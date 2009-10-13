Официальный взгляд на беременность и роды в Екатеринбурге: интервью с главным акушером-гинекологом города

Досье: Мартиросян Сергей Валериевич, главный акушер-гинеколог г. Екатеринбурга, отец троих детей. В 1999 году Сергей Валериевич закончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности "лечебное дело". В 2007 году, после переезда в Екатеринбург, работал в ГКБ №40 врачом акушером-гинекологом, здесь же работал в качестве исполняющего обязанности заведующего родовым отделением и ассистентом кафедры акушерства и гинекологии лечебно-профилактического факультета УГМА. В 2006 году Сергей Валериевич Мартиросян защитил кандидатскую диссертацию по акушерству и гинекологии, а в 2007 году ему была присвоена высшая квалификационная категория по этой специальности.

С 2008 года приказом начальника Управления здравоохранения назначен главным акушером-гинекологом Екатеринбурга.

U-mama: Подскажите, пожалуйста, куда обратиться будущей маме, не имеющей российского гражданства, для наблюдения беременности в Екатеринбурге?

С.В.: Иностранных граждан принимают во всех районных ЖК, нужно обращаться по месту жительства. Медицинские услуги оказываются бесплатно, если женщина нуждается в неотложной медицинской помощи. А вот за наблюдение за беременной в женской консультации придется заплатить.

U-mama: Вправе ли врачи женской консультации отказать в приеме при отсутствии прописки в Екатеринбурге?

С.В.: В данном случае отказ, конечно, не правомочен.

U-mama: И все-таки, что можно сделать, столкнувшись с подобной ситуацией?

С.В.: Обратиться с жалобой к главному врачу больницы или в управление здравоохранения.

U-mama: У нас несколько одинаковых по звучанию вопросов от женщин по поводу работы ЖК 24-й ГКБ: жалобы и нарекания на очереди, хамство, некомпетентность врачей и т.д. Что там происходит?

С.В.: Мы сейчас разрабатываем план проверки ЖК ЦГКБ №24 по поводу работы данной женской консультации. Проверка будет проведена в ближайшее время. Со всеми замечаниями к работе женской консультации, присланными на сайт, я ознакомился подробно.

U-mama: Скажите, пожалуйста, пациенты ЖК и поликлиник должны одевать бахилы? Могут ли отказать в приеме, если пациент не в бахилах?

С.В.: Отказать в приеме не имеют права. А бахилы должны выдаваться бесплатно! Если этого не происходит, вы имеете право обратиться с жалобой в управление здравоохранения.

U-mama: Когда откроют 40-й роддом?

С.В.: роддом должен начать работу в 2011 году.

U-mama: Где можно посмотреть список анализов и процедур, которые входят в список обязательных для беременных женщин, начиная с момента постановки на учет, заканчивая родами?

С.В.: Приказ номер 50 Министерства Здравоохранения Российской Федерации "О совершенствовании акушерско-гинекологической помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях" (ознакомиться с текстом приказа можно, например, здесь: http://physis.ru/content/view/1045/41/ - прим. ред.).

U-mama: Очень много вопросов ю-мам связаны с таким методом помощи в родах, как надавливание на живот. Правомерно ли это? Не опасны ли подобные действия для малыша?

С.В.: Этот метод, метод выдавливания, называется методом Крестелера. Он в настоящее время не используется ни в мировой практике, ни в российской – по крайней мере, официальной. Те факты, с которыми мы сталкиваемся, связаны с инертностью врачей, которые привыкли к этому методу. Но мы боремся с его применением, и серьезно продвинулись в этом отношении.

Сейчас все реже и реже такая практика встречается в родильных домах Екатеринбурга.

U-mama: Правильно я понимаю, что на подобные действия можно пожаловаться?

С.В.: Можно, и совершенно законно.

U-mama: Вопрос об операции кесарева сечения. Каковы шансы успешно родить самостоятельно после "кесарева"?

С.В.: Существует ряд благоприятных факторов, которые позволяют женщине после кесарева сечения рожать самостоятельно. На западе эта практика активно применяется, и самостоятельные роды после кесарева сечения проходят у 60% женщин. У нас этот показатель пока ниже, но есть тенденция к его увеличению. Хотя, конечно, такие роды относятся к группе родов высокого риска, и они нуждаются в очень тщательном наблюдении и подготовке роженицы. А также в этом вопросе очень важный фактор – это какова была причина первого кесарева сечения.

U-mama: Сергей Валериевич, у нас целая серия вопросов про домашние роды. Начнем с…

С.В.: Вы можете мне их все даже не зачитывать. Давайте я вам сразу отвечу на этот вопрос. Причем, эта позиция будет объективной и непредвзятой. Домашние роды в том виде, в каком они у нас существуют в настоящее время, неприемлемы. Домашние роды имеют очень высокий риск перинатальной и младенческой смертности, а также различных осложнений. Как у матерей, так и у детей. Этот риск в 10-15 раз выше, чем в родильных домах. И моя позиция здесь принципиальна. На мой взгляд, сторонники данного метода родов, особенно те, кто оказывают коммерческие услуги в этой деятельности, вводят население в заблуждение, рассуждая на тему, что это мировая практика.

Мировая практика такова, что за рубежом создана целая сеть профессионально подготовленных людей, это акушерки, которые имеют допуск к этой работе, это во-первых. Во-вторых, эти акушерки в силу своей высокой квалификации совершенно четко отбирают группу пациентов, которые могут рожать дома. И, не смотря на это, в самой продвинутой в отношении домашних родов стране – Великобритании – частота домашних родов не превышает 5%. Пациенты высокого и среднего риска направляются только в родильные дома, это обязательное условие в западных странах, в которых разрешены легально домашние роды.

У нас в настоящее время такой системы не существует! Повторюсь, риск, как матери так и ребенка, увеличивается в разы.

Рекламой домашних родов является утверждение, что среди них большое количество, якобы, успешных родов. Но это потому, что, к счастью, процент таких родов крайне мал. Но при этом риск гибели матери или ребенка увеличивается в 10-15 раз. Я думаю, что никто из женщин, жительниц нашего города, не хотел бы оказаться в числе пострадавших от неудачных домашних родов.

Те, кто активно эксплуатирует эту тему в коммерческих целях, вводят в заблуждение еще и тем, что утверждают и внушают женщинам, что домашние роды создают определенную (лучшую, домашнюю) психологическую атмосферу для матери, для ребенка, и эти аргументы возводят в рамки наиважнейших факторов в процессе самих родов, самых абсолютных.

На самом деле, это не так. Неужели мать, родившая ребенка в роддоме, испытывает к ребеночку меньше любви? И если положить на весы домашнюю обстановку или безопасность родов, что важнее для вас?

Одним словом, для всех желающих пройти домашние роды, сначала я рекомендую обратиться к сайту http://www.kolybelka.spb.ru/, там все про домашние роды написано.

Можно говорить на эту тему долго и про тех, кто эту тему муссируют, а эти люди, к сожалению, в нашем городе есть. Про них надо понимать следующее - эти люди не несут никакой ответственности за здоровье. Никакой! Нужно понимать, что существуют ситуации в родах, когда оказать помощь в домашних условиях невозможно в принципе. Именно из-за неквалифицированной и несвоевременной помощи мы имеем в арсенале печальных примеров случаи крайне тяжелых исходов, мертворождения, смерти младенца в первые часы рождения.

Домашние роды, на самом деле, практикуются только в нескольких странах Западной Европы. Это всего 2-3 страны. Наиболее распространен такой опыт, когда акушерка принимает роды не в родильном доме, а в своих амбулаториях, которые напоминают домашнюю обстановку, но у них есть возможность оказания неотложной помощи… У нас нет таких структур, нет таких кадров и нет законодательного подтверждения на легальность такой деятельности… поэтому не думаю, что в ближайшее время домашние роды возможны как официальные, альтернативные. Подчеркиваю, что у нас ни уровень медицинского обслуживания, ни квалификация персонала, ни законодательство, ни менталитет многих рожениц к таким мед. услугам не готово.

А то, в каком виде сейчас предоставляются эти услуги такими недобросовестными людьми, крайне неприемлемо… Мы будем бороться с этим явлением категорически.

U-mama: Вопрос о вертикальных родах: где в нашем городе они практикуются и почему цена контракта на такие роды выше, чем на традиционные?

С.В.: Вертикальные роды у нас существуют как технология давно, никакой проблемы здесь нет (например, в 14 роддоме). Это одна из модных практик сегодня, и имеет свои плюсы и свои минусы. Вертикальные роды протекают немножко быстрее, и, возможно, с лучшими результатами для детей, но при этом вертикальные роды совершенно неуправляемы в отношении травматизма матери. Тяжелый материнский травматизм при вертикальных родах встречается значительно чаще. Что касается повышенной стоимости таких родов, я об этом не слышал, не могу прокомментировать.

U-mama: Следующий вопрос - о партнерских родах. Имеет ли роддом право разрешать или запрещать партнерские роды по своему усмотрению?

С.В.: Такие роды у нас практикуются во всех родильных домах. Но не во всех родильных домах при таких родах женщины могут прибывать в индивидуальном родовом зале. Этот момент может быть препятствием для таких родов, потому что для них обязательным условием является наличие индивидуального родильного зала. Поэтому отказ может быть только, что называется, «по техническим причинам».

U-mama: Если партнерские роды проходят по программе "Мать и дитя", то почему они должны оплачиваться отдельно?

С.В.: На самом деле, в программе «Мать и дитя» не сказано ни слова про такие роды отдельно или специальным пунктом. «Мать и дитя» не детализирована настолько, чтобы в ней отдельно прописывались пункты про партнерские роды. Партнерские роды должны быть бесплатными, потому что роддом не несет никаких затрат на присутствие мужа в индивидуальном родовом зале…

U-mama: Хотелось бы узнать ваше мнение о клиниках Екатеринбурга, которые проводят процедуру ЭКО. Какую из них вы считаете самой лучшей?

С.В.: ЭКО не входит в перечень медицинских услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями. Поэтому говорить, кто лучше, кто хуже, я не могу. Это было бы субъективно, потому что мы такими данными не располагаем.

ЭКО делается жительницам Свердловской области бесплатно по областной программе, выполняется в НИИ ОММ и Центре семейной медицины. Данные учреждения оказывают высокотехнологичные услуги, на которые они получают государственный заказ от Министерства здравоохранения Свердловской области.

U-mama: Подскажите, пожалуйста, когда после естественных родов можно начинать заниматься спортом?

С.В.: Не рекомендуется заниматься спортом на всем протяжении кормления грудью, поскольку серьезные физические нагрузки способствую резкому снижению лактации. Можно заниматься физическими упражнениями, гимнастикой, физкультурой, но не спортом.

U-mama: В каких роддомах беременная женщина может получить консультацию анестезиолога?

С.В.: В любом роддоме. Другой вопрос, что во время беременности в такой консультации нет никакой необходимости. Роды – это физиологический процесс. Обезболивание родов методом регионарной (эпидуральной) анестезии - это одно из «модных» современных тенденций. Есть группа женщин, которым показана регионарная анестезия из медицинских соображений, но есть методы психопрофилактической подготовки к родам, способы медикаментозного обезболивания, которые также эффективны. Если женщина готова к родам, физически и психологически, то, как правило, она не нуждается в эпидуральной анестезии.

Хотя все очень индивидуально. И если женщина нуждается в этой процедуре, никаких проблем с ее предоставлением в роддомах нет.

U-mama: расскажите, пожалуйста, о показателях рождаемости: в 2009 году "беби-бум" продолжается?

С.В.: Мне не нравится слово - "беби-бум". Оно напоминает мне стихийное бедствие. Да, у нас продолжается увеличение количества родов в 2009 году, примерно на 800-1000 в год, как и в прошлом году.

U-mama: Можно ли спланировать пол ребенка? Если да, то куда обратиться?

С.В.: Нет, с точки зрения официальной медицины, пол спланировать нельзя.

U-mama: Имеет ли значение возраст первородящей мамочки? Имеет ли смысл рожать только потому, что «возраст подпирает»?

С.В.: С возрастом могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с родами, однако это совсем не повод отказываться от беременности вообще.

U-mama: Вы - практик. На вашей памяти, какие самые «поздние» роды были?

С.В.: 53 года. Но это были не первые роды. И прошли они благополучно.

U-mama: Каков оптимальный интервал между беременностями?

С.В.: Желательно не менее 2-х лет.

U-mama: Делают ли в роддомах Екатеринбурга забор пуповинной крови для дальнейшего хранения стволовых клеток?

С.В.: Не делают. Эту деятельность необходимо лицензировать, а мы таких лицензий не имеем. Объясню, почему. Есть такое заблуждение, что забрать стволовые клетки очень легко, взять просто и выкачать из пуповины, что называется. На самом деле это не так. Такая деятельность относится к разряду высоких технологий, и мы не вправе ее выполнять.

U-mama: Можно ли узнать пол ребенка на ранних сроках беременности и насколько точно?

С.В.: Очень сложно узнать, если не прибегать к одной инвазивной процедуре – хорионбиопсии. Это крайне сложная процедура и, к тому же, опасная. Поэтому я не рекомендую ее выполнять только из любопытства, для того, чтобы просто определить пол.

U-mama: Могут ли возникнуть проблемы с раскрытием шейки матки в родах, если до этого было произведено прижигание эрозии током?

С.В.: Как правило, их не возникает. В крайне редких случаях.

U-mama: Как предохраняться кормящей маме?

С.В.: Есть разные способы контрацепции, которые женщина может применять в послеродовом периоде, особенно когда она кормит грудью. Кормление грудью само по себе является уже контрацепцией природной. Хотя, конечно, не стопроцентной. Кормящая женщина, которая не использует другие виды контрацепции, кроме кормления грудью, не защищена на 100%. Есть масса барьерных и гормональных контрацептивов, подходящих для женщин после родов. Это очень большая тема, но самое главное, что контрацептивы должны подбираться только индивидуально. После консультации с акушером-гинекологом.

U-mama: Вы согласны с утверждением, что существует определенная мода на контрацепцию?

С.В.: Да, существует. В определенное время была модна внутриматочная контрацепция. В настоящее время в большей степени женщины предпочитают гормональную контрацепцию. Ну и "самым модным" современным средством можно назвать гормональное влагалищное кольцо Нова-Ринг.

U-mama: Каково ваше мнение о препарате Депо-Провера? С одной стороны, очень удобно, но побочные эффекты...

С.В.: Побочные эффекты данного препарата действительно ярко выражены. Я бы не рекомендовал применять его с целью контрацепции.

U-mama: Сколько должно пройти времени после отмены ОК и планируемой беременностью?

С.В.: После отмены комбинированных оральных контрацептивов беременность может наступить уже в следующем цикле. Проблемы никакой нет.

U-mama: Сейчас появилась новинка в области женской гигиены - «лунная чашечка». Как вы относитесь к данному средству? Каковы противопоказания в его использовании?

С.В.: Официально мы пока не опробировали данный продукт, и я не могу ничего сообщить ни о его безопасности, ни о его эффективности, поэтому я воздержусь от комментариев, хотя такой метод существует.

Вопросы с форума

Оля612 : Скажите, пожалуйста, может ли быть связан лишний вес женщины с тем, что у нее нерегулярный менструальный цикл?

С.В.: Скорее, наоборот: нерегулярный цикл связан с тем, что у женщины избыточный вес. Эта проблема нызывается метаболический синдром. У женщин с метаболическим синдромом нерегулярный менструальный цикл - крайне частая ситуация. Поэтому эти проблемы всегда сочетаются, «дружат».

Искринка : Скажите, какова вероятность успешной беременности при низком ингибине В?

С.В.: Крайне низкая, но все зависит от того опять же насколько низкий. Надо уточнять.

Патамушта*** : 13 лет назад перенесла клещевой энцефалит. Сейчас жду ребеночка, 22 недели. Куда мне можно обратиться для дополнительных обследований и консультаций?

С.В.: С такими проблемами Вас должны направить из женской консультации в Центр охраны репродуктивного здоровья на А. Валека.

annesteziya : Акушерка в приемном отделении - ее функции и обязанности, поясните, пожалуйста. Может ли она оставлять роженицу со схватками в санитарной комнате? Или, все-таки, должна сопровождать ее до конца? Моя родственница в 14 роддоме, выходя из кабинки, поскользнулась, упала, и получила серьезную травму, а акушерка пила кофе в это время в соседнем помещении за закрытыми дверями?

С.В.: Акушерка должна оказывать постоянное наблюдение за роженицей во время родов, присутствовать рядом. И по этому случаю мне бы хотелось иметь более конкретную информацию об обстоятельствах этого дела.