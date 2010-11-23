Начало беременности. Как наступает беременность

Что происходит в организме будущей мамы

Образование яйцеклетки и ее выход из яичника происходит примерно в середине цикла (за 12-16 дней до менструации). Этот процесс называется овуляция. При отсутствии овуляции наступление беременности невозможно.

Во время полового акта после эякуляции (семяизвержения) сперматозоиды попадают сперва во влагалище, а затем в шейку матки. В шейку сперматозоиды попадают уже секунд через 30 после семяизвержения, а уже через 5 минут после попадания в шейку матки сперматозоид проникает в маточную трубу. Находясь в половых путях женщины, они могут сохранять жизнеспособность и способность к оплодотворению и «ждать» овуляции 3 дня (хотя изредка способность к оплодотворению сохраняется до 5-7 суток). Яйцеклетка после выхода из яичника живет 24 часа. Поэтому зачатие возможно, если половой акт произошел начиная от 3 дней до овуляции и заканчивая сутками после.

Женщина не всегда чувствует, когда происходит овуляция. Однако, если специально за ней следить несколько циклов, можно отметить некоторые субъективные симптомы. (Об этом подробнее написано в нашей статье http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2222)

В яичнике после выхода яйцеклетки образуется желтое тело. Это гормонально-активное образование, которое выделяет гормон прогестерон, необходимый для нормального развития беременности. Если оплодотворения не происходит, желтое тело рассасывается. Если наступает беременность, желтое тело функционирует до 16 недели беременности.

После выхода из яичника яйцеклетка попадает в брюшную полость, затем она захватывается ворсинками маточной трубы (фимбриями) и таким образом попадается в трубу. Именно в трубе яйцеклетка встречается со сперматозоидом и происходит слияние их ядер, образуется зигота. Процесс слияния яйцеклетки и сперматозоида называется оплодотворением. В оплодотворении одной яйцеклетки участвует лишь один сперматозоид. Иногда происходит образование в цикле 2х и даже 3х яйцеклеток (особенно если проводились курсы стимуляции овуляции в лечебных целях). В этом случае если каждая из этих яйцеклеток будет оплодотворена, может наступить беременность разнояйцевой двойней или тройней.

Беременность начинается с момента оплодотворения. Тем не менее, акушерский срок считается от первого дня последней менструации. Это объясняется тем, что организм женщины начинает готовиться к возможному наступлению беременности уже с первого дня цикла: в яичнике начинает созревать яйцеклетка, слизистая оболочка матки формируется, чтобы стать готовой к имплантации. Роды происходят в среднем через 40 недель (10 лунных месяцев) считая от первого дня последней менструации.

Ощущения женщины при наступлении беременности

В раннем сроке (до задержки менструации) практически все признаки беременности относятся лишь к предположительным, то есть сомнительным, по отдельности не информативным. Все эти признаки субъективны. Иногда женщина обнаруживает у себя какие-либо из них, даже если она вовсе не беременна. Часто такое происходит, если женщина очень ждет наступления беременности, и внушает себе, что она чувствует что-то особенное.

У некоторых женщин ранние признаки беременности вообще отсутствуют, и они могут достаточно длительное время не отмечать никаких изменений в своем самочувствии.

* Наиболее известный симптом, ассоциирующийся с беременностью, это тошнота. У некоторых женщин она появляется уже на 1-2 неделе беременности. Однако это бывает редко, чаще всего тошнота появляется уже после 4-й недели.

* Практически всегда при беременности женщина ощущает нагрубание молочных желез. Грудь становится как будто набухшей и более чувствительной, чем обычно. Некоторые женщины это ощущают уже через неделю после зачатия.

* Один из первых признаков беременности это раздражительность и быстрая смена настроения. Беременность влияет на нервную систему уже начиная с первых дней. Однако женщина может быть нервной и раздражительной и из-за самого ожидания и неизвестности. У многих женщин этот признак вообще наблюдается в рамках предменструального синдрома перед каждой менструацией.

* Могут быть слабые ноющие боли внизу живота, в области крестца и поясницы. Обычно они несколько отличаются по характеру от тех, которые предшествуют менструации.

* Может появиться изменение вкуса (например, широко известная тяга на солененькое). Возможна непереносимость некоторых запахов, в том числе и тех, которые раньше нравились.

* Достаточно частый симптом беременности – утомляемость и сонливость. Хотя, если вы и раньше часто чувствовали утомление и усталость и не высыпались, вы его можете и не заметить. Кроме того, такие признаки могут быть при недостатке витаминов или при смене погоды.

* Температура тела может несколько повышаться (примерно до 37 градусов). При этом может быть и легкое недомогание, как при простуде.

* К предположительным признакам беременности можно отнести и интуицию женщины. Некоторые женщины утверждают, что чувствуют, что беременны, хотя и не отмечают никаких изменений самочувствия.

* Чаще всего женщина начинает подозревать беременность при задежрке очередной менструации. Однако изредка менструация может прийти в срок даже при наличии беременности, хотя в этом случае кровянистые выделения чаще всего более скудные, чем обычно. Может быть и другая ситуация – нет менструации, но нет и беременности. Даже при регулярном цикле иногда возможны небольшие сбои. К этому могут приводить стрессы, смена погоды, хроническое недосыпание, диета со значительной потерей массы тела.

Большинство тестов на беременность показывают положительный результат начиная с первого дня задержки менструации. Однако в настоящее время появились тесты, которые могут показать наличие беременности начиная за 4 дня до предполагаемой менструации. Тем не менее, чем раньше вы проводите тест, тем больше вероятность ложноотрицательных результатов.

Как развивается будущий малыш

Половые клетки (сперматозоид и яйцеклетка) содержат половинный набор хромосом. При их слиянии образуется зигота, которая имеет уже полноценный набор хромосом, то есть свой собственный уникальный генотип.

Оплодотворение и первые 3 дня развития зародыша происходят в маточной трубе. Первое деление зиготы (на 2 клетки) оканчивается через 30 часов после оплодотворения. До 3 дня развития любая клетка может дать начало любому органу. Разделение клеток на этой стадии может привести к развитию однояйцевой двойни.

В матку зародыш в виде группы делящихся клеток попадает лишь на 4-й день после оплодотворения. Транспорт зародыша в матку происходит благодаря перистальтическим сокращениям стенки трубы. Зародыш на этой стадии называется бластоцистой. В бластоцисте есть 2 вида клеток. Часть клеток, расположенных в центре, образуют эмбриобласт, из которого образуется в дальнейшем сам эмбрион. А те, которые находятся снаружи, образуют трофобласт – питающую оболочку зародыша.

Прикрепление зародыша к стенке матки называется имплантацией. Имплантация происходит на 5-9 день после оплодотворения и длится около 40 часов. С момента имплантации зародыша начинается эмбриональный период, который продолжается до 8-й недели.

После имплантации из трофобласта развивается хорион, из которого в дальнейшем формируется плацента. Благодаря хориону происходит сообщение кровеносной системы плода и матери и питание плода.

Из эмбриобласта образуется 2 зародышевых листка (эктодерма и энтодерма), желточный мешок и амнион. Позже между экто- и энтодермой образуется третий зародышевый листок – мезодерма. Из этих трех слоев развиваются различные типы органов и тканей.

Амнион – это полый орган, заполненный жидкостью. Эта жидкость со всех сторон окружает зародыш и предохраняет его от высыхания и механических воздействий, а также защищает от инфекции. Из амниона образуется плодный пузырь с околоплодными водами. Желточный мешок выполняет кроветворную функцию до 7-8 недели беременности, а дальше рассасывается.

В период с 18 по 28 день после зачатия образуется нервная пластинка, края которой смыкаются и образуют нервную трубку. Она дает начало нервной системе. На 17-20 день закладывается система костных позвонков. С начала четвертой недели после оплодотворения возникает печень, появляется зачаток дыхательной системы. На 4й неделе появляются первые признаки сердца.

Осложнения, которые могут возникнуть в этот период

На доимплантационной стадии (то есть до прикрепления зародыша к матке) нарушение развития идет по принципу «все или ничего». Это означает, что либо неблагоприятное воздействие привело к гибели зародыша (в этом случае женщина даже может не знать, что у нее была беременность), либо зародыш выживает и формируется нормально. О воздействии вредных факторов при беременности можно почитать в статье http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5099

- Конец первой – начало второй недели развития – это первый критический период развития во время беременности. Неблагоприятные факторы в этот период приводят обычно к гибели зародыша (тогда происходит либо самопроизвольный выкидыш, либо регресс беременности). Если же беременность продолжается, значит негативный фактор влияния не оказал.

- Второй критический период приходится на 3-8 неделю развития. При этом действие неблагоприятного фактора часто индуцирует грубые пороки развития, либо опять же может произойти гибель эмбриона.

Осложнением беременности на ранней стадии может быть формирование внематочной беременности. Это происходит, когда зародыш не перемещается в матку на 4-е сутки, а продолжает развиваться в трубе.

Чтобы беременность с самого начала протекала благоприятно, важно уже на этапе планирования создавать благоприятные условия для будущего малыша. Поэтому необходимо изменить свой образ жизни – отказаться от вредных привычек, правильно питаться, больше бывать на свежем воздухе. Обратитесь к врачу женской консультации, чтобы пройти необходимое обследование перед беременностью для выявления факторов риска. Также врач вам назначит нужные витамины и, если требуется, другие лекарственные препараты, обеспечивающие профилактику пороков развития плода и осложнений беременности.

