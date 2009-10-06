«Пищеварительные» проблемы при беременности

Изжога, рвота, тошнота, запоры и метеоризм - все это приносит большой дискомфорт будущей маме. Давайте узнаем о способах, как с этими явлениями справиться!

Изжога

Изжога (ощущение болезненного жжения в нижней части груди) – одна из самых частых жалоб будущих мам. Обычно изжога появляется во второй половине беременности (в 20-22 недели), но некоторых женщин она начинает беспокоить и раньше. Некоторые женщины при беременности впервые узнают, что это вообще такое. В той или иной степени изжога беспокоит большинство будущих мам.

Сущность изжоги в том, что кислое содержимое желудка попадает в пищевод, и вызывает чувство жжения. При беременности из-за изменения гормонального фона сфинктеры (круговые мышцы) между желудком и пищеводом расслабляются, и создаются благоприятные условия для попадания желудочного сока и пищевод. Растущая матка оказывает давление на желудок, что также способствует этому процессу.

Для ребенка изжога не опасна. После родов она обычно полностью проходит.

* Помочь себе можно диетой. Усиливают изжогу свежий хлеб и булочки, крепкие бульоны, копчености и солености, жареные и вареные яйца, острые закуски, маринованные овощи и грибы, кислые фрукты и ягоды, помидоры. Из напитков следует ограничить газированные напитки, квас, черный кофе. Также усиливает изжогу алкоголь, но большинство будущих мам и так его не употребляют.

Но существуют и продукты, которые помогают уменьшить изжогу. Это сухое печенье, супы-пюре из овощей, мясо, приготовленное на пару, молоко, сливки, некислый творог, сыр, каши (манная, гречневая, овсяная). Многим женщинам помогает употребление в течение дня орехов (миндальных или грецких). Некоторым лучше всего помогает просто питье чистой воды. Также можно пить некрепкий чай, какао с молоком, кисели.

* Универсальных советов в этом случае нет, поэтому старайтесь проследить, в ответ на какие продукты возникает изжога.

* На ночь лучше не наедаться. Спите на высокой подушке. Не ложитесь и не наклоняйтесь сразу после еды.

* Если вы еще не завязали с курением, оно также может усиливать изжогу.

Если диета и высокая подушка не помогают, приходится прибегать к помощи лекарственных препаратов.

При беременности можно употреблять Ренни или Фосфалюгель. Это антацидные препараты, которые нейтрализуют кислоту в желудке, являющуюся причиной изжоги. Применение Альмагеля также допустимо, но не рекомендуется употребление его при беременности более 3х дней подряд.

Лекарственные препараты не заменяют диеты. Злоупотреблять ими не стоит, так как при длительном применении некоторые средства приводят к обратному эффекту – повышению кислотности желудка.

Не стоит пользоваться таким популярным средством, как раствор соды.

Хотя он на некоторое время облегчает симптомы изжоги, эффект кратковременный. А при регулярном применении в организме возникают нарушения водно-солевого баланса.

Запоры

Запоры – еще одна частая проблема беременных женщин. Как и изжога, запоры возникают из-за расслабляющего действия гормонов на гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта.

Бороться с запорами надо не только из-за того, что они вызывают чувство дискомфорта. Запоры также повышают риск геморроя, а в некоторых случаях могут быть причиной повышенного тонуса матки и угрозы прерывания беременности.

* Необходимо употреблять больше продуктов, которые помогают отрегулировать своевременное опорожнение кишечника. В основном это продукты, содержащие растительную клетчатку и обладающие послабляющим действием: овощи, фрукты, пшеничные отруби. Также полезны кисломолочные продукты (кефир, йогурты, простокваша). Хорошо помогают при запорах сухофрукты – чернослив, курага, изюм.

* Нужно ограничить сдобные изделия, макароны, манную кашу, крепкий чай, какао. Важно не есть всухомятку. Нужно достаточно пить. Особенно хороший эффект оказывают минеральные воды. С утра, до завтрака, рекомендуется выпивать стакан чистой питьевой или минеральной воды.

* Если диета неэффективна, можно воспользоваться некоторыми медикаментами. В прямую кишку можно ставить свечи с глицерином. Перорально (через рот) можно принимать препараты Дюфалак или Транзипег. Если проблемы со стулом постоянные, лучше поможет Дюфалак. Транзипег чаще назначается разово, длительное применение не рекомендуется.

Отрыжка и метеоризм (повышенное газообразование)

Эти проблемы могут беспокоить будущих мам с самых ранних сроков беременности. Чаще всего из-за этого женщины испытывают больше даже не чувство дискомфорта, а чувство неловкости.

* Чтобы уменьшить газообразование нужно ограничить употребление таких продуктов как бобовые, лук, капуста. Также усиливает отрыжку и метеоризм жирная, жареная и острая пища. Уменьшают газообразование сливки, сметана, творог, нежирное мясо.

* Газообразование усиливается при запорах. Поэтому если вы справитесь с запорами, то и эта проблема может разрешиться сама собой.

* При сильно выраженных симптомах врач иногда может назначить препараты, снижающие газообразование, например Эспумизан.

Тошнота и рвота

Эти проблемы обычно актуальны в первые 3-4 месяца беременности. Если они продолжаются и дальше, нужно провести обследование для того, чтобы проверить, не нарушена ли функция печени (оценить биохимический анализ крови, включая ферменты печени – АСТ и АЛТ, сдать анализы на вирусные гепатиты).

* При легкой степени токсикоза обходятся без медикаментозных средств. Необходима коррекция питания. На голодный желудок тошнота сильнее, поэтому он не должен быть пустым. Можно держать на тумбочке возле кровати несладкое печенье, сухарики, орешки или сухофрукты, чтобы перекусить до завтрака, не вставая с постели. Можно даже перекусывать ночью, если вы проснетесь.

* Пищу лучше принимать часто, но маленькими порциями. Еда должна быть вареная или приготовленная на пару, жареного следует избегать. Можно употреблять в пищу детское питание, так как оно лучше усваивается.

* Хорошо снимает тошноту вкус и запах лимона. Рекомендуется посасывать ломтик лимона, когда возникает приступ тошноты. Эффективным средством также является имбирь. Его надо добавлять в чай или просто жевать.

* Успокаивающее действие на пищеварительную систему оказывают продукты с мятой (например, чай с мятой). Можно жевать мятную жвачку. Однако на более поздних сроках мята может вызывать изжогу. Тошноту можно преодолеть, посасывая леденцы. Многим очень помогает сосание кусочков льда или замороженного фруктового сока (лучше цитрусового).

* Нужно достаточно много пить, чтобы избежать обезвоживания, особенно при часто повторяющейся рвоте. Для восстановления водно-солевого баланса в организме полезна минеральная вода. Также можно пить воду с лимоном или некрепкий зеленый чай.

* Витамины для беременных иногда помогают уменьшить тошноту. Но у некоторых они наоборот ее усиливают, и даже вызывают рвоту, тогда от витаминов лучше отказаться.

* Токсикоз может усиливаться из-за возбуждения центральной нервной системы, поэтому очень важно быть спокойной, не волноваться. Кроме того, существует закономерность, что чем больше вы думаете о токсикозе, тем сильнее тошнота. Чтобы успокоить свой организм нужно заваривать и пить траву валерианы или пустырника, допускается применение препарата Персен.

* При выявлении нарушения функции печени назначаются гепатопротекторы (препараты, направленные на улучшение функции печени). Например, Хофитол (препарат растительного происхождения) или Эссенциале. Эти препараты разрешены к применению на всех сроках беременности. Поливитамины, если страдает печень, отменяют.

Если, несмотря на выполнение всех рекомендаций, тошнота и рвота продолжаются, необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил лекарственные препараты или направил на дневной стационар, а в тяжелых случаях госпитализировал.

Нужно помнить, что хотя чаще всего проблемы с пищеварением обусловлены беременностью и после нее проходят, иногда они могут быть признаком хронических заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта, поэтому обо всех жалобах нужно сообщать своему врачу, при сильно выраженных симптомах рекомендуется консультация гастроэнтеролога.