Что положено беременным бесплатно?

В нашей стране будущим мамам положен целый ряд льгот. Нельзя сказать, что их много, но они есть, и знать о них нужно, чтобы вовремя и в полной мере получать то, на что имеем законное право. Тем более, что люди, от которых получение этих льгот зависит, нередко ведут себя так, словно выдают положенное по закону из собственных карманов: всячески пытаются утаить, недодать и сэкономить на будущих мамах. Чтобы такого не случилось с вами, ознакомьтесь с тем, на что имеете право, если вы ждёте ребёнка.

Льгота № 1. Бесплатное предоставление лекарственных средств

При нынешних ценах бесплатное предоставление лекарственных средств будущим мамам — отличное подспорье. Увы, далеко не все необходимые лекарства беременные могут получить безвозмездно. Утверждённый список хотя и кажется на первый взгляд довольно обширным, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что входят в него преимущественно три группы препаратов:

• витаминно-минеральные комплексы

• препараты железа

• препараты йода

Тем не менее, и это немногое поможет сэкономить.

Обратите внимание! Каждый регион составляет списки препаратов самостоятельно, поэтому они могут несколько отличаться друг от друга в разных частях страны. Полный перечень лекарственных средств, которые предоставляются будущим мамам безвозмездно, вы можете узнать у своего врача или в органах социальной защиты населения по месту жительства.

Как получить?

Чтобы бесплатно получать положенные препараты, необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и встать на учёт в женскую консультацию. Лечащий врач обязан ознакомить будущую маму с тем, какие лекарственные средства она может получать бесплатно, и даже выдать ей их список. Однако на деле такое случается крайне редко. Поэтому знайте о своём праве и требуйте его воплощения в жизнь. Если же врач по какой-то причине откажет вам в назначении лекарств и выдаче рецепта на их бесплатное получение, обращайтесь к главному врачу медицинского учреждения, в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС, или Территориальный фонд ОМС.

Назначив вам препараты, акушер-гинеколог должен выдать рецепт на специальном бланке, по предъявлении которого вы и получите в аптеке положенные препараты. Рецепт при этом заберут, для получения следующей «порции» лекарств снова придётся обратиться к лечащему врачу.

Имейте в виду, что бесплатные препараты можно получить не в каждой аптеке, а только в тех, с которыми заключены договоры о предоставлении такой услуги. Поэтому уточните у врача, куда вам идти за лекарствами.

Важно! Существует отдельный список дорогостоящих лекарственных препаратов, которые предоставляются будущим мамам хоть и не бесплатно, но со скидкой.

Льгота № 2. Бесплатное медицинское обслуживание

Будущие мамы в нашей стране имеют право и на бесплатное медицинское обслуживание. При этом даже наличие полиса ОМС не обязательно. Если у вас его нет, в женской консультации вам не могут отказать в постановке на учёт по беременности. Однако настоятельно попросить получить его — вправе. И для избежания дальнейших проблем и нервотрёпки лучше сделать это. При отсутствии постоянной регистрации по месту пребывания следует обратиться в центральное отделение выбранной страховой компании в своём городе, а трудоустроенные женщины могут получить полис в своей организации (ИП не исключение).

Медицинское сопровождение беременной финансируется не только за счёт обязательного медицинского страхования, но и при помощи родовых сертификатов, которые выдаются после 28 (при многоплодной) или 30 (при одноплодной) недели беременности.

Не стоит беспокоиться о том, что объём услуг, предоставляемых по программе ОМС или родовому сертификату, окажется недостаточным. В настоящее время стандарты медицинской помощи включают в себя все необходимые, в том числе дорогостоящие, исследования в требуемом количестве. Беременность сейчас ведут действительно внимательно. Если же вас не устраивает качество предоставляемых услуг, то не спешите «уходить» к платным специалистам, лучше обратитесь к главному врачу поликлиники с просьбой поменять врача или при возможности смените поликлинику. Вполне вероятно, этого окажется достаточно. Если и в этом случае вы будете чувствовать себя обделённой вниманием, заботой или даже просто нормальным отношением, сообщите о недопустимом поведении врачей в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.

Льгота № 3. Бесплатное санаторное лечение

Ещё одна реально существующая льгота, о которой знают, увы, единицы тех, кому она положена — это санаторное лечение. А ведь будущие мамы из групп риска, находившиеся на стационарном лечении и нуждающиеся в долечивании и восстановлении, имеют право на бесплатную путёвку в санаторий.

Список заболеваний или состояний, при которых можно претендовать на бесплатное санаторное лечение немаленький, среди прочего в него входят:

• дефицит массы тела у будущей мамы

• анемия (при уровне гемоглобина не ниже 100 г/л )

• нейроциркулярная дистония

• гипотрофия плода

• хроническое невынашивание плода

• нарушения гормонального фона

• наличие в анамнезе диагноза «бесплодие»

• пороки развития матки (при неосложнённой беременности)

и др.

Однако и в этом вопросе без нескольких ложек дёгтя не обошлось:

• Во-первых , проезд до санатория и обратно придётся оплачивать из своего кармана.

• Во-вторых , на бесплатное санаторное лечение могут претендовать только те будущие мамы, кто официально трудоустроен. При этом работодатель должен добросовестно делать взносы в Фонд социального страхования РФ. А вот то, по каким видам договоров трудоустроены беременные, по бессрочным или заключённым на определённый срок, не имеет значения. Но даже если вы официально не работаете, стоит узнать о возможности получения направления на санаторное лечение, поскольку на форумах время от времени встречаются рассказы будущих мам, получивших путёвки, несмотря на то, что они не были трудоустроены.

• В-третьих , получить бесплатную путёвку в санаторий можно при отсутствии противопоказаний, список которых удручает, поскольку в нём встречаются такие распространённые в наше время проблемы, как железодефицитная анемия (при уровне гемоглобина ниже 100 г/л ), маловодие и многоводие, предлежание плаценты и т. д. Кроме того, требуется, чтобы общее состояние здоровья будущей мамы было удовлетворительным.

• В-четвёртых , средства на бесплатное санаторное лечение для беременных выделяются не из федерального, а из региональных бюджетов, что делает мечты об отдыхе в санатории за казённый счёт крайне трудновыполнимыми.

• В-пятых , претендовать на бесплатную путёвку вы можете только в том случае, если находились в стационаре не меньше 7–10 дней.

• В-шестых , срок беременности не должен быть меньше 12 и больше 30 недель.

Тем не менее, если есть силы, желание и настойчивость, попробовать побороться за свои законные права можно. Для этого следует предпринять следующие шаги:

1. Обратиться в женскую консультацию за направлением на стационарное лечение.

2. В стационаре сообщить лечащему врачу (заведующему отделением) о своём желании отправиться на долечивание в санаторий.

3. Собрать справки из отдела кадров по месту работы о том, что вы являетесь действующим сотрудником, и из бухгалтерии о том, организация вовремя и полностью перечисляет платежи в ФСС.

После этого ваше заявление рассмотрит комиссия и, если решение будет положительным, вы получите путёвку сроком на 21 день, больничный лист, санаторно-курортную карту и выписку из истории болезни.

Фото: www.globallookpress.com