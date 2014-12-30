«Причуды» беременных: учимся с ними дружить

Примите, как данность, что метаморфозы во время беременности неизбежны, а после рождения малыша они исчезают. И наберитесь терпения, чтобы вам легче было навести мосты между собой и «небеременными» индивидуумами. Тогда вам удастся избежать большинства «подводных камней» в ожидании появления маленького чуда на свет.

Начало: «Причуды» беременных: пристальный взгляд на «смешные» проблемы

У всех народов издревле имеются обряды и неписаные правила поведения с будущими мамами, помогающие им с максимальным комфортом выносить и родить здоровое дитятко.

К примеру, на Руси с особой трепетностью относились к «странностям» и желаниям будущей матери, стараясь их выполнять. Поскольку существовало поверье - этого требует младенец, а если ему отказать, то на дом обидчика обрушится гнев предков.

И действительно, с наступлением беременности в организме женщины возникают изменения, которые нередко проявляются весьма необычным поведением. Причем современная медицина находит им объяснение.

Итак, что делать?

Придерживайтесь грамотной стратегии

Даже самый любящий и заботливый муж может уйти «в глухую оборону» в случае, если испытывает на себе частые перепады настроения либо вынужден ходить по супермаркетам в поисках очередной вкусности. Хотя он прекрасно понимает, что ваши привычки и пристрастия с наступлением беременности поменялись. Однако, к сожалению, осознает он такие изменения далеко не сразу.

В результате он может начать задерживаться на работе или откровенно игнорировать ваши просьбы.

Поэтому, кроме вынашивания малыша, вам придется взять на себя еще одну ответственность: помогать мужу осознавать и правильно формулировать все перемены, происходящие с вами.

Такой же тактики придерживайтесь, объясняя близким перемены, происходящие с вами.

Мужчины и женщины — существа с разных планет

«Мой дорогой, догадайся сам», «Ты меня не понимаешь, значит, не любишь» — не совсем удачные лозунги для женщины во время беременности.

Психологи не советуют говорить такие слова любимому мужу, поскольку они только увеличат пропасть между вами. Тогда как по статистике семьи гораздо крепче, если «беременная пара» вынашивает малыша вместе.

И дело вовсе не в том, что мужчины не хотят додуматься сами либо поступают назло, а в том, что у большинства из них несколько хуже развита интуиция. Ну не им же природой предназначено выносить и родить малыша, а — женщине!

К тому же у среднестатистического мужчины понижена способность сопереживать эмоциональному состоянию других людей. Тогда как если эмоции выражены словами, мужчины получают своего рода команду к действию, уже зная, как поступать.

Кроме того, мужское тело имеет другое строение: в нем физически отсутствуют органы, которые претерпевают существенные изменения во время беременности. Ну как может себе представить мужчина повышенный тонус матки, если такой орган у него отсутствует. Или как он может понять, что толчком малыш протестует против определенного действия?

Поэтому если вы хотите, чтобы любимый муж хоть отчасти вас понимал, то кроме вынашивания малыша вам придется растолковать некоторые моменты, недоступные мужскому сознанию.

Однако приготовитесь к тому, что придется рассказывать о своем состоянии неоднократно и очень подробно.

Когда «несет едой» из холодильника

Практически каждый мужчина знает, что во время беременности у женщин меняются вкусовые предпочтения и отношение к запахам. То есть к принятию пищевых и обонятельных «причуд» своей жены в большинстве своем адекватные мужчины готовы.

Однако им сложно представить, что в действительности происходит с любимой женой в определенных ситуациях:

Как себя чувствует человек, которого постоянно тошнит, как-будто съел что-нибудь несвежее.

Почему вдруг привычный завтрак жены — омлет или бутерброд с сыром — стал отвратительным?

Как может казаться запах еды в момент приготовления невыносимым, но в то же время за обедом, например, поесть жареной рыбы.

Что делать?

Психологи советуют рассказывать мужу о повышенном восприятии к запахам и изменении вкусовых предпочтений, как будто речь идет не о вас, а о совершенно посторонних людях. Например, используя общие фразы: «Ты знаешь, а вот беременным…». И далее перечисляете то, что слышали от подруг, коллег по работе или родственниц.

Также приготовьтесь к тому, что, вероятнее всего, придется менять список пищевых продуктов, которые необходимо покупать.

Кроме того, ваши вкусовые предпочтения могут резко меняться несколько раз даже в течение дня. В этом случае используйте веский и железный аргумент: малыш внутри растет буквально с космической скоростью, поэтому никому не ведомо, что ему понадобится в следующий момент. При этом не стесняйтесь вслух сами себе удивляться столь кардинальным и резким переменам, которые происходят с вами.

Ну а если вас воротит от запаха во время приготовления еды, по возможности, лучше если эту функцию временно на себя возьмет другой член семьи.

Когда к одним людям имеется необъяснимая тяга, а к другим — отвращение

Такая избирательность в общении нередко появляется у беременных женщин. Причем она продиктована природой: будущая мама интуитивно исключает из своего круга «отрицательно заряженных» людей, защищая свое дитятко от их негативного влияния.

При этом к бабе Кате, с которой совершенно было неинтересно говорить до беременности, может тянуть, как магнитом. Ну а, к примеру, от друга мужа Толика, который был всегда прекрасным и умным собеседником, буквально воротит.

Что делать?

Конечно, оградить себя от не совсем благонадежных личностей. Ведь вы ответственны за маленькое чудо!

Однако, как объяснить мужу, что его друг и душа компании — не самый желанный гость в доме?

Психологи советуют сказать об этом спокойно и без выраженных эмоций, чтобы не обидеть. Например, попробуйте так: «Ты знаешь, я прекрасно отношусь к твоему другу/коллеге. Но он какой-то шумный, поэтому мне неуютно рядом с ним, да и малышу это не нравится. Ты общайся с ним, а я передохну». Ну или придумайте сами другую формулировку.

Когда сложно справиться с эмоциями?

Под влиянием гормонов и перестроившейся работы нервной системы настроение будущей мамы зачастую бывает очень лабильным: то хочется без всякого повода рассмеяться, то — расплакаться. Частенько одолевают приступы раздражения.

Причем эмоциональное состояние будущей мамы зависит от срока беременности:

Первый триместр — «царство» прогестерона, поэтому женщина переживает бурю эмоций, быстро сменяющих друг друга: раздражительность, тревожность, чувство непонимания со стороны окружающих. Да и отнюдь не улучшают настроение явления токсикоза, головокружение, а также быстрая утомляемость.

Кроме того, с наступлением беременности будущая мама многое переосмысливает, раздумывая над тем, что будет с карьерой, сможет ли она стать хорошей матерью, как будет дальше складываться жизнь и так далее. Причем такие сомнения женщину могут одолевать на протяжении всей беременности.

Во втором триместре «вступает в права» эстроген. И, как правило, женщина чувствует себя лучше, а явления токсикоза уходят. Поэтому она успокаивается и становится рассудительной. Однако у нее может появиться подавленное настроение, связанное с изменением фигуры.

Третий триместр — период подготовки к родам, во время которого женщина иногда «погружается в ребенка»: возникают навязчивые страхи о предстоящих родах либо присутствует боязнь, что у малыша может иметься дефект развития. На этом фоне нередко появляется плаксивость и раздражительность, а иногда — депрессия.

Конечно, самостоятельно справиться с такой «бурей» эмоций без поддержки близких сложно, поэтому вы вправе рассчитывать на снисходительность с их стороны. Ведь у вас в утробе живет маленький «квартирант», который нередко «капризничает» по пустякам, а вам за его «выходки» приходится расплачиваться.

Что делать?

Дайте возможность мужу побыть «беременным папой». Поэтому опять приготовьтесь все рассказать и показать «на пальцах», причем, если понадобится — несколько раз.

Психологи советуют для разговора с мужем выбрать нейтральное время, когда каких-либо эмоциональных встрясок вы не испытываете. При этом не упрекайте его в бесчувственности, а ненавязчиво просвещайте, что возможны перепады настроения, беспричинные слезы и приступы раздражительности.

Если разговор с первого раза не получается, не расстраивайтесь, лучше отложите его на некоторое время. Ведь подверженность будущей мамы быстрой смене настроения — ни для кого не секрет, поэтому адекватный муж со временем вас поймет.

Помогите себе победить плохое настроение:

Проводите много времени на свежем воздухе — полезно как для вас, так и для пузожителя.

Поднимайте себе настроение: встречайтесь с приятными людьми, слушайте расслабляющую музыку, займитесь увлекательным делом (например, пением) и так далее.

Дайте слезам волю, если они «не отпускают»: поплачьте, но не навзрыд.

Не накапливайте отрицательные эмоции (обиды, подозрения, мрачные мысли), а лучше поделитесь своими переживаниями с близкими. В конце концов все знают об эмоциональной лабильности будущей мамы, а также, что ее следует оберегать от всех душевных передряг. Поэтому рассчитывайте на понимание со стороны близких.

На заметку

Во время стресса в организме вырабатываются особые вещества, которые повышают артериальное давление и уровень сахара в крови, приводят к сужению мелких сосудов, а крупных — к расширению. И учитывая, что вы и ваш малыш — единое целое, любое изменение вашего психоэмоционального состояния отражается на крохе. Поэтому в любой ситуации старайтесь сохранять спокойствие.

Если имеют место излишние переживания либо развиваются события большой силы, как правило, у беременной женщины срабатывает «предохранитель»: будущая мама просто «выключается». Так предусмотрено природой, чтобы ребенок родился с сохранной психикой. При таких моментах старайтесь не идти против интуиции.

Когда кажется, что поглупела или стала забывчивой

Происходит это под воздействием гормонов, когда головной мозг «перепрограммирует» весь организм на вынашивание ребенка. При этом житейские проблемы отходят на второй план.

По счастью, изменения носят временный характер, поскольку исчезают без лечения, как правило, вскоре после рождения ребенка.

Однако некоторых будущих мам сия участь минует. Более того, во время беременности они с повышенным энтузиазмом получают новые знания, продолжают успешно учиться и работать.

Когда хочется «свить гнездо»

Подготовить свой дом к появлению в нем нового человечка — естественное желание и приятный процесс для каждой будущей мамы. Однако, к сожалению, нередко она не рассчитывает свои силы, совершая «трудовые подвиги». Поэтому может навредить как малышу, так и себе.

Что делать?

Умерьте излишнюю активность: перестановка мебели или перекрашивание стен в пятый раз, бесконечные хождения в поисках подходящего по цвету одеяла или занавесок и так далее. Поскольку она никому пользы не принесет.

Лучше нарисуйте ремонт и перестановку на бумаге или поработайте с компьютерными программами, либо посоветуйтесь с дизайнером. То есть вначале — проект, затем — действия.

Оцените свои физические возможности. К примеру, отбивание старого кафеля или поднятие банок с красками — не самые благоприятные факторы для течения беременности. Кроме того, балансировка на верхней ступеньке стремянки с кисточкой или тряпкой в руках — вообще опасное занятие. Ибо вы в любой момент можете потерять равновесие.

Поэтому не лучше ли доверить ремонт квалифицированной бригаде работников либо попросить помощи у близких? Вы же займитесь более приятными делами. Например, отправляйтесь гулять.

Воздержитесь от применения бытовой химии, заменив ее мылом и содой.

Когда хочется съесть чего-нибудь эдакого?

Конечно, потакать собственным желаниям нужно. Ведь все они имеют под собой обоснование: это сигнал того, что чего-то не хватает малышу для правильного развития, а вам — для нормального течения беременности.

Однако во всем необходимо соблюдать умеренность, поэтому возьмите на «вооружение» некоторые советы.

Перед глазами витает вожделенное сладенькое?

Не набрасывайтесь на любимые эклеры или шоколадки. Помните, что повышение уровня сахара в крови ни к чему хорошему не приведет. Лучше сначала отдайте предпочтение белковым продуктам (мясу, яйцу), а потом съешьте сладенькое в небольшом количестве.

Хочется кислого или соленого?

Можно съесть соленых или маринованных огурцов, но — не более двух овощей в день среднего размера в I триместре, во II триместре — не более одного.

Идеальный продукт для будущей мамы — малосоленая красная рыба, поскольку она не только восполняет недостаток хлорида натрия, но еще является источником многих полезных веществ (омега-3 жирных кислот, витаминов А и D и другие). Но не переусердствуйте, можно употреблять не более одного кусочка в день красной рыбы.

Тогда как от соленых помидор лучше воздержаться, ибо они провоцируют появление отеков и приводят к повышению артериального давления. Однако если уж очень сильно хочется, то одну помидорку в неделю можете себе позволить.

Не мыслите свой день без овощей и фруктов?

Ешьте на здоровье! Но без фанатизма, дабы не переесть. И главное — чтобы овощи и фрукты не приводили к развитию аллергических реакций.

Когда бежать к доктору?

Желание употреблять непищевые продукты или вдыхать пары несъедобных веществ — сигнал тревоги. Поскольку такие пищевые извращения — признак наличия заболевания или недостатка определенных питательных веществ. Да и эмоциональная лабильность может плавно перейти в депрессивное состояние.

Поэтому лучше знать, при появлении каких симптомов следует обращаться к врачу, чтобы ваше состояние было скорректировано при помощи лекарственных средств.

Хочется вкусить несъедобное, а вдыхать — вредное

Желание съесть мел, сырую крупу или зубную пасту появляется при железодефицитной анемии.

Когда хочется полизать побелку или съесть мел, также имеется нехватка кальция, который необходим для правильного формирования скелета у плода.

Подробнее: Беременность и мел: есть или не есть?

Если тянет на морскую капусту — признак недостатка йода.

Хочется кисленького — говорит о пониженной кислотности желудка либо нехватке магния.

Подробнее: Магний. Значение для женщины во время беременности и развития плода

Если появляется желание вдыхать пары бензина или ацетона, то, как правило, — признаки нарушения работы нервной системы.

Конечно, существуют и другие симптомы, свидетельствующие о нехватке полезностей либо нарушениях в работе органов и систем. Поэтому чутко прислушивайтесь к себе, а при появлении необычных предпочтений, обращайтесь к врачу. Тут уж лучше перебдеть, чем недобдеть.

Тревожная черта или Валериана — не выход

Раздражительность, плохое настроение, повышенная тревожность — обычные состояния для беременной женщины. Причем она справляется с ними самостоятельно или при помощи родственников.

Существуют признаки депрессии: мучительная бессонница, чувство безысходности, постоянное угнетенное настроение и пониженный аппетит, тоска и апатия. В этом случае разговор по душам с психотерапевтом обязателен. И чем раньше он состоится, тем быстрее ваша жизнь вновь заиграет яркими красками.

Каждая беременность протекает индивидуально. Однако ее исход — рождение маленького человечка, который на протяжении всего периода внутриутробного развития заявляет о том, что он — неповторимая личность со своими особенностями. При этом временно меняются ваши привычки и желания, характер и предпочтения. Просто примите их как данность. В конце концов беременность длится всего лишь каких-то девять месяцев.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/