Планирование беременности. Почему нужна подготовка к зачатию?

В последнее время некоторым парам приходится прибегать к ЭКО, иногда уже наступившая беременность протекает с осложнениями, да и малыши нередко рождаются ослабленными. Что же делать? Нужно подготовиться и запланировать появление на свет здорового маленького человечка.

Готовиться заранее: почему это так важно?

Нормальное зачатие и правильное внутриутробное развитие ребёнка во многом зависит от состояния здоровья обоих родителей:

* Мама и папа передают своему малышу гены — единицы наследственности. Гены не только определяют пол и внешние данные крохи, но и могут обуславливать его склонность к некоторым заболеваниям или вовсе становиться причиной наследственных патологий.

О генетических исследованиях до и во время беременности читайте здесь

* При вынашивании ребёнка под влиянием гормонов организм женщины перестраивается, а на её органы оказывается колоссальная нагрузка. Чем это грозит? Обострением хронических недугов и нарушением развития плода в утробе у матери.

На заметку

Чем старше возраст будущих родителей, тем выше риск осложнений беременности и появления на свет ребёнка с врождёнными или наследственными заболеваниями.

Планирование беременности: нужно ли всем парам?

Да, всем. Желательно посетить врача не менее чем за три месяца до предполагаемого зачатия. За это время происходит обновление клеток организма и можно повлиять на процесс.

При проблемах со здоровьем

Хронические заболевания у одного из супругов, генетические отклонения у близких родственников и многие другие. Исследования и наблюдение выполняется индивидуально в зависимости от недуга, а при необходимости проводится лечение и корригируется нарушенная работа тех или иных органов.

Если будущие родители здоровы

Выявляются скрытые инфекции и заболевания (нет явных признаков), которые могут «проснуться» у женщины во время беременности и привести к развитию нежелательных последствий.

Осмотры врачами и сдача анализов

Пока не существует каких-либо строгих правил, согласно которым будущие родители должны проходить определённый перечень обследований. Ведь беременность — вовсе не болезнь, а естественное состояние.

Однако российскими и международными медицинскими сообществами разработаны рекомендации по подготовке к беременности.

Если речь идёт о здоровой женщине, программа должна включать в себя только необходимый минимум. При наличии проблем со здоровьем объём обследований расширяется соответственно заболеванию.

Анализы и исследования

Выявление антител (белков крови) к краснухе, кори, токсоплазме, цитомегаловирусу и вирусу герпеса, половым инфекциям (хламидии, микоплазма, трихомониаз, гонорея). Обследование на ВИЧ.

Исследование крови: определение уровня глюкозы, скрытого дефицита железа, витамина D и минералов (кальция, магния, калия).

Оценка работы щитовидной железы: УЗИ, уровень гормонов (Т4, Т3, ТТГ) и антител к ткани щитовидки.

Общий гормональный фон исследуется при наличии проблем и жалоб: нерегулярный менструальный цикл, угревая сыпь, неблагоприятный исход предыдущих беременностей и другие.

УЗИ внутренних органов и органов малого таза в первую половину цикла проводится, если ранее вы этого не делаете регулярно либо ранее была обнаружена какая-то проблема.

Подробнее: Об анализах и обследованиях при планировании беременности

Осмотры врачей

Гинеколог — с него всё начинается

Врач побеседует с вами для выяснения:

* Наличия или отсутствия хронических недугов и принимаемых препаратов, вредных привычек и профессиональной деятельности.

* Наступали ли у вас ранее беременности, и чем они закончились.

* Если кто-то в вашей семье страдает от заболеваний сердечнососудистой системы, перенес инфаркт или инсульт до 50 лет, тромбоэмболии (закупорка крупного сосуда оторвавшимся тромбом).

* Не родился ли от предыдущих беременностей ребёнок с аномалиями развития или наследственными заболеваниями. Нет ли у близких родственников генетических патологий.

Доктор вас осмотрит на гинекологическом кресле и наберёт простой мазок и/или материал на бактериологический посев из влагалища. При выявлении отклонений врач назначит лечение.

Терапевт наладит работу организма

Вы и ваш супруг здоровы? Тогда нет необходимости посещать этого специалиста.

Если у вас имеются хронические заболевания, обязательно сообщите своему лечащему врачу о планирующейся беременности. Доктор может изменить дозы некоторых препаратов или дополнительно назначить другие лекарственные средства.

Стоматолог: зубы скажут «спасибо»

Если ваши зубы начнут беспокоить вас во время беременности, то вы не сможете сделать рентген или лечить зубы с серьезным обезболиванием без вреда для малыша. Поэтому позаботьтесь заранее о визите к стоматологу - он осмотрит полость рта и при необходимости проведет лечение кариеса либо удалит разрушенные зубы.

Эндокринолог отрегулирует обмен веществ

Территория России — зона дефицита йода. Длительный его недостаток приводит к развитию гипотиреоза (понижению функции щитовидной железы), при котором нарушается работа организма в целом. Заболевание обычно долго не проявляется явными признаками.

Поэтому даже если вас ничего не беспокоит, все же посетите этого специалиста. Возможно, понадобится назначение синтетического гормона щитовидной железы (заместительная терапия).

Генетик найдёт взаимосвязь между предками и потомками

Когда супруги молоды и здоровы, консультация этого специалиста не нужна.

Побеседовать с доктором необходимо:

* Если вам больше 35 лет, а муж старше 45 лет.

* Ранее у вас уже рождались дети с аномалиями развития или генетическими отклонениями.

* Близкие родственники с вашей стороны или со стороны мужа имеют наследственную патологию.

Читайте подробнее: Кому необходима и для чего нужна консультация генетика

Остальные специалисты осматривают будущую маму только в случае необходимости.

Вакцинация

Рекомендуется проводить против кори и краснухи в случае, если вы ранее не перенесли эти детские инфекции, а в анализе крови не обнаружены к ним антитела.

Профилактика онкологических заболеваний

Исследуются молочные железы на УЗИ и маммографии (у женщин старше 35 лет). Выполняется тест Папаниколау, кольпоскопия и УЗИ тазовых органов в первую половину цикла. По показаниям определяются некоторые онкомаркёры.

Нужно ли обследовать и лечить папу?

В некоторых случаях, да. К примеру, при наличии у него хронической инфекции, которая может обостриться в любой момент.

Витамины и микроэлементы: принимать или не принимать?

Содержание в продуктах полезных питательных веществ в последние годы стремительно уменьшается. С чем это связано? С длительным хранением, использованием антибиотиков, пищевых добавок, стимуляторов роста и консервантов.

Вдобавок ко всему при термической обработке значительно разрушаются полезности в продуктах — например, магния теряется до 35-85%.

Как видите, довольно сложно создать сбалансированный рацион питания для обеспечения всем необходимым будущую маму и нормального внутриутробного развития малыша.

Между тем доказано, что недостаток питательных веществ на этапе подготовки и после наступления беременности может привести к нежелательным последствиям.

Интересные факты

* Ожирение отчасти связанно с дефицитом магния. Назначение адекватной дозы этого элемента уменьшает аппетит, что способствует нормализации массы тела.

* При недостаточном употреблении беременной женщиной белков и омега-3-полиненасыщенных жирных кислот повышается риск внутриутробной задержки развития плода и преждевременных родов.

* Избыточное содержание в рационе мужчин углеводов и молочных продуктов с повышенной жирностью приводит к уменьшению количества активных сперматозоидов нормальной формы.

Как же поступить?

Постарайтесь питаться разнообразно и восполнить дефицит полезностей до наступления беременности.

Важно употреблять продукты с повышенным содержанием белка: мясо, рыба, яйца, творог и другие.

Не забывайте про источники витаминов и минералов: свежие овощи и фрукты, натуральные соки.

Откажитесь от копченостей и консервированных продуктов. Ограничьте сладости, мучные изделия, жирную и солёную пищу.

Врач может прописать в виде лекарственных форм микроэлементы и витамины: магний, йод, железо, кальций, селен, витамин D и другие.

Обязательно назначается фолиевая кислота на этапе подготовки к беременности для профилактики врождённых аномалий развития у ребёнка. Причем мужчинам тоже в этом периоде рекомендуется приём фолиевой кислоты, поскольку и он свои гены передаёт крохе.

Подробнее:

* Все, что вы хотели знать о фолиевой кислоте

* Значение йода при беременности

* Магний. Значение для женщины во время беременности и развития плода

Что делать, если вы не успели подготовиться, а беременность наступила?

Беременность часто наступает не запланированно — такова наша жизнь. Не нужно сетовать и винить себя, что пропущен важный этап. К тому же, за самочувствием женщины во время всей беременности пристально следят доктора, а развитие малыша оценивается многочисленными исследованиями. Главное — всегда прислушивайтесь к советам докторов.

Подробнее:

* Первый триместр беременности

* Второй и третий триместры беременности

* Каких врачей пройти при беременности

Готовиться или не готовиться к счастливому материнству? Решать вам. Однако, помните, что при правильном планировании беременности значительно снижается риск развития осложнений и преждевременных родов.