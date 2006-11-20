Приметы и поверья про здоровье и будущее детей

Верить приметам или нет — личное дело. Но, согласитесь, даже те люди, которые не считают себя суеверными, инстинктивно не любят просыпать соль и встречать на дороге черных кошек. Вот поэтому наш рассказ о приметах, касающихся развития и здоровья ребеночка, может быть интересен для тех, кто относится к народным поверьям, по крайней мере, снисходительно.

Родился в «сорочке»

Выражение «родился в сорочке» имеет буквальный смысл. «Сорочкой» называют тонкую пленку, которая представляет собой часть детского места. Поскольку «сорочка» покрывает голову новорожденного, в Англии ее называют «благословенной шапочкой». Говорят, что родившийся в «сорочке» младенец будет счастлив в жизни и никогда не утонет, но для этого «сорочку» нужно хранить до конца жизни.

В разных странах людей, рожденных в «сорочке», наделяли особыми свойствами и верили, что они не поддаются колдовским чарам, красноречивы, успешны в делах и счастливы в семейной жизни. В Голландии их считали духовидцами, в Шотландии и Исландии им приписывали дар тайновидения.



У многих народов настолько сильна вера в «счастливую сорочку», что на Руси любого только что рожденного малыша заворачивали в ношенную отцовскую рубаху — на счастье. А теперь ребеночка кладут маме на живот, чтобы он почувствовал родительское тепло. В определенном смысле этот ритуал является современной интерпретацией древней приметы.

Седьмой ребенок

Необыкновенные способности приписывали не только детям, рожденным в «сорочке». Верят, что седьмой сын седьмого сына или седьмая дочь седьмой дочери обладают магическими свойствами, даром исцеления и предвидения. Иногда «волшебным» считают вообще седьмого ребенка в семье. Если он изберет профессию врача, все его пациенты будут выздоравливать: лечить такой человек может через воду и простым прикосновением. Но злоупотреблять своей целительной силой ему не следует, поскольку другим он передает собственную энергию.

Материнская юбка и отцовский плащ

Вообще, существует много примет, связанных с полом ребенка и одним из родителей. Например, в старину сильной защитой для мальчика считалась материнская юбка, а для девочки — отцовский плащ. Кроме того, верили, что счастливыми будут мальчики, похожие на мать, и девочки, похожие на отца.

Волшебные ножки

Есть и такое поверье: даром исцеления обладают люди, рожденные вперед ногами. Они якобы могут лечить травмы, болезни ног и спины прикосновением… своих ног. Во многих странах такие способности приписывали и матери чудесного младенца. Кстати, у разных народов свое отношение к энергии ног. Например, по фен-шуй, ноги человека, наоборот, несут «тяжелую» энергию.

При полной луне

Счастье и долголетие народные приметы предсказывают детям, которые родились первого числа или в новолуние. Другие источники обещают здоровье и удачу детям, родившимся в полнолуние. Дело в том, что полной луне приписывали концентрацию жизненных сил и вообще «полноту жизни», т.е. счастье. Впрочем, роды — штука непредсказуемая и подгадать их на какой-то день очень трудно. Хотя некоторым мамам это удается. В любом случае, жизнь так изменчива и многообразна, что новому человеку представится еще очень много случаев поймать свое счастье.

Меховая шуба

Благополучие ребенка в жизни во многом зависит и от стараний мамы с папой. Чтобы родившийся человек всегда жил в достатке, сразу после рождения его клали на натуральный мех. Также на счастье ребенка несли в церковь на крещение на кожухе или в меховой шубе.

Серебряная ложка

Лучший подарок новорожденному — золотая или серебряная ложка, которую надо ненадолго положить малышу в ротик. Поверья разных стран «едины во мнении», что это принесет ему богатство. Есть и такой вариант подарка на счастье: друзья и родственники кладут младенцу денежку под одежду, когда впервые навещают его. Появление этой приметы вполне оправдано с прагматической и психологической точек зрения. Денежные подарки компенсируют родителям расходы на покупку приданого. Таким образом, семья не воспринимать рождение ребенка как трудные времена.

Открой личико!

Чтобы показать духам, что рождению ребенка все радуются, и тем самым оградить его от болезней и несчастий, малышу устраивали «свадьбу с жизнью». Родственники приходили в дом с песнями и угощением, желая малышу всех благ. Но, пока ему не исполнялось 6 недель или 40 дней, ребенка показывали только самым близким родственникам — чтобы никто не «сглазил». Современным вариантом такой «свадьбы» стала торжественная выписка из роддома.

По лестнице вверх

Большое внимание в приметах уделялось первым действиям по отношению к ребенку. Считалось, что успешную карьеру сделает тот, кого после рождения пронесли впервые вверх по лестнице, а не вниз.

Молочные реки

Интересен ритуал первого купания малыша: чтобы у мамы было много молока, воду в ванночке надо забелить молоком. Это также спасет ребенка от сглаза. В ванночку можно положить серебряный предмет, но не крестик. Поверья не советуют купать детей по пятницам и воскресеньям. Мыть руки и стирать пеленки в воде, которой купали малыша, тоже нельзя.

Первый поцелуй

Очень важно, кто первым поцелует ребенка, не считая, матери, конечно. Тщательно следили, чтобы это был хороший, добрый, уважаемый человек, потому что он окажет влияние на всю жизнь маленького.

Что в имени тебе моем…

Считается, что счастье, богатство и удача человека зависят и от его имени. Лучше не называть малыша именем, которое носит один из домочадцев, потому что у каждого свой Ангел-Хранитель. Если в доме два человека имеют одно имя, Ангел может перепутать, кого из них нужно охранять. Благоприятно нарекать ребенка именем умершего родственника (бабушки или дедушки), если у того была хорошая судьба. Названный в честь кого-то может принять вместе с именем черты характера и судьбу, поэтому нарекать ребенка лучше в честь счастливых, красивых, удачливых, здоровых людей.

Ангел-Хранитель

Чтобы малыша не сглазили, имя крошки никому не открывают до крестин: Ангел-Хранитель у ребенка появляется после церковного наречения и освящения. На Руси до 17 века ребенку давали еще одно, тайное имя, которое и считалось настоящим. Скрывали его всю жизнь для того, чтобы человека не заколдовали. На Западе и по сей день дети нередко получают по несколько имен.Верили, что во время сна за правым плечом ребенка стоит его Ангел-Хранитель, поэтому лучше не вешать над колыбелью балдахин. Хотя, вряд ли современные мамы смогут отказаться от необыкновенно красивых колыбелей с балдахином, который защищает крошку от яркого света и сквозняка (хотя и собирает пыль).

Кум-кума

Крестины младенца на Руси считались большим семейным праздником. На крестинах, когда произносят тост за здоровье ребенка, одну рюмку надо выплеснуть вверх, приговаривая: «Чтоб наш(а) (имя) так подпрыгивал(а)!» Тогда малыш вырастет высоким. Есть примета, что крестными не должны быть жених и невеста, в противном случае их свадьба может не состояться. А еще считалось, что независимо от кровного родства ребенок будет похож на крестного родителя, если во время крещения тот (та) заглянет в купель.

Расти большой

В старину считалось, что родители могут сами влиять на красоту своего чада. Чтобы у малыша были кудрявые волосы, ему давали горбушки свежеиспеченного хлеба. Если купать новорожденную девочку в белом белье, кожа у нее будет белой, ровной и нежной. Чтобы ребенок вырос большим-пребольшим, нельзя перешагивать через него, когда тот ползает по полу. А для сохранения здоровья карапуза за ним не стоит доедать хлеб.

Приданое

Во многих странах не рекомендуется качать пустую колыбель, чтобы с малышом не случилось несчастье. Некоторые источники говорят, что такое действие — залог скорого рождения второго ребенка. Женщины, желающие родить больше детей, могут взять на вооружение такую примету: если продать и раздарить все младенческие вещи подросшего ребенка, вскоре родится его братик или сестренка. А вот хранение колыбели и детских вещей в доме считалось отличным средством контрацепции.

Противоречит примете о дарении детских вещей поверье, запрещающее принимать в дар для своего ребенка вещи другого малыша. Новые вещи застрахуют крошку от неприятностей, случившихся в чужой судьбе. Принимая в дар детские вещи, нужно обязательно заплатить, хотя бы чисто символически.

Не целуй пяточки

Есть несколько забавных примет о развитии ребенка. Например: до года нельзя стричь ему ногти, целовать пяточки (поздно пойдет), щечки (поздно прорежутся зубки), кормить рыбой (не заговорит), смотреться с ним в зеркало (это сулит бедность). Вряд ли стоит относиться к этим предостережениям серьезно, ведь иногда малыши рождаются с маникюрно длинными ноготками, которые растут с огромной скоростью. А насколько полезны для развивающегося организма рыба и разнообразные морепродукты, знают все.

Первый зуб

Прорезывание зубок считалось в древности переходным периодом для ребенка. В это время он подвергается различным опасностям, от которых его могут защитить амулеты: изделия из кораллов и ожерелье из девяти полосок красного шелка, перевязанных узлами через равные интервалы.

Если верхние зубы у малыша прорезались раньше нижних, это предсказывает рождение погодка. А если между двумя верхними зубами у ребенка можно просунуть монетку, он будет обладателем легкого характера, успешным в делах и популярным у противоположного пола. Чтобы зубки у крохи прорезались быстро и безболезненно, друзья или родственники должны подарить родителям серебряные ложечки.

Щепотка соли

Деревенские старожилы не советуют оставлять постиранные детские вещи на ночь во дворе, чтобы нечистая сила не навела на них порчу. Для защиты от ведьм и злых духов, в колыбель некрещеного ребенка клали щепотку соли, чеснок или железный предмет, втыкали в ножку колыбели нож или вешали рябиновый крест над изголовьем.

Страстная Пятница

Прекращение грудного вскармливания означает, что ребенок начал долгий и сложный путь взросления. Поэтому отнимать малыша от груди нужно правильно, в хороший, счастливый день, чтобы стресс не сказался негативно на его судьбе. Православные традиции отводили для этого Страстную Пятницу, плохие дни для такого начинания — обычная пятница, День избиения младенцев и дни святых мучеников. Время перелета птиц также не самое удачное: характер у ребенка будет беспокойный и переменчивый. Перед тем, как впервые покормить его прикормом, маме стоит вылить небольшое количество своего молока в огонь или воду. Тогда разрыв столь тесной связи между мамой и малышом пройдет безболезненно для обоих. Народное верование не рекомендует бросать, а потом возобновлять грудное кормление, чтобы не испортить судьбу и характер чада.

Наумов день

В старину каждая многодетная семья знала, что существуют особые «детские» дни. Есть русский обычай начинать обучение ребенка в Наумов день — тогда все пойдет ему на ум.

День избиения младенцев по приказу царя Ирода — он считается самым неудачным днем в году. 28 декабря нельзя начинать никаких дел, так как предприятие не имеет шансов на успех. Не стоит также надевать новую одежду, стричь ногти, убираться, играть свадьбы и отправляться в путешествия. Единственное мероприятие, для которого 28 декабря подходит наилучшим образом — детские утренники, которые издавна устраивают в этот предновогодний день в западноевропейских странах.