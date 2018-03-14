По форме живота, как до сих пор считают некоторые будущие мамы и их родственники, можно определить пол будущего ребёнка. По их мнению, более «острый» животик, который к тому же практически не видно, если смотреть на беременную со стороны спины, говорит о том, что родится мальчик. Округлый живот, напротив, свидетельствует о том, что родится девочка.

Однако современные врачи акушеры-гинекологи пользуются более достоверными методами диагностики пола малыша и дают своё заключение по УЗИ. Но совсем не обращать внимание на форму живота не стоит, потому что она может указать на особенности в течении беременности или даже на её опасные осложнения.

От чего зависит форма живота у беременных

Животик у будущих мам при беременности растёт из-за роста малыша, увеличения матки и количества околоплодных вод. Обычно первые изменения объёмов живота становятся заметны к 12-й неделе беременности, более явными они становятся к 20-й неделе. При первой беременности, когда мышцы передней брюшной стенки не растянуты, или если у женщины хорошо «накачан пресс», живот может быть почти незаметен и на 20-й неделе.

В норме в этом сроке дно матки расположено чуть ниже пупка, в 24 недели – на его уровне, в 28 недель – на 2-3 сантиметра выше. К 38-й неделе беременности матка достигает нижнего отростка грудины и рёберных дуг - это самый высокий её уровень. Затем матка немного опустится - и ребёнок будет находиться чуть ниже и ближе к полости малого таза.

Эти изменения не должны пугать будущую маму, потому что они физиологичны и готовят малыша к родам. Интересно, что при практически одинаковой высоте расположения дна матки на 32-й и 40-й неделях окружность живота на 40-й неделе будет на 8-10 сантиметров больше, чем была в 32 недели. Это объясняется ростом малыша и тем, что матка вместе с ним немного опустилась вниз.

- Правильно оценить высоту расположения дна матки, сопоставить её с объёмом живота и сроком беременности может только врач во время приёма, - так комментирует тему, которую мы обсуждаем, заведующая организационно-методическим отделом Екатеринбургского клинического перинатального центра, врач акушер-гинеколог Ольга Владимировна Перевозкина.

Ольга Владимировна также обратила наше внимание на то, что никакой научной основы для определения пола малыша по форме живота мамы не существует, а то, что сегодня может обсуждать медицина с доказательных позиций, касается только размеров живота беременной женщины и их отклонений в большую или меньшую сторону.

На какие признаки в форме и размерах животика будущей маме нужно обратить внимание и при необходимости обсудить свои опасения с врачом:

Живот кажется слишком большим

Нормы объёмов живота приводить здесь смысла нет, потому что исходные объемы у каждой женщины свои, но определённые условные ориентиры есть: если при сроке беременности 20 недель объём живота был 70-75 см, то в 30 недель – 82-87 см и 95-100 см к 40-й неделе.Увеличенный размер живота может указывать на:

- многоплодную беременность (двойню или тройню),

- многоводие (его причиной может быть инфекция, эндокринные заболевания и резус-конфликт),

- крупный плод (сама частая причина здесь – эндокринные заболевания мамы и высокий рост его родителей)

- аномалии развития плода,

- хорионэпителиома, или пузырный занос (это злокачественное новоообразование из клеток хориона, то есть зародыша),

- тазовое предлежание плода (когда тазовый конец малыша находится ниже его головы). В этом случае важно вовремя и грамотно решить вопрос о том, как лучше будет рожать – самой или с помощью кесарева сечения.

Живот слишком маленький

Здесь также может быть несколько причин:

- внематочная беременность (эта причина актуальна только в самом начале беременности, и требует немедленного хирургического вмешательства),

- маловодие (среди его причин – нарушение работы или разрыв плодных оболочек, тяжёлые заболевания мамы, пороки развития малыша, инфекции),

- задержка развития плода (причины – нарушение работы плаценты, внутриутробные инфекции, токсикоз беременности, плохое питание будущей мамы),

- пороки развития малыша,

- неразвивающаяся, или замершая беременность.



Если будущей маме кажется, что животик растёт слишком медленно, ей стоит обратить внимание на шевеления малыша и собственные ощущения - слабость, тошноту, кровянистые выделения, повышение температуры. И немедленно обратиться за помощью к врачу. Скорее всего, врач после собственных измерений расположения дна матки и прослушивания сердцебиений малыша направит будущую маму на УЗИ, а по его результатам будет принято решение о необходимом лечении и перспективах ведения беременности.

Важно учитывать, что состояние мышц брюшного пресса оказывает влияние на размер живота будущей мамы. При повторных беременностях, особенно многоплодных, а также если мама не использовала послеродовой бандаж, и мышцы оказались растянуты, живот будет смотреться уже менее компактным. Есть ещё один фактор, который нужно учитывать будущим мамам – это работа кишечника, ведь при его переполнении, пониженном тонусе и повышенном газообразовании объём живота объективно и субъективно будет казаться больше.

Желаем вам счастливой беременности, легких родов и огромной радости от встречи с малышом!