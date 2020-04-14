Форум
Беременность

Коронавирус и беременность. Памятка для будущих мам

Медики Екатеринбурга выпустили памятку для беременных женщин.

«Для беременных женщин новая коронавирусная инфекция представляет определенную опасность. Чтобы не допустить возможного заражения беременных женщин, специалисты Городского центра медицинской профилактики совместно с акушерами-гинекологами города разработали памятку для будущих мам. В ней дана вся необходимая информация для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также, куда необходимо обращаться в случаях проявлении ОРВИ или других симптомов.

Создание такой памятки поможет каждой беременной женщине быть на связи, а медикам - оказывать консультативную помощь на расстоянии», - рассказал начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.

Медики обращают внимание и на то, что необходимо соблюдать все профилактические рекомендации, а также назначения лечащего врача акушера-гинеколога.

Читатйте также: Какие условия созданы для беременных в больницах Екатеринбурга в период пандемии коронавируса

Беременность
