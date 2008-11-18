Такой диагноз как «замершая беременность» (регрессирующая беременность) к сожалению не так уж редко встречается (до 15% от всех наступивших беременностей). А слышали про него, пожалуй, все. И очень многих женщин даже при нормально протекающей беременности иногда волнует вопрос «А вдруг… И как я узнаю?!».

По сути, диагноз «регрессирующая беременность» говорит о том, что до какого-то срока беременность развивалась нормально, а потом по каким-то причинам плод погиб, и беременность перестала развиваться. И хотя такое может случиться на любом сроке, в подавляющем большинстве случаев регресс беременности происходит в первом триместре беременности .

Симптомы замершей беременности

Регрессирующая беременность может явно себя никак не проявлять некоторое время и определяться только по УЗИ, проводимом в плановом порядке.

Признаком неразвивающейся беременности может быть исчезновение таких субъективных признаков беременности как тошнота, сонливость и других ранних признаков беременности. Однако эти симптомы и в норме не должны сопровождать женщину всю беременность. А у некоторых они и вовсе отсутствуют, поэтому чрезмерно полагаться на свои ощущения в данной ситуации не стоит. Часто момент гибели плода неуловим.

Могут быть симптомы угрожающего выкидыша (кровянистые выделения, тянущие боли), однако появление этих симптомов далеко не всегда свидетельствует о гибели эмбриона, поэтому при своевременном обращении за медицинской помощью беременность, возможно, удастся сохранить.

При гинекологическом осмотре наблюдается несоответствие размеров матки сроку беременности.

Более ценны объективные показатели , такие как:

- содержание в крови гормона ХГЧ – при замершей беременности оно резко снижается. Тесты на беременность после регресса несколько дней могут оставаться положительными, а затем начинают показывать отрицательный результат.

- по УЗИ не определяется сердцебиение и шевеление плода. Может выявляться пустое плодное яйцо (анэмбриония).

При обнаружении гибели плодного яйца производится выскабливание полости матки. Самопроизвольного выкидыша обычно не ждут, так как продукты распада плодного яйца «отравляют» материнский организм, вызывают нарушение процессов свертывания крови, могут приводить и к инфекционным осложнениям.

Даже если выкидыш произошел самостоятельно, обязательно нужно сделать УЗИ, чтобы исключить задержку частей плодного яйца.

Причины регресса беременности

Основные причины регрессирующей беременности это:

- Аномалии развития у плода, несовместимые с жизнью, возникшие вследствие генетической патологии или воздействия вредных факторов на ранних сроках.

- Инфекции;

- Гормональные нарушения;

- Аутоиммунные нарушения;

Остановимся на каждой группе причин подробнее.

Аномалии развития плода

Это самая частая причины регрессов на ранних сроках. Таким образом можно сказать осуществляется «естественный отбор». Обычно любой вредный фактор, воздействующий в раннем сроке, вызывает повреждение плода по типу «все или ничего», то есть либо фактор вообще никак не сказывается на развитии плода, либо вызывает патологию, несовместимую с жизнью, и происходит регресс беременности. К сожалению, количество этих вредных факторов, окружающих нас, не поддается никакому подсчету (экологические факторы, радиация, неправильное питание, вредные привычки, бытовая химия, лекарственные препараты, стрессы), и никак невозможно с ними не столкнуться. В подавляющем большинстве случаев природа защищает будущего малыша, но иногда эта защита не срабатывает. Чаще всего, не удается конкретно определить, что же все-таки навредило.

К этой же группе относится и такое состояние как «анэмбриония», когда определяются по УЗИ ткани плодного яйца, но сам эмбрион отсутствует.

Генетическая патология плода может быть как «случайной», то есть возникшей только в эту беременность из-за какого-то вредного воздействия, без которого все было бы нормально, так и запрограммированной, из-за генетических нарушений у родителей, препятствующих рождению здорового потомства (плоду изначально передаются какие-то генетические «поломки» от родителей). И если в первой ситуации последующая беременность с большой долей вероятности будет протекать нормально, то во второй в некоторых случаях рождение здорового ребенка может быть невозможным вообще.

Инфекции

Наибольшую опасность для плода представляют вирусные инфекции, особенно если мама встретилась с данной инфекцией при беременности впервые. В некоторых случаях при заболевании матери рекомендуется прерывание беременности из-за того, что очень высока вероятность пороков развития плода (наиболее известна своим патогенным действием краснуха). При других вирусных инфекциях (грипп, ЦМВ, герпес) беременность не прерывают, но риск невынашивания беременности резко повышается.

Повышают риск невынашивания и инфекции, передающиеся половым путем, а также наличие очагов хронической инфекции в организме (хронические заболевания пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной системы, кариозные зубы и т.д.).

Гормональные нарушения

Наиболее часто при невынашивании беременности встречается дефицит гормона прогестерона, поэтому препараты натурального прогестерона (дюфастон, утрожестан) так часто назначаются при угрозе прерывания беременности. Однако регресс беременности может быть и при изменении уровня других гормонов, например гормонов щитовидной железы или мужских половых гормонов.

Аутоиммунные нарушения

Аутоиммунными называются процессы, когда антитела образуются не к чужеродным агентам (бактериям и вирусам), а к собственным клеткам организма. Эти антитела при беременности могут поражать и плод, что приводит к его гибели.

Достаточно часто причиной повторных регрессирующих беременностей является антифосфолипидный синдром (АФС). При этом антитела образуются к собственным фосфолипидам, которые участвуют в образовании клеточных стенок. До беременности этот синдром может никак себя не проявлять. Заподозрить АФС можно при повторных регрессирующих беременностях. Обследование включает в себя как анализ конкретно на маркеры АФС, так и анализ на свертываемость крови (при АФС свертываемость повышается, что приводит в образованию микротромбов, в т.ч. в сосудах плаценты, что приводит к нарушению питания плода, и при отсутствии лечения к его гибели).

Часто точно причину регресса установить не удается, но обычно при повторяющихся регрессах подробное обследование все же помогает ее выявить.

Необходимые обследования после регрессирующей беременности

Минимум обследований после регрессирующей беременности включает в себя:

- УЗИ органов малого таза;

- Анализ крови на гормоны (обычно сдается анализ на половые гормоны, анализ на другие гормоны сдается, если имеются какие-то симптомы, свидетельствующие о возможном нарушении работы гормонопродуцирующих органов);

- Анализ на инфекции;

- Спермограмма (у ребенка двое родителей, причины регрессирующей беременности могут найти не только у мамы).

Этот список может быть значительно расширен в зависимости от конкретной ситуации, для каждой женщины он должен быть индивидуален, в зависимости от результатов общего осмотра, характера менструальной функции, наследственности, наличия каких-то заболеваний в прошлом или в настоящее время.

При повторных регрессирующих беременностях обследование более подробное. Обязательно проводится обследование на антифосфолипидный синдром и исследование кариотипа (набора хромосом) отца и матери.

Как же быть дальше

Конечно же, всех женщин, подвергшихся такому испытанию как «регрессирующая беременность» волнует вопрос, о возможности благоприятного исхода беременности в дальнейшем. Вероятность этого достаточно высока, как уже говорилось выше, часто регресс беременности происходит из-за «случайного» воздействия какого-то фактора, неудачного стечения обстоятельств. И в дальнейшем это никогда не повторится. В некоторых странах за рубежом после одного регресса даже не рекомендуют подробного обследования, и прибегают к нему лишь после повторных регрессирующих беременностей, так как 80-90% пациенток после однократного регресса беременности нормально вынашивают беременность в дальнейшем.

Однако, думаю все со мной согласятся, что повторных регрессов лучше избежать. Поэтому нужно обследоваться, и при выявлении каких-то нарушений лечиться. Обязательно по возможности избавиться от инфекций. При выявлении гормональных и аутоиммунных нарушений терапия наиболее эффективна если начата на этапе планирования, а не при наступлении беременности.

Планировать следующую беременность можно не ранее, чем через полгода. Это время необходимо чтобы восстановилась слизистая оболочка матки и гормональный фон в организме. В этот период рекомендуется принимать оральные контрацептивы, так как они не только оказывают контрацептивный эффект, но и помогают организму оправиться после гормонального стресса, регулируют работу яичников и восстанавливают менструальный цикл.

В период планирования следующей беременности важно правильно питаться, получать много витаминов (с пищей или в виде поливитаминных комплексов), вести здоровый образ жизни. Это поможет организму при беременности защищать малыша от негативных воздействий окружающей среды.

Не стоит недооценивать роль вредных привычек. Если «подружка курила всю беременность и ничего», «соседка пьет и ничего», это не значит, что эти факторы не вредны для плода. Кого-то организм сможет защитить, а кого-то нет, поэтому количество вредных факторов стоит максимально ограничить. Да, мы не сможем оградить будущего малыша от всего, но максимально ограничить количество вредных воздействий мы обязаны.

Без сомнения, замершая беременность – психологическая травма для женщины, поэтому если вас мучают навязчивые мысли о том, что вы не сможете иметь детей вообще, вы настраиваете себя на неудачу, вам следует обратиться к психотерапевту. Роль психологических факторов в течении беременности признается большинством врачей.

Желаю всем удачной беременности и рождения здоровых малышей!!!