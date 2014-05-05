Магний. Значение для женщины во время беременности и развития плода

Наконец-то свершилось: две полоски известили, что совсем скоро в вашу жизнь войдет маленький человечек. Теперь вы ответственны не только за себя, но и за новую зарождающуюся жизнь в вас. Поэтому ваш организм на протяжении девяти месяцев будет работать с удвоенной силой, обеспечивая всем необходимым пузожителя. И немудрено, что в этот период вам как никогда необходимо много полезностей. Одной из них является магний. О нем и поговорим.

Немного статистики…

У около 80% беременных женщин имеется недостаток магния. Тогда как в не беременности его не хватает лишь у 40% людей.

Причины недостаточности магния

Одинаковы для всех, но во время беременности особенно актуальны:

* Заболевания желудочно-кишечного тракта, поскольку нарушается всасывание магния в кишечнике.

* Cистематическое употребление слабительных, поэтому магний просто проходит транзитом по кишечнику.

* Курение и злоупотребление алкоголем.

* Эндокринные заболевания: сахарный диабет, гипотиреоз, гипопаратиреоз (нарушается усвоение магния).

* Несбалансированное питание: употребление рафинированного масла, газированных напитков, легкоусвояемых углеводов (сахар, сладости).

Важно! Во время беременности и лактации потребность в магнии организмом увеличивается, составляя 350-400 мг в сутки, тогда как вне беременности — 280-300 мг в сутки.

Как выявить недостаток магния в организме?

Сделать это при помощи анализов сложно. Поскольку лишь 1% магния находится в крови, а остальные 99% — внутри клеток.

Поэтому лучше ориентироваться на признаки нехватки магния:

Со стороны нервной системы — депрессия, раздражительность, бессонница, головные боли и головокружения, нарушения походки, общая слабость, ухудшение памяти, после ночного сна тяжело начать рабочий день.

Со стороны сердечно-сосудистой системы — склонность к повышению артериального давления, боли в области сердца, учащение сердцебиения и нарушение сердечного ритма, спазм сосудов, склонность к повышенной свертываемости крови.

Со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — затрудненное глотание, спастические боли в животе, склонность к запорам.

Судорожные подергивания и слабость мышц (наиболее часто икроножных), их тремор (дрожание).

Все эти симптомы неспецифичны, поэтому встречаются при других заболеваниях и состояниях. Кроме того, иногда врачи эти признаки расценивают, как проявления самой беременности и не прописывают своевременно лечение.

Важно! После назначения препаратов магния, симптомы его дефицита уменьшаются в течение нескольких дней. Что позволяет уточнить правильный диагноз.

Магний и беременность

Проведены исследования, согласно которым во время беременности в организме происходят различные процессы, в большинстве которых участвует магний.

Магний является незаменимым небелковым элементом, который участвует в более 500 белковых реакциях:

Синтез ДНК клеток (молекула в клетке, хранящая и передающая информацию из поколения в поколение) и нейротрансмиттеров (гормоны в головном мозге, передающие информацию от одного нейрона к другому).

Связывает гормоны с рецепторами (молекула на поверхности клетки, передающая внутрь сигнал) и других.

Важно! Известно около 500 белков, на синтез которых влияет магний, а 100 из них находятся в плаценте. У беременных женщин недостаток магния ведет к повышению тонуса матки, угрозе прерывания беременности, развитию гестоза.

Кому необходимо обязательное дополнительное лечение магнием во время беременности

Магний назначается беременным, у которых:

Предыдущие беременности заканчивались преждевременными родами или выкидышем.

Гестоз (осложнение нормально протекающей беременности, характеризующееся расстройством работы некоторых органов и систем) во время предыдущих беременностей, а также нынешней.

Угроза прерывания настоящей беременности.

Наличие анатомических аномалий развития матки.

Многоплодная текущая беременность.

Состояние после хирургической коррекции недостаточности шейки матки.

Наличие клинических симптомов недостаточности магния.

Женщины с общими заболеваниями: сахарный диабет, спастические запоры, синдром нарушения всасывания в кишечнике (мальабсорбция) заболевания почек, сердца и ЖКТ.

В этих случаях организм нуждается в дополнительных источниках магния, начиная с первых трех месяцев беременности.

Что происходит при дополнительном введении магния в организм во время беременности?

При приеме магния:

Понижается тонус матки, за счет расслабления её клеток.

Улучшается функция и понижается тонус кишечника.

Расширяются сосуды плаценты, в результате в ней улучшается кровообращение, поэтому плод получает в достаточном количестве питательные вещества и кислород.

Уменьшается склонность тромбоцитов к склеиванию, поэтому снижается риск выработки антител, которые атакуют мембраны клеток, разрушая их (антифосфолипидный синдром). В результате вероятность выкидышей на ранних сроках беременности, рождения глубоко недоношенных детей, развитие гестозов понижается.

Улучшается работа нервной системы и тонус сосудов у беременной.

Повышается устойчивость тканей плода к кислородной недостаточности как во время беременности, так и в момент родов.

Понижается риск кровоизлияния в головной мозг у ребенка.

Энергетически поддерживаются клетки организма малыша при преждевременных родах.

Функции магния в плаценте

Плацента — система жизнеобеспечения плода. Начиная с первых недель беременности и вплоть до её окончания, формируется структурное и функциональное единство: система мать — плацента — плод.

Плацента питает плод, снабжает его кислородом, защищает от воздействия различных вредоносных факторов (лекарств, инфекций и других), а также выводит продукты его жизнедеятельности, вырабатывает гормоны. Поэтому от того, как будет выполнять свои функции плацента, зависит течение самой беременности и развитие плода на всех сроках.

Магний в плаценте улучшает:

Обмен веществ, а также размножение клеток и их физиологическую запрограммированную гибель

Работу мышц, сосудов и иммунных клеток (специфический и неспецифический иммунитет)

Расширяет сосуды и уменьшает их спазм, благодаря чему плод получает в достаточном количестве кислород и питательные вещества

Транспорт в клетки плаценты магний-зависимых минералов: кальций, фосфор, калий

Перенос различных веществ как внутри клетки, так и к её наружной стенке

Образование и рост сосудов, а также восстановление ткани

Передачу информации от одной клетке к другой

При недостатке магния синтез белков в клетках плаценты замедляется, поэтому структурная поддержка ткани (в частности, коллагеновые волокна) разрушаются быстрее, чем синтезируются.

Эффективность применения магния во время беременности

В результате многочисленных исследований было доказано, что при использовании магния снижается:

Материнская смертность.

Риск преждевременных родов и задержка внутриутробного развития плода.

Развитие преэклампсии и эклампсии — тяжелая форма гестоза, сформировавшаяся на поздних сроках беременности (позднее 22 недель), протекающая с потерей сознания, судорогами.

Частота использования искусственной вентиляции легких у новорожденных, а также пребывание их в реанимации или на посту интенсивной терапии.

Развитие у новорожденных аспирационной пневмонии (формируется в результате заглатывания околоплодных вод во время родов).

Препараты, содержащие магний

Содержание магния в поливитаминах, наиболее часто назначаемых беременным:

Элевит — 100 мг

Матерна — 50 мг

Витрум пренатал форте — 25 мг

Прегнавит и Леди-С формула для беременных — нет магния

Как видите, при приеме этих препаратов не восполняется дефицит магния. Поэтому рекомендовано применение лекарственных средств, содержащих магний отдельно.

Наиболее предпочтительны препараты, включающие в себя магний совместно с витамином В6. Такая комбинация обусловлена тем, что витамин В6 является проводником магния в клетку и помогает его удержать в ней.

Препараты, содержащие магний и витамин В6:

Магний В6 выпускается в виде раствора для приема во внутрь и таблеток. Содержит органическую соль магния: одна таблетка — 100 мг, одна ампула — 200 мг.

Магнелис В6. Выпускается в таблетках, покрытых оболочкой. Содержание магния лактата в одной таблетке 470 мг.

Магний плюс. Выпускается в шипучих таблетках. Содержит магния лактат 200 мг, магния карбонат — 100 мг, витамин В6 и В12.

Препараты обычно хорошо переносятся, но иногда развивается побочный эффект — диарея.

Лекарственные препараты с содержанием только магния:

Магнерот. Одна таблетка содержит 500 мг магния.

Разумеется, магний — важный минерал, который способствует нормальному течению беременности и развитию плода. Однако помните, что, принимая даже очень хороший препарат, необходимо соблюдать меру. Поскольку переизбыток может привести к не менее печальным последствиям, нежели недостаток. Поэтому принимайте магний в соответствии с рекомендациями врача!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/