Гипоксия плода. Причины и последствия гипоксии у новорожденных

Слово "гипоксия" знакомо, наверное, каждой женщине. Давайте разберемся, что такое гипоксия плода? Чем она опасна для ребенка? Назовем причины и последствия гипоксии у новорожденных.

Гипоксия плода не относится к самостоятельным заболеваниям. Она является следствием разнообразных патологических процессов в организме матери, плода и в плаценте. Гипоксия плода по длительности течения делится на острую и хроническую. Острая развивается внезапно, чаще встречается при родах, чем во время беременности. Хроническая развивается на протяжении продолжительного времени, т.е. во время беременности.

Из-за недостаточного снабжения кислородом плода, которое называют гипоксией, в его организме происходят неблагоприятные изменения. В общем количестве родов она составляет 10,5%.

Развитие и протекание гипоксии плода

Развитию гипоксии плода способствуют множество факторов. Это могут быть заболевания матери, такие как: сердечно-сосудистые и легочные заболевания, анемия, интоксикация и другие. Это могут быть и нарушения плодово-плацентарного кровотока: гестозы, перенашивание плода, риск преждевременных родов, патологии плаценты и пуповины, различные аномалии родовой деятельности.

Это могут быть и заболевания самого плода:

• гемолитическая болезнь,

• анемия,

• инфицирование,

• врожденные пороки развития,

• длительное сдавливание головки во время родов.

Механизмы развития гипоксии плода:

• Нарушения поставки кислорода к матке.

• Снижение обменных функций плаценты.

• Дефицит гемоглобина в организме матери.

• Сердечно-сосудистые заболевания.

• Нарушение кровотока.

Последствия гипоксии плода

Последствиями кислородной недостаточности являются нарушение функций организма, изменение обменных процессов. Для плода последствия от кислородной недостаточности могут быть различны. Они зависят от срока беременности.

Гипоксия плода на ранних сроках беременности приводит к появлению отклонений и задерживает развитие эмбриона. В более поздние сроки беременности кислородное голодание вызывает:

• Задержку роста плода.

• Поражение центральной нервной системы.

• Понижение адаптационных возможностей новорожденного.

Выраженные компенсаторные способности плода обусловлены увеличением частоты сердечных сокращений до 150-160 уд/мин, высокой кислородной емкостью крови, уникальным строением гемоглобина, особенностью кровообращения и обменом веществ плода.

Процессы обмена веществ у плода изменяются с уменьшением насыщения крови кислородом. При этом все органы и системы плода за счет компенсаторных возможностей вначале работают с повышенной активностью, однако постепенно наступает их угнетение. Усугубление течения заболевания может привести к непоправимым изменениям.

На здоровье будущего ребенка незначительная гипоксия плода обычно не влияет. Однако гипоксия плода в тяжелой форме может сопровождаться ишемией и некрозами в разных органах, последствия в этом случае могут быть необратимы.

Как выявить гипоксию плода?

Гипоксию плода можно попытаться выявить самостоятельно, наблюдая за изменением двигательной активности плода. Начальная стадия характеризуется неугомонностью плода, повышением частоты и силы шевелений.

Длительная или прогрессирующая гипоксия плода приводит к ослаблению его движений.

Поводом для срочной консультации у врача служит уменьшение шевелений плода до 3 раз в течение часа. Это свидетельствует о страданиях плода. В этом случае проведут дополнительное обследование околоплодных вод, кардиотокографию, допплерометрию и т.д.

Самыми точными и информативными методами оценки состояния плода являются кардиотокография и допплерометрия.

Основным симптомом гипоксии плода при родах является нарушение его сердечной деятельности. Поэтому кардиомониторное наблюдение за состоянием плода широко используется в родах. Если околоплодные воды окрашиваются меконием, т.е. становятся зелеными, значит у плода может быть гипоксия. Однако, этот признак существенен только, если плод лежит головой вперед.

Если у беременной хроническая внутриутробная гипоксия плода, то ей важен покой, т.к. улучшению кровоснабжения матки весьма способствует постельный режим. Хроническую гипоксию плода лечат комплексно, уделяя при этом особое внимание основному заболеванию, которое к ней привело. Проводят терапию, призванную улучшить снабжение плода кислородом и нормализацию обменных процессов. Если эффект от комплексной терапии отсутствует, и срок беременности превышает 28 недель, то принимают решение об экстренных родах путем кесарева сечения.

За течением беременности важно наблюдать очень тщательно, чтобы предотвратить, либо вовремя диагностировать и вылечить гипоксию плода.

Можно ли предупредить гипоксию плода?

* Старайтесь дышать свежим воздухом. Если вы живете в городе, попробуйте гулять рано утром или поздно вечером, когда на улицах не так много транспорта. Постарайтесь периодически выезжать в бор или за город. Регулярно проветривайте помещения. Осваивайте техники правильного дыхания, которые обеспечат дополнительный приток кислорода к клеткам. Старайтесь не носить тесной одежды, которая может затруднить дыхание.

* Проконсультируйтесь со своим гинекологом по поводу назначения препаратов-антигипоксантов. Как правило, врачи рекомендуют некоторые из них (например, актовегин, инстенон) в профилактических целях.

* Нередко гинекологи прописывают и курс кислородных коктейлей, которые являются отличным средством для лечения и профилактики гипоксии. Помните о том, что эти коктейли лучше всего принимать в стационаре, либо приобрести устройство для их изготовления в аптеке. Аналогичные напитки, продающиеся на улице или в торговых центрах, не рекомендуется употреблять во время беременности из-за содержащихся в них химических добавок!

* Заваривайте чай из трав, улучшающих кровообращение: листья черной смородины, липа, мелисса. Список этих растений намного больше, однако далеко не все из них допускается принимать во время беременности. Такой напиток будет вкусным как в горячем виде (с медом, лимоном, имбирем), так и в охлажденном (с кубиком льда, лаймом и свежей мятой).

* Современным, доступным и эффективным средством в борьбе с гипоксией является профилактическая кислородотерапия, в том числе при помощи кислородного коктейля либо домашнего концентратора кислорода.

Компенсировать нехватку кислорода в организме беременной женщины и её будущего ребёнка можно при помощи проведения кислородных процедур. Это эффективный способ, который поможет поддержать крепкое здоровье и отличное самочувствие. Приобретение кислородного концентратора для использования в домашних условиях – это выгодная инвестиция в своё здоровье.

Процедура не требует много времени. Несколько минут в день достаточно для того, чтобы насытить организм кислородом, создать комфортные условия для роста и развития плода (перед проведением процедур необходимо проконсультироваться со специалистом).

Также помимо обычной кислородотерапии, современное оборудование позволяет делать ингаляции с необходимыми для нормального развития организма добавками и лекарствами!