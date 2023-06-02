Рожденные рано. Как растут малыши, которые появились на свет раньше положенного срока в НИИ ОММ

Выхаживание младенцев, которые появляются на свет раньше срока - одна из важнейших задач для специалистов «НИИ ОММ» Минздрава России в Екатеринбурге. Современные реабилитационные технологии, комплексная реабилитация и неврологическое лечение применяется специалистами самой высокой квалификации. В День защиты детей рассказываем, как растут малыши, родившиеся в ОММ недоношенными, какие усилия прилагает персонал института и что говорят их родители.

Мирослава

Мирослава родилась на 27-й неделе весом всего в 490 граммов, 1/3 балла по Апгар. Врачи не были уверены, что выходят малышку. Сегодня ей 6 месяцев. Мама с гордостью сообщает, что она весит уже почти 3000 г, активно удерживает голову, всем улыбается.

Мирослава - это наше «солнышко», рано просыпается и мелодичным гулением будит остальных! Родители благодарны за каждый прожитый день Мирославы.

Алиса

Алиса родилась значительно раньше положенного срока на 23-24 неделе, весом 520 граммов. О шансах малышки врачи поначалу говорили осторожно, оценка по шкале Апгар была очень низкой (1/2 балла).

Сейчас она рекордсмен! В свои 8 месяцев смело поворачивается со спины на живот и обратно, пленяет всех своей улыбкой, радостным и позитивным отношением к жизни. Как настоящий боец, стойко переносит массаж с элементами лечебной физкультуры.

«…Нам очень непросто. Большую часть времени мы проводим в реабилитационном отделении или под постоянным контролем врачей. Но это того стоит. Алиса - наша радость и гордость. Не представляю, как мы могли бы ее потерять. Спасибо врачам. У меня других слов даже нет…» - делится мама Алисы.

Маргарита и Ирина

Двойняшки: Маргарита и Ирина, поддерживали друг друга не только внутриутробно, и сейчас не расстаются. Осложненное течение беременности у мамы привело к рождению девочек в 26 недель. Малышки родились с весом 870 грамм и 1000 грамм, но в возрасте 6 месяцев уже могут похвастаться своими успехами в моторном развитии, музыкальном слухе и гулением в дуэте.

Софья

Софья родилась на 27-28 неделе с экстремально низкой массой тела 600 грамм и ростом 33 см. Сегодня малышке 6 лет и она готовится в школу.

«…Такие дети рождаются в крайне тяжёлом состоянии. Долгое время они находятся на искусственной вентиляции лёгких, задействован весь клинический и лабораторно-инструментальный потенциал института. Лечение малышей проводится строго в соответствии с современными клиническими рекомендациями по выхаживанию глубоко недоношенных детей. Кропотливый труд команды врачей и среднего медицинского персонала даёт свои положительные результаты» - рассказывает заместитель главного врача по педиатрии к.м.н. Ольков С.С.

Как проходит лечение и реабилитация недоношенных малышей

На помощь докторам в выхаживании таких младенцев приходят самые современные реабилитационные технологии. Недоношенным детям проводится комплексная нейрореабилитация и неврологическое лечение командой высококвалифицированных специалистов в Отделении детской нейрореабилитации ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России.

Применяются самые современные методы обследования. Например, активно используется компьютерная трактография. В настоящее время диффузионно-тензорная МРТ с трактографией прочно вошла в клиническую практику, с ее помощью совершенствуются подходы к диагностике заболеваний в детской неврологии благодаря уникальным возможностям клинико-нейровизуализационных сопоставлений.

Тактография головного мозга - диагностический метод, позволяющий визуализировать ориентацию и целостность проводящих путей головного мозга in vivo. Еще несколько лет назад трактография была предметом научных исследований, в настоящее время этот метод становится доступным и позволяет оценить процесс развития мозга.

Сам процесс формирования оболочек нервных путей начинается на пятом месяце внутриутробного развития и продолжается активно до 2 лет. В этом возрасте миелинизация мозга является ключевым компонентом неврологического развития, двигательных навыков, слуха, зрения, функций рук, первых звуков речи и способности к общению.

Первые два года жизни ребенка являются отправной точкой для полноценного и здорового развития. Особое внимание уделяется длительному динамическому наблюдению и лечению маленьких пациентов.

Чтобы помочь юным пациентам овладеть новыми навыками и умениями используются: электролечение, светолечение, теплолечение, магнитолечение, с особой радостью маленькие пациенты посещают бальнеотерапию, медицинский массаж с элементами кинезиотерапии и лечебную физкультуру.

Трехуровневая система оказания медицинской помощи в условиях Уральского «НИИ ОММ» Минздрава России способствует снижению уровня перинатальной, младенческой и детской заболеваемости и смертности.

Сегодня в институте ведётся работа по развитию системы реабилитации в рамках Федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Реализация данного проекта откроет новые возможности в обеспечении доступности медицинской помощи матерям и детям и повышении эффективности в диагностике, лечении и профилактике перинатальных осложнений у пациентов.