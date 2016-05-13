Второй и третий триместры беременности

Первый триместр беременности

В первом триместре внутриутробного развития закладываются органы и системы у плода.

Второй и третий триместр — период для роста и созревания малыша. Однако это вовсе не означает, что можно расслабиться. Отнюдь. Вам предстоит тщательно следить за правильным развитием ребенка и своим самочувствием, чутко реагируя на все изменения.

В нашей статье приведены общепринятые рекомендации по срокам и объему исследований при нормально протекающей беременности и вашем хорошем состоянии здоровья. На других сроках показатели не дают полноценной достоверной информации.

При наличии осложнений беременности, обострении у вас хронических заболеваний или нарушении внутриутробного развития малыша ведение беременности проводится по индивидуальному плану.

Второй триместр: 14-27 недель

Уровень гормонов, «бушевавших» во время перового триместра, понижается, а ваш организм привыкает к новому состоянию. Обычно к 14-16 неделе уменьшается тошнота и рвота, усталость и недомогание. Улучшается ваше самочувствие и настроение, а сам период считается наиболее спокойным в течение всей беременности.

Прием у врача: к чему готовится?

Вы посещаете своего гинеколога два раза в месяц — для осмотра, получения направлений на исследования, повторного визита с результатами и так далее.

Во время приема:

- Измеряется ваш вес и артериальное давление, окружность живота, с 16 недели — высота стояния дна матки (середина расстояния между лобком и пупком).

- С 18-20 недели выслушивается сердцебиение плода при помощи акушерского стетоскопа. Норма — 140-160 уд/мин.

Контроль над здоровьем малыша и течением беременности

Проводится второй скрининг на сроке 15-20 недель, оптимально —16-18 недель.

Набирается кровь у вас из вены для определения:

- Хорионического человеческого гонадотропина (ХЧГ) — гормона, вырабатываемого некоторыми клетками эмбриона, отвечающего за синтез прогестерона.

- Альфа фетопротеина (АФП) — белка, который вырабатывается некоторыми клетками плода до 6 недели беременности, далее — печенью малыша. Основные задачи АФП: перенос полезных веществ, жиров и белков из вашей крови в организм крохи. При недостатке АФП у ребенка возможно выявление синдрома Дауна, низкого расположения плаценты, наличие у будущей мамы сахарного диабета или пониженной функции щитовидной железы. При повышении АФП вероятно нарушение в закладке и развитии нервной системы плода, несовместимость резуса матери и малыша, угроза прерывания беременности.

- Эстриола — гормона, подготавливающего матку к росту плода и молочные железы к грудному вскармливанию, улучшающего кровоток в сосудах матки и плаценты. Понижение его уровня возможно при различных состояниях — например, нарушении маточно-плацентарного кровотока, врожденных пороках развития или хромосомных аномалиях у плода.

Ультразвуковое исследование

Рекомендуется проводить на сроке 18-21 неделе, оптимально — на 20-21 неделе.

Во время исследования определяются:

- Размеры плода, развитие внутренних органов, косвенные признаки наследственных заболеваний либо врожденных пороков развития у малыша.

- Толщина и расположение плаценты, количество и состав (наличие или отсутствие примесей) околоплодных вод.

- Длина шейки матки, состояние шеечного канала, верхнее и нижнее отверстие шейки матки — цервикометрия.

Контроль над здоровьем матери

- Повторяются исследования в динамике, которые были проведены в первом триместре: общий анализ крови и мочи, сахар крови, сифилис и некоторые другие.

- Консультации врачей.

Третий триместр: 28-40 недель беременности

На начало третьего триместра кроха уже жизнеспособен вне утробы матери при создании оптимальных условий для выхаживания: температуры и влажности окружающего воздуха, питании и других.

Об особенностях выхаживании недоношенных детей — в нашем материале.

Однако ваша задача — доносить и родить в срок здорового малыша.

Прием у врача: к чему готовится?

Во время посещения измеряется ваш вес и артериальное давление, окружность живота, высота стояния дна матки, выслушивается сердцебиение плода.

Контроль над здоровьем малыша и течением беременности

Проводится третий скрининг на сроке 30-34 недель, наиболее оптимально — 30-32 недель.

Выполняется ультразвуковое исследование для определения:

* Размеров плода в соответствии с предполагаемым сроком беременности

* Состояния плаценты

* Расположения петель пуповины

* Количества и состава околоплодных вод

* Расположения плода (тазовое, головное, поперечное)

Проводится допплерометрия — измерение скорости кровотока в сосудах плаценты и матки.

При неосложненной беременности всем будущим мамам — в 30-32 недели и перед родами. Исследование выполняется чаще — например, при нарушении маточно-плацентарного кровотока, недостаточном поступлении к малышу кислорода (гипоксии плода), гестозе беременных, отеках, преждевременной отслойке плаценты и некоторых других состояниях.

Про гестоз беременных читайте в нашем материале, отеки беременных, кровотечения во время беременности и преждевременную отслойку плаценты.

Выполняется кардиотокография — одновременно регистрируется, а также анализируется сердцебиение плода и сокращения матки.

Рекомендуется проводить всем беременным один раз в 7-10 дней, начиная с 32-33 недель. На практике, обычно, получается реже.

Однако исследование при необходимости проводится все же чаще: развитии гипоксии у плода, фетоплацентарной недостаточности, повышении тонуса матки и некоторых других состояниях. Поскольку показатели КТГ быстро меняются и зависят от многих факторов. Утром они могут находиться в пределах нормы, а к вечеру возникают отклонения. В спорных случаях назначается доплерометрия.

Контроль над здоровьем матери

- Проводятся исследования в динамике: общий анализ крови и мочи, сахар крови, набирается мазок, билирубин крови и другие.

- Консультации специалистов.

Определяется срок госпитализации в родильный дом, что особенно важно при наличии факторов риска:

* Рубец на матке после кесарева сечения — рекомендуется в 39-40 недель или с началом родов.

* Многоплодная беременность. При отсутствии осложнений в течение беременности — в 37 недель. При необходимости — раньше.

* Неправильное расположение плаценты — в 32-34 недели.

* Фетоплацентарная недостаточность — при обнаружении признаков нарушения кровотока с внутриутробной задержкой развития плода II-III степени.

* Гестоз или поздний токсикоз — при выявлении первых признаков.

Решается вопрос о способе родов: через естественные родовые пути или выполнение операции кесарева сечения.

Определяется центр, в котором будут проходить роды при выявлении врожденных пороков развития у ребенка. Например, если необходимо проведение операции сразу после рождения либо специальных условий для выхаживания малыша после рождения.

Казалось бы, все исследования пройдены в соответствии со сроками и врачебные назначения выполнены. Однако, не смотря на все предосторожности, что-то пошло не так…

Третий и второй триместр: возможные осложнения

Наиболее часто встречающиеся состояния:

- Гестационный сахарный диабет — при уровне сахара в крови 5,1 ммоль/литр и более. Заболевание может начинаться еще во втором триместре беременности, требуя лечения у эндокринолога.

- Фетоплацентраная недостаточность. Подробнее — в нашем материале

- Выкидыш или преждевременные роды. Читайте в нашей статье

- Преждевременный разрыв плодных оболочек и подтекание околоплодных вод. Подробнее — в нашем материале

- Многоплодная беременность — риск преждевременных родов и гестоза, задержка роста одного или всех плодов, анемия беременных, один плод питается за счет другого.

- Поздний токсикоз — опасное состояние, которое развивается постепенно и исподволь, нарушая работу всех органов и систем у будущей мамы. На что обращать внимание? Имеется три «кита»: повышение артериального давления, отеки (водянка беременных) и за счет них быстрый набор веса в течение короткого времени, появление белка в общем анализе мочи.

- Изменения со стороны плаценты: преждевременная отслойка, прикрепление на неправильном месте (при полном предлежании проводится кесарево сечение).

- Несовместимость резуса фактора и/или группы крови матери и плода. Возможно развитие гемолитической болезни плода или новорожденного. Подробнее

- Истмико-цервикальная недостаточность: шейка матки истончается, укорачивается и расслабляется, теряя способность удерживать малыша в матке.

О целях и частоте осмотра будущей мамы врачами узких специальностей: Каких врачей пройти при беременности

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/