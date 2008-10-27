Термин внематочная беременность означает, что плодное яйцо прикрепилось и начало развиваться не в матке, а в другом месте (В 99% случаев внематочная беременность развивается в маточной трубе, но возможно прикрепление плодного яйца в яичнике, в брюшной полости или в шейке матки). Частота внематочной беременности примерно 1,4% от общего числа беременностей .

Симптомы, диагностика

Вопрос «как проявляется внематочная беременность» возникает у многих посетительниц сайта. На самом деле распознать вовремя эту патологию не так просто.

Первоначально внематочная беременность проявляется как обычная беременность:

- Задержка менструации.

- Положительные тесты на беременность (в некоторых случаях тест может показывать положительный результат несколько позже, чем при нормальной беременности, но не всегда такая «задержка» положительного результата говорит о патологии беременности).

- Изменения в состоянии женщины, характерные для беременности (неустойчивое настроение, тошнота, небольшое повышение температуры, повышенная утомляемость, сонливость, нагрубание молочных желез, небольшие тянущие боли внизу живота).

Возможны при внематочной беременности мажущие кровянистые выделения. Такие симптомы могут быть и признаком угрозы прерывания, поэтому при появлении мажущих выделений при беременности обязательно обратиться к врачу.

Прерывание внематочной беременности обычно происходит в сроке 6-7 недель, но иногда такая беременность может развиваться и до 10-12 недель. Может произойти разрыв трубы или трубный выкидыш, также возможна замершая беременность.

Самый неблагоприятный вариант течения внематочной беременности – разрыв трубы. Разрыв происходит из-за того, что растущее плодное яйцо растягивает не приспособленную для беременности стенку трубы, и в какой-то момент она не выдерживает. При разрыве возникает острое состояние: на фоне хорошего самочувствие возникает резкая боль, тошнота, потеря сознания, из влагалища может вытекать кровь. При разрыве трубы происходит массивное кровотечение в живот, угрожающее жизни женщины, поэтому требуется немедленная операция.

Разрыв трубы может возникнуть еще до задержки менструации и появления признаков беременности, поэтому у всех женщин детородного возраста при возникновении острых болей в животе в первую очередь исключают внематочную беременность.

Возможно и прерывание беременности по типу выкидыша (трубный аборт). При этом плодное яйцо отслаивается от стенок трубы. После выкидыша плодное яйцо может оставаться в трубе, а может выпадать в брюшную полость или в матку. При этом в течение нескольких дней или недель могут быть схваткообразные боли внизу живота (обычно с одной стороны) и периодические кровянистые выделения. Если не сделать вовремя операцию может возникнуть перитонит.

В редких случаях может быть «замершая (регрессирующая) беременность», при этом плодное яйцо постепенно рассасывается.

Важно распознать внематочную беременность до возникновения острой ситуации. Для этого при наличии факторов риска внематочной беременности нужно сделать УЗИ в раннем сроке. При появлении мажущих выделений нужно сразу же обратиться к врачу (если нет возможности сходить на прием, нужно вызвать скорую помощь). Если есть задержка менструаций, а тест показывает отрицательный результат, сдайте анализ крови на ХГЧ (уровень ХГЧ при внематочной беременности может быть настолько низким, что тест его не определяет в моче).

Причины развития внематочной беременности

В норме встреча яйцеклетки со сперматозоидом происходит в трубе, затем оплодотворенная яйцеклетка поступает в матку и там прикрепляется.

Чаще всего причиной внематочной беременности является нарушение проходимости трубы. Размер сперматозоида намного меньше размера яйцеклетки, поэтому возможна ситуация, что сперматозоид может спокойно достигнуть яйцеклетки, но оплодотворенная яйцеклетка не может уже дойти до матки, и «оседает» в трубе. О причинах и методах лечения непроходимости маточных труб читайте в статье http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4014.

Внематочная беременность может произойти при анатомических особенностях строения трубы, например транспорт яйцеклетки к матке затруднен при длинных извилистых трубах.

Причиной внематочной беременности могут быть и функциональные нарушения в трубах, в том числе и при нарушении гормонального фона. Яйцеклетка не может передвигаться самостоятельно, для этого необходимы движения ворсинок трубы и ее сокращения. Если трубы «пассивны», то опять же яйцеклетка может остаться в трубе.

Факторы риска по развитию внематочной беременности

Риск внематочной беременности повышен в следующих случаях:

- Наличие в анамнезе половых инфекций, особенно хламидиоза.

- Перенесенные воспалительные заболевания половых органов.

- Перенесенные операции на органах малого таза и брюшной полости, аборты (аборты и операции должны проводиться только при хороших результатах мазка на микрофлору влагалища, некоторые специалисты рекомендуют проводить профилактические противовоспалительные курсы в рамках предоперационной подготовки).

- Если беременность наступила после длительного бесплодия.

- В возрасте после 35 лет внематочная беременность бывает чаще.

- Если раньше уже была внематочная беременность.

- При искусственном оплодотворении внематочная беременность возникает в 5% случаев.

- Внутриматочная спираль и контрацептивы, содержащие только прогестерон (чарозетта, экслютон) повышают риск внематочной беременности.

Лечение

Лечение внематочной беременности оперативное.

При своевременной диагностике внематочной беременности проводится лапароскопическая операция. По возможности стараются удалить плодное яйцо из трубы и сохранить ее. Если это невозможно, проводится удаление трубы, так как если плодное яйцо вросло в трубу, то попытки его отделения могут привести к кровотечению. Объем операции часто определяется уже по ходу самой операции и зависит от места расположения плодного яйца и от того, насколько плотно оно прикрепилось.

При трубном аборте, когда яйцо отделилось от стенки трубы, возможно удаление плодного яйца и сохранение трубы.

При развитии экстренной ситуации (разрыва трубы) проводится срочная операция. В этом случае речь идет о спасении жизни женщины, операция должна быть выполнена в кратчайшие сроки, поэтому операция при невозможности выполнить лапароскопию операция проводится через разрез на животе. Поврежденная труба в этих случаях удаляется. При большой кровопотере прибегают к переливанию компонентов крови.

В последнее время разрабатываются методы медикаментозного лечения внематочной беременности малого срока. Например, используется препарат метотрексат, который является антагонистом фолиевой кислоты и препятствует дальнейшему делению клеток. Этот препарат также используется для химиотерапии при лечении некоторых злокачественных опухолей. При лечении внематочной беременности эффективен только при прогрессирующей беременности (то есть пока плодное яйцо «живое»). Внутривенное и пероральное введение препарата требует его применения в больших дозах, следствием чего является высокий риск тяжелых побочных эффектов, поэтому используются локальные инъекции препарата в трубу при лапароскопии. Целью такого лечения является прекращение развития плодного яйца и в последующем его рассасывания, это дает возможность сохранить трубу. Однако количество побочных эффектов метотрексата по прежнему достаточно велико (тошнота, диарея, анемия, поражение печени и почек, выпадение волос), поэтому широкого применения данный метод лечения не получил.

Попытка применения мифепристона в лечении трубной беременности оказалась неуспешной из-за низкой эффективности препарата в данном случае.

Другие консервативные методы внематочной беременности с использованием нетоксичных для организма препаратов находятся пока в стадии разработки.

Что же делать дальше

После перенесенной внематочной беременности следующую беременность можно планировать не ранее чем через полгода. В это время рекомендуется предохраняться комбинированными оральными контрацептивами, причем не только с целью предохранения от нежелательной беременности, но и для регуляции гормонального фона, ведь прерывание беременности это всегда гормональный стресс для организма. Это важно для того, чтобы следующая беременность была нормальной.

Кроме того, после прерывания внематочной беременности рекомендуется провести курс профилактической противовоспалительной терапии. Затем хороший эффект дает санаторно-курортное лечение.

Если у женщины отрицательный резус, то после внематочной беременности вводится антирезусный иммуноглобулин для профилактики резус-конфликта при последующей беременности.

Нормально забеременеть и выносить беременность можно и с одной маточной трубой, хотя конечно в этом случае чтобы забеременеть может потребоваться больше времени. При сохранении трубы повышен риск повторной внематочной беременности.

Удаление обеих маточных труб является показанием для ЭКО.