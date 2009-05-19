Препараты, наиболее часто назначаемые при беременности

В данной статье речь пойдет о препаратах, которые назначаются очень многим (а некоторые вообще всем) беременным женщинам. При этом женщина далеко не всегда понимает, а зачем вообще ей назначили то или иное средство. Также волнует и вопрос и безопасности применения, ведь все будущие мамы беспокоятся за здоровье малыша.

Фолиевая кислота

Самый важный эффект фолиевой кислоты – профилактика врожденных пороков развития. Так как дефицит этого витамина имеется на Урале практически у всех, при беременности витамин назначается в дозах превышающих физиологическую потребность. Передозировки не бывает, аллергические реакции крайне редки.

Подробно про фолиевую кислоту читайте в статье «Все что вы хотели знать о фолиевой кислоте».

Йодомарин (калия йодид)

Про значение йода при беременности также есть отдельная статья "Значение йода при беременности".

Препараты йода должны назначаться только после консультации эндокринолога и контроля уровня гормона ТТГ (при нарушении функции щитовидной железы его уровень изменяется раньше других гормонов).

Витамин Е

Витамин Е является антиоксидантом, то есть защищает клетки от патологического перекисного окисления, которое приводит к их старению и гибели. При недостатке витамина Е клетки становятся восприимчивы к действию токсических веществ, быстрее повреждаются, ослабляется иммунитет Особенно нуждаются в защите от отрицательного воздействуя окружающей среды быстро делящиеся клетки, поэтому витамин Е необходим при беременности, особенно в первые 12 недель.

Пороки развития у плода витамин Е может вызывать только в дозировках более 40000 МЕ/сут, а назначается он обычно в дозе 200-300 МЕ/сут.

Подробнее о витамине Е в статье «Самый «женский» витамин – все о витамине Е».

Магне В6

Данный препарат восполняет дефицит магния и витамина В6 в организме. Магний – важнейший микроэлемент, участвует в большинстве реакций обмена веществ, угнетает нервно-мышечную передачу, что приводит к расслаблению мышечных клеток. Магний также повышает устойчивость организма к стрессу. Витамин В6 улучшает всасываемость магния, а также участвует в обменных процессах, в регуляции нервной системы.

При беременности данный препарат часто назначается при угрозе прерывания или для профилактики таковой, в этом случае имеет значение его расслабляющее действие на мышечные клетки, в том числе на мышечный слой матки. На более поздних сроках препарат может назначаться в составе комплексной терапии гестоза, так как благодаря его действию на сосуды снижается артериальное давление, уменьшается отечность.

Препарат может применяться длительными курсами, обычно назначается курсами на 1 месяц, при необходимости курс повторяется. Отрицательного влияния на плод препарат не оказывает.

Не рекомендуется совместно применять с препаратами кальция, так как кальций ухудшает всасываемость магния. Совместное применение с препаратами железа уменьшает усвоение железа.

Противопоказаниями для приема препарата являются индивидуальная непереносимость, тяжелые заболевания печени и почек, фенилкетонурия. Побочные эффекты бывают редко. Это могут быть тошнота, боли в животе или аллергические реакции.

Курантил

Этот препарат при беременности обычно назначается для профилактики и лечения фето-плацентарной недостаточности. Препарат улучшает микроциркуляцию, предупреждает дистрофические изменения в плаценте, устраняет гипоксию в тканях плода. Кроме этого курантил имеет противовирусное и иммуномодулирующее действие, поэтому иногда используется в комплексной терапии гриппа и ОРВИ.

Препарат противопоказан при стенокардии, декомпенсированной сердечной недостаточности, тяжелых формах артериальной гипертонии или гипотонии, обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, почечной и печеночной недостаточности.

Побочные эффекты, если применять препарат с учетом противопоказаний, бывают крайне редко.

Действие препарата уменьшают чай и кофе. При одновременном приеме с гепарином или аспирином повышен риск кровотечения. Курантил усиливает эффект препаратов, снижающих артериальное давление.

Обычно препарат назначается курсами до 1 месяца.

Гинипрал

Гинипрал – это препарат, снижающий тонус и сократительную активность матки, благодаря воздействию на рецепторы, расслабляющие гладко-мышечные клетки (бета2-адренорецепторы).

Препарат применяется при угрожающих преждевременных родах. До 26 недель бета-адренорецепторы не чувствительны и препарат неэффективен. Иногда он назначается уже в родах при дискоординации родовой деятельности (чрезмерно сильных сокращениях матки и при этом слабом открытии шейки матки).

При применении гинипрала иногда возникают побочные эффекты. Возможны головная боль, головокружение, небольшое учащение сердечных сокращений, снижение АД, иногда боли в области сердца, тошнота, диарея. При применении гинипрала могут усилиться отеки ног и уменьшиться количество выделяемой жидкости, особенно при нарушении функции почек. Кроме того, иногда возможно нарушение сердцебиения плода (тахикардия, аритмия). После отмены препарата побочные эффекты быстро проходят.

Препарат противопоказан при нарушениях ритма сердца с тахикардией, пороках сердца, тяжелых заболеваниях печени и почек, преждевременной отслойке плаценты, тиреотоксикозе, внутриматочной инфекции, многоводии, нарушении сердечной деятельности плода. При применении гинипрала в больших дозировках рекомендуется контроль за пульсом и давлением матери и за сердцебиением матери и плода.

При тахикардии у матери более 130 уд/мин и при выраженном снижении АД дозу препарата необходимо уменьшить, при появлении затрудненного дыхания и болей в области сердца препарат нужно отменить.

В первом триместре беременности препарат не применяется. Наиболее целесообразен прием в третьем триместре для лечения угрожающих преждевременных родов. Изначально препарат обычно назначается в виде капельницы, после снятия симптомов угрозы переходят на таблетированную форму. Если симптомы угрозы прерывания беременности выражены не сильно, препарат может сразу назначаться в таблетках.

Одновременный прием с препаратами кальция и витамина Д сводит на нет расслабляющее действие гинипрала на миометрий (мышцу матки). Снижают действие гинипрала некоторые препараты, снижающие артериальное давление. А вот некоторые антиастматические средства могут усилить побочные эффекты препарата. Также побочные эффекты могут усилить кофе и чай.

Дюфастон и Утрожестан

Эти препараты являются аналогами натурального прогестерона, часто назначаются с самых ранних сроков беременности, а некоторые начинают их принимать еще на этапе планирования.

При беременности данные препараты часто назначаются при угрозе прерывания и большом риске невынашивания. Прогестерон является «гормоном беременности», он способствует созданию благоприятных условий для плода: снижает тонус миометрия, уменьшает возбудимость матки, воздействует на эндометрий (слизистую оболочку матки) и обеспечивает ее нормальное развитие. Недостаток прогестерона – одна из самых частых причин угрозы прерывания беременности.

Часто у женщин возникает вопрос, почему до назначения препаратов прогестерона не определяют исходный уровень прогестерона. Дело в том, что кроме абсолютной недостаточности прогестерона бывает относительная, когда уровень его нормальный, но по каким-то причинам его все равно недостаточно для нормального развития беременности, что и проявляется угрозой прерывания.

Кроме гормонозамещающего эффекта есть данные об иммуномодулирующем действии дюфастона.

При беременности побочных эффектов у дюфастона и утрожестана обычно не наблюдается. Изредка возможны аллергические реакции. Отрицательного влияния на плод не выявлено.

Часто возникает вопрос: какой препарат лучше. Однозначного ответа на него к сожалению нет. Преимуществом дюфастона является иммуномодулирующий эффект. Достаточно удобно, что таблетки дюфастона можно делить пополам. Зато утрожестан может применяться вагинально, что важно, например, при токсикозе. Утрожестан идентичен по структуре с прогестероном, дюфастон на один радикал отличается, зато у дюфастона больше биологическая доступность, поэтому меньше дозировка. Иногда может быть аллергия на один из препаратов, при этом второй хорошо переносится.

Длительность приема препарата зависит от течения беременности. Обычно необходимо применять препарат до 16 недель (в этом сроке формируется плацента, которая сама синтезирует прогестерон). При необходимости возможно применение до 22 недель. Отменять препарат нужно постепенно, обычно дозу уменьшают на 0,5-1 таблетку в неделю.