Беременность и боль в спине

Беременность – явление физиологическое, то есть нормальное. Вы беременны? – это прекрасно, и, кажется, что весь мир должен ликовать вместе с вами. Для поддержания благостного настроя нужно благоприятное сочетание разных факторов. Многие из них необходимы, но не все достаточны для ощущения счастья. Даже если вы давно ждали этого замечательного дня, - а автор статьи рад больше вас (ему-то не вынашивать и не рожать, а род продолжится!), всегда попадаются какие-то мелочи, смазывающие картину. Например: на носу экзамены, не успели построить квартиру, муж уезжает в длительную командировку, мама сама вышла замуж... Однако такова жизнь, и в одной известной книге сказано, что каждому дано ровно столько, сколько он может вынести.

Итак, к мысли о кардинальном изменении жизни вы привыкли. Как-то исподволь выясняется, что и ближайшая подруга, и свежевыданная замуж мама тоже оказались в интересном положении (вот и верь, что это не инфекция!). Уже веселее. Вы заходите в Сеть и вступаете в группу беременных единомышленников, слушаете жизненные советы, общаетесь на одной волне. В общем, находите близких Вам людей. Жизнь налаживается!

Однако, если беременность – это нормально, сие не означает, что можно жить как раньше, когда Вы принадлежали только себе… ну, ещё может быть чуть-чуть – мужчине своей мечты. Беременность – это один из критических периодов в жизни женщины, к коим относятся рождение, превращение ребёнка в девушку, менопауза. Иногда разного рода деятели (чаще мужчины или бездетные дамы) изрекают «умные» фразы о том, что «раньше в поле рожали», забывая о чудовищной материнской и младенческой смертности в дореволюционной России, а в бедных странах и сегодня. Определение этого периода жизни как «критический» означает, что надо собраться, проанализировать обстановку, просчитать, что будет дальше, к чему надо готовиться.

Например, если вы надели лыжи и поднялись на гору, то Вы понимаете, что в следующие минуты вы не будете красить ногти или говорить по телефону. Но в этой ситуации хорошо иметь правильную экипировку и некоторые навыки съезда с горы. Даже при самой благоприятно текущей беременности периодически возникают проблемы со здоровьем, которые трудно решить без хорошего контакта с наблюдающим вас врачом.

Одной из наиболее частых ситуаций, отравляющих жизнь, являются боли в спине. Боль - наш спутник на протяжении всей жизни. В обычных условиях она играет роль предохранителя, сообщая нам, что в организме есть поломки. Боль заставляет нас отдёргивать руку от горячего утюга. Боль может быть признаком чрезмерной перегрузки того или иного органа. Однако когда она возникает часто или становится постоянной, то из телохранителя она превращается в тюремщика. Помимо того, что боль неприятна сама по себе, она отравляет жизнь человека ожиданием новой боли и ощущением своего бессилия перед ней.

Почему возникают боли в спине у беременных?

Единого ответа на этот вопрос нет. Во-первых, спина периодически болит у всех прямоходящих. Позвоночник – это 32 отдельных косточки-позвонка, которые удерживаются в стабильном состоянии огромными усилиями многочисленных связок, мышц, сухожилий, а также суставов между отростками позвонков, имеющих многочисленные болевые рецепторы (см.рис.1).

Для сохранения подвижности и амортизации усилий между позвонками располагаются диски из гиалинового хряща. Кроме того, в позвоночном канале расположен спинной мозг, а через специальные отверстия между позвонками проходят нервы. Точность соответствия размеров нерва предназначенному для него каналу поражает, а малейшее повреждение небольшой мышцы или связки мгновенно разрушает гармонию противовесов, удерживающих позвонки на своём месте. В свою очередь, даже минимальное смещение одного позвонка относительно соседних, может привести к повреждению межпозвоночного нерва с развитием, так называемого, корешкового синдрома.

Рис.1. Схема строения позвоночника

Итак, спина может болеть уже из-за того, что мы ходим вертикально.

Как помочь в этой ситуации? Отдыхать лёжа в течение дня! С первых дней беременности заниматься физкультурой под руководством опытного инструктора. В каждом приличном спортивном зале для этих целей обязательно найдётся беременная тренер, надо только поискать.

Во-вторых, уже с ранних стадий нормальной беременности значительно изменяется гормональный фон. Главную роль начинает играть гормон прогестерон, задача которого – сохранение беременности. Прогестерон снижает тонус мышц. Основное его действие направлено на матку, но рецепторы к прогестерону есть и на других тканях организма. Из которых для нас сегодня важны мышцы и гиалиновый хрящ суставов и межпозвоночных дисков. Раз есть рецепторы, то при изменении содержания гормона происходят изменения и в этих тканях.

Прогестерон способствует повышению содержания воды в тканях, особенно у налегающих на солёненькое. Даже минимальный отёк тканей может вызывать сдавление нервов и сосудов, накопление продуктов обмена тканей, и, в первую очередь, углекислого газа. В условиях недостатка кислорода, гипоксии, в тканях усиливаются воспалительные процессы, а одним из признаков воспаления является боль. Что нужно делать, чтобы уменьшить описанные изменения?

Первое, что вы должны сделать, узнав о том, что беременны – выбросить солонку!

В-третьих, по мере того, как ребёнок растёт и обживается в своей новой вселенной, происходит небольшое увеличение и, главное, перераспределение массы тела. Изменение центра тяжести приводит и к изменению нагрузки на позвонки, межпозвоночные суставы, что тоже может приводить к появлению боли в спине .

Рис.2. Изменение центра тяжести по мере развития беременности

Итак, центр тяжести медленно, но неуклонно смещается, что делать? Отправиться на шопинг! Куда? Да за обувью!

Долой шпильки, да здравствуют фирменные кроссовки! Наконец-то можно попробовать и туфли на низком каблуке и танкетке. Раньше вы об этом и думать боялись, а теперь есть удобный повод. Главное при выборе обуви – слушать свои ноги и спину: не хотят – не покупай!

Обувь - этот тот элемент гардероба, на котором нельзя экономить: хорошая колодка с супинатором и качественная кожа или новые специальные материалы не могут стоить дешево. А что делать, если лишних денег на обувь нет? Подберите в ортопедическом отделе аптеки, а лучше – в специализированном ортопедическом салоне специальные стельки с супинатором: их можно перекладывать из одной пары обуви в другую. Стельки тоже бывают разные по цене, материалу и виду, но не всегда вам подойдут самые дорогие.

Кроме того, боли в спине чаще встречаются у людей с плоскостопием. Сегодня рожают как раз те, кто изрядно пострадал от моды на кеды и балетки, а ежедневную ходьбу на учебу и работу заменил поездками в машине. Недостаток ходьбы в обуви с хорошей колодкой приводит к ослабеванию мышц и связок стопы и развитию плоскостопия. Плоскостопие несложно обнаружить. Встаньте мокрыми ступнями на сухой лист бумаги. На листе должны остаться отпечатки стоп, напоминающие острова с перешейками (см.рис.4). При плоскостопии перешеек между частями острова становится широким.

Рис. 4. Различные степени плоскостопия (см. Wikipedia.ru)

Для профилактики плоскостопия или коррекции уже имеющегося необходимо соблюдать несколько несложных правил:

- Ежедневно выполнять несколько раз в день упражнение: подбирайте пальцами ног брошенные на пол листки мягкой бумаги или тканевые салфетки. Это несложное упражнение помогает укрепить мышцы стопы.

- Во время ежедневной физкультуры, сидя на работе или просмотре телевизора полезно покатать ступнями теннисный мячик и физкультурную палку (её роль с успехом может выполнить ненужная в хозяйстве скалка).

Более подробные и несложные упражнения можно найти в старых книгах для домохозяек. Навестите бабушку или любимую учительницу, у которых подобные книги точно найдутся.

Сегодня мы разобрали далеко не все причины возникновения боли в спине у беременных, а только самые частые и очевидные. Однако, это те причины, на которые проще всего подействовать!

И всё же есть ситуации, когда при появлении боли в спине нужна срочная консультация врача:

* Боль возникла остро после явной травмы.

* Боль не ослабевает или не уменьшается в положении лёжа.

* Боль при изменении положения тела не ослабевает или уменьшается в положении лёжа на спине с согнутыми ногами.

* Боль сопровождается лихорадкой, ознобом, снижением массы тела.

* Женщина корчится от боли, не может лежать из-за боли («извивающие» боли).

* Ночные боли.

* Боль усиливается при ходьбе и разгибании позвоночника, проводится в ноги, уменьшается при наклоне вперёд в положении сидя.

* Боль после сна и утренняя скованность продолжительностью более получаса.

* Двусторонняя иррадиация боли.

* Нарушение движений или чувствительности в конечностях, нарушение функции мочевого пузыря, нарушение чувствительности в промежности.

В описанных ситуациях боль в спине может быть проявлением тяжелых или опасных заболеваний. Не медлите с вызовом врача. вомните, вашему будущему ребенку нужна не только живая, но и здоровая мать!

Итак, беременность вам к лицу! И чтобы этот период запомнился вам не болью в спине, а другими, более приятными ощущениями, уже сегодня сократите потребление поваренной соли, газированных напитков, полуфабрикатов. Подберите разумную обувь и уменьшите нагрузки на работе, периодически понемногу отдыхайте в течение дня, запишитесь на физкультуру. И, главное, радуйтесь жизни – у вас всё получится!