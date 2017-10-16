4D УЗИ во время беременности: будущий малыш как на ладошке

Медицинская наука несколько лет назад предложила 4D УЗИ как метод диагностики состояния ещё не родившегося малыша врачам акушерам-гинекологам и будущим мамам.

Стоит отметить, что в первые годы использования 4D УЗИ считался чуть ли не эксклюзивной методикой. Связано это было с небольшим количеством ультразвуковых аппаратов соответствующего экспертного класса и их значительной стоимостью. Более того, среди будущих мамочек и членов их семей даже бытовало мнение, что диск с записью 4D УЗИ будущего малыша нужен больше для семейного видеоархива, чем для медицинской карты беременной и врача, ведущего её беременность. С этой точкой зрения не всегда нужно соглашаться, и сейчас мы объясним, почему.

К счастью, с момента появления 4D УЗИ очень многое изменилось — главное, это, что сама методика сейчас стала более доступна. И с будущими мамами и папами стоит обсудить не только её эстетические стороны, но и то, какое значение она имеет для диагностики возможных заболеваний у ещё нерождённого малыша.

4D УЗИ и другие виды УЗИ — в чем отличие

2D УЗИ — это метод ультразвуковой диагностики, который обычно используется при обследовании беременных в женских консультациях. Он даёт плоское чёрно-белое изображение, которое, в том числе, может быть распечатано на принтере и храниться в домашнем архиве.

3D УЗИ — это метод, дающий трёхмерное изображение ребёнка в полости матки. С его помощью, в отличие от предыдущего метода, можно увидеть рельеф кожи малыша, оценить формирование его сердца, головного мозга, скелета. Здесь также можно сделать снимок и распечатать его.

4D УЗИ — это трёхмерное изображение (то есть 3D), но в режиме реального времени. То есть полости сердца, которые специалист ультразвуковой диагностики по время 3D УЗИ видел только в виде статической картинки, при 4D УЗИ можно уже наблюдать в их рабочем режиме. Точно также и со всеми остальными органами и функциями малыша: врач и родители видят, как он двигается, могут рассмотреть все участки и органы, которые были прикрыты другими частями тела.

Показания к 4D УЗИ: семейные и медицинские

4D УЗИ с самого начала было востребовано у родителей, которые хотят увидеть своего малыша в движениях ещё до рождения: наблюдать, как он двигает ручками и ножками, зевает, обсуждать, на кого он больше похож, а потом многократно пересматривать фильм с его участием дома.

И, что важно почти для всех семей, с точностью узнать пол будущего наследника. Вот для этой цели 4D УЗИ признано наиболее точным методом, когда практически исключены такие факторы, как «малыш неудачно сел», «прикрыл самое важное место ножками» и так далее.

Сколько угодно можно обсуждать эмоциональное состояние будущих мам, но отмечено, что при волнении беременной, которое может негативно сказаться на процессе подготовки к родам и самих родах, её знакомство с будущим малышом во время 4D УЗИ и получение наглядной информации, что у ребёнка всё в порядке, помогает ей лучше пережить последние недели беременности, меньше переживать и более сознательно отнестись к материнству.

Поэтому семейных показаний к проведению 4D УЗИ мы выделили три:

— знакомство с будущим членом семьи ещё до его рождения,

— более качественная подготовка будущей мамы к родам,

— получение достоверной информации о поле малыша.

Но для проведения 4D УЗИ есть и очень серьёзные медицинские показания. Так, 4D УЗИ рекомендуется проводить в следующих случаях:

— если во время проведения скринингового 2D УЗИ у врача возникли подозрения на наличие у малыша патологии развития косточек лица, черепа, позвоночника или других отделов костно-мышечной системы,

— если при проведении генетического скрининга во время беременности получен сомнительный результат или мама по каким-либо соображениям не рассматривает проведение дальнейшего генетического исследования с использованием инвазивных процедур, которые по её мнению или мнению врачей могут быть небезопасны для малыша,

— если у будущего малыша есть риск развития пороков развития сердца или головного мозга — например, если такие заболевания есть в семье ребёнка, или необходимость в дополнительном исследовании обсуждалась родителями во время консультации с врачом-генетиком , врачом, ведущим беременность или любым другим медицинским специалистом, наблюдающим данную семью — например, с врачом-кардиохирургом .

Например, во время 4D УЗИ врач может тщательно и подробно оценить работу камер сердца малыша, ток крови по ним, её распределение после выхода из полости сердца. Ни одна другая неинвазивная (то есть без нарушения целостности кожных покровов и внутренних органов) методика во время беременности с этой задачей не справится.

Сроки проведения исследования

Независимо от того, по каким причинам — медицинским или эстетическим — проводится 4D УЗИ, информативно его проводить только в тот период, когда ребёнок уже стал достаточно большим (его вес составляет не менее 2 килограмм) и до того момента, когда он из-за своих растущих размеров «сгруппировался» в полости матки и почти перестал двигаться. То есть в сроке от 25 и до 32 недели беременности.

Безопасность

Это один из главных факторов, который волнует любую будущую маму. С профессиональной точки зрения специалистами, занимающимися УЗИ-диагностикой , признано, что 4D УЗИ безопасно как для будущей мамы, так и для её малыша.