Беременность и мел: есть или не есть?

Моя одноклассница – учитель начальных классов – как-то пожаловалась, что в классе стал пропадать мел. Она долго не могла понять, кто его уносит, и что с ним делает. «Что они его, едят, что ли?», спрашивала она.

Вскоре выяснилось, что, действительно, едят. Коллега, класс которой занимался в этом же кабинете в другую смену, вдруг проявила непреодолимое желание съесть что-нибудь явно несъедобное. Не заставило себя долго ждать и известие о необходимости искать ей замену по причине наступившей беременности.

Появление прихотей многие считают практически неизбежным признаком интересного положения. Однозначного объяснения для этого явления нет.

Однако известны несколько основных причин появления прихотей.

Вне сомнений, большое значение имеет гормональная перестройка. Повышение уровня прогестерона, влияющего на баланс макро- и микроэлементов, изменяющего реактивность нервной системы. Прогестерон оказывает непосредственно влияние и на эмоции, изменяя отношение к тем или иным событиям, веществам, продуктам, и поступкам. Кроме того, большую значимость имеет и сам факт беременности, изменяющей отношение женщины к себе, своей значимости и потребностям.

Однако часто прихоти или новые вкусовые пристрастия появляются уже в то время, когда женщина и сама еще не знает о своем положении. Вспомните, как диагностировали беременность в фильме «Москва слезам не верит», где главную героиню с большим энтузиазмом потянуло на соленые огурцы…

Одни женщины просто отмечают появление потребности к какому либо продукту или сочетанию в обычной жизни не сочетаемых ингредиентов. Моей знакомой хотелось торта с майонезом, другая страшно хотела молока со свежими огурцами, третья перчила апельсины. И иногда мужья сбиваются с ног в поисках экзотики. Однако, такие изменения, как правило, не представляют серьёзной угрозы здоровью и служат предметом приятных воспоминаний в последующей жизни.

Мы же сегодня остановимся на более серьезной проблеме. Пика хлоротика - тяга к поеданию совсем несъедобных вещей: мела, известки, земли, обоев и прочего, может быть признаком серьёзных нарушений в организме. Если вам одновременно хочется понюхать выхлопные газы, средство для снятия лака или непрерывно мыть бетонный пол – нужно обратиться к своему врачу. Доктор проведет общий анализ крови, определит уровень железа и ферритина в сыворотке крови и её железосвязывающую способность. Скорее всего, будет выявлен недостаток железа или даже анемия.

Основные причины недостатка железа в организме:

1. Отсутствие или недостаточное поступление с пищей: вегетарианство, не употребление мяса и рыбы.

2. Периоды быстрого роста у детей и подростков и беременность у взрослых.

3. Большая кровопотеря или регулярные небольшие потери крови (при чистке зубов, носовых кровотечениях, обильных менструациях, геморроидальных кровотечениях, кровотечениях из язвы желудка или кишечника).

4. Глистная инвазия (бычий и свиной цепень, власоглав и др.)

5. Нарушение усвоения железа при тяжелых и длительных поносах, после резекции части желудка или кишечника.

Поскольку кровь выполняет жизненно необходимую функцию – переносит кислород и питание ко всем органам, наш организм стремится сохранить её нормальный состав. Если с пищей железа поступает недостаточно, то для синтеза гемоглобина железо занимается из мышц, печени, нервной системы. И только когда все запасы железа в этих органах будут истощены, разовьётся малокровие или анемия, поэтому проявления нехватки железа начинают выявляться намного раньше появления анемии.

Основные проявления недостатка железа в организме

1. Пика хлоротика - извращение вкуса, стремление поедать несъедобные вещества. Иногда пика приобретает «более цивилизованный» вид – развивается потребность в каком либо продукте или оригинальном сочетании последних.

2. Мышечная слабость и утомляемость, не соответствующие сделанной работе или интенсивности нагрузки.

3. Повышенная ломкость и поперечная исчерченность ногтей.

4. Сухость, ломкость, тусклость, выпадение волос.

5. Сухость во рту, необходимость запивать всю пищу, иногда даже супы.

6. Появление склонности к запорам.

7. Снижение памяти и способности к сосредоточению.

8. Снижение успеваемости в учебе.

9. Сонливость днем, трудность пробуждения по утрам.

10. Замедление заживления ран.

По мере развития анемии, т.е.малокровия, появляются дополнительные признаки:

1. Головокружение при ходьбе или резком изменении положения тела.

2. Сердцебиение и одышка при ходьбе.

3. Бледность кожи и конъюнктив глаз.

4. Низкое или нестабильное артериальное давление.

5. Обмороки.

Анемия имеет три степени тяжести. При лёгкой степени гемоглобин крови выше 90г/л, общее состояние может ухудшаться умеренно и часто симптомы заболевания принимают за «нормальные» проявления беременности. Почему так происходит? Всемирная Организация Здравоохранения сообщает, что даже в развитых странах анемия – далеко не редкое явление среди беременных. В бедных регионах мира анемию обнаруживают у 80 – 90% будущих мам, поэтому и симптомы анемии принимают за проявления беременности.

Анемия средней тяжести уже выраженно снижает самочувствие и качество жизни женщины и плода. Слабость, раздражительность, неспособность выполнять элементарные домашние дела усиливает чувство незащищённости и зависимости. Будущий ребёнок испытывает недостаток кислорода, ведет себя беспокойно. Врачи обнаруживают проявления плацентарной недостаточности, отставание плода в развитии, угрозу самопроизвольного преждевременного прерывания беременности.

При тяжелой анемии гемоглобин снижается ниже 70 г/л, а самочувствие и перспективы на дальнейшую жизнь становятся очень пессимистичными.

Для анемии беременных характерен парадокс: заболевание легко диагностируется и, в большинстве случаев, достаточно легко лечится, но большая часть беременных не получает полноценного лечения.

Между тем, анемия при беременности чревата и тяжёлыми осложнениями при родах.

Во-первых, у больных анемией крайне высок риск позднего гестоза.

Во-вторых, мышечная слабость при анемии грозит слабостью родовой деятельности при родах, а в этих случаях неминуемо повреждение рождающегося ребенка.

В-третьих, при анемии велик риск послеродовых кровотечений, которые трудно остановить. И даже если все перечисленные напасти удалось преодолеть, очень маловероятно, что у мамы будет достаточно молока. Но это уже следующая история…

Итак, когда вы сдали первый анализ крови в начале беременности, обратите внимание на величину вашего гемоглобина. В начале беременности нижняя граница нормы составляет 120 г/л или 12 г/дл. В третьем триместре беременности нижняя граница нормы сдвигается до 110 г/л.

Если анализы выявляют анемию, нужно обязательно обсудить с врачом правильное питание и необходимость приёма препаратов железа. Как и при назначении любого другого лекарственного средства при беременности, врачу необходимо оценить связанные с его применением риски и преимущества. Ставшие уже традиционными таблетированные препараты железа, часто плохо переносятся будущими матерями. К счастью, в последние годы появились жидкие препараты, из которых железо, связанное с сахарами, лучше усваивается и гораздо лучше переносится. Однако, как и всякое лечение, приём препаратов железа должен проходить только под постоянным контролем врача.

Предупрежден – значит вооружен! Анемию при беременности можно предупредить и вылечить! А значит, мы уже сегодня можем не только облегчить нелёгкую долю беременных женщин, но и заложить основу для здоровья будущих детей.