На финишной прямой. Предвестники родов

Чем меньше остается до первой долгожданной встречи с малышом, тем больше беременная женщина думает о том, как и когда это произойдет. Не пропустит ли она начало родов, сможет ли дозвониться мужу, успеет ли доехать до роддома? На самом деле, всегда есть признаки, по которым можно понять, что роды уже не за горами. Но чаще женщина приезжает в роддом, приняв предвестники за начало родов, и в данном случае действительно лучше перестраховаться. Если это окажутся лишь предвестники, то врач, оценив акушерскую ситуацию, скорее всего отпустит беременную домой ждать начала родов.

О приближающихся родах будущая мама может узнать примерно за неделю или за две, если будет прислушиваться к своему организму, который активно готовится к кульминации беременности. Результаты этой подготовки проявляются так называемыми предвестниками родов. Правда, никогда нельзя сказать точно, через сколько дней или часов после появления того или иного признака начнутся роды.

Живот «опускается»

Приблизительно за 2 — 3 недели до родов женщина, которая рожает впервые, может заметить, что живот сместился вниз. У повторно рожающей женщины живот опускается обычно непосредственно накануне родов. Причем, как правило, опускание живота очень заметно: если раньше он начинался прямо под грудью, то теперь между ней и началом живота можно поместить ладошку. Многие отмечают опускание и визуально. У большинства женщин выпячивается пупок. «Опущение» живота происходит за счет опускания и вставления предлежащей части плода (обычно это головка) во вход малого таза, а также растяжения нижнего сегмента матки и отклонения дна матки (верхней ее части) кпереди вследствие некоторого снижения тонуса брюшного пресса. Так ребенок находит удобное положение для вхождения в малый таз и устраивается в нем. Головка малыша устанавливается приблизительно в середине малого таза будущей мамы. Во второй и последующих беременностях головка изначально располагается низко, поэтому ощутимого опущения не происходит. В ряде случаев (и это в пределах нормы) малыш может «блуждать» или находиться относительно высоко в тазе до самого момента родов, и «опущения» живота не происходит вовсе.

Облегчается дыхание

Сразу после того, как ребенок начинает глубже опускаться в область таза и уменьшается давление на грудную клетку, диафрагму и внутренние органы, мама испытывает облегчение: становится гораздо легче дышать. Чаще всего проходит изжога, поскольку увеличивается пространство для желудка и не происходит обратного заброса содержимого из желудка в пищевод. Однако при этом увеличивается давление на низ живота и становится немного труднее сидеть и ходить. Также возможно, что после смещения плода вниз, будущая мама будет испытывать трудности со сном, так как в это время трудно найти удобную позу. Кроме того, возможно онемение ног, что обусловлено опусканием головки ребенка, которая может пережимать нервные окончания — онемение может проходить в положении лежа на боку.

Учащаются мочеиспускание и дефекация

Позывы к мочеиспусканию становятся чаще, так как увеличивается давление на мочевой пузырь. Под воздействием на кишечник женщины вырабатывающихся в ее организме к концу беременности биологически активных веществ происходит некоторое разжижение стула и ускорение перистальтики, что приводит к поносу и легким спазмам в животе. Это состояние сравнимо с «медвежьей болезнью», хорошо известной многим студентам и возникающей перед экзаменом. Считается, что появление частого мягкого стула неслучайно: это приводит к очищению кишечника матери, и при этом освобождается место в малом тазу для облегчения прохождения ребенка. Иногда этот процесс бывает настолько выраженным, что вызывает нешуточную панику, поскольку женщины принимают его за пищевое отравление. Так, если существенных поводов для нарушения пищеварения не было, то можно уверенно воспринимать такое расстройство как предвестник родов.

Боли в области поясницы

После опущения ребенка женщина может испытывать некомфортные ощущения и боли в области поясницы, сопровождающиеся чувством усталости и тяжести. Эти ощущения могут быть похожи на боли перед месячными. При этом трудно удобно устроиться в какой-либо определенной позе на какой-то промежуток времени. Для того чтобы устранить дискомфорт во время сна, можно пользоваться несколькими небольшими подушками, подкладывая их под поясницу, под колено.

Малыш реже «толкается»

Большинство женщин отмечают перед родами некоторое снижение двигательной активности ребенка, связанное с тем, что к концу беременности плоду при массе тела около 3 кг уже достаточно тесно в полости матки. При этом движения малыша могут вызывать даже небольшой дискомфорт и быть болезненными для мамы.

Снижается аппетит, и падает вес

Чаще всего перед самыми родами аппетит несколько уменьшается. Даже если всю беременность хотелось есть, то за несколько недель до родов женщины едят мало. При регулярном взвешивании будущая мама может заметить некоторое понижение веса тела перед родами (примерно на 1 —2 кг), зависящее от усиления выведения воды из организма. Так организм естественным образом готовится к родам: тело должно быть гибким и пластичным.

«То смех, то слезы»

Любопытные изменения происходят и в психике женщины. У будущей мамы нарастает своеобразная «заторможенность» и «успокоенность». Это объясняется тем, что в коре головного мозга преобладают процессы торможения, и женщина становится несколько рассеянной, забывчивой, меньше тревожится. Все это имеет свою природную обоснованность. Подобные изменения необходимы для того, чтобы посторонние мысли и эмоции не помешали концентрации на рождении ребенка и формированию так называемой «родовой доминанты».

Частая смена настроения, характерная для всего периода беременности, особенно ярко проявляется перед родами. Это связано с процессами, происходящими в этот период в центральной нервной и эндокринной системах беременной. Состояние усталости и инертности может неожиданно сменяться периодами бурной деятельности.

У некоторых женщин незадолго до родов отмечается стремление к «гнездованию»: они все убирают, моют, чистят, стирают. Кроме того, под термином «гнездование» подразумевают такое поведение беременной женщины, когда ближе к родам она становится замкнутой, избегает посторонних взглядов и буквально хочет спрятаться от всего мира в каком-нибудь уютном теплом уголке дома. Это также происходит неосознанно, инстинктивно.

«Пробные» схватки

Это так называемые «репетиционные» схватки, их называют еще схватками Брэкстона-Хигса. Такие схватки готовят мышцы матки к предстоящей работе, а также способствуют постепенному размягчению и сглаживанию шейки матки. Ощущаются такие тренировочные схватки как напряжение живота: его как будто «сводит», может возникнуть потребность немного наклониться.

На ощупь живот становится более твердым, чем обычно («каменеет», «встает колом»), при этом могут возникнуть тянущие ощущения внизу живота или в пояснице. Конечно, подготовительные схватки не такие болезненные и регулярные как во время родов и, как правило, не доставляют будущей маме существенного дискомфорта. Появляются они обычно после 30-й недели беременности. Женщина может чувствовать определенные сокращения и за несколько недель до родов. Очень часто их принимают за начало родов. Если не устанавливается регулярный и продолжительный ритм и интервалы между схватками не сокращаются, то это еще не начало родов. Этот период врачи называют прелиминарным (подготовительным). Возможно как нормальное, так и патологическое протекание этого периода. Предродовые схватки могут быть достаточно длительными (более суток) и болезненными, что приводит к утомлению женщины и препятствует развитию нормальной родовой деятельности. В этом случае необходима консультация врача и проведение соответствующего лечения.

Как уже говорилось, подготовительные схватки не сопровождаются болезненными ощущениями или болезненность их незначительна, но уже при подготовительных схватках можно практиковать навыки правильного дыхания и расслабления.

У некоторых беременных таких «ложных» схваток не бывает вообще — это очень индивидуально.

Появление выделений и отхождение слизистой пробки

Приблизительно за неделю до родов увеличивается количество выделений из влагалища, ткани влагалища разрыхляются, размягчаются, может увеличиться количество молозива, вытекающего из груди.

По мере того, как сглаживается и истончается шейка матки, может отойти так называемая слизистая пробка, сохраняющая родовой канал закрытым во время беременности. Слизистая пробка — это выделение из влагалища шеечной слизи, которая может быть бесцветной, желтоватой или розоватой. Она может выглядеть очень по-разному: плотный сгусток слизи, прозрачный или с кровянистыми прожилками или очень объемные жидкие слизистые выделения, а иногда это отдельные мелкие плотные слизистые кусочки.

Потеря слизистой пробки — признак наступления родов. Однако отхождение слизистой пробки — это еще не повод ехать в родильный дом, так как она может отойти за 2 недели до начала родов, а может и за 3—4 дня, и даже в разгар начавшихся схваток. А вот если отходят воды или появляются кровяные выделения из половых путей, то необходимо срочно ехать в роддом, поскольку это может привести к серьезным осложнениям и требует медицинского обследования и наблюдения.

Чтобы отличить пробку от вод, необходимо использовать белую тканую прокладку (пеленку), предварительно проутюжив ее. Следует понаблюдать за выделениями: если они очень обильные (одной прокладки не хватает или же если выделения продолжаются в течение получаса), нужно думать, что это воды, и отправляться в стационар. Слизистая же пробка выделяется одномоментно, и в этом случае выделения прекратятся в течение 30 минут.

Проявления предвестников перед родами очень индивидуально для каждой будущей мамы. Иногда их может не быть вообще, а в некоторых случаях появляются 2—3 признака, поэтому если у вас нет предвестников, волноваться не стоит. А если предвестники родов все же появились, необходимо особенно строго соблюдать общие гигиенические правила и подготовить все необходимое для поступления в роддом, ведь роды могут начаться в любой момент.