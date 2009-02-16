Анализы при планировании беременности

Честно говоря, сама считаю, что число анализов у здоровой супружеской пары должно быть сведено к минимуму. Совершенно не считаю необходимым абсолютно всем сдавать все анализы, которые вам могут предложить. Подробное обследование необходимо при наличии каких-то проблем, либо при не наступлении беременности более года. Причем список необходимых анализов должен быть составлен индивидуально.

В первую очередь на этапе планирования нужно посетить гинеколога, и сдать обычный мазок. Из простого опроса и осмотра женщины врач может сделать выводы, о том, есть ли какие-то нарушения репродуктивной системы. Любой женщине желательно вести менструальный календарь, который также надо показать врачу.

Анализ на инфекции

Подавляющее большинство инфекций представляют опасность, если заражение при беременности произошло впервые. Поэтому анализ сдается с целью узнать, переболели ли вы ранее тем или иным заболеванием, и если нет, то в отношении данного микроорганизма при беременности следует соблюдать особую осторожность.

Краснуха . Если вы точно знаете, что переболели в детстве, то сдавать этот анализ необходимости нет. Если же вы не уверены, то нужно сдать анализ на антитела (IgG и IgM). Если обнаруживаются IgM то беременность нельзя планировать в течении трех месяцев, так как это означает, что вы впервые заразились вирусом (такая ситуация встречается достаточно редко). А вот IgG наоборот должны быть – их наличие свидетельствует о перенесенном заболевании и приобретении иммунитета к краснухе. Если и IgM, и IgG отсутствуют, то нужно поставить прививку, чтобы не заразиться при беременности. Планировать беременность можно через три месяца после прививки.

Токсоплазма . Также сдается анализ на антитела. Если они обнаруживаются, значит вы уже в какой-то форме переболели этим заболеванием (у 90% владельцев кошек обнаруживаются IgG к токсоплазме). Если их нет, значит существует опасность заболеть при беременности, поэтому с кошками и собаками нужно общаться как можно меньше.

Цитомегаловирус и вирус герпеса находятся в организме пожизненно. Любое лечение направлено только на снижение активности вирусов, полностью избавиться от них не удастся. Поэтому опять же анализы на эти инфекции при планировании сдаются для того, чтобы оценить риск первичного заражения при беременности.

Анализ на половые инфекции (хламидии, мико- и уреаплазмы, гарднереллы) необходимо сдавать, если вас что-то беспокоит (зуд, жжение, обильные выделения), либо если ранее были беременности с неудачным исходом, либо при подготовке к ЭКО. Также рекомендуется сдавать анализ на эти инфекции, если у вас было большое количество половых партнеров.

Супругу следует сдать анализ на хламидиоз, если его обнаружили у вас, а также на вирус герпеса, если он у вас не обнаружен (если у вас его нет, а у мужа есть, то в период беременности половая жизнь рекомендуется только с презервативом).

Анализ на гормоны

Анализ на гормоны следует сдавать в следующих ситуациях:

- Имеются нарушения цикла;

- Повышенное оволосение, угревая сыпь, ожирение;

- Беременности с неудачным исходом (регресс, выкидыш) ранее;

- Беременность не наступает в течение года и более.

Список гормонов, на которые необходимо обследоваться, должен определить врач.

Анализ на группу крови и резус-фактор

Этот анализ важно сдавать обоим супругам если беременность не первая, и у супругов разная группа крови или резус-фактор. С ростом количества беременностей (считая все аборты и выкидыши в сроке после 8-9 недель) увеличивается риск резус-конфликта (при первой беременности у резус-отрицательной матери резус-положительным плодом риск несовместимости не более 10%). По группе крови по системе АВО также возможна несовместимость, но она встречается гораздо реже, чем несовместимость по резус-фактору. При анализе определяется не только группа крови и резус, но и наличие антител к крови супруга (антирезусных или по системе АВО).

УЗИ

УЗИ обычно рекомендуется при планировании беременности всем женщинам (можно не делать, если вы регулярно наблюдаетесь у гинеколога, и никаких проблем он не обнаружил). УЗИ проводится с целью исключения кист яичников, миомы матки, пороков развития половых органов, по УЗИ оценивается соответствие слизистой матки фазе цикла, во второй фазе цикла могут быть отмечены косвенные признаки свершившейся овуляции.

Консультация терапевта и эндокринолога

Если вы считаете себя здоровым человеком, у вас ранее не было диагностировано хронических заболеваний, то эта консультация не является обязательной. Обязательно требуется подобная консультация при наличии хронических заболеваний. На прием к терапевту лучше идти с результатами общего анализа крови и мочи и биохимического анализа крови.

При бесплодии необходимо проведение консультации эндокринолога.

Консультация генетика

Консультация генетика требуется людям, у кого в семье есть заболевания, передающиеся по наследству, либо ранее у кого-то из членов семьи рождались дети с пороками развития. Также на консультацию к генетику направляются женщины, имеющие ранее более двух регрессирующих беременностей.

Анализ на совместимость

Анализы на совместимость супругов рекомендуется проводить если беременность не наступает более года, и исключены остальные причины не наступления беременности, потому что несовместимость встречается достаточно редко.

Спермограмма супруга

При не наступлении беременности в течение года сдается обязательно. В остальных случаях – по желанию.

Психологическое консультирование

Показано супружеским парам с бесплодием, особенно при длительном изнуряющем лечение в течении 2-3 лет не дающем результата.

Планирование беременности – это очень приятный период в жизни, не стоит перегружать его лишними обследованиями без необходимости.