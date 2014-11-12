Роддом должен быть семейным

1 ноября 2014 года родильный дом Центральной городской больницы № 20 вошел в состав Городского перинатального центра Детской городской больницы № 10. Теперь в 10-й детской больнице будет два роддома или, правильней, два акушерских стационара: первый - в Кировском районе и второй – на Химмаше.

О том, как после присоединения к ДГБ № 10 изменится работа нового роддома Городского перинатального центра, мы сегодня беседуем с главным врачом ДГБ № 10 Сергеем Валериевичем Мартиросяном.

- Сергей Валериевич, сейчас я вспоминаю наш разговор, который состоялся в начале этого года. Тогда мы обсуждали внедрение современных стандартов оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным и говорили о том, что в роддомах они должны быть едины. Объединение двух родильных домов – это шаг вперед в этом направлении?

- И в этом тоже. Так сегодня работают все ведущие клиники мира. И рольные дома здесь не являются исключением. Благодаря внедрению клинических протоколов, а это не что иное, как стандарт действий медперсонала в различных ситуациях, в акушерстве удается предупредить возможные негативные моменты во время беременности и при родах. В роддоме ДГБ № 10 за последние 5 лет было разработано и утверждено несколько десятков клинических протоколов практически на все манипуляции, которые проводятся с беременной женщиной и новорожденным. Это нужно не для некоего «усреднения» медицинской помощи, а для того, чтобы у медицинского работника не было шанса на ошибку. Это мировая практика и нам отчасти удалось её распространить и на другие роддома Екатеринбурга – в частности, по оказанию помощи новорожденным. Ведь самые тяжелые дети так или иначе из роддомов все равно попадают в Городской перинатальный центр, поэтому мы в качестве оказываемой им помощи заинтересованы как никто другой! А то, что произошло объединение двух роддомов – это плюс, причем, я надеюсь, что это уже в скором будущем оценят и наши пациентки. Наша цель – привести работу этого роддома к стандарту качества, который соответствует уровню Городского перинатального центра за счет безопасных методов родовспоможения, эффективность которых доказана мировой практикой. И, конечно же, этот роддом должен стать абсолютно доброжелательным по отношению к пациенткам и членам их семей.

- Кого теперь будет принимать второй акушерский стационар ДГБ № 10 на Химмаше? Кто будет выписывать направления сюда?

- Как и раньше, здесь будут принимать беременных женщин из Чкаловского и Октябрьского районов, Юго-Западной части Ленинского района и из микрорайона ЖБИ. Направление работы этого роддома в составе Городского перинатального центра ДГБ 10 – преимущественно физиологические роды при неосложненном течении беременности. Родильный дом на Комвузовской будет принимать женщин с осложненным течением беременности, высоким риском невынашивания и в случае преждевременных родов. Но уровень оказания медицинской помощи будет одинаков. Общая мощность наших двух акушерских стационаров – 9,5 тысяч родов в год. При плановых закрытиях они будут полностью взаимозаменяемы.

В наш новый роддом, как и прежде, будут направлять врачи женских консультаций по месту жительства или пациентки будут поступать сюда по скорой помощи. В роддом на Комвузовской – преимущественно беременные, наблюдающиеся в консультативной поликлинике ГПЦ на Антона Валека, по скорой помощи и отчасти – из городских женских консультаций.

Позволю здесь высказать свое мнение по поводу вызова скорой для того, чтобы доехать до роддома. Начало физиологических родов при доношенной беременности – это состояние, которое не требует оказания экстренной помощи на дому и медицинской помощи в дороге до роддома. Для того, чтобы доехать из дома в роддом, в большинстве случаев не требуется участие бригады СМП. Я думаю, что женщине и самой будет намного спокойнее, если в роддом со схватками её привезет муж или любой другой родственник. И останется с ней для того, чтобы принять участие в рождении нового члена семьи. Конечно, это не касается преждевременных родов и угрожающих для жизни состояний.

- Сергей Валериевич, а будет какая-то разница в том, приедет женщина рожать сама или на скорой? Бытует мнение, что, если тебя доставит скорая, то медперсонал обратит внимание в первую очередь. А если приедешь сама, даже со схватками, то будешь ждать в приемном отделении.

- Для нас здесь разницы нет и в роддоме на Химмаше её тоже не будет. Срочность оказания помощи зависит только от состояния женщины и её готовности к родам. Если Вы приехали рожать – то Вас быстро переведут в родовую, если родовые пути не готовы – то врач может отпустить Вас домой. Это нормально. Необоснованное пребывание в роддоме не только не полезно, но и вредно. Это и эмоциональный дискомфорт, и высокий риск попадания к ней и к ребенку очень вредной внутрибольничной флоры.

- Вы сказали про мужа, который теперь может присутствовать на родах. По отзывам уже состоявшихся мам, партнерские роды раньше не часто проводились в роддоме ЦГБ № 20. Теперь все изменится?

- Городской перинатальный центр, неотъемлемой частью которого с 1 ноября является данный родильный дом, всегда был и будет за активное участие семьи в родах. Мы делаем все для того, чтобы члены семьи активно участвовали в родах. И в новом роддоме мы призываем будущих мам обязательно брать на роды партнера - мужа, маму, сестру или подругу. Главное, чтобы это был человек, с которым будущей маме было комфортно. Помимо комфорта для роженицы, здесь есть ещё масса положительных моментов, которые имеют самое прямое отношение к медицине. Присутствие на родах партнера – это и возможность обезопасить пациентку от излишних вмешательств со стороны медиков, и возможность вместе принять решение при неотложной ситуации. Например, если появляются показания к экстренной операции кесарева сечения. Партнер может присутствовать как на физиологических родах, так и во время кесарева. Для этого достаточно только свежего заключения флюорографии, сменной обуви и чистой домашней одежды. И всё! Партнерские роды в любом из роддомов Городского перинатального центра не требуют каких-либо доплат, контрактов и личных договоренностей.

- А вот на этой теме мне хотелось бы остановиться поподробнее! Как, например, теперь будут работать сервисные палаты в новом роддоме Городского перинатального центра? Раньше они заполнялись по мере освобождения мест в них – то есть по факту. При поступлении женщины из родовой в отделение ни один контракт не мог ей на 100 процентов гарантировать размещение в такой палате. Сейчас что-то изменится?

- У нас сохранятся все имеющиеся на сегодня сервисные палаты и со временем мы хотим сделать их ещё более комфортными. Что касается гарантии попадания в такую палату, то описанный Вами порядок заполнения сервисных палат изменить сложно. Нагрузка на роддом часто бывает непредсказуем, а дата наступления родов у женщины может измениться от предполагаемой.

А вот индивидуальные семейные родовые мы сделаем – здесь они будут выглядеть так же, как и в нашем первом акушерском стационаре.

Относительно «личных договоренностей» с врачом, акушеркой и кем бы то ни было - мы категорически против этого! Каждая беременная женщина, которая поступит в любой родильный дом Городского перинатального центра, получит весь объем необходимой ей высококвалифицированной помощи. Это я гарантирую. Думаю, сегодня многие понимают, что ни одна личная договоренность не может гарантировать безупречный с точки зрения мамы результат родов. И даже не гарантирует присутствие в роддоме этого врача – потому что у нас на смену допускаются только сотрудники, у которых в данные сутки есть официальное дежурство. Если Вас сейчас что-то не устраивает в работе роддома на Химмаше – мы будем рады услышать Ваше мнение и по возможности исправим это. Если же Вы хотите поблагодарить врача или акушерку, которые помогали Вам – то для этого есть масса других способов, начиная от простого слово «спасибо», которое будет сказано от души. И поверьте мне, это запоминается и иногда очень надолго. Не нужно создавать и проблем для медиков, потому что у нас при выявлении случаев «личных договоренностей» врач или акушерка будут уволены без разговоров, невзирая на их квалификацию, заслуги и стаж.

- Сергей Валериевич, а кто возглавит новый родильный дом и кто будет в нем работать?

- Вторым акушерским стационаром Городского перинатального центра будет руководить Ольга Викторовна Максимяк. Ольга Викторовна заведовала родовым отделением в Городском перинатальном центре. Все сотрудники роддома, работавшие ранее в ЦГБ № 20, останутся работать. Есть только одно главное требование – это постоянное обучение, которое в Городском перинатальном центре для сотрудников круглогодично и проходит непосредственно на рабочем месте.

Я считаю, что все врачи в любом роддоме должны быть одинаково обучены на одинаково высоком уровне и владеть всеми необходимыми им методиками. Плох и недальновиден тот руководитель, который позволяет у себя в коллективе появляться «звездам», когда один или два эксклюзивных врача умеют выполнять супер-операции, а остальные не подходят к операционному столу. Эксклюзивных врачей у нас роддоме нет и не будет, потому что такие врачи – это признак ненадежности учреждения. При поступлении сложной пациентки такой врач может оказаться вне больницы и последствия здесь будут непредсказуемы. Наш ориентир – это высокая квалификация всего персонала и доброжелательное отношение к женщине и её семье. Хамство в нашем коллективе недопустимо.

- Сохранится ли в роддоме отделение патологии поздних сроков?

- Безусловно, потому что потребность в этом отделении есть. Есть женщины, которым показана госпитализация перед родами, есть случаи перенашивания беременности и многие другие. Поэтому отделение будет работать.

- Что изменится в плане помощи новорожденным?

- Новорожденные попадут в надежные руки наших неонатологов. Революцию мы устраивать не будем, но поменяем многое.

- Будет ли ремонт в Вашем новом-старом роддоме?

- Конечно, ремонт будет, точные сроки его проведения я пока назвать не могу. Первая наша цель при проведении ремонта – это родовое отделение, потом постепенно все остальные помещения.

- Сергей Валериевич, когда второй акушерский стационар Городского перинатального центра будет полностью соответствовать общему уровню центра и когда в нем будут реализованы все Ваши планы?

- Через год. Хотя перемены, я надеюсь, заметны уже сейчас. У нас с каждым днем больше партнерских родов, а, значит, роддом становится более безопасным. Для меня «семейный роддом» и «безопасный роддом» - это синонимы.

- И последний вопрос. Как, по Вашему мнению, будущей маме выбрать роддом или врача, который будет принимать у неё роды? На что ей ориентироваться?

- Врача выбирать точно не надо, об этом мы уже говорили. Выбирать нужно надежный семейный роддом и приходить рожать нужно на позитиве, со своей семьей.