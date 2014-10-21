Ранняя беременность: проблемы и причины

«Я беременна…» — прекрасные слова! Не правда ли? Кто-то произносит их с трепетным ожиданием появления маленького чуда на свет, спустя положенное время. Ну, а кто-то — с радостным отчаянием, ввергая в шок своих родителей. В последнем случает речь идет о будущих юных мамах, которые силу тех или иных обстоятельств забеременели в «неподходящем» возрасте.

Когда говорят о ранней беременности?

Считается, что наступление беременности у несовершеннолетней девочки-подростка с 13 до 18 лет — ранняя или подростковая беременность.

Однако иногда нижняя граница снижается.

По поводу верхней границы ведутся дискуссии. Поскольку считается, что организм молодой женщины формируется, а также готов к вынашиванию и рождению ребенка лишь к 20 годам.

По статистике в России на 1000 живорожденных детей приходится 30 подростковых родов.

К сожалению, те же неумолимые цифры статистики свидетельствуют о том, что около 70% из всех подростковых беременностей заканчиваются медицинским абортом, 15% — выкидышами, и лишь 15% — родами.

При этом 50% из числа будущих юных мам, решивших рожать, сообщают о «запланированной» беременности.

Немного истории…

На протяжении нескольких столетий понятия «ранняя беременность» не существовало вообще. Поскольку девочка считалась способной зачать и родить ребенка, как только у неё появлялась первая менструация.

Поэтому девочек выдавали замуж в 13-14 лет, а в 15-16 лет большинство из них уже становились матерями. Такая тенденция была обусловлена высокой смертностью среди детей и взрослых. И, по мнению общества, для выживания рода женщина должна была приступать к выполнению «своей миссии», как можно раньше.

Поэтому на Руси и в Европе девушка, не вышедшая замуж и не родившая хотя бы одного ребенка до 18 лет, считалась «перестарком». А старше 20 лет — безнадежной старой девой, которой мог заинтересоваться лишь «старый» вдовец 40 лет отроду с многочисленным семейством.

Кроме того, в те годы ранние роды были биологически обоснованны. Дело в том, что женщины страдали от анемии в связи с ежемесячными кровотечениями, которую никто не корригировал. К сожалению, с возрастом она прогрессировала. А анемия, как известно, уменьшает возможность нормально выносить и родить здорового ребенка.

Современное общество: отношение к ранней беременности

В одних развитых странах, как правило, ранняя беременность наступает вне замужества, поэтому нередко может осуждаться обществом.

Тогда как в других странах (особенно развивающихся) она наступает наиболее часто в рамках замужества, поэтому социальные «ярлыки» отсутствуют. Однако имеются медицинские аспекты: физическая и психологическая готовность девочки-подростка стать матерью.

Немного физиологии…

В норме средний возраст наступления первой менструации (менархе) у девочки приходится на период от 11 до 14 лет.

Однако многое зависит от определенных факторов: этнической принадлежности девочки, её веса тела (чем он меньше, тем позднее наступает менархе), питания, перенесенных заболеваний и так далее. Поэтому этот интервал может незначительно варьировать в большую или меньшую сторону.

Физиологически менструирующая девушка способна к зачатию с момента менархе, причем даже после однократного полового акта. Однако зачать — одно, а выносить ребенка — другое. Ведь организм девочки-подростка не готов к увеличению нагрузки.

Тогда как к 20-25 годам у молодой женщины формируются органы и системы, а также устанавливается баланс гормонов в организме. Поэтому у неё имеется больше шансов выносить и родить здорового ребенка.

Однако и поздние роды сопряжены с некоторыми рисками: рождение детей с генетической патологией, наличие хронических заболеваний у матери и так далее.

Поэтому рекомендуемый возраст для рождения ребенка приходится на период с 20-25 до 35 лет.

Между тем многое зависит не только физической готовности женщины стать матерью. Ведь бывает и так, что женщина, к примеру, в 20-25 лет психологически и эмоционально не готова к материнству. Тогда как девочка-подросток вполне осознанно идет на этот шаг.

Ранняя беременность — проблема?

Про подростковую беременность написано и рассказано много «ужасных» фактов. Действительно, она несет в себе немало аспектов: социальных, медицинских, материальных, психологических и так далее.

К примеру, одна из первых трудностей — как рассказать девочке-подростку родителям о своей наступившей беременности? Ведь редко, какая будущая бабушка в первые минуты с радостью отнесется к тому, что её совсем юная дочь станет мамой. Скорее, наоборот, имеет место неосознанная агрессия и обвинения: «я не готова нянчить внуков», «испортили мою собственность» и так далее

Поэтому юная будущая мама нередко откладывает серьезный разговор на неопределенное время с родителями и гинекологом, скрывая беременность до большого срока.

Тогда как будущей маленькой маме необходимо поделиться своими переживаниями, встать на учет в женской консультации, пройти обследование, при выявлении заболеваний получить лечение и так далее. Все эти моменты являются условием для нормального течения беременности и рождения здорового ребенка.

Хотя бывают случаи, когда, наоборот, будущая бабушка упорно твердит: «будем рожать». Даже, несмотря на то, что беременность иногда наступает в результате изнасилования либо наличия возможных рисков как для здоровья будущей мамы, так и плода. Хотя такой подход немного нелогичен. Поэтому, возможно, имеет смысл будущей бабушке проконсультироваться с психологом.

Кроме того, необходимо ещё рассказать будущему отцу о предстоящем пополнении, что тоже бывает нелегко. Ведь он может просто сбежать от ответственности.

Также следует решить некоторые вопросы: дальнейшее обучение в школе, получение профессии и другие.

Почему наступает ранняя беременность?

На первый взгляд кажется, что весь мир (родители, учителя, близкие и друзья) отвернулся от беременной девочки-подростка. Однако на самом деле этот «мир» отвернулся от неё гораздо раньше: когда перестал понимать и уделять достаточно внимания либо стал излишне опекать. То есть наступление ранней беременности — скорее следствие, нежели причина.

Наиболее частые ситуации, которые приводят к наступлению ранней беременности

Изнасилование

Это страшная участь для женщины в любом возрасте, а не только для девочки-подростка.

И надо заметить, что акт насилия наиболее часто совершают не маньяки, а люди, которым девочка-подросток всецело доверяет: друзья и знакомые (иногда мамины).

Даже если девочка-подросток подверглась нападению незнакомца, следует задаться вопросом: почему она оказалась одна в неподходящем месте, а также в неподходящее время? Ведь нередко девочка просто убегает из «уютного» дома из-за возникшей конфликтной ситуации либо её выгоняют из него. То есть родителям изначально безразлична судьба дочери.

Конечно, обстоятельств, в которых девочка-подросток может подвергнуться изнасилованию больше. Да и вина родителей не всегда имеет место. Ведь неадекватных и психически неуравновешенных людей, способных напасть, немало.

Однако вне зависимости от ситуации, в которой девочка-подросток подверглась насилию, необходимо повести профилактические меры. К сожалению, этого не происходит, поэтому наступает нежелательная ранняя беременность. Поскольку в силу тех или иных обстоятельств девочка-подросток не рассказывает родителям о трагедии, произошедшей с ней.

«Случайная» беременность

Наступает по неведению, когда даже в наше просвещенное время девочка-подросток не ведает, что творит. Поскольку не обладает достаточными знаниями о методах контрацепции, ибо просветить её в этом вопросе было некому. Либо она рассчитывает на более «опытного» и «старшего» партнера. Особенно если ей исполнилось 13-14 лет, а ему — аж целых 16-18 лет!

В результате будущая юная мама никак не связывает сбой менструального цикла с произошедшей близостью. Кроме того, иногда из-за увеличения талии в объеме она садится на диету. Между тем витамины и питательные вещества необходимы как для развития плода, так и для организма юной беременной.

То есть «упущенная» подростковая беременность — следствие недостаточного сексуального воспитания, а также диалога в семье на тему сексуальных взаимоотношений.

Вызывающее поведение

В этом случае девочка-подросток попадает в «плохую компанию». Потому что, как правило, чувствует себя одинокой, а также отвергнутой семьей и близкими. В результате она начинает искать «понимания» у других, а также бессознательно выбирает более рискованный и протестный тип поведения.

«Запланированная» беременность

Наступает, когда девочка-подросток стремится таким необычным способом утвердиться, а также решить свои психологические проблемы. Подоплека такого поступка может быть разной.

К примеру, когда родители безудержно излишне опекают свою дочурку, но психологически не слышат и не вникают в её переживания. В этом случае будущая юная мама своей беременностью выражает протест. Таким образом доказывая родителям, что она уже «взрослая», поэтому с её мнением следует считаться.

Однако иногда девочка-подросток, наоборот, получает недостаточно внимания и тепла от родителей. Поэтому думает, что родит для себя ребеночка, который будет её любить.

То есть, как видите, изначально отсутствует эмоциональный контакт, а также взаимопонимание между родителями и девочкой-подростком. Причем материальный достаток в семье может играть отрицательную роль. Поскольку родители нередко заняты своей жизнью, полагая, что сексуальное воспитание дочурка получит в школе, а о средствах контрацепции узнает из Интернета либо печатных изданий. В результате подросток зачастую предоставляется самому себе.

Конечно, ситуаций, в результате которых наступает ранняя беременность, существует больше. Тем более, сексуальное созревание у подростков и влечение к противоположному полу возникает рано. И, возможно, что девочка-подросток принимает решение стать матерью вполне осознанно (насколько это возможно в столь юном возрасте). Поскольку искреннее любит своего избранника, который отвечает ей взаимностью. Да и родители воспринимают шокирующую новость адекватно, поддерживая и помогая в трудный период.

Однако в любом случае следует помнить, что ранняя беременность имеет как минусы, так и плюсы. О них мы поговорим в следующей статье, а также разберемся, что делать девочке-подростку, если беременность всё-таки наступила. Читайте: Ранняя беременность: плюсы и минусы

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/