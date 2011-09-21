Рождение близнецов: обыкновенное чудо

Было время, когда рождение близнецов казалось чудом, причем пугающим. В наши дни двойняшки или близнецы, появившиеся на свет, – уже отнюдь не редкость. Впрочем, наукой исследованы далеко не все причины, которые определяют многоплодие, - часть их так и остается загадкой.

Из огромного количества сперматозоидов, устремляющихся к яйцеклетке, оплодотворяющим оказывается лишь один. Остальные помогают ему проникнуть в ядро яйцеклетки и укрепиться в ней. Таким образом наступает беременность. Происходит это примерно в 99 случаях из 100, и беременность оказывается одноплодной.

Когда же в организме женщины созревает сразу две яйцеклетки, которые одновременно оплодотворяются сперматозоидами, или в яйцеклетке образуется сразу два зародышевых зачатка, которые затем оплодотворяются, - через 9 месяцев рождаются двойняшки.

Если близнецы однояйцевые (монозиготные), они абсолютно идентичны, всегда одного пола и похожи как две капли воды, ведь и яйцеклетка, и сперматозоид, «принявший участие» в их появлении на свет, одинаковы для обоих. Помимо физического подобия у них также чрезвычайно схожи психические свойства. У таких «зеркальных» близнецов полностью одинаковые гены. Хотя у близнецов, какие бы они ни были, отпечатки пальцев всегда разные.

Двуяйцевые (дизиготные) близнецы рождаются в результате оплодотворения двух созревших в период овуляции яйцеклеток разными сперматозоидами. Внешнего сходства между собой у них не больше чем у родных братьев и сестер, родившихся в разное время.

В исключительных случаях бывает, что в одном месяце в одном или сразу в двух яичниках созревает не две яйцеклетки, а больше. Все они также могут быть оплодотворены и в результате женщина способна родить сразу трех или четырех малышей. При этом каждый человеческий зародыш будет развиваться совершенно самостоятельно, в отдельном плодном яйце и с отдельным детским местом.

Беременность с близнецами

Ввиду того, что внутреннее содержание матки оказывается больше, чем обычно, живот беременной женщины бывает очень большим. Четвертая часть всех беременностей с двойней кончается ранее предполагаемого срока родов. Обычно врач обнаруживает беременность с близнецами уже при первом осмотре на УЗИ.

Рождение близнецов: чудо или закономерность?

Запланировать рождение близнецов можно искусственно. Вероятность наступления многоплодной беременности, например, увеличивается во время стимуляции овуляции, когда женщине назначают специальные препараты, стимулирующие рост яйцеклетки, разрыв фолликула и т. д. Это часто происходит при лечении бесплодия у женщин.

В такой ситуации женский организм активизируется, и в нем могут созреть сразу несколько яйцеклеток в течение одного месяца. Однако, нужно иметь в виду, что подобную стимуляцию должен осуществлять только очень опытный специалист, который подбирает женщине препарат, назначает дозу и контролирует весь процесс лечения. Если женщина решает самостоятельно принимать эти препараты, она рискует превысить дозировку, что может привести к кисте яичников, кровотечениям.

При искусственном оплодотворении вероятность зачатия и рождения близнецов становится еще выше, чем при использовании стимулирующих препаратов. Дело в том, что при искусственном оплодотворении в матку женщины вводится несколько оплодотворенных яйцеклеток (это повышает ее шанс забеременеть). И в случае беременности ей по желанию оставляют один эмбрион или же все.

Интересные факты о близнецах

Близнецы и генетика. Предрасположенность к рождению близнецов передается генетически. Однако она может никогда не проявиться, так что утверждение о том, что близнецы рождаются через поколение - не более чем миф. Когда, например, рождаются двойняшки более чем из одной яйцеклетки, это может происходить в разных поколениях одной семьи вне какой бы то ни было закономерности. В принципе, современная медицина обладает методиками, позволяющими с большой точностью вычислить, каковы у вас шансы родить близнецов. Для этого потребуется составить родословную как минимум от четвертого поколения по прямой линии и линии двоюродных родственников, а также пройти соответствующее обследование.

Близнецы и недоношенность. Вероятность преждевременных родов с близнецами высока. Но вот опытные акушеры говорят, что нормально, если близнецов вынашивают чуть меньше — не 40 недель, как это бывает при рождении одного ребенка, а 37 недель.

Близнецы и экстрасенсорные способности. Существует весьма распространенное мнение, что близнецы чувствуют друг друга на расстоянии. Однако на самом деле четких научных данных на этот счет нет. Близнецы проводят много времени друг с другом. Этим, по мнению многих ученых, и определяется их особая восприимчивость.

Близнецы и школа. Многочисленные исследования показали, что ни одна постоянная форма размещения учеников в школе не подходит для близнецов. Они должны сидеть вместе, и в то же время врозь. Для этого их нужно менять местами за партой каждый год.