Какой тест на беременность покажет достоверный результат?

Экспресс-тесты на беременность значительно упростили жизнь женщин. Появившись на российском рынке примерно 30 лет назад, они постоянно совершенствуются. Заветные две полоски теперь можно увидеть еще до задержки месячных. Как выбрать тест, который покажет достоверный результат, будет удобным в использовании и не нанесет удар по семейному бюджету? Разбираемся вместе с врачом акушером-гинекологом медицинского центра Novi Ольгой Опариной.

«Принцип действия всех экспресс-тестов на беременность основан на определении в моче гормона беременности — ХГЧ (хорионического гонадотропина человека). Этот гормон вырабатывается тканями хориона (предшественника плаценты) с момента внедрения зародыша в стенку матки. Обычно это происходит на 5-7 сутки после зачатия», - рассказывает Ольга Опарина.

С этого момента уровень гормона в крови и моче женщины начинает быстро расти. Первые две недели концентрация ГХЧ каждые двое суток увеличивается вдвое. Начиная с 10 дня после зачатия уровень ХГЧ в крови женщины становится достаточным, чтобы определить наступление беременности с помощью экспресс-теста.

При контакте с хорионическим гонадотропином, из впитывающей части теста начинает высвобождаться красящее вещество, которое окрашивает вторую полоску на диагностическом поле. Первая полоска — контрольная, окрашивается под воздействием любой жидкости. Яркость тестовой полоски бывает разной, и зависит от концентрации гормона беременности в моче. На ранних сроках полоска может быть еле заметной, а со временем становится ярче.

Тесты на определение беременности бывают четырех видов: тест-полоски, струйные тесты, планшетные тесты и цифровые электронные тесты. Стоимость проведения тестирования зависит в большей степени от чувствительности самого теста. Первый вариант самый доступный, простой и дешевый. Но достоверность его ниже других тестовых систем.

«Применять их лучше уже после задержки месячных. К низкому уровню ХГЧ они не чувствительны. Я сталкивалась с ситуацией, когда пациентка по состоянию матки имела все признаки беременности, но тест был отрицательным. Подтвердили беременность мы на УЗИ», - рассказывает доктор. Достоверный результат, по оценке специалиста, такие тесты показывают в 75-80% случаев.

Достоверность струйных тестов можно оценить в 97-98%. Их преимуществом Ольга Опарина считает простоту в использовании.

«Найти подходящую посуду, а потом отпустить туда тест-полоску не всегда бывает комфортно. Струйные тесты легко применить просто сходив в туалет, без какой-либо подготовки. Большинство моих пациенток предпочитают их именно по этой причине», - говорит доктор.

Планшетные тесты на беременность появились сравнительно недавно. Принцип действия у них аналогичен с остальными, но выглядят они более основательно и стоят значительно дороже. Тест-полоска с реактивом защищена от воздействия окружающей среды и помещена в кассету.

Для проведения теста надо капнуть из пипетки мочу в специальное окошко. Точность диагностики таких тестов несколько выше, чем у тест-полосок, а сам процесс проведения трехэтапный. «Метод значительно сложнее предыдущих двух, цена выше, а достоверность остается на уровне 90%», - отмечает Ольга Опарина.

Цифровой электронный тест — наиболее высокотехнологичный. Его можно использовать несколько раз, меняя реагенты в соответствии с инструкцией. Этот тест не только отвечает на вопрос «да или нет», но и определяет срок беременности как 1-2, 2-3 или 3+ недели. Его можно применять на самых ранних сроках с момента предполагаемого зачатия. Он определяет беременность на сроке от 4-х дней до предполагаемой менструации. Точность результата на сверхраннем сроке — около 65%, после первого дня задержки — 99%. Но стоит такой тест в 3 раза дороже остальных.

Могут ли две полоски быть ошибкой? Могут - отмечает специалист.

«Ложноположительный результат может давать прем некоторых препаратов в ходе лечения заболеваний мочевыводящей системы и прием гормональных препаратов, содержащих ХГЧ. Причиной ложноположительного результата может быть хорионэпителиома (опухоль, продуцирующая ХГЧ). Отрицательным тест на беременность при ее фактическом наступлении может давать прием избыточного количества жидкости или мочегонных средств, что снижает концентрацию хорионического гонадотропина, замершая или внематочная беременность, а также некоторые заболевания мочевыделительной системы. Но гораздо чаще отрицательный результат при наличии беременности дает неправильное применение теста», - говорит Ольга Опарина.

Прежде всего важно четко следовать инструкции, использовать тест системы однократно (кроме цифровых) и следить за соблюдением их сроков годности, условий хранения и целостности упаковки. Для диагностики применяется утренняя порция мочи.

Специалист отмечает, что 100% подтвердить беременность может только врач на основе анализа крови на бета-ХГЧ и с помощью УЗИ.