Коронавирус и беременность. Памятка для будущих мам

«Для беременных женщин новая коронавирусная инфекция представляет определенную опасность. Чтобы не допустить возможного заражения беременных женщин, специалисты Городского центра медицинской профилактики совместно с акушерами-гинекологами города разработали памятку для будущих мам. В ней дана вся необходимая информация для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также, куда необходимо обращаться в случаях проявлении ОРВИ или других симптомов.

Создание такой памятки поможет каждой беременной женщине быть на связи, а медикам - оказывать консультативную помощь на расстоянии», - рассказал начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.

Медики обращают внимание и на то, что необходимо соблюдать все профилактические рекомендации, а также назначения лечащего врача акушера-гинеколога.

