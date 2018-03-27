Возможны ли естественные роды с рубцом на матке

Сегодня успешно родить самой после операции кесарева сечения – не только возможно, но даже соответствует современным тенденциям в развитии акушерства. Зачастую такое решение будущая мама принимает в интересах здоровья своего малыша, и с медицинской точки зрения оно оправдано.

В каких случаях имеющийся на матке рубец не является противопоказанием к естественным родам – разбираемся с Ольгой Перевозкиной, врачом акушером-гинекологом, заведующей организационно-методическим отделом Екатеринбургского клинического перинатального центра, в котором разработан собственный клинический протокол подготовки и ведения таких родов.

- Частота оперативных родов путём операции кесарева сечения во всем мире неуклонно растёт, это является актуальной проблемой не только для России, - говорит Ольга Владимировна, - благодаря современной анестезии, хирургической технике, профилактике осложнений последние 20 лет показания к оперативному родоразрешению расширялись. И одним из них как раз и стало наличие рубца на матке после предшествующей операции. То есть одно кесарево сечение становилось показанием для всех последующих. При этом каждый врач понимает, что очередная операция на матке несёт в себе риск кровотечения, гистерэктомии (удаления матки), ранения близлежащих органов, инфекционных осложнений. А беременность после двух оперативных, правильнее называть их - абдоминальных родоразрешений, в 2-3 раза чаще осложняется нарушением прикрепления и отслойкой плаценты.

Поэтому мы очень серьёзно относимся к каждому случаю кесарева сечения, и стараемся, что это была действительно оправданная операция. А ещё лучше – если её можно будет избежать, поэтому мы сегодня занимаем активную позицию в плане проведения естественных родов после перенесённого ранее кесарева.

Для этого есть серьёзная основа: данные исследований, проведённых акушерами-гинекологами разных стран, подтверждают, что при естественных родах меньше частота кровотечений, послеродовых воспалительных заболеваний, опасных для жизни тромбоэмболических осложнений.

Кроме того, для многих очевидно, что после естественных родов организм женщины восстанавливается быстрее. А в обратном случае, которая женщина выбирает плановое кесарево сечение, риск развития респираторного дистресс-синдрома у новорожденного, который не позволит ему полноценно дышать после рождения, возрастает в 2-3 раза.

Для проведения естественных родов после ранее перенесённого кесарева сечения есть определенные противопоказания.

Абсолютные противопоказания для естественных родов:

предыдущее кесарево сечение при наличии на матке рубца в районе её тела или якорный разрез на матке. В этих случаях риск разрыва матки по рубцу составляет 3-5%. Это в 10 раз выше, чем после операции кесарева сечения в нижнем маточном сегменте;

перенесённый раньше разрыв матки или разрез в нижнем маточном сегменте, который во время предыдущих родов перешёл в разрыв;

перенесённая ранее консервативная миомэктомия со вскрытием полости матки или гистеротомия в анамнезе;

любое другое показание для кесарева сечения – как акушерское, так и связанное с заболеваниями любых органов и систем;

отказ самой пациентки.

Относительные противопоказания:

более чем один рубец на матке после кесарева сечения;

если от операции кесарева сечения прошло менее 2 лет;

предполагаемый вес плода больше 4 килограмм;

срок беременности более 40 недель;

неизвестный тип разреза на матке, особенно если уже были сверхранние преждевременные роды;

многоплодная беременность;

если показаниями для первого кесарева сечения были дискоординация. слабость родовой деятельности или клинически узкий таз;

повышенный индекс массы тела женщины, возраст старше 40 лет.



При этом есть факторы, которые говорят «за» естественное родоразрешение после операции кесарева сечения. Это наличие родов через естественные родовые пути до операции кесарева сечения и спонтанное развитие родовой деятельности при данной беременности, что косвенно свидетельствует о готовности матки к самостоятельным родам.

На что важно обратить внимание после первого кесарева сечения:

Самое главное – после кесарева сечения, как и после любой другой операции, женщине важно получить не просто выписку, а копию протокола операции, в котором будет отражен весь ход операции, а главное – расположение разреза на матке, на месте которого потом сформируется рубец.

Во время беременности в том случае, если планируются естественные роды с рубцом на матке, и врачам, и пациентке стоит обратить внимание на следующие моменты:

врачи женской консультации должны максимально рано информировать беременную о возможности в её конкретном случае естественных родов

врачи, наблюдающие за беременной, обязаны подготовить все возможные документы о перенесённом ранее кесаревом сечении или другом вмешательстве на матке, которые должны содержать информацию о показаниях к операции и разрезе на матке

будущая мама должна получить всю интересующую её информацию о естественных родах, получить ответы на все вопросы, которые помогут ей принять осознанное решение

дородовая консультация специалиста отделения патологии беременности в этом случае – обязательна!

При ведении естественных родов в случае рубца на матке важно: