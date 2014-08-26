Первые недели моей беременности

На 6 день задержки тест на беременность показал тонкую, почти прозрачную, но вторую полоску.

В это не верил муж, в это не верили подруги. Но в это начинала верить я...



Давайте познакомимся. Меня зовут Рита, мне 21 год. В июле мы с мужем решили не дожидаться "лучших времен" и перестать предохраняться сейчас.

Чувствовала ли я, что уже беременна? Материнское чутье шептало на ушко? Я понимала, что нас уже двое?

Нет, нет и еще раз нет! Ангелы не пели, а я упорно ждала начала месячных.

Мои гормоны несколько отставали от нормы и задержки в 1-2 дня чаще всего не пугали меня. Я достаточно реалистична и не питала себя надеждами: ну кто с первого раза залетает? - крутилось в моей голове.

Но звезды сошлись, муж оказался отличным стрелком, а я была морально готова. В общем, я забеременела.

И узнала об этом при помощи цифрового теста не беременность на 7 день задержки, которые показал не только положительный результат, и 1-2 неделю от зачатия.

Следующие 20 минут мы с мужем провели, сидя на диване в полном оцепенении. Да, это желанный ребенок, нет, мы не готовы, да, мы хотим его воспитывать, нет, мы еще не все успели.

Это был, безусловно, один из самых ярких моментов нашей жизни: что делать, кому говорить и как жить дальше?

Уже на следующий день, немного успокоившись, я написала список важных и не очень покупок до рождения ребенка, прикинула бюджет и облегченно выдохнула - и кредит погасим, и балкон застеклим, и дверь поменяем, да еще и на кроватку останется.

Мы даже переезжать решили из одной комнаты в другую (а чем не переезд?)

Новость о беременности меняет тебя, его и всю вашу дальнейшую жизнь. Ребенок еще не родился, а все планы строятся уже с оглядкой (с пристальным вниманием, ладно) на него. Этот маленький эгоист еще меньше миллиметра, а уже помыкает двумя взрослыми людьми)))

Мои первые недели беременности оказались очень бурными: хорошие показатели ХГЧ и отсутствие плодного яйца на УЗИ, неожиданная реакция моих родителей (ДИПЛОМ С ЖИВОТОМ ЗАЩИЩАТЬ?) и первые признаки беременности.

Скоро малышу внутри меня стукнет 2 месяца и мне уже есть, что рассказать.

1) Просто прими это. Малыш изменит твою жизнь, а изменения всегда к лучшему.

2) Теперь вас двое. В первые три месяца малыш формируется, поэтому постарайся отказаться от вредных привычек.

3) Акушерский срок - это отчет с первого дня последних месячных. Врачи считают беременность именно акушерскими неделями. На УЗИ тебе скажут более точный срок исходя из размеров малыша. Именно по нему и будут определять примерную дату родов.

4) Не торопись с УЗИ. После сдачи ХГЧ я на 4 неделе беременности побежала на ультразвуковое обследование, чтобы удостовериться в маточной и правильно развивающейся беременности. На таком раннем сроке плодное яйцо еще не успело опуститься в матку, и я услышала про вероятность таких вещей, как внематочная и замершая беременность.

Идти на УЗИ следует не раньше 6-7 акушерской (со дня последних месячных) недели. На ней уже видно эмбрион и, если повезет с аппаратом, можно уже услышать биение сердечка.

Если ты волнуешься и не можешь усидеть на месте - сдавай ХГЧ на динамику. Показатели этого анализа увеличиваются по мере увеличения срока правильного развития беременности. Количество гормона увеличивается с каждым днем и уже сейчас ты можешь наблюдать за развитием малыша и не волноваться.

5) Не волнуйся. Вам нужно спокойствие. Старайся избегать стрессовых ситуаций и почитать про методы релаксации.

6) Наблюдай за своим телом. Это очень интересно. У меня почти середина 1 триместра, я несколько раз за ночь хожу в туалет, у меня почти на размер увеличилась грудь и я не могу позволить себе сон без бюстгальтера. Периодические спазмы внизу живота не дают забыть о моем новом положении. А еще у меня нет токсикоза, совсем-совсем нет. И это тоже нормально.

7) А еще нормально то, что ты беременна. И ты обязательно родишь здорового малыша. Меня очень успокаивает мысль, что миллионы женщин до меня родили здоровых малышей. А уровень медицины с каждым днем становится все выше. Теперь ты не одна, вас, как минимум, двое. Поделись своей радостью с близкими - они обязательно поддержат тебя, а еще зарегистрируйся на порте Umama, где ты сможешь найти ответы на интересующие тебя вопросы.

А еще найти подруг, ведь вы теперь в одном положении.