К сожалению, далеко не все окружающие тактично и деликатно относятся к будущим мамам. Постоянные вопросы, а то и советы «доброжелателей» даже буддистского монаха могут вывести из себя. Не то что беременную женщину.

Как реагировать на вмешательство окружающих в вашу жизнь? Что сделать, чтобы это вмешательство минимизировать?

Совет № 1. Будьте готовы!

Как показывает жизнь, нас окружают не только деликатные люди, а ожидание ребёнка делает практически любую будущую маму звездой местного масштаба. Будьте морально готовы к повышенному вниманию.

Совет № 2. Не афишируйте

Некоторым будущим мамам нравится быть персоной, интересующей всех. Но если вы уверены, что повышенное внимание вам ни к чему, постарайтесь как можно дольше не сообщать окружающим о своём положении. А современная демократичная мода поможет вам в этом.

Совет № 3. Относитесь снисходительно

П о-настоящему беспардонных людей не так уж и много. Большинство, давая беременной «бесценные» советы и отпуская нетактичные комментарии, вовсе не желают обидеть её.

Некоторые искренне хотят помочь, другим не хватает общения, третьи с удовольствием вспоминают «дела давно минувших дней» и только поэтому мучают вас советами и комментариями.

Помните о том, что это вы, а не надоедливые советчики, сейчас пребываете в удивительном состоянии. Поэтому вместо того, чтобы сердиться, относитесь к окружающим снисходительно, с высоты своего необыкновенного положения.

Где уж им понять вас? Они ведь или вовсе никогда не были беременными, или порядком подзабыли, каково это. Забыли-забыли , ведь если бы помнили, то не приставали бы к вам.

Совет № 4. Тренируйтесь заранее

Человек привыкает ко всему. И даже будущая мама при всех особенностях её состояния способна, при должных тренировках, спокойно реагировать на комментарии «доброжелателей».

Отрепетируйте перед зеркалом варианты ответов. Можете выбрать из тех, которые подобрали для вас мы, можете придумать сами. Главное, чтобы ответы вам нравились, звучали из ваших уст органично, а не саркастично, произносились спокойным голосом и не давали возможности развить дискуссию.

Старайтесь, чтобы ваши ответы были нейтральными и не давали возможности продолжить беседу (если, конечно, вам не хочется поговорить). Ведь слова о том, что ваш врач даёт другие рекомендации, позволят советчику пройтись по компетентности современных докторов, а фраза «а мне это и в голову не приходило» — прокомментировать умственные способности беременных.

Итак, что же можно отвечать на самые разные советы, как толковые, так и откровенно бредовые:

Надо же, а я об этом не слышала. Теперь буду знать.

Спасибо, я учту это на будущее (подумаю об этом, приму к сведению).

Полностью с вами согласна.

Благодарю вас за заботу.

Век живи — век учись.

Совет № 5. Молчание — золото

Иногда «советчикам» вовсе и не нужны ваше согласие или хоть какая-то реакция, им лишь бы поговорить. Поэтому можно не трепать себе нервы, а поступать, как советовали мультяшные пингвины. «Улыбаемся и машем» — способ, который действует почти безотказно, тем более, что при этом никто не может заставить вас поступать по-своему .

В конце концов — это ваша жизнь и ваш ребёнок. Кивайте, улыбайтесь и не принимайте близко к сердцу.

Совет № 6. Пользуемся положением

Вы уже и соглашались, и улыбались, и даже махали, но очередной «доброжелатель» всё никак не может уняться и продолжает лекцию? Ну, что ж, вы этого не хотели, они сами вас вынудили. Сошлитесь на дурноту, слабость или усталость.

Нужно иметь очень толстую кожу, чтобы не пожалеть бедную беременную, которая плохо себя чувствует, и не успокоиться хоть на время. В крайнем случае, под такими благовидными предлогами вы можете и вовсе покинуть общество советчика. Вряд ли он захочет стать свидетелем проявлений токсикоза.

Совет № 7. Прибегаем к помощи трудового законодательства

Общество коллег стало невыносимым, а до положенного декретного отпуска ещё далеко? Самое время воспользоваться помощью трудового законодательства.

Увы, далеко не все знают, что будущие мамы имеют право уйти в очередной отпуск, даже если совсем недавно отгуляли предыдущий или проработали на новом месте всего пару месяцев. Статья 260 ТК РФ недвусмысленно гласит:

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя.

При этом даже при отсутствии положенного по закону шестимесячного стажа работы на данном месте отпуск предоставляется в полном объёме. Так что почитайте комментарии к 260 статье и отправляйтесь требовать своего. Отдохнёте, а там, глядишь, дойдёт очередь и до отпуска по беременности и родам.

Совет № 8. Ссылаемся на авторитеты

Пытаться остановить разговор, ссылаясь на умные книги или статьи специалистов — пустая затея. Как правило, у советчиков на всё свой взгляд и переубедить их почти невозможно. Но вот напугать — запросто.

Скажите: «Мой врач мне строго настрого запретил нервничать, а ваши слова меня что-то слишком разволновали, как бы это не повредило малышу». Нормальный человек, пусть и не в меру разговорчивый, в этом случае перестанет вас донимать.

Совет № 9. Юмор наше всё

Если чувство юмора ваше сильное качество, можете смело прибегать к его помощи. Фразы из серии «у меня пока мало опыта, но к десятому ребёнку я обязательно научусь» или «вот у вас двое детей, а у моей тёти — пятеро, и она мне давала ровно противоположный совет, как вы думаете, у кого больше опыта?», подкреплённые лукавой улыбкой, прекрасно помогают утихомирить не в меру разошедшихся доброхотов.

Если же остроумие не ваш козырь, то лучше воспользоваться другими советами, иначе может получиться не слишком убедительно.

Совет № 10. Драмкружок на выезде

Можно и вовсе - растерянно показать себе на уши и с грустной улыбкой покачать головой: мол, рада бы пообщаться, но, увы, не слышу. Ещё один вариант — изобразить крайне занятую особу, позвонить кому-то по телефону и сыграть сценку «Очень важная беседа».

Советы эти не универсальные. Но хотя бы попробовать воспользоваться ими можно. Многие будущие мамы отмечали, что они действуют, пусть не всегда и не со всеми.

А вдруг в вашем случае, даже если не подойдут девять советов, десятый поможет?

Хорошего вам настроения и лёгкой беременности, дорогие будущие мамы! И поменьше нервничайте!

Фото: http://www.globallookpress.com