Наружный акушерский поворот при тазовом предлежании: что обсудить с врачом

Наружный акушерский поворот для изменения предлежания плода врачи акушеры-гинекологи используют уже несколько десятилетий. Однако далеко не все будущие мамы, которые готовятся к рождению малыша, знают, что тазовое предлежание, которое считается не самым благоприятным для естественных родов, можно изменить на более физиологичное головное, и сделать это без последствий для здоровья будущего ребёнка и протекающей беременности.

Почему проводят наружный акушерский поворот

Главная причина применения наружного акушерского поворота для изменения тазового предлежания на головное – дать возможность женщине родить самостоятельно. Ведь тазовое предлежание – это почти всегда повод для оперативных родов.

По мировой и российской статистике, подтверждённой работой и врачей Екатеринбургского клинического перинатального центра, у первородящих женщин наружный акушерский поворот бывает успешен в 40% попыток, у повторнородящих – в 60%. По мнению самих врачей, успех или не-успех наружного акушерского поворота зависит от числа родов у женщины в прошлом, её массы тела, срока беременности, размеров плода и количества окружающей его жидкости, расположения плаценты. И, что немаловажно, от опыта врача.

Сроки проведения наружного акушерского поворота

Нет смысла проводить акушерский поворот на ранних сроках беременности, когда будущий малыш ещё относительно свободно перемещается в полости матки. Оптимальный срок беременности для наружного акушерского поворота – от 36 недель для первородящих и от 37 недель для тех, у кого это уже не первая беременность. Верхнего временного предела не существует, и поворот может быть проведён уже при начале родов, но при условии, что плодный пузырь ещё цел.

Противопоказания

Как и при большинстве медицинских манипуляций они делятся на абсолютные и относительные.

Абсолютные противопоказания, когда тазовое предлежание перед родами нельзя или нецелесообразно корректировать с помощью поворота:

- если кесарево сечение показано женщине по другим причинам, не связанным с предлежанием,

- если у беременной в течение последней недели были кровянистые выделения,

- если есть изменения на кардиотокографии,

- если есть аномалии развития матки,

- если произошло преждевременное отхождение околоплодных вод,

- если есть многоплодие.

Относительные противопоказания, которые врач рассматривает вместе со всеми другими факторами беременности, и только после этого принимает решение:

- если есть задержка развития плода и нарушение плацентарного кровотока,

- если у беременной есть признаки преэкламсии (преэклампсия – это тяжёлый токсикоз беременности с отёками, повышением артериального давления, изменениями в анализах мочи),

- если диагностировано маловодие,

- если есть аномалии развития плода,

- если плод в полости матки пока занимает неустойчивое положение,

- если на матке есть рубцы (кроме поперечного рубца в нижней части матки).

Подготовка

Подготовка к наружному акушерскому повороту включает в себя: УЗИ, снятие кардиотокографии в течение 20 минут, а также токолиз (то есть торможение возможных сокращений матки с помощью медикаментов). Непосредственно перед проведением поворота на живот беременной женщины наносят тальк или специальное масло.

Как проводится наружный акушерский поворот

Беременную женщину укладывают на бок. С помощью плавных движений руками врач приподнимает малыша из полости малого таза и старается развернуть так, чтобы направить в сторону таза мамы головку ребёнка, а его ягодичную область расположить выше.

Сама процедура без подготовки занимает не более 5 минут. Для будущей мамы главное в это время – расслабиться, глубоко дышать и обязательно сообщать врачу о любых признаках дискомфорта. При появлении болезненных ощущений или при замедлении сердцебиения малыша, которое фиксируют медики, процедура поворота будет приостановлена или прекращена совсем. Не страшно, если малыша не удалось развернуть с первой попытки, за одну процедуру врач может сделать до 3-х попыток наружного поворота.

По окончании проводится контрольное УЗИ и также не менее 20 минут записывается кардиотокограмма. Если женщину ничего не беспокоит, поворот удался, а до родов ещё остаётся время, то она в тот же день может уйти домой из стационара.

Сегодня врачи акушеры-гинекологи не считают необходимым фиксировать положение малыша в матке после поворота, потому что перевязывание живота беременной женщины различными фиксирующими повязками, как показало время, не влияет на результаты процедуры. Иными словами – если ребёнку суждено развернуться в первоначальное положение, он это всё равно сделает.

Что чувствует малыш и не опасна ли для него процедура?

Отвечая на этот вопрос, стоит обратить внимание, что сам по себе наружный акушерский поворот в первую очередь и проводится для малыша – чтобы он избежал операции кесарева сечения или родов в нефизиологичном тазовом предлежании.

Во время наружного акушерского поворота у ребёнка может быть замедление пульса (брадикардия) – в этом случае врачи прервут процедуру. В крайне редких случаях могут произойти и другие не совсем приятные явления – например, излитие околоплодных вод или отслойка плаценты. Тогда немедленно будет проведено кесарево сечение – именно поэтому наружный акушерский поворот считается исключительно стационарной процедурой, чтобы рядом всегда была готова операционная.

А при сомнениях будущей маме важно подумать вот на чем:

- частота экстренных кесаревых сечений после наружного акушерского поворота составляет не больше 0,5%,

- проводится наружный акушерский поворот в те сроки беременности, когда ребёнок в любом случае уже родится доношенным,

- наружный акушерский поворот в определённых случаях – это единственный способ для малыша появиться на свет максимально физиологичным путём и снизить риск родовых или операционных осложнений, которые после родов придётся компенсировать долгие месяцы и иногда даже годы.