, если половой акт произошел начиная от 3-4 дней до овуляции (сперматозоиды живут 3-4 дня), и заканчивая сутками спустя после овуляции (яйцеклетка живет около суток). Однако не стоит применять метод определения овуляции в качестве контрацепции, так как в некоторых случаях овуляция может произойти дважды за цикл, или сдвинуться на несколько дней (и вы никогда не знаете, в какой именно цикл это произойдет). А вот при планировании беременности определение овуляции может быть очень полезным.

Определение овуляции нужно:

- Во-первых для того, чтобы определить саму возможность наступления беременности, а если у женщины не получается забеременеть несмотря на наличие овуляции, начать искать другие причины бесплодия. Кроме того, наличие овуляции – это показатель здоровья женщины, и если она отсутствует, значит имеются какие-то нарушения в организме.

- Во-вторых, именно в эти дни нужно дать возможность яйцеклетке встретиться со своим сперматозоидом. Часто возникает вопрос: если у супругов регулярная половая жизнь раз в два-три дня, а то и чаще, то зачем им определять овуляцию, если все равно наверняка один из половых актов произойдет в дни, благоприятные для зачатья. Действительно, если у супругов нет никаких проблем, им не обязательно точно знать дату овуляции. Это нужно, например, если у мужа имеются нарушения в спермограмме: сперматозоиды малоподвижные, в небольшом количестве. В этом случае желательно, чтобы половой акт произошел не более чем за 1-2 суток до овуляции, а за три дня до этого не было половых актов (тогда концентрация сперматозоидов увеличивается, и шансы на то, что один из них сможет достичь яйцеклетки, повышаются).

Некоторые пытаются с помощью овуляции планировать пол ребенка. Предполагается, что сперматозоиды с У-хромосомой («мужской») более подвижны, а сперматозоиды с Х-хромосомой (женской) более живучи. Поэтому если половой акт произойдет в день овуляции, то быстрее до яйцеклетки «добежит» сперматозоид, несущий У-хромосому, и будет мальчик, а если за 3-4 дня до овуляции, то выживут в большинстве своем сперматозоиды с Х-хромосомой, и будет девочкой. Однако на практике этот метод дает гарантию 50% (так же, как и все остальные).

В статье пойдет речь о том, какими методами можно определить наличие или отсутствие овуляции.

Изменения в состоянии женщины

«Симптомы» овуляции достаточно субъективны, однако наблюдательная женщина может заметить некоторые изменения в своем организме в эти дни, и, сопоставив их с другими методами исследования, может по ним ориентироваться.

Во время овуляции некоторые женщины замечают повышение сексуального влечения. Некоторые исследователи отмечают, что в эти дни женщины становятся более сексуально привлекательными.

У некоторых женщин в середине цикла бывают тянущие боли или ощущения покалывания внизу живота. Иногда могут быть прожилки крови в выделениях.

Изменяется характер влагалищной слизи – увеличивается ее количество, она становится более вязкой, тягучей. При осмотре гинеколог видит прозрачную слизь в шейке матки (симптом «зрачка»). Кроме того, врач может попытаться растянуть слизь между браншами пинцета – если слизь растягивается не несколько сантиметров, это косвенно свидетельствует о приближающейся овуляции. После овуляции количество слизи намного уменьшается.

Судить о том, есть ли овуляция, позволяет наблюдение за менструальным циклом в целом. Обычно если овуляция бывает в каждом цикле, цикл регулярный. Если цикл нерегулярный, значит овуляция либо отсутствует вообще, либо бывает не в каждом цикле. Тем не менее регулярный цикл не гарантирует наличия овуляции, так же как и нерегулярный не говорит на 100% об ее отсутствии.

Наличие предменструального синдрома чаще отмечается при овуляторных циклах, особенно характерно для цикла, в котором была овуляция, нагрубание молочных желез перед менструацией, небольшое повышение массы тела во вторую фазу цикла.

Измерение базальной температуры

Одним из самых старинных методов определения овуляции является измерение базальной температуры. Базальная температура измеряется в прямой кишке.

Достоинством метода является его низкая стоимость, возможность проводить в домашних условиях. Информативность у метода достаточно высокая при условии правильного его выполнения и оценки графика базальной температуры не менее чем на протяжении трех циклов.

График базальной температуры является достоверным, если проводить измерения ежедневно в одно и то же время, не вставая с постели, после минимум 6-ти часового ночного сна. Повлиять на результаты измерений могут инфекционное заболевание у женщины, сопровождающееся повышением общей температуры, воспалительные заболевания мочеполовой системы, уменьшение продолжительности ночного сна, принятый накануне алкоголь, половой акт незадолго до измерения (менее чем за 3-4 часа), изменение температурных условий в помещении, прием гормональных препаратов.

Если есть какие-то из этих причин, нужно пометить их на графике. Для измерений лучше использовать обычный ртутный термометр (потому что показатели электронного термометра слишком сильно зависят от особенностей соприкосновения с анусом), измерять температуру нужно 5-10 минут (каждый раз одинаково). При этом результаты измерений наносят на специальный график (в котором на горизонтальной оси отмечается день цикла, а на вертикальной – температура).

В норме во второй половине цикла температура в среднем на 0,5 градуса выше и это повышение в идеале продолжается до менструации, но перед повышением происходит ее снижение на 0,4-0,6 градуса. Это и есть день овуляции. Если весь цикл температура примерно одинаковая, значит этот цикл ановуляторный. Если повышение температуры после овуляции держится менее 10 дней, значит во второй фазе цикла снижен уровень гормона прогестерона, и хотя овуляция есть, возможность зачатия сомнительна. Если повышение температуры сохраняется более 14 дней, и менструация не наступает, это говорит о наступлении беременности.

О чем расскажут гормоны

При обследовании женщины с бесплодием всегда необходимо оценить уровень гормонов. Метод достаточно точен при условии, что цикл регулярный, и гормоны сдаются несколько раз в течение цикла, чтобы оценить динамику их изменения. Это не только неудобно, но и достаточно дорого. Поэтому именно для определения овуляции гормональный мониторинг используют редко. Исследовать уровень гормонов нужно для определения самой возможности овуляции и наступления беременности, потому что изменение их уровня может препятствовать наступлению овуляции, а гормональная коррекция восстановит нормальный овуляторный цикл. Кроме того, половые гормоны влияют на состояние эндометрия, и, следовательно, на возможность прикрепления к матке зародыша.

Повышение уровня прогестерона в середине второй фазы цикла косвенно свидетельствует о том, что была овуляция. В норме это повышение сохраняется до менструации. Однако при нерегулярном менструальном цикле трудно наверняка определить, когда именно началась вторая фаза цикла. Наиболее информативно определение прогестерона через 7 дней после овуляции (за 7-9 дней до менструации). Анализ должен проводиться натощак до 12 часов дня.

Кроме того, в зависимости от наличия или отсутствия овуляции изменяется уровень гормонов гипофиза, влияющих на функцию яичников – лютеонизирующего и фолликулостимулирующего гормонов (ЛГ и ФСГ). Подъем уровня ЛГ начинающийся за 28-36 часов до овуляции – ее наиболее надежный признак. После овуляции уровень ЛГ снижается до прежнего уровня.

Повышение уровня мужских половых гормонов (тестостерон, ДГЭАс) может быть причиной нарушения цикла и ановуляции. Они могут повышаться при поликистозе яичников, при адреногенитальном синдроме, при нарушении функции надпочечников или гипофиза. Также причиной ановуляции может быть изменение уровня гормонов щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин) или гормона гипофиза пролактина (именно этим, кстати, объясняется отсутствие овуляции в период лактации). При низком уровне эстрогенов (например, при инфантилизме) цикл часто тоже ановуляторный.

УЗИ

УЗИ-мониторинг – это наиболее надежный метод определения овуляции.

При УЗИ наблюдают за динамикой изменения фолликулов – пузырьков в яичниках, из одного из которых и выходит яйцеклетка. Признаком овуляции является наличие доминантного фолликула (большего по размерам, чем остальные) и его исчезновение после овуляции. Овуляция происходит после того, как доминантный фолликул достигнет в размерах не менее 18-20 мм. После овуляции на месте разорвавшегося фолликула на УЗИ можно увидеть щель, затем на этом месте образовывается желтое тело. При этом в пространстве позади матки появляется жидкость.

При регулярном цикле УЗИ проводят за 2-3 дня до предполагаемой овуляции, а затем через день после нее. При нерегулярном цикле УЗИ проводится каждые 2-3 дня, начиная с 10-го дня цикла (можно проводить УЗИ реже, рассчитав предполагаемую дату овуляции по размеру фолликула – доминантный фолликул увеличивается со скоростью 2 мм в сутки).

Кроме того, по УЗИ можно оценить состояние эндометрия (слизистой оболочки матки), его циклические изменения и возможность имплантации (прикрепления) плодного яйца.

По УЗИ нельзя оценить проходимость маточных труб. По УЗИ нельзя точно определить наличие воспалительного процесса или спаек, есть только их косвенные признаки.

«Поймать» овуляцию на дому

Для того чтобы в домашних условиях определять овуляцию существуют тест-полоски и микроскопы. «Домашние» методы желательно использовать после того, как вы убедитесь в наличии у вас овуляции с помощью других методов, потому что они могут давать ложноположительные результаты.

Тест-полоски для определения овуляции выглядят как тесты на беременность. Пользоваться ими нужно также: опустить тест в емкость с мочой и подождать несколько минут. Если на тесте одна полоска – результат отрицательный, если две – положительный (овуляция ожидается через 1-2 дня). Результат считается положительным, даже если вторая полоска бледная. Метод основан на определении уровня ЛГ в моче (за 1-2 дня до овуляции его уровень резко подскакивает, после овуляции возвращается на прежний уровень).

Кроме того, существуют специальные приборы, которые оценивают уровень ЛГ и эстрогенов в моче. Стоимость такого прибора вместе с набором для образцов мочи около 200-250 долларов, при этом его информативность ненамного выше обычных тест-полосок.

Следующий метод основан на том, что состояние влагалищной слизи и слюны изменяется при повышении уровня эстрогенов, которое предшествует овуляции. При этом биологические жидкости становятся более вязкими, и при их высыхании образуется специфический рисунок. На стеклышко наносится капелька слюны (делается это с утра, до приема пищи и чистки зубов). После этого на это стеклышко смотрят через микроскоп (обычный или специальный мини-микроскоп, купленный в аптеке). Если на стеклышке нет четкого рисунка, только беспорядочные точки (рис. 1 на фото), значит овуляции нет. При приближающейся овуляции образуется фрагменты рисунка «папоротника» (рис.2). Максимально четким он становится за день до овуляции (рис.3). После овуляции рисунок снова размывается.

Если вы покупаете специальный микроскоп, то к нему обычно прилагаются схематические рисунки, соответствующие дню цикла. Этот микроскоп очень компактен, легко помещается в дамской сумочке (по размерам примерно соответствует тюбику помады). Стоимость такого прибора около 1500-2000р.

Достоверность этого метода достаточно высокая (около 95%). К искажению результата могут привести воспалительные процессы в полости рта, курение, прием алкоголя накануне.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть:

- во-первых, что отсутствие овуляции в одном цикле не говорит о ее отсутствии вообще,

- во-вторых, что наиболее достоверные результаты можно получить при комплексном обследовании,