Можно ли путешествовать беременной

Вы беременны, а лето — пора отпусков. И вы, разумеете, думаете: куда поехать отдохнуть? Ведь вы устаете как физически, так и эмоционально (даже больше, чем все остальные). Поэтому чуточку положительных эмоций и оздоровление всего организма вам просто необходимо. Однако как быть, если отпуск или желание просто отдохнуть совпало с самым прекрасным периодом вашей жизни — беременностью?

И вот тут у вас, наверняка, возникает масса вопросов:

* Какие опасности может таить путешествие во время беременности?

* Где и как отдыхать?

* Какие соблюдать меры предосторожности?

* Можно ли загорать и активно купаться?

* Чем укомплектовать аптечку? И многие другие.

Давайте вместе найдем ответы на них.

Какие опасности может таить путешествие во время беременности?

! На течение беременности и развитие плода могут оказать повреждающее действие факторы окружающей среды (перепады давления в салоне самолета, смена часовых и климатических зон, тряска, вибрация и так далее).

! Вынужденное и длительное нахождение в определенной позе, а также ограничение подвижности повышает риск тромбообразовния.

! Изменение условий питания, качества продуктов и воды.

! Не всегда есть возможность получения качественной и своевременной медицинской помощи, а также медикаментов. Особенно, если выбранный для отдыха населенный пункт находится далеко от больших городов.

Где и как отдыхать?

От предложений туристических агентств разбегаются глаза. Ознакомившись с ними, хочется всего и сразу: вдыхать полной грудью горный воздух, нежиться под южным солнцем, купаться в море, осмотреть достопримечательности Египта или Европы, и многое другое. Какой из этих вариантов выбрать?

Все они возможны. Однако прежде, чем сделать свой выбор, необходимо ознакомиться с особенностями страны, в которую вы собрались ехать.

На что обратить внимание?

На условия проживания в выбранной для отдыха стране: высокая температура воздуха и влажность, наличие кондиционеров. То есть, для себя вы должны решить: сможете ли вы выдерживать такие климатические условия? Если вы сомневаетесь в этом, то, пожалуй, лучше выбрать для отдыха страну с умеренным климатом. Особенно не рекомендуется отдых в жарких странах, если у вас имеются хронические заболевания (например, повышенное артериальное давление).

Имеется ли большая разница климатических или часовых поясов? Например, отдых в жаркой стране: Таиланде или Вьетнаме (разница часовых поясов — более 4-х часов). Ведь вы поедете в эти страны на короткий период. Следовательно, ваш организм не успеет адаптироваться на месте отдыха, а затем с трудом вернется в обычные условия. Из-за этого организм никакого отдыха не получит.

Какова обеспеченность качественной бутилированной водой и питанием в жарких странах? Дело в том, что санитарные нормы для воды и продуктов питания жарких стран могут отличаться от среднеевропейских.

Поэтому перед употреблением воду лучше кипятить!

О питании: необходимо уточнить, имеется ли возможность самостоятельно готовить? Поскольку качество еды и способы её приготовления в жарких странах (в ресторанчиках, домашних кухнях, гостиницах) могут оказаться неподходящими для беременной женщины по санитарным нормам.

Кроме того, следует избегать употребления новых экзотических и термически плохо обработанных блюд, а также содержащих повышенное количество белка и специй.

Можно ли загорать?

Ровный и золотистый загар, который сохраняется надолго, выглядит очень красиво. Но важно помнить, что во время беременности (да и вне беременности тоже) инсоляция под прямыми солнечными лучами нежелательна. Не рекомендуется пребывать на солнце, даже с использованием косметических средств. Лучшая защита от солнечных лучей — тень.

Тогда как дыхание свежим морским воздухом и купание в море очень полезно как для вас, так и для малыша. Старайтесь бывать на морском берегу в утренние (до 10 утра) или послеобеденные часы (после 16.00-17.00). Помните, что, даже находясь в тени, вы получаете инсоляцию за счет отражения солнечных лучей. И этого вполне достаточно.

Если в течение дня вам придется выходить на улицу, то надевайте головной убор (желательно широкополую шляпу). Также не забывайте употреблять достаточное количество жидкости (воды, а не сладких напитков), даже больше, чем хочется.

В каких водоемах можно купаться, и до какого срока — плавать?

В открытых пресных водоемах купаться не рекомендуется (особенно в жарких странах). Поскольку высок риск заражения болезнетворными микроорганизмами (в основном кишечными инфекциями). Тогда как купание в морской воде желательно.

Активно плавать можно в морской воде либо проверенном бассейне в том случае, если плавание — ваш образ жизни (регулярные тренировки до наступления беременности). При одноплодной беременности плавать можно до 34 недель, при многоплодной — до 32 недель. Во всех остальных случаях желательно лишь купаться, но не активно плавать.

Впервые начинать заниматься плаванием во время беременности не рекомендуется.

На каком сроке беременности можно путешествовать?

Давайте разберем по периодам:

Наиболее важный период — с момента зачатия до 12-14 недель.

Поскольку закладываются и формируются жизненно-важные органы и системы. Поэтому любой неблагоприятный фактор (вибрация, инфекционное заболевание, перепады атмосферного давления и другие) нередко приводит к катастрофическим последствиям: начиная с формирования врожденных пороков развития и заканчивая выкидышем. К тому же, в этом периоде вы еще можете испытывать естественное недомогание по утрам и явления токсикоза. Поэтому какие-либо путешествия нежелательны.

С 12-14 до 28 недель

На этом сроке завершается формирование всех органов и систем (легкие, сердце и другие), начинается их рост и развитие. Как правило, явления токсикоза вас уже не мучают. И по рекомендациям ВОЗ путешествия возможны именно в этом периоде, а если быть точнее, самый безопасный срок — 18-20 недель.

C 28 до 40 недель

Продолжается рост, развитее, а также происходит созревание всех органов и систем. На этом сроке беременности увеличивается риск наступления родов, даже в обычных условиях. Поэтому при однополой беременности лучше воздержаться от путешествий, начиная с 36-37 недель, а при многоплодной — с 32 недель.

Как выбрать самый безопасный транспорт?

На самом деле, нет идеального безопасного транспорта для беременной женщины. В каждом конкретном случае необходимо принимать решение индивидуально. Например, путешествовать на поезде безопаснее всего, но продолжительность поездки увеличивается. Тогда как на самолете можно долететь до места назначения за несколько часов, но перелет иногда сопровождается определенными рисками как для вас, так и для малыша. Поэтому давайте рассмотрим виды транспорта, какие риски они несут, а также поговорим о мерах безопасности.

Общие рекомендации по безопасности для путешествий во время беременности

Постарайтесь максимально сократить длительность нахождения в пути. Общая рекомендуемая продолжительность маршрута в течение суток по возможности не должна превышать 5-6 часов.

Старайтесь во время движения транспорта (машина) делать остановки, чтобы немного пройтись пешком, поменять положение тела. Все эти движения улучшат циркуляцию крови в сосудах. Следовательно, уменьшится риск тромбообразования у вас, а доставка кислорода и питательных веществ к малышу увеличится.

Очень важно по возможности выбрать маршрут с учетом получения своевременной квалифицированной медицинской помощи при необходимости. То есть проезжать через населенные пункты или города, в которых имеются аптеки и медицинские учреждения.

Старайтесь не покупать еду с рук на остановках, не питаться в небольших придорожных кафе. Безусловно, домашний пирожок очень вкусный, да и аромат борща из-за приоткрытой двери кухни придорожного кафе манит. Однако, как правило, в этих случаях качество самих продуктов и способы их приготовления недостаточны для беременной женщины. Поэтому продумайте питание и берите с собой непортящиеся продукты.

Поездка на поезде, автомобиле, автобусе

В машине пристегивайте правильно ремень безопасности: верхняя часть проходит над животом и между грудями, нижняя — на уровне тазовых костей и под животом. Лучше отодвигать переднее кресло от передней панели. И не забудьте включить подушки безопасности. В поезде пользуйтесь поручнями. Поскольку транспорт в любой момент может затормозить.

В случае дорожного происшествия сразу обращайтесь к врачу, даже если оно было незначительным, а вы отделались легким испугом.

Водный транспорт: круизные суда, линейные лайнеры

Прежде, чем отправиться в морской или речной круиз, убедитесь:

В наличии на борту медицинского сотрудника.

В возможности получения медицинской помощи как в промежуточных пунктах, так и на месте назначения.

Кроме того, помните, что при таком путешествии имеется риск укачивания.

Перелеты самолетом

Самолет — удобный вид транспорта. Поскольку с его помощью можно быстро оказаться в любой точке мира. Однако все же имеются некоторые риски во время перелета для беременной женщины.

Низкое давление в салоне самолета. Поэтому кровь насыщается кислородом на 10% ниже. Если вы здоровы, а малыш развивается нормально, то это неопасно. Тогда как при анемии, болезнях сердца и сосудов (например, повышенное артериальное давление) перелет может нанести вред.

Низкая влажность в салоне самолета сама по себе неопасна, если во время перелета постоянно употреблять воду.

Космическое излучение также не опасно, поскольку его уровень небольшой. Однако у него имеется свойство накапливаться. Поэтому регулярные полеты нежелательны.

Сканеры в аэропорту не несут никакой опасности, так как суммарная доза излучения невелика. Для сравнения: человек получает такую же дозу излучения за две минуты полета или за один час нахождения на земле. Интересно, что излучение от сканера намного ниже, чем у мобильных телефонов.

Риск тромботических осложнений повышается на 18% каждые два часа полета.

Более подробно о перелетах на самолете узнайте в статье на нашем сайте http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3542

У кого выше риск тромботических осложнений во время путешествия?

У беременных женщин, как правило, несколько повышена свертываемость крови, которая усугубляется понижением двигательной активности во время путешествия. Поэтому венозная кровь застаивается, развиваются отеки, а риск формирования тромбоза глубоких вен повышается в два-три раза.

Риск тромбоза глубоких вен во время беременности повышен у женщин:

- Имевших ранее тромбозы

- С избыточной массой тела

- Если у близких родственников (мама, папа, родные братья и сестры, бабушки и дедушки) имеются тромбозы

- Когда женщина страдает заболеваниями, у которых существует высокий риск тромбозов (например, сахарный диабет)

Как уменьшить риск развития тромбозов во время путешествия?

Рекомендации для всех беременных женщин:

Старайтесь гулять по салону автобуса, самолета, поезда.

Делайте остановки, чтобы пройтись немного, если путешествуете на автомобиле.

Часто выполняйте упражнения для ног.

Чтобы избежать обезвоживания, принимайте достаточное количество жидкости.

Для беременных женщин из группы риска:

Прежде чем отправиться в путешествие, обсудите это с врачом. Возможно, вам понадобятся дополнительные лекарственные препараты.

Во время путешествия необходимо надеть компрессионные чулки.

В случаях, когда поездка нежелательна, но отложить её невозможно, то проводится специфическая профилактика веществами, разжижающими кровь. Назначается гепарин до начала путешествия и в первые несколько дней путешествия, если поездка длится более четырех часов. Для разжижения крови аспирин не назначается, поскольку он в этом случае неэффективен.

Собираем аптечку….

Организационный момент

! Приобретите медицинскую страховку и убедитесь, что страховая компания оплачивает роды за рубежом или возникшие состояния, связанные с беременностью. К сожалению, не все страховые компании предоставляют эту услугу.

! Желательно посетить врача и взять у него выписку из обменной карты, затем перевести её на язык страны, либо английский язык в бюро переводов.

! По возможности узнайте контактный номер телефона у лечащего врача и договоритесь с ним, что при необходимости будете звонить и консультироваться.

Что должно быть в аптечке?

* Парацетамол — препарат для понижения температуры тела и от зубной боли. К сожалению, другие препараты не рекомендуются для применения у беременных.

* Но-шпа — для снятия болей в животе.

* Коккулин или Бонин — средства от укачивания.

* Прокто-Гливенол — препарат для лечения геморроя.

* Энтеросгель. Применяется при кишечных инфекциях и нарушениях пищеварения.

* Регидрон — средство для восполнения недостаточности жидкости в организме, развившейся вследствие поноса.

* Тест на преждевременное излитие околоплодных вод (FRAUTEST amnio, АмниоКВИК, Амнишур).

* Препараты, которые вы принимаете в связи с наличием у вас хронических заболеваний.

* Набор для оказания первой медицинской помощи: бинт, антисептик (например, йодсодержащий), пластырь.

Это общие рекомендации для аптечки беременной. Однако вы можете заменить эти препараты другими, разрешенными для использования у беременных, которые вы принимали ранее, но с аналогичным действием. Поскольку на незнакомое лекарственное средство у вас могут развиться аллергические реакции.

Кому не рекомендуются путешествия во время беременности?

* Женщинам с тяжелыми общими заболеваниями: повышенное артериальное давление, сахарный диабет, анемия II-III степени и другие.

* Если предыдущие беременности заканчивались преждевременными родами или выкидышами.

* Ранее преждевременное излитие околоплодных вод во время предыдущей беременности.

* Наличие рубца на теле матки после кесарева сечения, удаления миомы.

* Истмико-цервикальная недостаточность шейки матки, поскольку увеличивается риск наступления преждевременных родов.

* Многоплодная беременность (увеличивается риск наступления преждевременных родов).

* Повышение артериального давления во время настоящей, а также предыдущей беременности.

* Аномалия расположения плаценты (отслойка, предлежание) во время настоящей, а также предыдущей беременности.

* Диабет беременных во время настоящей, а также предыдущей беременности.

* Преэклампсия (тяжелое осложнение течения беременности) во время настоящей и предыдущей беременности.

Как видите, путешествие во время беременности возможно. Поэтому не лишайте себя возможности отдохнуть, набраться сил, получить массу положительных эмоций. Однако не забывайте соблюдать меры предосторожности, чтобы не навредить себе и малышу.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/