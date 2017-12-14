Анемия во время беременности: причины, симптомы, лечение

Врачи предупреждают: недооценивать анемию при подготовке и во время беременности нельзя, и даже малейшие тревожные симптомы должны стать поводом для обращения к врачу! В нашей статье - о причинах возникновения, симптомах и лечении анемии во время беременности.

По данным Всемирной организации здравоохранения, из более чем 1,5 миллиардов пациентов с анемией во всём мире — это женщины и дети раннего возраста. В странах Европы анемией страдает каждая четвёртая будущая мама.

Причины и симптомы анемии у беременных

Результаты анализа, проведённого ВОЗ, говорят о прочной причинно-следственной связи между материнской железодефицитной анемией и осложнениями родов, особенно - между анемией на 28-недельном сроке беременности и тяжестью кровотечения во время и после родов.

Главная причина развития железодефицитной анемии у беременных (железодефицитная - это самый распространённый вид анемии у будущих мам) – это повышение потребления железа беременной женщиной и формирующимся ребёнком на фоне недостаточного поступления железа извне или нарушения его усвоения.

Анемия проходит несколько стадий. Сначала дефицит железа затрагивает только так называемые «депо», в которых железо скапливается в организме и откуда поступает дальше для построения клеток. Уровень гемоглобина и эритроцитов при этом может быть ещё в пределах нормы, но отсутствие лечения даже на этом этапе во время беременности может привести к её осложнениям и выраженной анемии.

При манифестном дефиците железа клиника анемии более выражена: у женщины появляется слабость, бледность, гипотония вплоть до обмороков, она может ощущать сердцебиения или перебои в работе сердца. Повышается ломкость ногтей, больше чем обычно могут начать выпадать волосы, беспокоит сухость кожи и появляется известное многим извращение вкуса – будущих мам «тянет» на необычные продукты, которые в обычной жизни продуктами не являются. В этом нет ничего смешного и забавного – это анемия, которую нужно немедленно лечить.

Диагностическим критерием манифестной железодефицитной анемии у беременных являются: снижение уровня гемоглобина до 90-110 г/л, эритроцитов до 3,3-3,7*1012 /л, железа сыворотки – до 13 мкмоль/л и менее, ферритина сыворотки до 20 в мкг/л и менее.

Но напоминаем, что первые проявления анемии могут появиться тогда, когда все показатели, включая гемоглобин, ещё находятся в норме.

Последствия анемии во время беременности

Анемия у беременных может привести к крайне опасным последствиям:

- угрозе прерывания беременности и преждевременным родам с рождением недоношенного ребёнка,

- плацентарной недостаточности,

- задержке внутриутробного развития,

- гипоксии плода,

- слабости родовой деятельности,

- увеличению кровопотери в родах

- инфекционным осложнениям после родов,

- сниженному образованию молока для кормления малыша.

Самое неприятное – это то, что мама передаст свою анемию новорожденному: потому, что малыш во время внутриутробного развития не сможет сформировать нужное ему депо железа. И это станет причиной анемии уже у него. Кроме того, анемия у новорожденного может стать причиной отставания в умственном и физическом развитии и создать необходимость в приёме уже на первом году препаратов железа.

Диагностика анемии

Профилактика развития анемии ДО беременности – это обследование женщины, которая планирует беременность по возможности за несколько недель или даже месяцев до предполагаемой беременности с определением не только уровня гемоглобина и эритроцитов, но также сывороточного железа, ферритина и других показателей, ответственных за обмен железа и назначение врачом корректной дозировки железа.

ВО время беременности будущая мама проходит такое же обследование при первом обращении в женскую консультацию, и врач назначает ей препараты железа в зависимости от выраженности у неё анемии. Игнорировать эти назначения, особенно ссылаясь на субъективные ощущения в области кишечника, не стоит – по причине того, что всё то же придётся переживать только что родившему малышу, если его мама не будет лечить свою анемию до родов.

Контрольные анализы для оценки эффекта от терапии, которые врач обычно назначает через 2-3 недели от начала приёма препаратов железа, также лучше сдать, потому что повышение уровня гемоглобина менее чем на 6% будет сигналом о неэффективности назначенного лечения.

В таком случае либо будет увеличена дозировка железа (лучше, если это сделает врач), или будут назначены дополнительные исследования. Например, причиной отсутствия эффекта от приёма препаратов железа может быть нарушение всасывания железа в кишечника или низкий уровень гормона эритропоэтина, который синтезируется в почках и влияет на образование эритроцитов.

Отдельное внимание – будущим мамам, у которых анемия во время беременности развилась на фоне серьёзного заболевания внутренних органов: пиелонефритов и гломерулонефритов, аутоиммунных заболеваний, злокачественных новообразований. У них перед назначением препаратов железа по поводу анемии сначала нужно максимально пролечить основное заболевание, которое может быть причиной более тяжёлого течения анемии, и назначать препараты железа только после этого.

Как подобрать дозировку препаратов при лечении анемии у беременных?

Сделать это может только врач, потому что общая доза железа для достижения определённого уровня гемоглобина зависит не только от гемоглобина исходного, но и от веса пациентки и этапа лечения и рассчитывается по специальной формуле.

Приём препаратов железа противопоказан в том случае, если у женщины уже есть переизбыток железа в организме или у неё есть заболевания крови, о которых она не знает потому, что не обследовалась или знает, но не сказала о них врачу. А препараты гормона эритропоэтина противопоказаны в сроке беременности менее 20 недель, выраженном повышении артериального давления и пациенткам с заболеваниями сердца и сосудов.

Поэтому лечить анемию у беременной женщины и тех, кто рождение малыша ещё только планирует, должен только врач.