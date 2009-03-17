Значение йода при беременности

Препараты йода при беременности назначаются практически всем. Это объясняется тем, что йод является очень важным микроэлементом, и при этом достаточно часто встречается его дефицит. Наш регион относится к обедненным йодом, риск дефицита йода у населения повышен, так как имеется его недостаток в воде и продуктах питания местного происхождения.

Для чего нужен йод при беременности

Основная роль йода – участие в образовании гормонов щитовидной железы, которые оказывают влияние на развитие мозга плода и, следовательно, уровень его интеллекта в дальнейшем. Выраженный дефицит йода приводит к расстройствам умственного развития ребенка вплоть до кретинизма. На ранних сроках беременности дефицит йода повышает риск выкидыша или регресса беременности.

Признаками гипотиреоза у новорожденного являются большая масса, отечность, вялость, признаки незрелости при доношенной и даже иногда переношенной беременности, длительная желтуха.

У ребенка йод отвечает не только за развитие интеллекта, но и на рост скелета и гармоничную работу внутренних органов.

Кроме того, недостаток йода приводит и к нарушению функции щитовидной железы у матери, что может привести к развитию гипотиреоза. Это состояние характеризуется снижением физической и умственной активности, депрессиями, прибавкой массы тела, отеками, нарушением состояние ногтей и волос, снижением общего иммунитета.

При недостатке йода при беременности возможно компенсаторное увеличение размеров щитовидной железы и образование зоба, который после родов подвергается обратному развитию лишь частично.

У кормящих женщин дефицит йода может стать причиной снижения выработки молока.

Симптомы дефицита йода проявляются уже при достаточно выраженном дефиците, поэтому вовремя его можно не заметить, при этом следует помнить, что организм плода более чувствителен к недостатку йода, чем организм матери, необходимо не дожидаясь симптомов начинать профилактический прием йода (в продуктах питания или в виде лекарственных препаратов).

При беременности и кормлении грудью потребность в йоде повышена и составляет 200-250 мкг/сут.

Профилактику дефицита йода рекомендуется начинать уже на этапе планирования. В это время йод нужно принимать в дозе 100-150 мкг/сут.

Продукты, содержащие йод

В большинстве обычных продуктов питания йода содержится очень мало. Исключение составляют морепродукты (рыба, креветки, кальмары, морская капуста) и инжир.

Рекомендуется употреблять в пищу специальные йодированные продукты и йодированную воду.

Наиболее популярна йодированная соль, но беременным не стоит употреблять в пищу много соли, особенно во второй половине беременности. Кроме того, йод быстро разрушается при контакте с воздухом и на свету, поэтому срок хранения йодированной соли даже при правильных условиях хранения не превышает 6 месяцев. К счастью, сейчас в магазинах имеется много других йодированных продуктов. В пищу можно употреблять йодированные яйца, хлеб, молоко, детское печенье «Малышок» с йодом, иногда можно побаловать себя творожком «Растишка».

Препараты йода

Принимая препараты йода нужно учитывать, что какое-то количество йода вы получаете с пищей (в среднем оно составляет 40 мкг/сут). Кроме того, во многих поливитаминах для беременных также содержится йод. Количество принимаемого йода не должно превышать 200-250 мкг/сут. Обычно при беременности препараты назначаются с дозой йода 200 мкг, но если йод содержится в поливитаминах, которые принимает женщина, эта дозировка должна быть скорректирована.

Йод проникает в грудное молоко, поэтому следует также соблюдать осторожность и следить за количеством потребляемого йода, нужно учитывать и то, получает ли малыш какую-нибудь пищу, содержащую йод, помимо грудного молока (детские молочные смеси, печенье, йодированную воду). Потребность малыша в возрасте до 1 года в йоде составляет примерно 50 мкг/сут.

Известный всем и, кстати, самый дорогой, Йодомарин далеко не единственный препарат для профилактики дефицита йода.

Название Содержание йода Примерная цена Йодомарин 100 или 200 мкг 100 таб. по 100 мкг – 120р. 100 таб. по 200 мкг – 180р. Калия йодид 100 или 200 мкг 100 таб. по 100 мкг – 70р. 100 таб. по 200 мкг – 90р. Йодид 100 или 200 мкг 100 таб. по 100 мкг – 80р. 100 таб. по 200 мкг – 130р. Йодбаланс 100 или 200 мкг 100 таб. по 100 мкг – 80р. 100 таб. по 200 мкг – 140р. Йод-актив 25, 50 или 100 мкг 60 таб. по 100 мкг – 70р.

Первые 4 препарата содержат йод в виде калия-йодида, то есть отличие заключается главным образов в том, какая фирма является производителем препарата. Йод-актив является биологически-активной добавкой, содержит йод в виде йодказеина (соединение йода с белком молока). Производителем заявлено, что при приеме данного препарата отсутствует риск передозировки йода, так как йод отщепляется от казеина под воздействием фермента печени, который выделяется только при недостатке йода. Если же недостатка йода нет, то этот фермент не вырабатывается, и препарат выделяется в неизмененном виде.

Однако стоит помнить, что для продажи БАД, в отличие от лекарственных средств, не являются обязательными клинические исследования действия и безопасности.

Кому нельзя применять йод

Противопоказанием для назначения препаратов йода при беременности является гипертиреоз (патологическое усиление функции щитовидной железы, выражающееся в избыточной продукции тиреоидных гормонов).

Возможны аллергические реакции на препараты йода, в этом случае они должны быть отменены.

Иногда при беременности наблюдаются симптомы нарушения функции печени. При этом количество лекарственных препаратов должно быть сведено к минимуму, поэтому препараты йода также на какое-то время отменяются, и йод нужно стараться получать с питанием.

С осторожностью препараты йода принимаются при заболеваниях почек.