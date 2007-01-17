Цветотерапия и беременность

Цвета неизменно присутствуют в нашем окружении: дома или на работе, в магазине или на улице, осознанно или нет, но мы постоянно ощущаем на себе их влияние.

Тепло - холодно

Все цвета делятся на теплые и холодные. Теплые - длинноволновые - красный, оранжевый, желтый. Красный цвет повышает внутреннюю энергию, способствует активизации кроветворения, нормализации кровообращения и обмена веществ. Оранжевый помогает победить усталость, хандру, депрессию, неуверенность, тревогу и страх. Желтый повышает концентрацию внимания, улучшает настроение и память. Его влияние очень благотворно при нарушениях работы печени.

Холодные цвета - коротковолновые - голубой, синий и фиолетовый. Голубой цвет успокаивает, повышает иммунитет, снимает воспаление и ощущение жжения, например при солнечных ожогах. Кроме того, он благоприятно влияет на работу щитовидной железы. Синий помогает при бессоннице, вызывает ощущение комфорта и покоя, снимает напряжение, снижает артериальное давление, успокаивает дыхание. Фиолетовый усиливает интуицию, нормализует состояние лимфатической системы, помогает при мигренях.

Зеленый цвет - промежуточный. Он воздействует медленно и мягко. Способствует ритмичной работе сердца, отдыху глаз, оказывает умеренное противовоспалительное и противоаллергическое действие, полезен при сниженной функции почек, головокружении, нервозности. Хорошо избавляет от раннего токсикоза.

Приходите на сеанс

Принять сеанс цветотерапии может каждый из нас. Достаточно определить, действия какого цвета вам не хватает в данный момент, и внести его в свою жизнь с помощью одежды и окружающих предметов. Кроме того, специалисты по цветотерапии рекомендуют для решения эмоциональных и физических проблем представлять цвет внутри себя. Представьте, что ваше тело - это сосуд, который постепенно наполняется определенным цветом. Если нет противо- показаний, можно принимать «цветовые» ванны, используя разноцветную морскую соль или пену.

Кстати, лечебное воздействие будет сильнее, если в воду добавить подходящее ароматическое масло: например, красный цвет хорошо сочетается с ароматом иланг-иланга, оранжевый - мелиссы, желтый - розмарина, зеленый - сосны, а голубой - с ароматом герани.

Тест по рисунку

Возьмите набор красок или цветных фломастеров и нарисуйте какой-нибудь рисунок. Пусть вас не смущает отсутствие художественных способностей. Вы ведь рисуете не для выставки, а для себя и своего ребенка. Это может быть и пейзаж, и портрет будущего малыша или абстрактная картинка. Нарисовали? А теперь посмотрите, какой цвет преобладает в вашем художественном творении. С помощью методики «цветная беременность» по тому, какие краски чаще всего использует в рисунках будущая мама, можно многое узнать о том, как протекает беременность, что тревожит женщину, и даже обозначить особенности характера будущего ребенка.

Парацельс, выписывая лекарство, обязательно учитывал его цвет. Для лечения ран он упо- треблял черный, зеленый, красный или белый пластырь в зависимости от типа раны.

Авиценна составил особый атлас, где описал зависимость между цветом, темпераментом и здоровьем человека. Он считал, что яркий утренний цвет помогает усвоению пищи; красный цвет создает оптимистическое настроение и усиливает ток крови (врач укрывал своих больных красной тканью), желтые цвета излечивают печень, уменьшают боли и снимают воспаление.

Издавна в России для лечения скарлатины использовали красную фланель, а чтобы уберечься от желтухи, носили золотые бусы. В Шотландии красная шерсть излечивала растяжение связок, в Ирландии помогала при лечении ангины, а в Македонии предупреждала лихорадку. В старой Англии ручку маленького ребенка обвязывали красной ниткой, чтобы у него лучше росли зубки

Желтый цвет

На языке красок желтый - цвет духовности, но в то же время - опасности. Желтые картинки рисуют те беременные, которые чувствуют себя свободными от всех проблем. Такие женщины воспринимают свое состояние, как удивительное время открытий. Они искренне радуются своему положению и заряжают оптимизмом всех вокруг. «Желтый» ребенок - мечтатель, фантазер, сказочник, шутник. Он любит играть в одиночестве, любит абстрактные игрушки: камешки, веточки, тряпочки, кубики - оживляет их силой своего воображения. Когда такое чадо вырастет, оно будет отдавать предпочтение разнообразной, интересной работе. Всегда будет во что-то верить, на что-то надеяться, стремиться жить будущим. В то же время у него могут проявляться такие черты характера, как непрактичность, стремление избежать принятия решений, безот- ветственность.

Красный цвет

Цвет крови, здоровья, жизни, энергии, силы и власти. Вы открыты миру и активны. Беременность для вас не повод отказываться от прежнего образа жизни и любимых увлечений. Вы ничего не боитесь и часто не воспринимаете всерьез рекомендации врачей. Даже если и существуют какие-либо проблемы, вы не придаете им особого значения и на 100% уверены в благоприятном исходе. А в случае возникшей опасности вините всех вокруг, за исключением себя. «Красные» дети, как правило, чересчур подвижны и непоседливы. Когда они вырастут, то высокая работоспособность будет определяться стремлением добиться успеха, получить результат, заслужить похвалу. Отсюда напористость и эгоизм. Интересы сегодняшнего дня для них превыше всего.

Что такое цветотерапия?

Она родилась в древности. Цветом лечили еще в Древнем Египте, Китае, Индии, Персии. В египетских храмах археологи обнаружили помещения, конструкция которых заставляла преломлять солнечные лучи в тот или иной цвет спектра. Местные светила медицины, определив, какого человеку недо- стает цвета, «купали» больного в оздоравливающих потоках целительных для него лучей.

Каждый цвет содержит целую гамму оттенков - от тончайших и нежных до глубоких и сильных. Основой цветотерапии является влияние волн определенной длины на наш организм. Свет представляет собой набор электромагнитных волн, причем их длину определяет ее цвет. Диапазон цветов, которые может различить наш глаз, - от 380 до 760 , от фиолетового до красного. Имея электромагнитную природу, цвет взаимодействует с энергетическими структурами человеческого организма, усиливает или подавляет их вибрации. С другой стороны, цвет воздействует на радужную оболочку человеческого глаза, возбуждая те или иные рецепторы. Она, в свою очередь, рефлекторно связана со всеми внутренними органами, мозгом. Поэтому различные цвета, воз- действуя на глаз, рефлекторно вызывают различные ощущения и изменения в жизнедеятельности органов.

Оранжевый цвет

Это слияние желтого и красного. Будущие мамы, которые рисуют оранжевые картинки, совмещают в себе все лучшие качества от «желтых» и «красных» женщин. «Оранжевые» дети легко возбудимы, так же, как «красные» и «желтые», но это возбуждение не имеет выхода. И дети веселятся, шалят, кричат без всякой причины.

Пастельные цвета - голубой, розовый, лиловый. Типичные инфантильные тона, и если их предпочитает взрослый, значит, он сохранил в себе «ребенка» и связанные с этим черты характера.

Голубой цвет говорит о свободе, беззаботности, склонности к перемене обстановки. Обычно его предпочитают независимые, уверенные в себе женщины. Розовый любят спокойные и женственные натуры.

Лиловый говорит о таких чертах характера, как слабость, нежность, чувство одиночества, беззащитность. Если вы из всех цветов выбираете лиловый, значит, часто погружены в свой собственный мир и не допускаете окружающих, даже близких людей, переживать беременность вместе с вами. «Пастельный ребенок» обычно нежный, слабый, робкий. Такой малыш очень зависим от окружающих, нуждается в постоянной поддержке.

Синий цвет

«Синяя» беременность - полная противоположность «красной». Недаром беременных «красным» можно успокоить синим цветом и наоборот. Часто будущие мамы выбирают синий цвет не потому, что они спокойны, а потому что в данный момент очень нуждаются в покое. «Синий» ребенок - спокойный, уравновешенный, любит делать все не торопясь. С удовольствием лежит на диване с книжкой, размышляет и все обстоятельно обсуждает. Он предпочитает задушевную дружбу с самоотдачей и самопожертвованием, потому что в противоположность «красным» детям ему приятно отдавать, а не получать.

Фиолетовый цвет

На языке цвета он означает ночь, тайну, мистику, созерцание. Беременность для вас что-то неизвестное и неподвластное научным обоснованиям. Вы с недоверием относитесь к советам врачей и руководствуетесь, прежде всего, собственными ощущениями. Вы нуждаетесь в поддержке окружающих, вам важно, чтобы рядом был человек, которому можно рассказать о своих переживаниях и который поймет вас.

Безразличие окружающих к вашему положению вас сильно ранит. «Фиолетовые» дети отличаются богатым внутренним миром и артистизмом. Они очень чувствительны, стремятся произвести впечатление, но при этом способны посмотреть на себя со стороны.

Сине-зеленый цвет

Он означает воду, лед, холод, глубину, гордость, престиж и тщеславие. Является индикатором состояния нервной системы. У того, кому он нравится, нервы перенапряжены. Такое нервное напряжение определяется характером человека или может быть вызвано ситуацией, когда человек боится ошибиться, лишиться чего-либо, вызвать в свой адрес критику. «Сине-зеленому» ребенку необходимо предоставить больше свободы, поощрять инициативу, заменять наказание на поощрение, возможно, снизить требования, предъявляемые к нему.

Зеленый цвет

Он преобладает в ваших рисунках? Вы чересчур «правильная». Женщины, которые рисуют зеленые картинки, чаще всего, соблюдают все рекомендации врача и читают много специализированной литературы. Вы воспринимаете беременность как болезнь, а себя считаете тяжелобольной, которой нужен особый уход. «Зеленый» ребенок считает себя заброшенным и очень нуждается в материнской любви. Чтобы он не вырос в «зеленую» личность - консервативную, боящуюся перемен, требуется особое творческое воспитание, развитие открытости, интереса. Такому малышу необходимо чувство защищенности, надежности.

Черный цвет, как цвет угрозы, совершенно противопоказан будущим мамам. Беременные женщины редко используют его в своих рисунках. Если вы предпочитает всем цветам черный, это свидетельствует о страхе перед предстоящими изменениями или о страхе родов. Этот цвет говорит о том, что беременность для вас - сильный стресс, перевернувший вашу жизнь. Часто женщины рисуют черные картинки в первые недели беременности, когда они еще не приняли окончательное решение, сохранять или нет беременность. Чем предпочтительнее цвет, тем сильней угроза, тем драматичнее состояние будущей мамы. «Черные» дети имеют очень сложный характер, у них сильно развито чувство противоречия и желание доказать окружающим, и матери в первую очередь, свою нужность.

Серый цвет

Иную психологическую картину дает серый, тоже противопоказанный будущим мамам и означающий рутину, беспросветность, отторжение, бедность. «Серая» ситуация возникает, когда беременную отгородили или она сама «закрылась» от других. Часто женщины, которые до беременности много работали, уходя в декретный отпуск, рисуют серые картинки. Это говорит о том, что будущая мама не видит радужных перспектив в своем положении и рождение ребенка воспринимает как неприятную обязанность. Женщина чувствует себя выкинутой на неопределенное время из увлекательного водоворота жизни. Другой тип «серых» беременных - женщины, которые по тем или иным причинам не могут рассчитывать на поддержку будущего папы (либо моральную, либо материальную) и не уверены в собственных силах. Серый цвет - это первый признак моральной усталости. Чаще всего «серые» дети очень тихие, несмелые, замкнутые.

Коричневый цвет

В этом цвете оранжевый глушится черным. Беременность для вас «дискомфортное» состояние, вы вообще не любите ждать, а тут ожидание затягивается на целых девять месяцев. Вас все раздражает - начиная от растущего живота и восторгов окружающих и заканчивая вопросами и советами близких людей. Вы с таким нетерпением ждете родов, что даже не боитесь их. Существует много причин «коричневого» дискомфорта: слабое здоровье, семейные неурядицы, участие в драматических событиях и, наконец, усталость. У «коричневых» детей ярко выражена потребность создавать свой мир, надежный и закрытый, маленький мир, который будет создавать чувство безопасности.

Урок рисования для будущих мам

Представьте себе, что вы посадили семечко неизвестного, но прекрасного цветка и с нетерпением ждете, когда он распустится. А теперь попробуйте изобразить на бумаге, как вы представляете себе этот цветок. Можно нарисовать несколько стадий его роста: вот появился первый зеленый росточек, потом листики, бутон и, наконец, распустился прекрасный цветок. Вокруг него нарисуйте зеленый луг, синее небо и желтое солнышко - это та забота, которой вы окружите собственного ребенка. Психологи и специалисты по цветотерапии утверждают, что такое рисование снимает внутреннее напряжение и помогает будущей маме осознать и почувствовать всю красоту своего положения. Такой урок поможет вам избавиться от страхов и обрести внутреннюю гармонию. Особенно полезен этот урок тем женщинам, в рисунках которых преобладают черные, серые и коричневые цвета. Таким образом, цветотерапия и понимание воздействия различных цветов на ваш внутренний мир даст вам возможность тоньше понять свои ощущения, избавиться от страхов и обрести внутреннюю гармонию, которая так важна, тем более в вашем прекрасном положеним.

Только факты

Можно привести множество примеров благоприятного и неблагоприятного воздействия цвета на человеческий организм. Вот некоторые из них:

Блэкфрейеровский мост в Лондоне долгое время был окрашен в черный цвет. Было замечено, что наибольшее количество самоубийств в городе случалось именно на нем. После того, как мост перекрасили в зеленый цвет, число самоубийств резко сократилось.

Камиль Фламмарион, французский астроном, живший на рубеже XIX и XX веков, на опыте доказал, что растения и животные не безразличны к цвету. Так, например, салат-латук под красным стеклом рос в четыре раза быстрее, чем под солнцем, достигал очень большой высоты, а вот под синим стеклом рост его был незначительным. А фасоль при белом и красном свете цветет, при освещении зеленым и синим - умирает.

Японцы обнаружили, что когда лестницы в рабочих помещениях окрасили в красные тона, то служащие стали реже останавливаться, чтобы поболтать друг с другом.

Для усмирения буйных заключенных в США используют комнаты, окрашенные мягким розовым цветом. Через некоторое время пребывания в такой комнате непроизвольно наступает снижение мускульной активности.

Источник