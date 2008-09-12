Токсоплазмоз во время беременности: не так страшен, как его малюют…

Токсоплазмоз – это паразитарное заболевание человека и животных. Окончательным хозяином (то есть организмом, в котором паразит может размножаться) является кошка, промежуточные хозяева паразита – многочисленные птицы и звери, а также человек.

У человека заболевание в большинстве случаев протекает бессимптомно или проявляется такими неспецифическими симптомами как утомляемость, небольшое повышение температуры, головная боль, увеличение лимфоузлов (чаще всего шейных и затылочных). Однако подобные явления могут быть признаками обычной простуды, поэтому в большинстве случаев заражение токсоплазмозом оказывается незамеченным, и человек даже не подозревает, что переболел этим заболеванием.

В тяжелых случаях заболевание сопровождается лихорадкой, суставными и мышечными болями и пятнистой сыпью. Наиболее опасно поражение токсоплазмозом нервной системы (развитие менингоэнцефалита). Острая форма токсоплазмоза чаще всего наблюдается у людей с иммунодефицитом (например, при ВИЧ-инфекции).

Если кошка впервые заразилась токсоплазмозом, у нее могут увеличиваться лимфатические узлы, при острой форме могут быть выделения из носа, покраснение глаз, кратковременный понос. Однако в большинстве случаев у кошки токсоплазмоз также протекает бессимптомно.

Токсоплазмоз и беременность

Об опасности токсоплазмоза у беременных наслышаны многие. Отсюда и советы выбросить кошку из дома, и паника от любой царапины. Однако не все так страшно.

Риск для плода представляет только первичное заражение матери токсоплазмозом при беременности. То есть если вы им переболели когда-то давно, то на плод он не окажет никакого влияния. При этом даже при первичном заражении риск инфицирования плода не 100%. В первом триместре риск заражения при заболевании матери составляет 15-20%, во втором – 30%, в третьем – 60%. Однако, несмотря на то, что риск заражения со сроком беременности увеличивается, тяжесть клинических проявлений снижается.

При заражении в первом триместре в большинстве случаев у ребенка наблюдаются пороки развития несовместимые с жизнью, а при заражении в конце беременности выраженные клинические симптомы могут отсутствовать вообще. В том случае, если инфицирование произошло до 24 недель, рекомендуется прерывание беременности. Если женщина от него отказывается, возможно проведение лечения.

После заболевания у человека вырабатывается иммунитет, поэтому повторная встреча с паразитом ему не страшна.

После первичного заражения токсоплазмозом планировать беременность можно через полгода.

Как происходит заражение токсоплазмозом

Заражение человека происходит либо при употреблении в пищу мяса зараженных животных, либо при попадании в организм человека испражнений зараженной кошки (чаще всего с уличной пылью или с землей).

По некоторым данным до 25% мясных продуктов заражены токсоплазмозом, чаще всего он обнаруживается в баранине, свинине и оленине. При тщательной термической обработке паразит погибает, и заражения не происходит.

От кошки человек чаще всего заражается фекально-оральным путем, то есть употребляя в пищу продукты, загрязненные кошачьими испражнениями, вдыхая частички этих испражнений при уборке кошачьего туалета, дети часто заражаются через игрушки, с которыми контактировала кошка, или во дворе в песочнице. Кроме этого, заражение может произойти при попадании возбудителя на поврежденную кожу или слизистые оболочки (через неповрежденную кожу паразит в организм не проникает). Если кошка поцарапает вас, также может произойти заражение, так как кошка не всегда моет лапы после туалета.

В общем, как это ни печально, кошачьи экскременты с токсоплазмами окружают нас повсюду, и уберечься от заболевания крайне сложно. Но в этом есть и свои плюсы: большинство женщин еще до беременности в скрытой форме переболели токсоплазмозом, имеют иммунитет, и теперь, даже в ожидании малыша, никакие кошки им не страшны.

Стоит отметить, что свежие фекалии не заразны. Чтобы приобрести способность к заражению, возбудителю необходимо созревание во внешней среде. Поэтому свежие кошачьи фекалии опасности не представляют. Если вы кошачий туалет убираете сразу же, и моете начисто с мылом (а не просто стряхиваете какашечки в унитаз), то этим путем вы не заразитесь.

Сама кошка заражается токсоплазмозом при поедании зараженных мышей и птиц, или сырой свинины или баранины, любезно предложенной хозяином. Ветеринары полагают, что токсоплазмозом заражено большинство кошек, которые когда-либо гуляли на улице. Основным источником и распространителем токсоплазмоза являются кошки, гуляющие сами по себе, поедающие крыс и какающие в детских песочницах и на огородах. Вот от таких гулящих и наши приличные домашние кошечки могут заразиться (например, поев травку, возле которой нехорошая кошка устроила туалет).

Заразными являются только кошки, заразившиеся токсоплазмозом в течение последних трех недель. Но стоит помнить, что кошка в течение некоторого времени может быть заразна и при каждом новом заражении. Тем не менее, в защиту кошек хочется сказать, что непосредственно от больного животного заражение происходит редко. Основным источником все же остается не прожаренное мясо и уличная пыль. При попадании кошачьих фекалий во внешнюю среду возбудитель сохраняет активность до двух лет.

Заразиться человек может и от собаки, потому что собака каждый день ходит на улицу, может есть всякую гадость с земли, а потом облизывать хозяина, приносить домой токсоплазм на лапах или на шерсти. Как и человек, собака может сама заболеть токсоплазмозом, поскольку тоже является промежуточным хозяином паразита. Многие ветеринары считают, что от собак человек заражается не реже, чем от кошек.

Диагностика токсоплазмоза

При планировании беременности для врача важно не только определить наличие инфекции в организме, но и определить, является ли она свежей или старой. Для этого в крови определяются иммуноглобулины класса М и G (IgM и IgG).

Если определяются IgM, а IgG нет, это является наиболее неблагоприятной ситуацией, так как говорит о том, что заражение произошло недавно.

Если имеются и IgM, и IgG, значит заражение произошло в течение года (в этом случае рекомендуется повторить исследование через 3 недели. Нарастание IgG говорит об остром процессе).

Наиболее частая ситуация - есть IgG, нет IgM. Это говорит о том, что когда-то в прошлом имел место контакт с инфекцией, в настоящее время опасности она не представляет, так как у вас есть иммунитет.

Если иммуноглобулины не обнаруживаются вообще, значит у вас нет иммунитета к токсоплазмозу, и следует соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться им при беременности.

Для диагностики токсоплазмоза иногда назначается ПЦР крови. Диагностика методом ПЦР достаточно точна, но ее недостатком является то, что она не говорит о давности заражения.

Для того чтобы точно определить, инфицирован ли плод (при выявлении первичного заражения у матери) рекомендуется исследование околоплодных вод путем амниоцентеза (плодный пузырь прокалывают тонкой иглой через переднюю брюшную стенку). Однако следует помнить, что в околоплодные воды токсоплазмы попадают спустя месяц от момента инфицирования матери, поэтому поставить диагноз плоду можно лишь по истечении этого срока.

По УЗИ у зараженного плода могут определяться увеличение печени и селезенки, расширение желудочков головного мозга, внутричерепные кальцинаты. Плацента может быть утолщенной, в ней также могут определяться кальцинаты.

В некоторых случаях врач, даже узнав о том, что у вас в доме много лет живет кошка, может не направить вас на анализ. Дело в том, что у хозяев кошек в 90% случаев имеется иммунитет к токсоплазмозу (чем дольше живет кошка, тем больше вероятность иммунитета). Поэтому если врач напротив начинает настаивать, чтобы вы расстались с кошкой, которая 5 лет проживает в вашем доме и является членом семьи, то проще будет расстаться с врачом.

Лечение токсоплазмоза

Лечение проводится только при первичном заражении!

Препараты, воздействующие на токсоплазму можно применять только после 12 недель беременности (некоторые только после 16 недель), так как они сами могут оказывать вредное действие на плод. Обычно возбудитель не уничтожается полностью, лечение направлено главным образом на снижение его активности.

Новорожденные при заражении матери и последующем ее лечении обязательно подлежат обследованию, даже при отсутствии клинических проявлений.

Профилактика

* Профилактика наиболее важна при беременности, причем тем женщинам, которые никогда ранее не встречались с токсоплазмой и не имеют к ней иммунитета.

* При работе на огороде надевайте перчатки, чтобы земля не попадала на кожу. На коже могут быть микротрещинки, а в земле – токсоплазмы. Тщательно мойте овощи и фрукты.

* Разделывать сырое мясо также лучше в перчатках, по крайней мере после этого помыть руки. Тщательно прожаривайте или проваривайте мясо, от бифштексов с кровью в период беременности откажитесь.

* Если у вас живет кошечка, поручите уборку ее туалета кому-нибудь другому, а то вдруг на кошачьей ванночке имеются следы старых фекалий.

* Не стоит целовать любимого питомца, так как при остром заражении кошки токсоплазмы могут выделяться у нее со слюной и с выделениями из носа.

* Можно сдать на анализ кошкины фекалии, чтобы установить, не заражена ли она токсоплазмозом. Если ваша кошечка оказалась насколько чистоплотной, что никогда с токсоплазмозом не сталкивалась, то необходимо защитить ее от заболевания и в дальнейшем (по крайней мере, на период вашей беременности): не кормить сырым мясом, не давать общаться с сородичами и не выпускать на улицу.