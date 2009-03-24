УЗИ при беременности: подглядим за малышом

УЗИ (ультразвуковое исследование) – это одно из самых интересных для будущих мам исследований, ведь оно позволяет посмотреть на малыша, увидеть все ли с ним в порядке, как он себя чувствует в животике. Если мама начинает беспокоиться, что что-то не так, часто первой в голову приходить мысль – сделать УЗИ и посмотреть, чтобы уж точно знать, что все нормально. И в самом деле, при беременности это наиболее информативный метод исследования.

Многих женщин волнует безопасность УЗИ при беременности, особенно тех, кому приходится по показаниям делать УЗИ больше, чем требуется при нормально протекающей беременности. Исследования показали, что УЗИ при беременности безопасно, и делать его нужно столько раз, сколько необходимо.

Однако периодически появляются гипотезы о влиянии ультразвука на эмбрион в ранние сроки беременности, и хотя они не получили точного подтверждения, все же многие врачи предпочитают не направлять женщину на УЗИ до 10-12 недель.

Кроме того, не следует забывать, что ультразвук – это вид физической энергии, поэтому предполагается, что хотя ультразвук в большинстве случаев безопасен, но при увеличении силы и времени воздействия возможно усиление его влияния на плод. В США управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA - Food and Drug Administration) очень обеспокоено увеличением числа УЗИ при беременности в «развлекательных целях» и не рекомендует лишний раз делать УЗИ без показаний.

Когда делается УЗИ

Существуют так называемые скрининговые сроки УЗИ – 10-13, 20-24 и 30-34 недели. Это те сроки, УЗИ в которые наиболее информативно для диагностики патологии плода и в которые УЗИ делается всем беременным. Обязательные сроки проведения УЗИ при беременности зафиксированы в приказе Минздрава «О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей».

Обычно УЗИ проводится в той женской консультации, где женщина наблюдается при беременности. При подозрении на генетическую патологию или пороки развития женщина должна быть направлена на УЗИ в медико-генетический центр.

УЗИ в скрининговые сроки и дополнительное УЗИ, назначенное по каким-либо показаниям, должно проводиться бесплатно. Однако при отсутствии показаний, а только при желании женщины в не скрининговые сроки (например, если женщина хочет сделать УЗИ с совсем ранний срок беременности) врач не обязан бесплатно направлять пациентку на УЗИ. Кроме того, в большинстве консультаций обычно запись на УЗИ проводится по крайней мере на 2-3 недели вперед (если не больше), поэтому нужно вовремя встать на учет и записываться на УЗИ заранее.

УЗИ в ранние сроки

Некоторые будущие мамы хотят сделать УЗИ как только увидят положительный тест на беременность. Беременность по УЗИ можно увидеть обычно не ранее, чем при недельной задержке менструации (5 недель беременности считая от первого дня последней менструации), иногда и позже. Такое УЗИ может показать только наличие плодного яйца и его местонахождение, иногда можно уже диагностировать двойню.

В 7-8 недель уже видно сердцебиение плода.

УЗИ до 10-12 недель рекомендуется делать, если ранее были выкидыши в ранние сроки, если повышен риск внематочной беременности, если беременность длительно не наступала и наступила в результате стимуляции яичников или ЭКО. Также можно сделать УЗИ, не дожидаясь скринингого срока, если вас беспокоят боли или кровянистые выделения.

УЗИ в первом триместре (10-13 недель)

В этом сроке точно устанавливается месторасположение плодного яйца, количество плодных яиц (одно, два или три). Можно выявить такие патологии беременности, как угрозу выкидыша, замершую беременность, внематочную беременность, пузырный занос.

По размерам плода в этом сроке наиболее точно определяется срок беременности.

На этом сроке измеряется такой важный показатель, как толщина воротникового пространства (в норме – менее 3 мм). При несоответствии этого показателя норме следует насторожиться в отношении возможной генетической патологии. Еще одним маркером генетической патологии (синдрома Дауна) является отсутствие визуализации носовой кости. Также можно определить такой грубый порок развития как отсутствие головного мозга у плода. Выявленная в ранние сроки грубая патология позволяет своевременно назначить дополнительные методы исследования и решить вопрос о целесообразности вынашивания беременности.

Уже на этом сроке даже не специалист может, посмотрев на монитор, увидеть маленького человечка, у которого определяются головка, ручки и ножки.

Кроме состояния плода, оценивается состояние половых органов женщины. Могут быть впервые выявлены какие-либо патологии матки, особенно если женщина ранее не делала УЗИ. При беременности иногда впервые выявляются такие заболевания как миома матки, двурогая или седловидная матка, наличие перегородки в полости матки. Также может быть выявлена какая-то патология придатков матки (например, киста яичника).

УЗИ во втором триместре (20-24 недели)

Этот срок наиболее информативен для диагностики пороков развития плода. Можно оценить анатомию большинства органов и систем. Хотя, к сожалению, 100% диагностика пороков в настоящее время невозможна. Кроме того, иногда порок, определенный по УЗИ, после родов не подтверждается, хотя в отношении грубых пороков такое бывает крайне редко.

Также определяется месторасположение плаценты, хотя оно еще может измениться с течением беременности.

В этом сроке обычно говорят пол плода (увидеть пол плода можно примерно с 15-16недель). Говорить пол плода не является обязанностью врача, поэтому в некоторых клиниках этого не делают. К тому же иногда малыш может принять такое положение, что его половых органов попросту не видно.

Обязательно врач оценивает состояние шейки матки и длину цервикального канала.

УЗИ в третьем триместре (32-34 недели)

В этом сроке может быть выявлен синдром задержки развития плода, можно посчитать предполагаемый вес плода. Обычно отставание размеров плода от срока обусловлено фето-плацентарной недостаточностью, однако в некоторых случаях небольшие размеры могут быть индивидуальной особенностью малыша, особенно если его родители сами родились с небольшой массой тела. При подозрении на задержку развития необходимо повторить УЗИ через 1-2 недели, увеличение разницы размеров по сравнению с нормой является неблагоприятным признаком.

Определяется состояние плаценты: ее толщина (которая в см примерно соответствует сроку беременности в неделях), степень зрелости, наличие кальцинатов в плаценте.

Кроме того, к этому времени обычно уже устанавливается стабильное положение плода. Может быть определено и обвитие пуповины вокруг шеи плода, однако малыш к родам может и «размотаться».

Важное значение имеет количество околоплодных вод. Изменение количества вод (маловодие или многоводие) может быть признаком инфекции или генетической патологии плода, хотя оно возможно и при нормальной беременности.

Также на этом сроке проводится допплерометрия – определение скорости кровотока в сосудах пуповины и матки. Нарушения кровотока могут приводить к гипоксии плода, поэтому важно вовремя их диагностировать.

Трехмерное УЗИ

На трехмерном УЗИ можно рассмотреть вашего будущего малыша. Однако этот метод не более информативен, чем обычное УЗИ, поэтому оно не входит в стандарт исследований при беременности. Трехмерное УЗИ может использоваться для подтверждения поверхностных дефектов, например пороков лица (заячья губа и волчья пасть), однако для диагностики пороков внутренних органов у двухмерного УЗИ преимуществ больше.

Основное предназначение трехмерного УЗИ – ваше эстетическое удовольствие от созерцания малыша. В центрах, где делается трехмерное УЗИ, обычно предоставляется услуга записи на диск.