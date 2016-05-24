Каких врачей пройти при беременности

Становясь на учет у гинеколога, кроме стандартного объема исследований, вы получаете направления для посещения и врачей других специальностей. Казалось бы, что это ненужная суета и бесполезная трата времени. Ведь вы готовитесь стать матерью, а не больны! На самом деле это далеко не так.

В период «интересного» положения под влиянием гормонов и увеличившейся нагрузки у будущей матери перестраивается работа организма — необходимые условия для вынашивания крохи. Чем это грозит? Изменившиеся условия могут привести к обострению у вас хронических заболеваний и/или развитию осложнений беременности.

Как перестраивается работа вашего организма?

Изменения происходят практически во всех органах и системах. Мы поговорим о тех, сбой в работе которых может нанести вред малышу и/или привести к ухудшению вашего самочувствия.

Сердце и сосуды

• Увеличивается частота сердечных сокращений и объем крови, двигающейся по сосудам — для обеспечения всем необходимым матери, матки и плаценты. Изменения повышают нагрузку на сердце и сосуды беременной.

• Под воздействием прогестерона (гормона беременности) расслабляются как мышцы матки, так и стенки сосудов — создаются условия для замедления тока крови.

• По мере роста, матка давит на сосуды малого таза, уменьшая отток крови по венам, по которым она возвращается от ног — частая причина варикозного расширения вен.

Органы дыхания

Вы дышите интенсивнее, что необходимо для обеспечения более быстрого обмена кислорода и углекислого газа в легких при увеличившемся объеме крови. Чем это чревато? Воздух задерживается, ведя к излишнему растяжению и изменению формы (деформации) легочной ткани, наоборот, ухудшая поступление кислорода в кровь.

В третьем триместре малыш быстро растет и поднимает диафрагму (мышцу, разделяющую брюшную и грудную полость), которая давит на легкие.

Органы пищеварения

Прогестерон расслабляет мышцы матки, чтобы удержать малыша внутри, но он также ослабляет мышцы кишечника и желудка — появляется склонность к запорам и изжоге.

Увеличивается нагрузка на печень, поскольку она перерабатывает как продукты жизнедеятельности будущей мамы, так и плода. Меняются вкусовые ощущения и/или возникает отвращение к некоторым продуктам.

Кости и мышцы

Усиливается поясничный прогиб кпереди, что может приводить к возникновению болей в пояснице — ишиас при беременности. Подробнее о позвоночнике во время беременности.

Расходится лонное сочленение — кости, находящиеся спереди от мочевого пузыря и сверху от наружных половых органов. В норме расхождение составляет 0,5-0,6 см. При расхождении 1-2 см и более не рекомендуется рожать через естественные родовые пути, а поводится операция кесарева сечения.

Иммунная система

Практически у всех беременных физиологически снижается активность иммунитета. Происходит сложная перестройка, благодаря которой иммунная система «не видит» и не отторгает плод — «чужака» для организма матери. Считается, что такие изменения ведут к тому, что будущая мама становится уязвима для любой инфекции — вирусной, бактериальной, грибковой.

В настоящее время пока не установлены точные механизмы такой перестройки. Некоторые хронические заболевания, наоборот, могут затухать во время беременности — например, воспаление в органах малого таза (яичниках, маточных трубах).

При нормально протекающей беременности и удовлетворительном исходном состоянии здоровья будущая мама обычно хорошо переносит увеличившуюся нагрузку. При наличии хронических заболеваний либо неготовности организма женщины к вынашиванию, возможны осложнения в течение беременности и нарушения в развитии плода.

Каких врачей и зачем необходимо пройти?

На протяжении всей нормально протекающей беременности будущая мама осматривается:

• Акушером-гинекологом — не менее семи раз.

• Терапевтом — два раза: первый — при постановке на учет, второй — обычно в III триместре.

• Стоматологом — два раза: первый — при постановке, второй — обычно в III триместре.

• ЛОР-врачом и окулистом — не менее одного раза: при постановке на учет, далее — по показаниям.

После планового осмотра специалистами, возможно, вам порекомендуют пройти некоторые исследования и/или будет назначено лечение.

При наличии у вас хронических заболеваний, осложнений в течение беременности и отклонений в развитии малыша составляется индивидуальный план ведения. Вы проходите дополнительные обследования, осматриваетесь чаще перечисленными выше специалистами, при необходимости — врачами других специальностей.

На заметку!

Порядок оказания медицинской помощи беременным определяется Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». Имеются изменения и дополнения настоящему к приказу от 17 января 2014 г, 11 июня 2015 г. и 12 января 2016 г.

Порядок не регламентирует ведение беременных, воспользовавшихся репродуктивными технологиями: экстракорпоральным оплодотворением, использование донорских яйцеклеток или сперматозоидов и других.

Акушер-гинеколог

Объем исследований и цели осмотров изложены в предыдущих материалах. В первом триместре, во втором и третьем.

Терапевт

Выясняет наличие у вас хронических заболеваний, определяя степень их тяжести и рассчитывая вероятный риск развития осложнений. При необходимости назначает лекарственные препараты, разрешенные для применения во время беременности.

Рекомендует дополнительные исследования либо консультации у врачей других специальностей, не входящих в обязательную программу. После получения результатов выдает заключение.

Стоматолог

С наступлением беременности у некоторых будущих мам возникают проблемы с зубами. Не все вовремя обращаются к стоматологу, оставляя не совсем приятный визит до «лучших времен». Между тем кариозные зубы или воспаленные десна — источники инфекции для мамы и малыша.

На каком сроке лечить зубы и опасна ли местная анестезия — в нашем следующем материале.

ЛОР-врач

Из-за физиологического снижения работы именной системы нередко обостряются хронические заболевания ЛОР-органов: миндалин (тонзиллит), задней стенки глотки (фарингит), околоносовых пазух (гайморит).

К чему может привести любая инфекция?

• Фетоплацентарной недостаточности — когда нарушается кровоток в сосудах матки и плаценты. Подробнее — в нашем материале.

• Гипоксии плода — недостаточной доставке и усвоению тканями малыша кислорода. Любая инфекция способна инфицировать плаценту с развитием местного воспаления и отека, приводящих к повреждению ее сосудов с нарушением кровотока.

• Задержке внутриутробного развития плода — кода имеется несоответствие веса и/или роста малыша предполагаемому сроку беременности. При любом мамином заболевании малыш меньше получает питательных веществ и кислорода.

• Нарушение закладки органов у плода — в первом триместре беременности.

• Вызвать развитие осложнений у будущей мамы — например, гемолитический стафилококк группы А может стать причиной поражения почек или сердца.

Ринит беременных

Возникает из-за гормональной перестройки организма будущей мамы, вызывающего отек слизистой оболочки носа и зева — естественное состояние. Проявляется заложенностью носа без насморка, ведущего к возникновению дискомфорта и нарушающему поступление кислорода в кровь.

Окулист

При хорошем зрении и отсутствии заболеваний глаз вы встречаетесь с окулистом один раз, получая заключение, что можете рожать самостоятельно.

При наличии изменений со стороны глаз доктор иногда принимает решение о плановом кесаревом сечении. Поскольку во время родов через естественные родовые пути возможен разрыв либо отслойка сетчатки (внутренней оболочки глаза), что грозит резким ухудшением зрения либо слепотой. Например, при миопии высокой степени (близорукости), выявлении на глазном дне изменений (отека зрительного нерва, кровоизлияний в сетчатку).

Генетик

С наступлением беременности нередко будущую маму одолевают сомнения и страхи: все ли в порядке с малышом? С большой долей вероятности развеять их сможет генетик.

Показания для консультации:

• Наличие в роду наследственных заболеваний у одного или обоих родителей.

• Браки между близкими кровными родственниками.

• Ранее были выкидыши, мертворожденные дети, замершая беременность.

• В семье уже имеется ребенок с наследственным заболеванием.

• Возраст беременной старше 35 лет.

• Во время настоящей беременности до 12 недель будущая мама получала лекарственные препараты, перенесла инфекционные заболевания и/или отравление, принимала наркотические препараты и некоторые другие факторы.

Беременная направляется в медико-генетическую консультацию (центр) при выявлении отклонений от нормы показателей скринингов. Проводятся дополнительные исследования для подтверждения или исключения наследственной патологии у малыша.

О консультации генетика во время беременности.

Эндокринолог

Россия находится в эндемичной зоне по недостатку йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы. Небольшое понижение ее функции может привести к нарушению развития плода или рождению умственно отсталого ребенка. Поэтому нередко рекомендуется и консультация эндокринолога.

Возможно развитие диабета беременных. При уровне сахара в крови 5,1 ммоль/литр и более выставляется гестационный сахарный диабет.

Консультации других специалистов — по показаниям

Например, кардиолога при наличии у вас заболеваний сердца и сосудов либо на основании жалоб, гастроэнтеролога — болезнях пищеварительной системы, инфекциониста — вирусном гепатите и так далее.

При необходимости проводится осмотр несколькими специалистами вместе (консилиум), которые решают как дальше вести беременность и роды.

В течение беременности нередко имеются «подводные камни», обходить которые вам помогают доктора. Поэтому старайтесь выполнять все врачебные предписания. Ведь вы несете ответственность не только за себя, но за маленькое чудо, временно «квартирующее» у вас в утробе.

В следующем материале — ответы на наиболее часто волнующие вопросы будущих мам: прием витаминов во время беременности, как распознать гипоксию плода и некоторые другие.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

