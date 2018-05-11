Кесарево сечение: самая радостная из операций в мире

За последние годы, несмотря на растущую популярность естественных родов во всех вариантах их проведения и развитие медицинской науки и практики, число операций кесарева сечения продолжает расти. И это при том, что все родильные дома, выполняя законодательство нашей страны, отказывают в проведении кесарева по желанию женщины — ведь для этой операции существуют только медицинские показания.

— Каждое третье кесарево сечение у нас в городе сегодня проводится вследствие наличия рубца на матке, с которым естественные роды невозможны, — так прокомментировала обсуждаемую нами тему главный акушер-гинеколог Екатеринбурга, доктор медицинских наук Ольга Юрьевна Севостьянова.

В 2017 году в роддомах города Екатеринбурга было проведено 6 810 операций кесарева сечения. На 10% количество таких операций выросло в роддоме ГКБ № 40, на 4% — в роддомах Екатеринбургского клинического перинатального центра.

Увеличение числа оперативных родов, по мнению Ольги Юрьевны Севостьяновой, связано не только с повторными родами путём кесарева сечения после первой беременности, которая также закончилась кесаревым. Не менее важная причина — это увеличение возраста, в котором современные женщины принимают решение о рождении малыша, когда их соматические проблемы (кардиологического, эндокринного характера и многих других) берут верх над желанием родить малыша самостоятельно, без помощи хирурга. Тяжёлые заболевания внутренних органов — это причина для проведения кесарева сечения и у более молодых беременных. Секрет здесь всё в том же прогрессе медицины — ведь сегодня спланировать и выносить беременность стало возможным при тех диагнозах, которые 20–30 лет назад означали для женщины только одно — бесплодие.

В 2015 году Министерством здравоохранения Российской Федерации были приняты клинические рекомендации по проведению операций кесарева сечения. Все роддома Екатеринбурга работают по этим рекомендациям, и ни один роддом страны не вправе расширять или, наоборот, более строго относиться к показаниям к кесареву. Несмотря на трепетное отношение к естественным родам, врачи признают: кесарево сечение сегодня — это тот инструмент, который позволяет сохранить здоровье матери и ребёнка. При этом медики обращают внимание и на то, что кесарево сечение является и наиболее важным фактором риска инфекционных осложнений в родах, увеличивая их частоту в несколько раз.

Кесарево сечение. Кто решает, каким образом ребенок появится на свет? В 60% случаев операция кесарево сечение выполняется в плановом порядке (в этом случае показания к нему определены еще во время беременности), в остальных случаях прибегают к экстренному кесареву сечению. Что и кто влияет на решение о проведении оперативного вмешательства? Читать дальше

Показания к операции кесарева сечения

Обращаем внимание на то, что сегодня в России операция кесарева сечения проводится только при наличии медицинских показаний, и показаний этих (утверждённых Минздравом России) много, но мы решили перечислить их все.

1.Предлежание плаценты (полное или неполное с кровотечением).

2. Преждевременная отслойка плаценты.

3. Ранее перенесённые операции на матке, в том числе операции кесарева сечения, операции при миомах, по поводу пороков развития матки. Но врач обязательно будет учитывать объём этих операций, состояние рубца и может разрешить рожать самостоятельно.

4. Неправильное положение и предлежание плода.

5. Многоплодная беременность (например, двойни и тройни).

В двух последних случаях тоже, конечно, решение о кесаревом автоматически принято не будет. Например, если один малыш из двойни находится в головном предлежании, то естественные роды возможны, а вот если в тазовом — то врач будет рекомендовать только плановое кесарево.

6. Срок беременности больше 41 недели и отсутствие эффекта от подготовки женщины к родам.

7. Анатомически узкий таз II–III степени сужения, деформация костей таза у женщины, крупный плод.

8. Объективное препятствие к естественным родам — например, опухоли матки, рубцы на шейке матки или во влагалище.

9. Угрожающий или начинающийся разрыв матки.

10. Преэклампсия или эклампсия (тяжёлый токсикоз второй половины беременности).

11. Тяжёлые заболевания внутренних органов, при которых исключены потуги: чаще всего это заболевания сердечно-сосудистой системы и глаз.

12. Острая гипоксия плода во время родов или тяжёлая гипоксия во время беременности при незрелой шейке матки и неготовности женщины к родам.

13. Выпадение пуповины в родах.

14. Инфекции матери: ВИЧ, генитальный герпес в последние месяцы беременности.

15. Некоторые тяжёлые аномалии развития ребёнка.

Как видно, показания к кесареву бывают экстренные и те, решение при которых принимается в плановом порядке. Обычно врач женской консультации при наличии таких плановых показаний направляет её на консультацию к врачу родильного дома, и тот принимает решение о проведении кесарева и определяет его дату. По клиническим рекомендациям Минздрава, кесарево сечение должно проводиться планово после 39-й недели беременности, когда риск дыхательных нарушений после рождения у ребёнка становится доказанно ниже. Направление на консультацию врача роддома для плановой операции кесарева сечения также не может быть выдано слишком рано — обычно такая консультация происходит на 38-й неделе беременности. Потому что здесь важны не только показания к операции, а точное определение срока беременности и дня проведения операции.

Подготовка к кесареву сечению

Подготовка к операции обязательно включает в себя: ознакомление с заболеваниями мамы, оценка положения и предлежания малыша, его размеров и сердцебиения, осмотр врача-анестезиолога и при необходимости — смежных специалистов (если у мамы есть серьёзное заболевание, из-за которого во время кесарева могут возникнуть осложнения). Место, где планируется разрез, обязательно бреют, на ноги будущей маме надевают компрессионные чулки. По отдельному протоколу проводится профилактика инфекционных осложнений антибиотиками — обычно антибиотик широкого спектра вводится 1 раз перед операцией. Клизмы в этом обязательном перечне нет, но есть мочевой катетер, установка которого обязательна.

Анестезия

Сегодня метод первого выбора здесь — это спинномозговая анестезия, когда женщина остаётся в сознании, а чувствительность у неё исчезает от уровня верхней части брюшной полости. Во время операции она может разговаривать с врачами. Но не ощущает боли, момент извлечения малыша может понять только когда он появляется в руках у врача, а потом может поцеловать своего ребёнка, видеть, как его обрабатывают и приложить к груди. Не совсем приятный момент при такой анестезии — это озноб, который начинается после операции. Он связан с действием препаратов, которые использовались при анестезии и вызвали сильное расширение местных сосудов, через которые происходит потеря тепла. Это легко преодолеть с помощью одеяла, поэтому женщину после кесарева важно хорошо укрыть (пусть и со льдом в нижней части живота для лучшего сокращения матки и профилактики кровотечения, но под одеялом).

Если спинномозговая анестезия невозможна, то используется общая анестезия, или, как говорят непосвящённые в анестезиологию пациенты, общий наркоз (хотя наркоз — это наркоз с отключением сознания пациента, и он по определению бывает только общим). Отказ пациентки от спинномозговой анестезии здесь учитывается врачами, а другими показаниями являются экстренные состояния, например, разрыв матки в родах.

Если же роды, во время которых врачам пришлось перейти к операции кесарева сечения, проводились под эпидуральной анестезией и нет показаний для наркоза, кесарево может быть выполнено под ней — только количество препарата, конечно, будет увеличено.

Беременность после кесарева: меры предосторожности На что нужно обратить внимание женщине, если она после кесарева сечения планирует вторую беременность, и возможно ли будет родить самой после кесарева? Читать дальше

Разрез при кесаревом

Сегодня признано, что лучшим выбором при кесаревом является поперечный разрез в нижней части матки, так как при таком разрез значительно менее выражена боль после операции и косметический эффект лучше. Важно! При выписке из роддома нужно обратить внимание, чтобы врач указал в медицинских документах где и какой был сделан разрез.

А что будет после операции?

После операции маму вместе с малышом, если будет позволять его состояние и ему не нужна будет постоянная помощь врачей-неонатологов и интенсивная терапия, переводят в палату. Сначала это будет палата реанимации. Здесь возможны варианты: пока мама отходит от наркоза, ребёнок находится отдельно, а если состояние обоих не внушает опасений и мама в сознании — они вместе будут сразу. Через 6 часов после спинномозговой анестезии или через 8–12 часов после наркоза мама и малыш уже переезжают в послеродовую палату. Исключения, конечно, бывают — это те случаи, когда маме будет нужно интенсивное лечение — например, если имело место обильное кровотечение.

Двигаться разрешают примерно через 6 часов после операции — сначала аккуратно спустить ноги с кровати, а потом и ходить. Ходить после кесарева важно, так как это является лучшей профилактикой спаечного процесса в брюшной полости, застоя в лёгких и осложнений, связанных с образование тромбов в венах.

Также важно после операции пить — пить можно почти сразу после спинномозговой анестезии и через 2 часа — после наркоза. Принимать пищу можно через час-два после того, как врачи разрешили пить, но хлеб, овощи и фрукты — это не то, что будет уместно в это время. Лучший выбор — это бульон, а затем нежирное мясо, сыр, каши, термически обработанные блюда из творога.

Обращаем внимание, что небольшое повышение температуры тела — до 38С и увеличение количества лейкоцитов в крови после операции возможны, и их причиной чаще всего бывает недостаточный объём выпитой женщиной жидкости. Поэтому — пить и ещё раз пить, и готовиться к кормлению малыша.

Выписка после неосложнённой операции кесарева сечения, если позволяет состояние мамы и новорожденного, сегодня происходит начиная с 3-х суток после операции. А учитывая то, что по современным требованиям профилактики инфекционных осложнений, будущую маму при плановом кесаревом пригласят прийти в роддом не ранее чем за сутки до операции, в больнице она пробудет всего 4–5 дней. Причём её семье и близким людям вход в это время в роддом и даже в операционную будет разрешён: например, кесарево сечение в Екатеринбурге, как и естественные роды, может быть партнёрским, и будущий папа, будущая бабушка или подруга мамы могут быть с ней рядом в момент появления малыша на свет. Также и в послеоперационном периоде помочь маме в уходе за новорожденным могут не только сотрудники роддома, но и члены её семьи. Такая практика сегодня принята, например, в роддомах Екатеринбургского клинического перинатального центра.

Возможны ли естественные роды с рубцом на матке В каких случаях имеющийся на матке рубец не является противопоказанием к естественным родам – разбираемся с Ольгой Перевозкиной, врачом акушером-гинекологом, заведующей организационно-методическим отделом Екатеринбургского клинического перинатального центра, в котором разработан собственный клинический протокол подготовки и ведения таких родов. Читать дальше

Фото: www.globallookpress.com