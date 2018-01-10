Прихоти беременных и мнение многодетных отцов

Что означает, когда беременную женщину тянет на сладкое или на соленое? А если хочется мела? Медики считают, что проявление беременных "причуд" - сигнал о том, что в организме будущей мамы недостает важных элементов! Кроме того, прихоти беременных могут раздражать их близких...

Мы провели опрос среди многодетных мам с целью узнать, как папы переживают ожидание малышей, понимают ли они своих жен, поддерживают ли их во время беременности. Хватает ли у них терпения? С юмором или снисходительностью относятся к проявлениям беременности?

Взгляд медиков. Прихоти - тревожные сигналы

Странное хотение/отвращение к определённым продуктам или несъедобным веществам во время беременности обусловлено «игрой» гормонов и нехваткой важных элементов в организме. Предпочтения у одной и той же мамы во время разных беременностей нередко кардинально отличаются.

Пристрастия иногда настолько необычные, что теряешься в догадках: чего не хватает растущему в животике маленькому человеку.

Хочется газировки

Не хватает кальция. Источники: молочные продукты, орехи, бобовые, брокколи.

Без ума от запаха шашлыков, рыбы или мяса, пирожков с мясом, хочется пива, шампанского или вина

Недостаток белка — строительного материала, уходящего на создание и созревание нового человечка. Содержится в мясе, бобовых (фасоли, зеленом горошке), яичном белке, орехах.

Нет жизни без шоколада

Не хватает магния. Источники: шоколад, орехи и семечки, фрукты, бобы.

Хочется уплетать фрукты и ягоды, пить соки и молочные коктейли

Беременному организму требуется много витаминов и полезных веществ (фолиевой кислоты, витамина С и т.д.). Ешьте и пейте вкусности на здоровье, но, разумеется, не килограммами и литрами, иначе у малыша может развитья склонность к аллергии.

Хочется сладенького

Требуется много энергии или вы «заедаете» стресс, но тяга может сигнализировать и о гестационном сахарном диабете.

Тянет откусить или лизнуть мел/побелку

Недостаток железа (железодефицитная анемия). Источники: мясо, говяжья и куриная печенка, яичный желток.

На солёненькое потянуло

Не хватает хлоридов — теряются с жидкостью на фоне токсикоза. Разрешается один-два соленых огурца или помидора в день. Не налегайте — чревато задержкой жидкости и развитием отёков.

Напал безудержный жор

Нехватка триптофана или тирозина. Источники: триптофана — изюм, картофель, шпинат, тирозина — овощи и фрукты яркого зелёного, оранжевого или красного цвета.

Пропал аппетит

Токсикоз или дефицит витаминов В1 и В2. Источники: В1 — орехи, семечки, бобовые, В2 — семечки, бобовые и стручковые.

Выворачивает от запаха мяса и бульона

Возможно, не хватает железа. Как ни странно, именно в мясе оно и содержится.

Отвращение к определенным продуктам, напиткам или запахам

Гормон прогестерон защищает от попадания в организм нежелательных веществ — например, аллергенов, кофе (выводит из организма кальций, магний, железо).

Кисленького захотелось

Понижена кислотность желудка либо не хватает магния. Источники магния: шоколад, орехи и семечки, фрукты, бобы.

Сводит с ума запах и вкус резиновых шариков, хочется нюхать автомобильные шины или машинные масла, вдыхать пары бензина или ацетона

Вероятно, нарушена работа нервной системы или, опять-таки, имеется недостаток каких-то важных веществ.

Не хочется пить воду

Притупляются вкусовые рецепторы, поэтому вода кажется безвкусной.

Список неполный, ведь каждый организм индивидуален и протекает беременность по-разному. Странности могут сигнализировать о проблемах со здоровьем, поэтому лучше не потакать желаниям, а наведаться к доктору.

Как мужья реагируют на причуды жен

… Муж меня баловал и с готовностью исполнял мои хотелки. Он у меня такой всегда, добрый и внимательный))) В последнюю беременность я очень часто плакала, а он утешал меня, даже если поводом были всякие глупости. А когда я пришла с родительского собрания сына в слезах (в третью беременность), то он больше не отпустил меня на последующие собрания при беременностях и кормлениях, чтоб мне не трепали нервы. Ну и с "обидчиками" того случая конечно ходил, разбирался сам.

… С каждой беременностью муж всю больше оберегал. И заботился. Носил на руках и сдувал пылинки.

… Причуды и хотелки были, и я не отказывала себе, баловала себя. Когда еще, как не в это время? Муж с пониманием и любовью исполнял мои причуды, стараясь поддержать меня во всем.

… В первые беременности было больше внимания (думаю, только потому, что был большой промежуток между детьми), чем меньше разница между детьми - тем больше муж привыкал к беременности жены, для него это стало привычным состоянием, поэтому воспринималось более ровно, не эмоционально, спокойно, привычно.

…Муж с легкостью выполнял все мои прихоти, но я особо и не напрягала его. А так - с его стороны было больше внимания, чем обычно.

…По сравнению с первой беременностью причуд было меньше, в первую я мужа по ночам гоняла за апельсиновым соком, без него не могла уснуть. Во вторую и в третью беременность, уже ближе к родам, сильно хотелось пирожного картошка, чтобы как в детстве, перепробовала много чего! С мужем мне вообще повезло, он на всё нормально реагировал, бегал в магазин, покупал мне хурму, самую дорогую, водил меня на скрининги, особенно на первый. У меня, пока токсикоз, очень сильно голова кружилась, так муж водил за ручку, чтобы я нигде не упала. Когда во время первой беременности мне приспичило поесть (в декабре), свежей вишни, бегал, искал её по магазинам. Когда мне было очень жарко, и по ночам я спала под открытым окном (зимой), да ещё с большим пузом мне было неудобно, он отдавал мне своё одеяло, подушку, а сам спал в шапке и в свитере. Надевал мне сапоги, выводил гулять, сам бегал с детьми, а меня усаживал куда-нибудь. В общем, он мне как-то сказал, что ему со мной повезло, причуд у меня не сильно много, характер только портится во время беременности…

… Как и во все предыдущие беременности, в последнюю хотелось сладкого, и был жуткий токсикоз. Муж сочувствовал, и старался покупать ту еду, которую я просила.

…В первую беременность страшно хотелось лимонада, аж трясло меня, сразу могла выпить всю бутылку. Во вторую - шампанского (пила немножко), а в третью - безалкогольного пива, хотя пиво я терпеть не могу! Муж нормально реагировал и потакал - врач запрещала лимонад пить, а муж покупал все, что хотела. Кроме пива.

… Последняя беременность протекала тяжело. С самых первых недель мучил сильный токсикоз. Очень хотелось мяса и рыбы. Муж, глядя на меня, часто спрашивал с жалостью в глазах, мол, что с тобой. Я говорила, так ведь беременна я! Он удивлялся, ведь в предыдущие не было такого, может, к врачу? А я думаю, что возраст сказывался. Мне уже 31.

…Во время первой беременности постоянно хотелось маслин. Во время второй - квашеной капусты и морепродуктов. В третью - мясного. И я заметила, что мои дети потом любят именно те продукты, которые больше всего употреблялись в беременность! Муж с удовольствием потакал всем потребностям.

…Во время второй беременности я обожала тёртую морковь с сахаром, даже пыталась есть её левой рукой, лежа под капельницей. А после родов отпустило, вот тогда я поняла, что всё-таки причуды беременных и правда существуют! Первая и четвёртая беременность были в плане прихотей вообще без выкрутасов, но иногда я пользовалась положением, чтоб что-нибудь вкусненькое выпросить. Муж старался угодить и относился с пониманием. Но, конечно, его обещание купить мне шоколадку завтра, а не прямо сейчас, могло испортить ему вечер!

… Первую и вторую беременность не было каких-то необычных хотелок, и я начала считать, что все эти ананасы с помидорами и кальмары в ночи выдумка скучающих беременных. Но в третью беременность у меня случился просто сдвиг на помидорах! И ведь, как назло, в самое неподходящее время года! Пришлось покупать их втридорога, а они при этом невкусные, водянистые…

Еще часто рассказывают, что если беременная что-то любила и объедалась этим, то потом ребенок это не любит. У меня получилось наоборот. Третий малыш сейчас просто обожает помидорки, особенно черри, и готов есть их на завтрак, обед и ужин!

А сейчас, в четвертую беременность, моя любовь - капуста. В любом виде. Домашние уже стреляются: пирожки с капустой, щи, капуста тушеная, капуста квашеная... В беременность я начинаю активно готовить, не на отвяжись. Пироги, сложные блюда, необычные салаты... И поскольку мои закидоны не деструктивные, то муж и дети только рады!

Если ничего необычного не хочется

Многие многодетные мамы спокойно и философски относятся к беременности. И мужья даже ждут каких-то «необычностей», стараясь угодить своей половинке, предупредить и исполнить ее желания.

…Не было никаких закидонов никогда, ни в еде, ни в поведении. Я не воспринимали беременность, как нечто сверхъестественное, требующее особого отношения. И чем больше детей, тем меньше времени на закидоны)).

...Все три беременности были, как под копирку, и все трое - мальчики. В третью беременность на все вопросы мужа о том, что я хочу, отвечала - ничего не хочу. Муж относился с юмором, до сих пор это припоминает мне. Третий сын растет - тот ещё нехочуха))

…В первую беременность еще были какие-то пристрастия в еде, в последующих ничего особого не запомнила. Муж очень заботливый был во все беременности, был готов к любым причудам. Но я особо не гоняла его.

… Особых желаний в беременность не было, мужа в 4 часа ночи никуда не отправляла. Брала, что хотела, сама. Или муж у меня терпеливый такой, не высказывал недовольства моим поведением.

…У меня каждая последующая беременность проходила всё с меньшим токсикозом. С последним, четвертым, малышом его вообще не было. Много слышала о том, что если предпочитаешь сладкое, то ожидаешь девочку, а если соленое, то соответственно, мальчика. С первой дочерью я ела конфеты и зефир - в огромных количествах. Со второй дочерью - маринованные помидоры. А с сыновьями особых предпочтений не было - просто ела много!

Муж всегда спрашивал - чего тебе хочется? Как, ничего не хочется? А как же беременные, которые мел едят, стены грызут или машины нюхают? Может, ты не беременна?)))))