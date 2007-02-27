Планирование пола: попытка не пытка

Кто во что горазд...

Живот "торчком"? Солененького хочется и нос поплыл? Ну точно, будет мальчик!" - вряд ли хоть одной беременной женщине удалось избежать такого рода предсказаний со стороны родственников, друзей, а иногда и совсем посторонних людей. Существует множество народных примет и суеверий, согласно которым родители могут заблаговременно "заказать" пол будущего ребенка. Например, древние китайцы считали, чтобы на свет появился мальчик, женщине во время "акта любви" надо лечь головой на север, для зачатия девочки соответственно - на юг. Немецкие прабабушки были уверены, что если заниматься любовью во время дождя, то непременно родится девочка, в сухую же погоду, как правило, получаются мальчишки. Древнегреческий философ и врач Эмпедокл считал, что в жару больше вероятность зачать младенца мужского пола, а в холода - женского. В средние века в Европе мужчины, мечтающие о наследнике, прятали под подушку топор и в самый интересный момент должны были достать его со словами: "Чтоб ты имела мальчика". Если же родители хотели девочку, жене на голову одевали шляпу и шептали нежные слова. Рекомендации по поводу пола будущего дитяти можно найти даже в Талмуде: родится сын, если муж первым заканчивает соитие. Древние греки одним из самых надежных способов появления на свет мальчика считали употребление будущей матерью сока блашницы дизентерийной три раза в день, постясь сорок дней кряду перед ночью любви.

Современные родители тоже не прочь спланировать пол будущего ребенка. Последние десять лет на Западе рекламируют специальную диету. Согласно теории этого метода, пол ребенка определяется в течение первых шести недель беременности и потому диету, выбранную для рождения мальчика или девочки, обоим супругам следует соблюдать в течение трех недель до зачатия, а уже забеременевшей женщине еще семь недель. Совсем недавно французские ученые опубликовали результаты своих экспериментов в этой области - ожидаемый эффект составил более 80%.

Диета, способствующая зачатию мальчика.

Напитки: содовые минеральные воды, чай, пиво, вино, кофе, фруктовые соки.

Мясо: все сорта и все колбасные изделия.

Рыба: все сорта.

Хлеб и злаковые: печенье, бисквит, манка, рис.

Овощи: картофель, грибы, сухая белая фасоль, чечевица, сушеный горох.

Фрукты: все, особенно черешня, бананы, абрикосы, апельсины, персики, финики.

Сухофрукты: чернослив, сушеные абрикосы, финики.

Следует как можно больше солить всю пищу, не бояться употреблять консервированные продукты и дрожжи. Не рекомендуется молоко и молочные продукты, минеральные воды с кальцием, креветки, крабы и икра. Свести к минимуму употребление теста, замешенного на яйцах, а также хлеба, блинов, вафель, кондитерских изделий на молоке, зеленого салата, стручковой фасоли, зеленых бобов, сырой капусты, кресс-салата, укропа, грецких орехов, фундука, миндаля, арахиса, какао, молочного шоколада.

Диета, способствующая зачатию девочки.

Напитки: кофе, чай, шоколад, какао, кальциевые минеральные воды.

Мясо: в ограниченном количестве все сорта.

Рыба: свежая и быстрозамороженная.

Яйца: без ограничений.

Хлеб и злаковые: все виды хлеба и выпечки без соли и дрожжей.

Овощи: картофель в ограниченном количестве, баклажаны, спаржа, свекла, морковь, огурцы, кресс-салат, зеленые бобы, горошек, перец стручковый, лук, вареные томаты.

Фрукты: все, кроме слив, абрикосов, черешни, бананов, апельсинов и смородины.

Орехи: миндаль, фундук, арахис - не соленые!

Кроме того, очень полезны: сахар, мед, пряности, варенье, душистые травы. Избегайте пересоленной пищи! Не рекомендуются газированные напитки, консервированные соки, колбаса, ветчина, копчености, жаркое, копченая, консервированная и соленая рыба, раки, креветки, все сыры и мороженое, обычные сорта хлеба и все кондитерские изделия промышленного производства. Избегайте употребления кукурузы, консервированных овощей, жареной картошки, сырых томатов, чечевицы, соленых сухофруктов, дынь. Соль, дрожжи, сода, оливки, маргарин, пряные соусы, все консервы не рекомендуются.

Быть или не быть - вот в чем вопрос...

В течение долгого времени врачами и учеными разных стран проводились биологические исследования с целью разработать научную методику, которая дала бы возможность планировать пол младенца. "Ради чего все это? Какая в конце концов разница мальчик родится или девочка, главное, чтобы ребенок родился здоровым!" - в недоумении разведут руками большинство родителей. Однако именно о здоровье будущих детей в первую очередь и заботятся врачи. Известно, что многие наследственные заболевания (гемофилия, миодистрофия) передаются только по одной половой линии (в данном случае мужской) или если у родителей выявлена несовместимость по группам крови, то, имея возможность "запрограммировать" пол ребенка, можно избежать многих проблем, сохранить здоровье матери и помочь семье осуществить желание иметь здорового ребенка. Кроме того, существуют национальные и семейные традиции, которые просто обязывают родить младенца определенного пола, или, наконец, в семье одни девчонки, и родителям очень хочется иметь еще и сына.

Противники "планирования" в качестве основного аргумента приводят следующую точку зрения: они убеждены, что большинство супружеских пар, если предоставить им право выбирать, предпочтут иметь младенца мужского пола. Так что в конце концов на земле воцарится "мужское царство". Между тем, по последним данным социологических опросов, для многих семей либо не имеет значения пол первого ребенка, либо родители мечтают о двух детях, причем разного пола.

Помощь специалистов: ждем результатов.

Сегодня в Москве существует несколько центров репродукции, где за определенное вознаграждение вам помогут спланировать пол будущего ребенка. Некоторые из них базируются на искусственном оплодотворении. Например, с помощью электрофореза сперматозоиды отца "разгоняются" по положительному и отрицательному полюсам: "половинки" будущих мальчиков - в одну сторону, а девочек - в другую; или в зависимости от скорости и температуры разморозки собранной спермы можно заказать только младенца женского или мужского пола, затем яйцеклетка оплодотворяется. Но существуют и центры, где специалисты готовы помочь запланировать пол ребенка естественным путем, без медикаментозного и хирургического вмешательства. Методов много, но основные базируются либо на вступлении пары в интимные отношения за день до или в день овуляции, либо на спринцевании специальным раствором, который перед "ответственным моментом" впрыскивается на "тропу", по которой пойдут сперматозоиды. Таким образом, создавая благоприятную среду для носителей только женского или только мужского "заряда".

Методика основана на связи пола родившегося ребенка с особенностями сексуального поведения его родителей: периоды воздержания способствуют рождению девочек, а при "частых" половых актах чаще на свет появляются мальчики. Естественно, понятия "частота" и "редкость" рассматриваются в зависимости от биологических свойств мужского и женского организма индивидуально. С каждой обратившейся парой помимо врача-консультанта работают гинеколог и психотерапевт. Врач должен быть уверен в том, что у потенциальных родителей не нарушена способность к зачатию (заключение гинеколога, анализ спермы), а муж и жена психологически готовы к "риску неудачи" и в случае, если родится ребенок "незаданного" пола, результат никак не отразится ни на семейных отношениях, ни на родительских чувствах. Пара должна понимать, что это не панацея от проблем, а просто еще один высокоэффективный шанс.

Именно шанс! Если вдруг супруги к этому не готовы - центр отказывается от работы с ними. Но, допустим, все испытания позади... В этом случае врач обучает женщину методике определения дня овуляции (если она ее не знает) путем измерения базальной температуры в комбинации с использованием специальных тестов и предлагает вести график для того, чтобы установить день ближайшей овуляции. Назначается такой вид контрацепции, от которой можно легко отказаться без последствий для организма. Затем исключается вероятность сексуального расстройства у мужа, определяется половая конституция и проводятся необходимые расчеты. Врач выдает паре рекомендации относительно ритма сексуальной активности в зависимости от желания иметь сына или дочь, а также назначает специальную диету и травяные настои. В течение всего периода (обычно 2-3 месяца) - от первого дня обращения и до дня, когда будет установлен факт беременности, - специалист еженедельно контролирует выполнение своих рекомендаций супругами, ведет наблюдение за наступлением овуляции у женщины, рекомендуя сообщить мужу о дне, благоприятном для зачатия, чтобы провести в этот день половой акт. Дальнейшие контакты запрещены в течение 14 дней.

На вопрос, насколько эффективен этот метод планирования пола ребенка, врачи отвечают, что на сегодняшний день не существует ни одного 100%-ного способа естественным путем "запрограммировать" мальчика или девочку. И если вы ждали сына, а на свет появится дочь, вспомните о том, что Бог ни делает - все к лучшему...