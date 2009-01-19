Многие будущие мамочки сталкивались с такой проблемой, как отеки. Если даже их самих они не беспокоят, то врачей женской консультации они точно обеспокоят – в обменной карте появится дополнительный диагноз, будут сделаны какие-то назначения. И так как отеки в той или иной степени встречаются практически у всех беременных женщин, естественно встает вопрос о том, не являются ли они физиологическим дополнением к беременности и надо ли их лечить.

Причины отеков

Основной причиной отеков при беременности является давление растущей матки на окружающие органы. Она давит на крупные сосуды, идущие к нижним конечностям, в результате чего затруднен венозный отток от ног, на сосуды почек, из-за чего нарушается их функция и замедляется выведение жидкости из организма.

«Нормальные» отеки

Отеки на самом деле могут быть и при нормальной беременности. В отличие от патологии такие отеки никогда не сопровождаются повышением артериального давления и появлением белка в моче. Физиологические отеки беременных появляются чаще во второй половине дня, обычно после ходьбы, их не бывает с утра, когда женщина только проснулась. В этом случае отекают только голени и стопы. Выделение жидкости из организма не затруднено, количество выделенной жидкости адекватно количеству выпитой жидкости. Физиологические отеки бывают только во второй половине беременности.

Таким образом, если отеки располагаются на голенях и стопах, после отдыха исчезают, то никакого лечения не требуется, и такие отеки не являются признаком начала гестоза.

«Патологические» отеки

В случае патологии отеки могут быть с самого утра, пока женщина даже ее не встала с постели. Они обычно более распространенные, может быть отек не только голеней и кистей, но также бедер, брюшной стенки, лица. Иногда однако бывают так называемые «скрытые» отеки, когда жидкость скапливается во внутренних органах и тканях. При этом наблюдается повышенная прибавка массы тела (более 500 г в неделю) и задержка жидкости (количество мочи уменьшается).

При выраженных отеках говорят о начале гестоза. Гестоз – это патологическое состояние, развивающееся только при беременности и обусловленное беременностью, при котором наблюдаются отеки, повышение артериального давления и появления белка в моче. Отеки обычно являются первым симптомом гестоза, а уж затем присоединяется все остальное, при отсутствии лечения. При гестозе нарушается функция плаценты, из-за чего нарушается питание плода. Также при тяжелом гестозе может нарушаться функция печени.

Выделяют 4 степени отеков. При I степени отеки имеются только на голенях, исчезают после отдыха. Лечения не требуется. При II степени отекают голени, бедра, нижняя часть живота, в покое отеки уменьшаются, но полностью не проходят. При III степени присоединяется отек лица. IV степень – общий отек, кожа выглядит глянцевой, отеки не исчезают и не уменьшаются после отдыха, возникает чувство тяжести, одышка. III-IV степень выраженности отеков обычно требуют лечения в стационаре, даже если самочувствие женщины не страдает. Также на стационарное лечение женщину отправляют, если к отекам присоединяется появление белка в моче и/или повышение артериального давления. Пребывание в стационаре в этих случаях рекомендуется не только для лечения, но и с целью тщательного обследования и контроля за состоянием плода.

Диагностика отеков

При появлении отеков женщины могут замечать, что стала мала любимая обувь, кольца на пальцах рук жмут. Может быть онемение кистей рук. При надавливании на голень в месте надавливания остается ямка, которая не сразу исчезает. Кожа в отечных местах бледная и гладкая. При ходьбе быстро появляется тяжесть в ногах.

В женской консультации женщина каждый раз на приеме взвешивается, и прибавка не должна составлять более 500 г в неделю.

При подозрении на задержку жидкости назначается контроль диуреза (мочеиспускания). Женщина подсчитывает количество выпитой жидкости (считается все питье и супы, а также половина объема от фруктов и молочных продуктов) и количество мочи. Количество выделенной жидкости должно быть не меньше, чем выпитой.

Рекомендуется измерять окружность голени. Если за неделю она увеличилась более чем на 10 мм, это говорит об усилении отечного синдрома (окружность нужно измерять с утра).

Общие рекомендации и лечение

- Самой банальной рекомендацией является ограничение количества жидкости. Пить лучше чаще, но понемножку, быстрее утоляет жажду простая вода или вода с лимоном (если у вас от нее не появляется изжога), а вот сладкие газированные напитки и соки могут наоборот усилить жажду. Хорошо, если вода составляет около 2/3 потребляемой жидкости. Обычно количество жидкости во второй половине беременности рекомендуют ограничивать до 1-1,5 л, учитывая также фрукты и молочные продукты (молоко, кефир, йогурты). Однако, если вы чувствуете жажду, мучить себя не надо (обычно организм не требует того, что ему вредно). Кроме того, ограничивать жидкость целесообразно только если есть ее задержка в организме, а если выделяется столько, сколько выпивается, то можно себя не ограничивать.

- Эффективно также ограничение соли. Рекомендуемая дозировка – около 7 г/сут.

- Обязательно должно быть сбалансированное питание с достаточным количеством творога, отварного мяса и растительной пищи.

- При появлении отеков на ногах хороших эффект может дать ношение антиварикозных колготок и чулок. Также рекомендуется носить бандаж – он поддерживает матку и уменьшается давление на внутренние органы и сосуды.

- Отеки реже бывают у женщин, занимающихся специальной гимнастикой или аквааэробикой для беременных. Одним из самых эффективных «упражнений» является коленно-локтевая поза (на четвереньках) по 10-15 минут несколько раз в день, матка при этом отходит от внутренних органов и в них восстанавливается кровоток.

- Для улучшения работы почек рекомендуются растительные средства (почечный чай, листья брусники). Мочегонные препараты назначаются при беременности редко, только в случае крайней необходимости и только на короткое время.

- Маточно-плацентарный кровоток улучшается при приеме магния, поэтому при отеках часто назначаются такие препараты, как Магне В6, Магнерот, при лечении в стационаре - магнезия внутривенно капельно.

Прогноз благоприятный, даже выраженные отеки обычно хорошо поддаются терапии. Но при не своевременно начатом лечении в 20% случаев к отекам присоединяется повышение артериального давления, появление белка в моче с последующим нарушением функции плода.