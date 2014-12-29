«Причуды» беременных: пристальный взгляд на «смешные» проблемы

Приходит муж беременной на прием к гинекологу и жалуется: «Доктор у моей жены имеется странность. Она по утрам выпивает кофе, а закусывает его чашкой. Остается только ручка». Врач: «Действительно, странно. Ведь ручка — самое вкусное».

Конечно, это юмор, но в его основе лежат жизненные ситуации. Поскольку беременность — особое состояние женщины, во время которого с ней происходят удивительные метаморфозы. Причем внешние изменения либо проблемы со здоровьем будущей мамы вполне понятны для большинства окружающих. Тогда как ее эмоциональное состояние и поведение неподвластно осмыслению «небеременного» разума.

И, действительно, как можно растолковать с точки зрения логики любимому мужу некоторые моменты. Например, почему прямо сейчас хочется поесть жареной картошки с повидлом либо понюхать хозяйственного мыла?

Ну а «калейдоскоп» эмоций — отдельная история. Порой, будущей маме самой непонятно, почему ни с того ни с сего ей хочется поплакать, либо ее одолевают приступы раздражения?

Однако большинству «странностей», возникающих у женщины во время беременности, официальная медицина дает объяснения.

Ищем «виновников»

Во время «интересного положения» в организме женщины меняется работа всех органов и систем, уровень гормонов и обмен веществ. Цель — создать условия для вынашивания малыша, а также подготовить организм беременной женщины к родам и кормлению грудью.

Однако вместе с этими необходимыми изменениями появляются «побочные эффекты» в виде необычных желаний и эмоциональной лабильности. Насколько выраженными будут их проявления зависит не только от вас, но еще во многом — и от понимания окружающих.

Однако обо всем поговорим по порядку.

Ох уж эти гормоны…

Основной «зачинщик» — гормон прогестерон, вырабатывающийся в начале желтым телом («мешочком», в котором созревала яйцеклетка), а затем — большей частью в плаценте.

Под влиянием прогестерона прикрепляется и внедряется оплодотворенная яйцеклетка в стенку матки. Кроме того, он поддерживает мышцы матки в расслабленном состоянии, предотвращая преждевременное прерывание беременности.

Во время этих процессов в стенке матки возникают импульсы, которые идут в головной мозг, вызывая в нем формирование скопления клеток — доминанты беременности. Под ее влиянием беременная женщина сосредотачивает все свои мысли на будущем малыше.

Причем для каждого триместра беременности характерна своя доминанта, которая превалирует над всеми остальными житейскими переживаниями.

Однако не все объясняется только влиянием прогестерона. К примеру, эстрогены (женские половые гормоны) приводят к появлению у беременной женщины естественного желания «свить гнездо».

Сочетая несочетаемое или «Принеси, то – не знаю, чего»

О вкусовых пристрастиях некоторых будущих мам ходят легенды: одних тянет на солененькое, других — на сладенькое. Либо посередине ночи хочется поесть маринованного лука, а запить его темным виноградным соком. Тогда как утром оказывается, что не так уж и хотелось вкусить такого «лакомства». Да и с восходом солнца осветленный виноградный сок кажется куда более вкусным.

Что происходит?

Под влиянием доминанты беременности (по сути, — прогестерона) включается «поисковая машина», которая определяет недостаток нужных питательных веществ. Поэтому в случае необходимости организм получает соответствующие команды, которые направленны на восполнение дефицита либо предотвращение попадания в него вредных веществ.

Почему и чего хочется?

Пристрастие к солененькому у многих будущих мам в первом триместре беременности объясняется двумя основными причинами:

* На фоне токсикоза из-за рвоты женщина теряет много жидкости, а вместе с ней — и соли (больше всего — хлорида натрия).

* Прогестерон расслабляет сосуды, поэтому артериальное давление понижается (проявления — слабость, головокружение и сонливость).

Тогда как при употреблении соленных продуктов в организм попадает хлорид натрия (содержится в поваренной соли), который повышает тонус сосудов и потребление жидкости. В результате увеличивается объем циркулирующей крови и повышается артериальное давление. Поэтому улучшается снабжение кровью всех органов и систем: головного мозга, матки, сердца и других.

На свежие овощи и фрукты будущих мам тянет, потому что в них содержится большое количество витаминов. Например, в апельсинах — много фолиевой кислоты (витамина В9). Она необходима для правильной закладки, а также формирования многих органов и систем у плода: нервной системы, процессов кроветворения (образования эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов) и других.

Влечение к сладенькому и повышенный аппетит объясняется тем, что во время беременности требуется больше энергии и полезностей как для плода, так и для будущей мамы.

Причем опять ведущая роль в этом механизме отводится прогестерону, поскольку он стимулирует аппетит и тягу к углеводам, которые откладываются на «черный день» в виде жира. Кроме того, прогестерон замедляет продвижение пищи по желудку и кишечнику, способствуя лучшему всасыванию питательных веществ.

Что отправляется в «запрещенный список»?

В него попадают продукты, которые могут навредить пузожителю, поэтому у будущей мамы появляется отвращение к некоторым продуктам и запахам.

Например, организм беременной женщины иногда протестует против некоторых специй и приправ (шафрана). Поскольку они повышают тонус матки, который может вызвать преждевременное прерывание беременности.

Либо у будущей мамы нередко возникает отвращение к продуктам, содержащим консерванты, ибо они могут привести к развитию аллергии.

Везде запахи….

Пожалуй, все знают, что у беременных женщин от запахов, которые им неприятны, может начаться приступ рвоты — проявление токсикоза.

Что происходит?

Ответственность лежит все на том же прогестероне. Поскольку он усиливает чувствительность вкусовых и обонятельных рецепторов. Особенно сильно влияние прогестерона в первом триместре беременности, когда организм будущей мамы только привыкает к его повышенной выработке.

Именно поэтому беременная женщина с точностью может сказать, кто из соседей, к примеру, жарит котлеты, а кто — кабачки.

По этой же причине иногда запах, исходящий от мужа, кажется просто «отвратительным», хотя грязнулей он никогда не был. Ну а его туалетная вода «воняет», хотя до беременности этот аромат буквально сводил с ума.

Сентиментальность или Ни дня без слез

Не секрет, что настроение у некоторых будущих мам меняется в течение дня со скоростью двигателя реактивного самолета. Например, радостное возбуждение может быстро сменяться слезами умиления либо беспричинной раздражительностью.

Причем ситуация усугубляется в разы, если любимый муж посмеивается над такой резкой сменой настроения либо вовсе игнорирует происходящее. Ну разве можно оставаться спокойной, если кажется, что никому не нужна!? Конечно, нет! И тут начинает литься из глаз поток уже горьких слез.

Что происходит?

На эмоциональное состояние будущей мамы оказывают влияние как гормоны, так и осознание женщиной самого факта наступления беременности. Поскольку «интересное положение» неминуемо приводит к перестройке всех жизненных планов и целей, а также переосмыслению ценностей.

Основные гормоны, ответственные за настроение будущей матери:

* Прогестерон усиливает раздражительность и чувство беспокойства, ухудшает настроение, вызывает плаксивость.

* Эстрогены (пик их выработки приходится на период перед родами) улучшают настроение и нормализуют повышенное артериальное давление.

* Гормоны коры надпочечников (минералокортикоиды) задерживают соли в организме, которые, в свою очередь, усиливают раздражительность.

* Пролактин (начинает вырабатываться еще на 8 неделе беременности) вызывает раздражительность и ухудшает настроение.

* Увеличивается уровень гормонов щитовидной железы, которые становятся причиной повышенной плаксивости и раздражительности.

И это далеко не весь список гормонов. Однако даже этого «букета» достаточно, чтобы понять: на протяжении всей беременности женщина находится под влиянием гормонов, действующих весьма противоречиво. Поэтому согласитесь, сложно справиться самостоятельно с возникающими «американскими горками» эмоций. Ведь их оттенок и сила меняется не только в зависимости от срока беременности, но и в течение дня — несколько раз.

Что такое «синдром гнездования»?

Представляет собой сложный социально-психологический феномен, который развивается, как правило, в третьем триместре беременности. Однако иногда начинается и несколько ранее.

Причем он характерен для всех животных и птиц: они стараются утеплить и улучшить норку/гнездо/дупло перед появлением детенышей, чтобы повысить выживаемость потомства.

Что происходит?

Ближе к концу беременности уровень эстрогенов достигает своего максимального уровня, а также усиливается выработка гормонов радости (эндорфинов). Под их влиянием женщина активно начинает готовиться к появлению нового члена семьи, чтобы ему было комфортно и уютно — материнский инстинкт.

Поэтому, окинув взглядом свое жилище, будущая мама приступает к грандиозной генеральной уборке либо ремонту, переставляет мебель строго определенным образом (иногда по нескольку раз), обустраивает уголок для малыша и так далее.

Да и доселе неведомые таланты могут дать о себе знать: вдруг появляется любовь к вязанию или вышиванию.

Кроме того, нередко имеет место «беременный шопинг» до упада. При этом появляется стремление прикупить не только приданное для крохи, но и тонны одежды с игрушками, которые понадобятся малышу лишь спустя год или два. То есть будущая мама интуитивно запасается заранее, чтобы быть готовой на случай возникновения непредвиденных обстоятельств: смена жилья, потеря работы и так далее.

Избирательность в общении — норма?

Во время беременности - да. Причем предпочтения отдаются общению с определенными людьми.

К примеру, соседка тетя Маша становится лучшим другом! И не беда, если до беременности она доставала «нравоучениями», хотя на самом деле лишь давала добрые советы. Однако во время беременности будущая мама готова вести с ней задушевные беседы часами.

Тогда как умный и веселый друг либо коллега мужа по работе вдруг начинает раздражать, поэтому его общество становится неприятным.

Что происходит?

Беременная женщина живет интуицией под влиянием прогестерона и изменения работы нервной системы, поэтому в окружающих людях «читает подтекст». То есть она на невербальном уровне (распознавание мимики, жестов, интонации, движений тела) «расшифровывает» в людях негативные переживания, неискренность и так далее.

Как правило, в «черный список» первыми попадают подвыпившие люди, поскольку от них исходит отвратительный запах, да и частенько у них имеется «двойное дно».

Заторможенность, рассеянность и глупость — обязательные спутники беременности?

Конечно, нет. Однако если пройтись по форумам, то можно прочитать, что пишут будущие мамы либо женщины, уже познавшие радость материнства:

- «Села за руль, но поехала не той дорогой»

- «Частенько тупым взглядом провожаю свой автобус на остановке»

- «Кошелек/мобильный телефон постоянно забываю на прилавке/работе»

- «Определенно, на гормонах я была дурой. Простой пример: помыла посуду и надо выключить воду. Вопрос: какой баранчик закрутить? Проблема на две минуты активных размышлений».

И это далеко не весь список возможных проявлений, свидетельствующих о некотором понижении концентрации внимания и замедлении мыслительных процессов у будущей мамы.

Что происходит?

Во время беременности под воздействием гормонов (в основном — прогестерона и эстрогенов) понижается активность коры головного мозга. Кроме того, меняется характер процессов торможения и возбуждения в нервной системе. В результате головной мозг настраивается на более важный приоритет — вынашивание и рождение здорового ребенка. То есть все житейские мелочи (по «мнению» головного мозга) несущественны, поэтому отходят на второй план.

Пожалуй, это все, что можно было рассказать об основных причинах возникновения и проявлениях определенных «странностей» у женщины во время беременности. Однако такие изменения временные, поскольку они исчезают, как правило, вскоре после рождения ребенка.

Конечно, с некоторыми будущими мамами такие удивительные метаморфозы не происходят либо они не выражены. Ну что тут сказать? Только одно: вам и вашим близким несказанно повезло!

Ну а мы в следующей статье попробуем найти пути для совместного с близкими людьми преодоления временного недопонимания.

