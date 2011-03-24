Ох, токсикоз! Расскажу всё, что сама про него узнала!

Тех, кого начинает мутить лишь от одного слова «рвота», прошу дальше не читать: далее оно будет встречаться довольно часто, ибо речь пойдет о токсикозе беременных.

Впервые...

О токсикозе я знала достаточно много ещё до своей 1-й беременности, т.к. готовилась к ней тщательно и долго: изучала специальную литературу об особенностях протекания беременности; читала интернетовские рассказы мам, в которых обязательно упоминалось, был ли токсикоз или нет, и как с ним велась борьба, если всё-таки был; внимательно слушала истории женщин, которые рассказывали о том, как вынашивали своих деток. Из фильмов и сериалов можно было сделать вывод, что как раз рвота по утрам, а не что-то иное является главным признаком того, что женщина находится в положении.

Барабанная дробь: две полоски на тесте для определения беременности! Счастье от одной только мысли о том, что скоро стану мамой, просто брызжет из меня, а вместе с ним и все то, что только что съела. Ничего, потерпим, ведь ему, малышу, там еще труднее. На 6-й неделе беременности я стала терять вес, рвота учащалась, организм перестал воспринимать даже воду. Наивные советы есть соленые сухари и крекеры, не вставая утром из постели, зеленый чай, еда малюсенькими порциями, мороженое, положительных результатов не дали. Выслушав жалобы на токсикоз, гинеколог (как жена военнослужащего, до 12 недель стояла на учете не в женской консультации, а в военной поликлинике) предложила есть охлажденную еду, но состояние мое у нее опасений не вызывало: анализы были в норме.

Ела и пила я все меньше, а рвота была сильнее и чаще. Желудочный сок, желчь свежая, желчь застоявшаяся – их я уже различала и по цвету, и по вкусу. Я стала вялая, постоянно хотелось спать, к 7-й неделе я потеряла 5 кг веса. Если бы я весила 100 кг, никто бы этого не заметил, но я весила в 2 раза меньше, и изменения во внешнем виде были замечены коллегами по работе (от них был совет сдать анализы на лямблии) и учениками (ученицы школы, в которой я преподавала, просили раскрыть секрет волшебной диеты, чтобы так же быстро похудеть и самим). Мне стыдно было ходить по улице: я «собирала» все кусты и столбы. Могу себе представить, что обо мне думали прохожие!

Чтобы хоть чем-то напитать свой отощавший организм, я попробовала вот что. Ночью я просыпалась от рвотных позывов, шла в санузел, а на обратном пути быстро выпивала маленькими глотками четверть стакана чистой воды и возвращалась в кровать. Окончательно проснуться я не успевала, поэтому организм отторгнуть выпитую воду не спешил. За ночь я просыпалась для «общения с белым другом» 3-4 раза, так что стакан выпитой воды – это было единственным, что точно усваивалось в течение суток.

Когда перерыв между рвотой сократился до 30 минут днем и до 2-х часов ночью, а стоять без опоры сил хватало лишь на 10 минут, не дожидаясь очередной явки, снова обратилась к гинекологу с просьбой отправить меня на больничный: вести уроки я не могла физически (слишком часто и надолго отлучалась в туалетную комнату). Гинеколог ответила, что может лишь дать направление в стационар военного госпиталя. Я согласилась. На мою, как казалось, удачу, рядом оказался заведующий гинекологическим отделением военного госпиталя. Он ознакомился с историей мой «болезни», подписал направление на госпитализацию и предложил лечь утром следующего дня.

На следующий день вместе с вещами и мужем, который нес и вещи, и меня, я отправилась в госпиталь. В госпитализации мне было отказно: на мое место положили женщину-военнослужащую, т.к. она по правилам госпиталя имела преимущества. А мне было рекомендовано «попроситься в гражданскую гинекологию». Заведующий гинекологическим отделением выдал мне свою визитку с номером своего телефона: «Позвони, чтобы я знал, куда ты легла, а то на душе неспокойно будет».

Проситься в стационар обычной гинекологии с направлением в военный госпиталь было бесполезно, поэтому пришлось ехать в ЖК, где я уже 3 недели не могла получить талона на прием к участковому гинекологу, добывать другое направление. Врача, к участку которого я должна была бы быть прикреплена, если ориентироваться по месту фактического проживания, на месте не было. Главврач принимала посетителей только на платной основе, но, видно, вид у меня настолько был жуткий, что в регистратуре отправили меня к гинекологу соседнего с моим участка. Врач была, мягко говоря, недовольна тем, что к ней пришла на прием «левая» пациентка, но я ее убедила, что мне от нее нужно только направление в стационар. Вдобавок ко всему я еще и разрыдалась, когда объясняла, зачем мне нужно это направление. Заветную бумажку мне выписали тут же.

Отделение гинекологии родильного дома №1 г. Читы (да, обе мои беременности протекали в Забайкалье, там же и рожала). Моя палата №1, на 11 (!) коек. Нет сил даже знакомиться. Представилась своим соседушкам, обессиленная вконец легла на пустую кровать. Анализы я сдала еще в приемном покое, так что можно было бы отдохнуть, но медсестра Таня идет ставить мне капельницы: физраствор, глюкоза, церукал. Через полчаса рвотные позывы прекратились и даже перестало тошнить. После сдачи анализов в палату заходит старожила-абортница (тут кладут всех вперемешку: кто на аборт, кто беременность сохраняет, кто с выкидышем, кто с воспалениями и на операцию по-женски) и сообщает подслушанную новость: в отделение поступила женщина, с рвотой более 20 раз в сутки. У всех круглые глаза. А когда я призналась, что эта женщина я, то глаза покруглели еще больше.

Обход. Моя врач сообщила, что результаты анализов просто жуткие (например, уровень ацетона в моче был максимально возможным: четыре плюса) и, если в результате лечения не будет положительной динамики, не позже чем через неделю мне сделают аборт, т.к. сохранять беременность в таком организме бессмысленно, да и сам плод наверняка будет нежизнеспособен. Это были чудовищные слова, и соседки, тоже ошарашенные, приняли решение взять надо мной шефство, чтобы во что бы то ни стало я беременность сохранила.

И хотя капельницы-уколы подействовали: рвотные позывы прекратились, тошнота прошла, но есть и пить я по-прежнему не могла. Не могла и все тут! Соседки угощали меня всякими вкусняшками, пытались чем-нибудь полезным накормить, но аппетит отсутствовал абсолютно. На 4-й день моего пребывания в отделении моей соседке Марьяне мама принесла голубцы. Как они пахли! Как заманчиво выглядели! По обыкновению, вся палата ела вместе, вскладчину: у кого что найдется. И хотя я и не ела, свою лепту в общий стол вносила и сидела вместе со всеми. И вот эти голубцы меня так манили... что я съела целых полголубца! То, к чему я привыкла за последние недели, не произошло: голубец надежно закрепился в моем желудке. Процесс, как говорится, пошел…

Ни о каком прерывании беременности речи уже не шло, но до здорового состояния было далеко. Я уже ела и пила, рвота была не чаще 5 раз в сутки, и меня решили на время отпустить домой, чтобы освободить место для более нуждающихся, и выждать время, дабы анализы пришли в норму.

Дело было в декабре, все и всюду подводят итоги уходящего года. И тут выяснилось, что в отделении остались неиспользованными целых 5 бесплатных путевок в санаторий «Дарасун». Медперсонал уговаривал беременных воспользоваться такой уникальной возможностью - продолжить лечение не в стенах стационара, а на местном курорте. На носу Новый год, и никто не хотел провести его без родных и друзей в каком-то санатории (надеялись, что в праздничную ночь всех отпустят домой), так что желающих воспользоваться халявой не было.

Дома токсикоз решил отвоевать сданные позиции, и я все чаще стала посещать санузел. Тут, скорее всего, имел место психологический фактор, но он активно воздействовал на мой организм: анализы стали ухудшаться. И тогда муж решил, что мне лучше всего поехать в санаторий (я к этому моменту уже рассказала о предложении продолжить восстановление в санатории) до полной победы над токсикозом.

Смена привычной обстановки, диетическое питание, свежий воздух, спокойное окружение, приятные процедуры (ванны, массаж, душ и пр.), а главное – время (было уже 14 недель) сделали свое дело – домой я возвращалась хоть и без прибавки в весе (а ведь было 6-разовое питание!), зато свободная от токсикоза. Кстати, Новый год я встречала не одна: муж купил 3-дневную путевку в мой санаторий, приготовил «селедку под шубой» и вместе с ней приехал накануне праздника.

После пережитого другие «радости» беременного организма воспринимались легко.

В 16 недель скрининговый анализ крови показал, что уровень ХГЧ у меня выше предельно допустимого значения в 5(!) раз. Именно высокий уровень ХГЧ в моем организме и вызвал такой сильный токсикоз. В начале беременности уровень ХГЧ повышается – токсикоз становится сильнее, а недель с 12 (у всех по-разному) начинает уменьшаться – признаки токсикоза сходят на нет (так объяснила мне генетик, к которому меня отправили из-за высоких показателей ХГЧ).

И повторно...

Через 3 года, меня, еще более подкованную в беременном деле, тест на беременность снова осчастливил четным числом розовых полос. В это время я еще находилась в отпуске по уходу за сынулей и осваивала искусство вождения автомобиля, обучаясь в автошколе. Первые 2 недели тошнота не появлялась, и я уже начала было радоваться: пронесло! Но не тут-то было! Именно в тот момент, когда муж уехал в командировку, все и началось…

Начались и поиски чудо-средства от тошноты и рвоты, и опять, несмотря на применение проверенных средств (свежий огурец, минеральная вода, хофитол и пр.), попытки их остановить оказались безуспешными.

Я все чаще убегала в ванную комнату, а сынок стоял у двери и просил: «Мама, не надо говорить «Бееее»!». Бедный мой сынок! Я перестала читать ему книжки, т.к. мне трудно было много говорить: после первого прочтенного предложения я открывала рот… и убегала в ванную комнату. Играть с ним я тоже не могла: стоило мне принять вертикальное положение, как рвотные позывы возобновлялись. Нормальную еду я тоже перестала готовить: сын 2 недели жил на кашах, которые не требуют варки. Прогулки отменялись или были непродолжительными (обязательно возле кустиков).

Когда муж вернулся из командировки, стало ясно, что без помощи медиков мне не обойтись и в этот раз. Я поспешила к участковому гинекологу в ЖК (уже к другому, т.к. сменила место жительства), та спокойно выслушала мой рассказ о 1-й и признаках токсикоза этой беременности и выдала направления на анализы. Буквально в тот же день, что я сдала анализы, мне позвонила акушерка: «Вам нужно срочно приехать за направлением в стационар, уровень ацетона в моче зашкаливает!» Все бы ничего, но именно в этот день в городе была репетиция парада в честь Дня Победы, и многие улицы были перекрыты. Больше всего я опасалась, что не успею приехать до закрытия ЖК, т.к. транспорт буквально встал в одной большой пробке. Однако судьба мне улыбнулась, и я успела получить направление до того, как вся страна начала отмечать День Победы (кто попадал в больницу накануне или в день праздников-выходных, тот меня поймет).

Оставалось решить 2 проблемы: кто будет приглядывать за сыном, и что делать с курсами вождения. Муж мужественно выбил у начальства отпуск, чтобы возить мне в больницу передачки и вплотную заняться уходом и воспитанием нашего сынули (в детский сад он тогда не ходил: на распределении мест до нас очередь так и не дошла – давняя проблема летних деток).

На следующий день я собрала вещички в больницу и отправилась с ними в автошколу: утром я была записана на практическое занятие по вождению. Для меня было удивительным то, что, когда я находилась за рулем, мой организм забывал о токсикозе, и ни разу не напомнил о нем даже тошнотой.

Села я на заднее сиденье машины, жду инструктора. Тот подходит вместе с завучем автошколы: предполагалось, что я отвезу его в ГАИ. Инструктор удивлен, что я не на кресле водителя, объясняю ему, что мне нужно ложиться в больницу и предлагаю ему (верх нахальства!) отвезти меня туда, раз уж время за мной застолблено и занятие оплачено. Завуч согласился, что его дорога в ГАИ пройдет через «женскую» больницу, и мы отправились в путь.

И хотя стационар был другим (не тот, в котором я лежала в 1-й раз), лечение было аналогичным: уколы-капельницы. Однако на этот раз лечение абсолютно не помогало. Шла вторая неделя моего пребывания в стационаре, а улучшений не было. Врач начала поговаривать о целесообразности сохранения беременности, подробно объясняла, к чему приводит столь изматывающий и долгий токсикоз. Но я была уверена: все пройдет, нужно только время и ждала заветных 14 недель.

Периодически звонили из автошколы и интересовались, приду ли я на внутренний экзамен и при его успешной сдаче на экзамен в ГАИ? Я была намерена прийти, но не знала, отпустит ли меня мой врач. Оказалось, что она сама в данный момент обучается в автошколе, вошла в мое положение и отпустила домой на полтора дня: как раз экзамены сдать. Экзамены я сдала. На мой взгляд, любой экзамен это не столько проверка знаний, умений и навыков, сколько проверка на прочность нервной системы. На экзаменах я не переживала за их итог: все мои мысли были о другом: «Лишь бы не стошнило!» И как не странно, такие мысли не помешали успешно ответить на вопросы теории и сдать практику. Права я получала уже после того, как меня выписали из стационара.

После сдачи экзаменов я вернулась на свою больничную кровать. Лечение не менялось. Улучшения все не наступали и не наступали. И тогда врач решила меня выписать: мне ж на работу выходить не надо, дома отлежусь. А дома сынок требовал внимания, но я снова не могла подняться с постели. Видимо, организм, мобилизовавшись на время экзаменов, после оных совсем обессилел. На семейном совете было принято решение, что муж отвезет сынулю к бабушкам-дедушкам в другой город, пока у него еще оставалось несколько дней отпуска.

Пока мои мужчины (большой и маленький) были обласканы вниманием родных и близких, я продолжала вести полуживой образ жизни: спала и просто лежала. Срок моей беременности перевалил за 14 недель, и токсикоз стал отступать. И тогда я решила ударить по нему мощнейшим оружием: шопингом.

В магазинах одежды мои руки тянулись к привычному 44 размеру, тогда как фактический не доходил и до 42-го. Продавцы так и не поняли, почему я купила платье на 2 размера больше. Теперь это платье мое самое любимое.

Я предполагала, что этот токсикоз, как и первый, был вызван аномально высоким уровнем ХГЧ, однако анализы не выявили никаких отклонений. Но удар пришел из другой области: анализы на гормоны щитовидной железы выходили далеко за пределы нормы. Эндокринолог поставила диагноз «тиреотоксикоз» и объяснила, что повышенная выработка гормонов щитовидной железы (как в моем случае) во время беременности проявляется теми же симптомами, что и токсикоз, однако традиционное лечение помогать не будет, т.к. нужно не рвотный рефлекс подавлять церукалом, а проводить гормональную терапию, которая, к сожалению, часто приводит к патологиям плода, равно как и отказ от этой терапии. Было решено анализы пересдать, чтобы убедиться в их достоверности.

А пока я ждала результатов анализа, мне предстояло еще одно испытание - перелет из Читы в Москву с пересадкой в Кольцово, а потом продолжение поездки на поезде, дабы забрать сынулю от бабушек-дедушек до того, как ему исполнится 3 года, и мне надо будет выходить на работу. Дорога была просто ужасной: мне было безумно стыдно за то, что токсикоз (или тиреотоксикоз – мне было тогда все равно, что именно) вытворял с моим организмом, но ничего поделать не могла, бесконечно извинялась перед своими попутчиками и просила у стюардессы еще пару-тройку гигиенических пакетов… А проводник, увидев выражение моего лица, против всех правил открыл туалет еще до отправления поезда.

Когда я вернулась в Читу, результаты анализов на гормоны щитовидной железы были готовы, и по их показателям я должна была быть чуть ли не трупом. Эндокринолог настаивала на прерывании беременности, однако я себя чувствовала значительно лучше, и решила еще раз пересдать анализ. В 3-й раз результаты наконец-то меня порадовали: показатели практически в норме, даже никакой терапии не требуется. На всякий случай анализ на гормоны щитовидной железы я сдавала каждый месяц и к эндокринологу больше не ходила, хотя после родов очень хотела прийти к ней, чтобы показать свою здоровую дочку. Ту, чью жизнь она хотела прервать и которой предрекала множественные пороки.

Опираясь на свой опыт, теперь могу сделать некоторые выводы:

1. Диагноза «токсикоз» нет. Врачи хоть и говорили о токсикозе, ни разу такого диагноза ни в 1-й, ни во 2-й раз не ставили, во всех документах значилась «рвота средней степени тяжести».

2. Методы борьбы с токсикозом сугубо индивидуальны: кто-то спасается сухарями, а кто-то минеральной водой (одна приятельница рассказала о совете своей золовки есть, если тошнит, маринованные помидоры, как та объяснила: «Ими блевать приятнее»).

3. Если чувствуете себя плохо, сдайте анализ мочи на ацетон. Чем больше ацетона в моче, тем хуже (его в моче быть не должно совсем), и просите вашего врача обратить внимание на этот факт. Не лишним будет и анализ на гормоны щитовидной железы, чтобы исключить тиреотоксикоз.

4. В некоторых случаях отсутствие токсикоза во время беременности может вызывать опасения, все ли в порядке (например, после ЭКО лучше, если токсикоз есть, чем его отсутствие).

5. Примета «Если сильный токсикоз – родится девочка» не работает. 1-я беременность закончилась рождением мальчика, 2-я – девочки, но оба раза токсикоз был сильный.

6. Даже если сделать аборт, токсикоз пройдет не сразу – а это из опыта одной моей знакомой, регулярно делавшей данную операцию.

7. «Все пройдет, пройдет и это», - слова не мои, но к токсикозу они тоже относятся.

8. Никакой, даже самый сильный токсикоз, не затмит счастья быть беременной!