Магний. Значение для женщины во время беременности и развития плода
Наконец-то свершилось: две полоски известили, что совсем скоро в вашу жизнь войдет маленький человечек. Теперь вы ответственны не только за себя, но и за новую зарождающуюся жизнь в вас. Поэтому ваш организм на протяжении девяти месяцев будет работать с удвоенной силой, обеспечивая всем необходимым пузожителя. И немудрено, что в этот период вам как никогда необходимо много полезностей. Одной из них является магний. О нем и поговорим.
Немного статистики…
У около 80% беременных женщин имеется недостаток магния. Тогда как в не беременности его не хватает лишь у 40% людей.
Причины недостаточности магния
Одинаковы для всех, но во время беременности особенно актуальны:
* Заболевания желудочно-кишечного тракта, поскольку нарушается всасывание магния в кишечнике.
* Cистематическое употребление слабительных, поэтому магний просто проходит транзитом по кишечнику.
* Курение и злоупотребление алкоголем.
* Эндокринные заболевания: сахарный диабет, гипотиреоз, гипопаратиреоз (нарушается усвоение магния).
* Несбалансированное питание: употребление рафинированного масла, газированных напитков, легкоусвояемых углеводов (сахар, сладости).
Важно! Во время беременности и лактации потребность в магнии организмом увеличивается, составляя 350-400 мг в сутки, тогда как вне беременности — 280-300 мг в сутки.
Как выявить недостаток магния в организме?
Сделать это при помощи анализов сложно. Поскольку лишь 1% магния находится в крови, а остальные 99% — внутри клеток.
Поэтому лучше ориентироваться на признаки нехватки магния:
- Со стороны нервной системы — депрессия, раздражительность, бессонница, головные боли и головокружения, нарушения походки, общая слабость, ухудшение памяти, после ночного сна тяжело начать рабочий день.
- Со стороны сердечно-сосудистой системы — склонность к повышению артериального давления, боли в области сердца, учащение сердцебиения и нарушение сердечного ритма, спазм сосудов, склонность к повышенной свертываемости крови.
- Со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — затрудненное глотание, спастические боли в животе, склонность к запорам.
- Судорожные подергивания и слабость мышц (наиболее часто икроножных), их тремор (дрожание).
Все эти симптомы неспецифичны, поэтому встречаются при других заболеваниях и состояниях. Кроме того, иногда врачи эти признаки расценивают, как проявления самой беременности и не прописывают своевременно лечение.
Важно! После назначения препаратов магния, симптомы его дефицита уменьшаются в течение нескольких дней. Что позволяет уточнить правильный диагноз.
Магний и беременность
Проведены исследования, согласно которым во время беременности в организме происходят различные процессы, в большинстве которых участвует магний.
Магний является незаменимым небелковым элементом, который участвует в более 500 белковых реакциях:
- Синтез ДНК клеток (молекула в клетке, хранящая и передающая информацию из поколения в поколение) и нейротрансмиттеров (гормоны в головном мозге, передающие информацию от одного нейрона к другому).
- Связывает гормоны с рецепторами (молекула на поверхности клетки, передающая внутрь сигнал) и других.
Важно! Известно около 500 белков, на синтез которых влияет магний, а 100 из них находятся в плаценте. У беременных женщин недостаток магния ведет к повышению тонуса матки, угрозе прерывания беременности, развитию гестоза.
Кому необходимо обязательное дополнительное лечение магнием во время беременности
Магний назначается беременным, у которых:
- Предыдущие беременности заканчивались преждевременными родами или выкидышем.
- Гестоз (осложнение нормально протекающей беременности, характеризующееся расстройством работы некоторых органов и систем) во время предыдущих беременностей, а также нынешней.
- Угроза прерывания настоящей беременности.
- Наличие анатомических аномалий развития матки.
- Многоплодная текущая беременность.
- Состояние после хирургической коррекции недостаточности шейки матки.
- Наличие клинических симптомов недостаточности магния.
- Женщины с общими заболеваниями: сахарный диабет, спастические запоры, синдром нарушения всасывания в кишечнике (мальабсорбция) заболевания почек, сердца и ЖКТ.
В этих случаях организм нуждается в дополнительных источниках магния, начиная с первых трех месяцев беременности.
Что происходит при дополнительном введении магния в организм во время беременности?
При приеме магния:
- Понижается тонус матки, за счет расслабления её клеток.
- Улучшается функция и понижается тонус кишечника.
- Расширяются сосуды плаценты, в результате в ней улучшается кровообращение, поэтому плод получает в достаточном количестве питательные вещества и кислород.
- Уменьшается склонность тромбоцитов к склеиванию, поэтому снижается риск выработки антител, которые атакуют мембраны клеток, разрушая их (антифосфолипидный синдром). В результате вероятность выкидышей на ранних сроках беременности, рождения глубоко недоношенных детей, развитие гестозов понижается.
- Улучшается работа нервной системы и тонус сосудов у беременной.
- Повышается устойчивость тканей плода к кислородной недостаточности как во время беременности, так и в момент родов.
- Понижается риск кровоизлияния в головной мозг у ребенка.
- Энергетически поддерживаются клетки организма малыша при преждевременных родах.
Функции магния в плаценте
Плацента — система жизнеобеспечения плода. Начиная с первых недель беременности и вплоть до её окончания, формируется структурное и функциональное единство: система мать — плацента — плод.
Плацента питает плод, снабжает его кислородом, защищает от воздействия различных вредоносных факторов (лекарств, инфекций и других), а также выводит продукты его жизнедеятельности, вырабатывает гормоны. Поэтому от того, как будет выполнять свои функции плацента, зависит течение самой беременности и развитие плода на всех сроках.
Магний в плаценте улучшает:
- Обмен веществ, а также размножение клеток и их физиологическую запрограммированную гибель
- Работу мышц, сосудов и иммунных клеток (специфический и неспецифический иммунитет)
- Расширяет сосуды и уменьшает их спазм, благодаря чему плод получает в достаточном количестве кислород и питательные вещества
- Транспорт в клетки плаценты магний-зависимых минералов: кальций, фосфор, калий
- Перенос различных веществ как внутри клетки, так и к её наружной стенке
- Образование и рост сосудов, а также восстановление ткани
- Передачу информации от одной клетке к другой
При недостатке магния синтез белков в клетках плаценты замедляется, поэтому структурная поддержка ткани (в частности, коллагеновые волокна) разрушаются быстрее, чем синтезируются.
Эффективность применения магния во время беременности
В результате многочисленных исследований было доказано, что при использовании магния снижается:
- Материнская смертность.
- Риск преждевременных родов и задержка внутриутробного развития плода.
- Развитие преэклампсии и эклампсии — тяжелая форма гестоза, сформировавшаяся на поздних сроках беременности (позднее 22 недель), протекающая с потерей сознания, судорогами.
- Частота использования искусственной вентиляции легких у новорожденных, а также пребывание их в реанимации или на посту интенсивной терапии.
- Развитие у новорожденных аспирационной пневмонии (формируется в результате заглатывания околоплодных вод во время родов).
Препараты, содержащие магний
Содержание магния в поливитаминах, наиболее часто назначаемых беременным:
- Элевит — 100 мг
- Матерна — 50 мг
- Витрум пренатал форте — 25 мг
- Прегнавит и Леди-С формула для беременных — нет магния
Как видите, при приеме этих препаратов не восполняется дефицит магния. Поэтому рекомендовано применение лекарственных средств, содержащих магний отдельно.
Наиболее предпочтительны препараты, включающие в себя магний совместно с витамином В6. Такая комбинация обусловлена тем, что витамин В6 является проводником магния в клетку и помогает его удержать в ней.
Препараты, содержащие магний и витамин В6:
- Магний В6 выпускается в виде раствора для приема во внутрь и таблеток. Содержит органическую соль магния: одна таблетка — 100 мг, одна ампула — 200 мг.
- Магнелис В6. Выпускается в таблетках, покрытых оболочкой. Содержание магния лактата в одной таблетке 470 мг.
- Магний плюс. Выпускается в шипучих таблетках. Содержит магния лактат 200 мг, магния карбонат — 100 мг, витамин В6 и В12.
Препараты обычно хорошо переносятся, но иногда развивается побочный эффект — диарея.
Лекарственные препараты с содержанием только магния:
- Магнерот. Одна таблетка содержит 500 мг магния.
Разумеется, магний — важный минерал, который способствует нормальному течению беременности и развитию плода. Однако помните, что, принимая даже очень хороший препарат, необходимо соблюдать меру. Поскольку переизбыток может привести к не менее печальным последствиям, нежели недостаток. Поэтому принимайте магний в соответствии с рекомендациями врача!
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,
врач-ординатор детского отделения