Беременность и варикозное расширение вен

Варикозное расширение вен (варикоз) – это стойкое и необратимое их расширение, возникающее в результате патологических изменений стенки и клапанов вен. Наиболее часто расширяются поверхностные вены на ногах, поскольку при стоянии и ходьбе на них приходится повышенное давление. Варикозное расширение вен – одно из заболеваний, которое может появляться или прогрессировать при беременности. Из-за этого женщины болеют в 4 раза чаще, чем мужчины.

Венозная система нижних конечностей представлена тремя системами:

1. Система поверхностных вен – большой и малой подкожных вен. Эти вены находятся прямо под кожей, при тонкой коже могут просвечивать и хорошо видны даже в норме.

Большая подкожная вена начинается с тыла стопы, затем проходит по внутренней поверхности голени и бедра. Малая подкожная вена проходит по наружной поверхности стопы, затем, по задне-наружной поверхности голени, затем в подколенной ямке уходит под мышцы. Большая подкожная вена подвергается варикозному расширению чаще.

2. Система глубоких вен. Глубокие вены находятся между мышцами ног или под ними, снаружи они не видны.

3. Коммуникантные вены, соединяющие поверхностные и глубокие вены.

В норме кровь по венам на ногах идет снизу вверх, из поверхностных вен по коммуникантным венам сбрасывается в глубокие, собирается в подвздошных венах, затем идет в нижнюю полую вену, которая впадает в сердце. Обратному току крови препятствуют клапаны, расположенные на стенках вен. Кровотоку по глубоким венам помогают мышцы, которые, сокращаясь при ходьбе, сжимают вены и выталкивают по ним кровь вверх (мышечно-венозная помпа).

Основной кровоток осуществляется по глубоким венам. Когда глубокие вены не справляются, либо нарушена функция коммуникантных (соединяющих) вен, увеличивается кровенаполнение поверхностных вен, возникает венозный застой в них.

При возникновении венозного застоя повышается венозное давление, стенки вен растягиваются. Но истинное (необратимое) варикозное расширение вен появляется тогда, когда вены не просто растягиваются, а происходят необратимые изменения в их строении. Становится меньше гладкомышечных клеток и больше соединительной ткани, из-за чего тонус венозной стенки стойко снижается, она становится не плотной, вена напоминает мешок. Чаще всего причиной подобных изменений является длительное растяжение венозной стенки при венозном застое. Нарушается при этом и функция клапанов, они не смыкаются полностью, и возможен обратный ток крови сверху вниз, при этом стенки вен растягиваются еще больше. Кроме того, при нарушении функции клапанов коммуникантных вен кровь переходит в поверхностные вены и глубоких, чего в норме быть не должно.

Большое значение имеет наследственная предрасположенность. Если изначально от рождения клапаны вен слабые, неполноценные, а венозная стенка слабая, то кровь застаивается в нижних конечностях и возникает варикоз, даже при отсутствии каких-либо других факторов.

При беременности возникновению варикозного расширения вен способствуют следующие причины:

– Нарушение оттока крови из вен нижних конечностей. Это происходит потому, что растущая матка давит на нижнюю полую вену – крупную вену брюшной полости, собирающую кровь от нижней половины туловища и нижних конечностей.

- При беременности кровь более вязкая, течет медленнее, это также способствует венозному застою.

- Увеличение массы тела при беременности увеличивает нагрузку на ноги.

Развитию варикозного расширения вен способствуют ношение обуви на высоких каблуках, длительная работа в положении стоя, поднятие тяжестей, избыточная масса тела.

Симптомы

Первый симптом – это видимое расширение вен нижних конечностей. Вены синего или фиолетового цвета, извитые, выступают над поверхностью кожи, могут быть змеевидной или шишковатой (узловой) формы. На начальной стадии заболевания женщину беспокоит только косметический дефект.

В дальнейшем присоединяются и другие жалобы. Появляются отеки, усиливающиеся к вечеру и уменьшающиеся или полностью проходящие после отдыха и ночного сна. В ночное время могут беспокоить судороги. При ходьбе наблюдается быстрая утомляемость, может быть чувство распирания и боли.

В поздней стадии заболевания отеки не проходят, боли усиливаются. Наблюдается гиперпигментация кожи, уплотнение подкожно-жировой клетчатки.

Осложнениями заболевания могут быть тромбофлебит поверхностных вен (заболевание, которое характеризуется образованием тромба - сгустка крови - в просвете вены и сопровождается воспалительными явлениями - болью и покраснением), тромбоз глубоких вен (когда тромб полностью перекрывает просвет вены и блокирует кровоток по ней), кровотечение из варикозно-расширенных вен, трофические язвы на ногах, частые рожистые воспаления.

При тромбофлебите пораженная поверхностная вена становится плотной, болезненной на ощупь. При тромбозе появляется боль в ноге (в той, в которой произошел тромбоз), отек одной из голеней, вследствие чего одна голень становится толще другой, кожа больной ноги горячая.

Расширение вен нижних конечностей наблюдается у 50% беременных, однако далеко не все из них страдают истинным варикозным расширением вен, когда в венозной стенке появляются необратимые изменения. У большинства расширение вен носит функциональный характер, то есть оно временное, и после родов, когда устраняются факторы, препятствующие нормальному венозному оттоку, вены приходят в нормальное состояние. Это обычно происходит в течение года.

Обратного развития не происходит, если предрасположенность к варикозному расширению вен есть независимо от беременности. При этом обычно есть варикозное расширение вен у близких родственников, либо у самой женщины еще до беременности были какие-то симптомы.

Флебография, когда в вены вводят контраст и делают рентгеновский снимок, при беременности не проводится. При необходимости можно провести УЗИ вен.

Лечение

Лечение истинного варикозного расширения вен – хирургическое. При операции варикозно расширенные неполноценные вены удаляются. При беременности оперативное лечение не проводят.

Современный метод лечения – склеротерапия, когда в просвет вены вводится химическое вещество, которое приводит к склерозированию вены и смыканию ее просвета. Этот метод может быть альтернативой хирургическому лечению. Но только при начальных стадиях заболевания. Однако при беременности и лактации этот метод также противопоказан.

Все остальные методы направлены лишь на то, чтобы не дать заболеванию развиваться и временно уменьшить симптомы.

Чаще всего используются различные мази и гели, которые наносят на пораженную конечность. Например, гепариновая мазь снижает свертываемость крови и препятствует образованию тромбов. Троксевазин и венорутон (разрешены только со второго триместра беременности) оказывают противоотечное и противовоспалительное действие и укрепляют стенки вен.

Тромбофлебит лечится нанесением на кожу гелей и мазей, содержащих противовоспалительные и уменьшающие вязкость крови вещества. При беременности можно использовать гепариновую мазь.

При тромбозе назначаются препараты, уменьшающие свертываемость крови, противовоспалительные препараты, антибиотики. Лечение проводится в стационаре.

Профилактика

При беременности рекомендуется ношение специальных компрессионных (антиварикозных) колготок и чулок. Их нужно надевать в положении лежа, слегка приподняв ногу вверх. Выделяются 4 класса компрессии (степени давления):

1. 18-21 мм.рт.ст.

2. 23-32 мм.рт.ст.

3. 33-48 мм.рт.ст.

4. более 49 мм.рт.ст.

При беременности рекомендуется использовать 1-2 класс компрессии. Третий класс компрессионного трикотажа используется при поздней стадии варикозного расширения вен, четвертый класс – только при тяжелых врожденных аномалиях венозной системы.

Колготки должны быть специально для беременных, чтобы они не давили на растущий живот, а поддерживали его.

После 20 недель нужно носить бандаж. Он поддерживает матку и уменьшает давление на крупные сосуды брюшной полости, благодаря чему улучшается отток крови от нижней половины тела.

Компрессионное белье и бандаж нужно покупать в аптеках, важно правильно подбирать их по размеру.

Рекомендуется посещать гимнастику для беременных или делать упражнения дома. Особенно хорошей профилактикой варикоза являются занятия в бассейне. Занятия спортом укрепляют стенки сосудов и улучшают кровоток. Кроме того, гимнастика является профилактикой избыточного веса.

Полезен контрастный душ на икроножные мышцы.

Если вы считаете, что у вас есть предрасположенность к варикозному расширению вен, следует избегать сауны и тепловых процедур.

Как можно чаще старайтесь придавать ногам возвышенное положение. Не сидите подолгу положа ногу на ногу.

Носите удобную обувь на небольшом каблуке.

Можно использовать кремы для беременных «для снятия усталости с ног», такие кремы обычно содержат растительные вещества, которые при регулярном использовании укрепляют стенки поверхностных вен.