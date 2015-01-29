Аллергия во время беременности: причины, признаки, последствия для плода

Недаром аллергию называют болезнью цивилизации. Ведь по статистике от нее страдает около 20-30% населения в мире, а в некоторых местностях с неблагоприятной ситуацией — 50%. К сожалению, год от года ряды аллергиков «пополняются новобранцами».

И если здоровому человеку трудно противостоять воздействию аллергенов и неблагоприятных факторов, то что говорить о будущей маме?

Ведь во время беременности в организме женщины меняется гормональный фон, перестраивается работа нервной системы и так далее. Происходящие метаморфозы имеют цель: создать условия для вынашивания и рождения здорового малыша. В результате будущая мама становится более чувствительной к воздействию любого неблагоприятного фактора.

Причем риск развития аллергических реакций имеется как у практически здоровых женщин, так и у будущих мам с приличным аллергическим «стажем» (например, при бронхиальной астме).

Аллергия — защита организма или заболевание?

Аллергия представляет собой сложную реакцию иммунной системы на чужеродный белок, попавший в организм человека. При этом наибольшая роль отводится базофилам и тучным клеткам иммунной системы (находятся практически во всех тканях).

И если не углубляться в физиологию, можно более упрощенно передать, что происходит при аллергии.

Механизм развития аллергии

При попадании в организм аллерген взаимодействует со специальным иммуноглобулинами Е (IgЕ) — белками иммунной системы, образуя комплекс IgЕ + аллерген. Причем для каждого аллергена образуется свой комплекс, что используется для диагностики.

Далее комплекс IgЕ + аллерген реагирует со специальными рецепторами на поверхности базофилов и тучных клеток. В результате из них высвобождаются медиаторы иммунного воспаления (активные вещества): гистамин, лейкотриены, субстанция анафилаксии и другие.

Однако основной из них — гистамин, который в органе-мишени (легких, гортани и других) вызывает сокращение мышц (например, в стенке бронхов или гортани) и расслабление сосудов. Также гистамин усиливает выход жидкой части крови из сосудов, которая способствует развитию местного отека в тканях.

В нормальных условиях такой механизм является защитным. Тогда как при повышенной чувствительности организма к аллергенам возникают аллергические заболевания или реакции.

Причем не всегда процесс ограничивается только органом-мишенью. При тяжелом состоянии развивается общая аллергическая реакция, иногда приводящая к возникновению анафилактического шока — угрожающего для жизни состояния.

Аллергия во время беременности — «приговор»?

Конечно, нет. Однако работа иммунной системы сложна, а во время беременности нагрузка на нее увеличивается, поэтому она претерпевает изменения. В результате будущие мамы могут страдать от аллергических реакций, даже если до наступления беременности они вообще ни разу не сталкивались с этой проблемой.

Что происходит?

Для организма матери плод — «инородное тело», поскольку содержит белок отца. Поэтому по логике вещей иммунная система беременной женщины должна отторгнуть плод. Однако этого не происходит. Почему? Тут имеется небольшая «хитрость»: природой задумано так, что благодаря перестройке работы всего организма иммунная система будущей мамы «не видит» плод. То есть возникает некое естественное иммунодефицитное состояние. Причем долгое время традиционно считалось, что подавляется работа всей иммунной системы.

Однако, основываясь на результатах последних исследований британского профессора Дугласа Фирона и американского профессора Ричарда Локси, мнение несколько изменилось. Дело в том, что иммунный ответ во время беременности против плода понижается, тогда как против вирусов, бактерий, аллергенов, наоборот, повышается.

Конечно, многое зависит от исходного состояния иммунной системы женщины до наступления беременности. Если изначально в ее работе были проблемы, то во время «интересного» положения нередко обостряются хронические инфекции и повышается вероятность заражения вирусами.

Касательно аллергии, по-видимому, именно в повышенной чувствительности иммунной системы кроется причина появления аллергических реакций у женщин во время беременности.

Однако не все так печально, поскольку Матушка Природа и тут оказалась мудрее: во время беременности увеличивается выработка корой надпочечников гормона кортизола, обладающего противоаллергической активностью. Поэтому нередко улучшается течение таких грозных аллергических заболеваний, как бронхиальная астма или сенная лихорадка.

Как может влиять беременность на развитие аллергических реакций?

Сложно предугадать, как поведет себя иммунная система во время «интересного» положения женщины.

Поэтому выделяется четыре типа воздействия беременности на течение аллергии:

* Улучшается самочувствие будущей мамы, поскольку уменьшаются признаки аллергического заболевания, имеющегося до наступления беременности.

* Во время беременности не развиваются аллергические реакции.

* Самочувствие будущей мамы ухудшается, поскольку усиливаются симптомы аллергического заболевания.

* Беременность никак не отражается на течении аллергического заболевания, которое имелось у будущей мамы до наступления беременности.

Признаки аллергии у женщин во время беременности

По проявлениям не отличаются от обычных симптомов аллергии у не беременных женщин.

Однако все же некоторые особенности по течению аллергии имеются:

* Согласно медицинской статистике у 60% будущих мам появляется аллергический насморк, начиная с 12 недели беременности. Причем, в том числе и у женщин, которые до наступления беременности не страдали от аллергии.

Аллергический насморк проявляется заложенностью носа и слизистыми выделениями из него, чиханием, гнусавостью голоса, нередко имеется головная боль.

Примечательно, что спровоцировать его развитие может фактор, который до наступления беременности никаких реакций не вызывал. Например, привычная косметика, аромат любимых духов, шерсть домашнего животного, домашняя пыль или цветочная пыльца.

* Слезотечение встречается реже аллергического насморка, но все же имеет место, даже у женщин, не страдавших от аллергии до беременности.

* На сегодняшний день бронхиальная астма не считается противопоказанием для вынашивания и рождения ребенка. Главное — чтобы ее течение было контролируемым врачами. Примерно 2% женщин рожают, страдая от этого недуга. Однако все же обострение заболевания следует ожидать с 24 по 36 неделю беременности, тогда как в последний месяц перед родами состояние практических всех больных женщин улучшается.

* Если до наступления беременности имелись кожные проявления аллергии (сыпь, зуд, волдыри и другие) на пищевые аллергены (яйца, мед, консерванты и другие) или средства бытовой химии (стиральный порошок, ополаскиватели), то, скорее всего, течение заболевания обостриться.

* Крапивница и отек Квинке также могут развиваться во время «интересного» положения, но несколько реже.

Следует помнить, что аллергические реакции нередко сопровождаются тошнотой, рвотой, болями в животе или головными болями.

Конечно, аллергия сказывается на самочувствии будущей мамы. Однако, чем она грозит малышу?

Пузожитель — под угрозой?

Пока плод находится в утробе у матери, он защищен от воздействия аллергенов плацентой, поскольку они не проникают через нее.

Однако опасность заключается в том, что будущая мама может (но необязательно) передавать по наследству малышу склонность к развитию аллергических заболевания. Причем они могут появляться как на первом году жизни малыша, так и в более старшем возрасте. Однако иногда ребенок сталкивается с этой проблемой, уже став взрослым.

Коме того, для облегчения симптомов аллергии либо предотвращения развития осложнений будущая мама нуждается в приеме лекарственных препаратов. Причем они не всегда благоприятно сказываются на течение беременности, а также закладке и формировании внутренних органов у плода.

Следует учитывать, что при аллергических заболеваниях нередко ухудшается общее самочувствие беременной женщины. В результате нарушается поступление к плоду питательных веществ и кислорода (например, при бронхиальной астме).

Как видите, ни одна будущая мама не застрахована от развития аллергии во время «интересного» положения. Поэтому в следующей статье мы поговорим о способах лечения аллергии и облегчения самочувствия у беременных женщин, а также мерах профилактики.

